"Сегодня ровно 200 дней с момента прекращения огня", - Зеленский записал видео о посещении передовой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Вчера президент Владимир Зеленский и послы G7 посетили передовую на Донбассе. В ходе визита президент отметил сокращение количества обстрелов и боевых потерь, а также тот факт, что украинская армия находится в нормальном состоянии.
Соответсвующее видео президент разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами - чтобы понимать, что наша армия сильна - как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями - чтобы они убедились, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам", - отметил Зеленский.
"Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь. Это дает возможность понять, что армия находится в нормальном состоянии, в состоянии сильном...Враг видит, что мы беспокоимся о нашей армии, что нам не все равно", - заявил глава государства.
Он также отметил, что количество обстрелов и боевих потерь сократилось по сравнению с предыдущими годами. Однако на пути к полному прекращению огня существуют большие преграды.
Пожалуйста, подождите...
т.е. огонь не прекращался от слова совсем...(разве шо в голове преЗЕ...)
фиктивное перемирие - фактически - перестали стрелять ВСУ...уже 200 дней как они стали мишенями...
Ага, тендери скоро будуть на поставку солярки для танків, коли-коли ... у 2030 році, хто Путін поможе...., а... солярку підкачає, а Медведчук скрапленого газу добавить. Невже кругом у владі ідіоти????
Скільки снайперів вже спочатку року вбило наших хлопців. Скільки наших хлопців підірвались на мінах. Скільки потрапило в полон????????????????????????????????????????????
І ТУТ ВОНО ПІАРИТЬСЯ НА СМЕРТІ ВОЯКІВ УКРАЇНИ, ЗАМІСТЬ СОВІСТІ У Зе ГІМН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО!