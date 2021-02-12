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"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Телеведущий 4-го канала Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и, оценивая аудиторию закрытых каналов, сравнил их с "крысами" и "одноклеточными". Теперь "слуги народа" Максим Бужанский и Евгения Кравчук просят Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ввести санкции против 4-го канала.

Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, передает Цензор.НЕТ.

"Нацсовет просят ввести санкции против 4-го канала, на котором ведущий назвал "крысами" телезрителей "112", NewsOne и ZIK. "Слуга народа" Максим Бужанский направил в Нацсовет по вопросам телевидения и радиообращение депутатское обращение. ... Он просит провести проверку телеканала и рассмотреть вопрос о санкциях. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук нам сообщила, что она также обратится с письменным заявлением в Нацсовет по поводу действий Дроздова", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за пропагандистских высказываний Азарова в передаче "Марафон"

Ранее телеведущий 4-го канала Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийсикх каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В эфире 4-го канала он заявил: "одноклеточные потеряли свой корм, им нечего теперь смотреть".

"Миллионы людей чувствуют катастрофическую нехватку яда, нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и общественными крысами. Таких людей, кроме как убогими, назвать невозможно", - высказал свое мнение Дроздов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Топ комментарии
+51
Санкции за правду?
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12.02.2021 17:02
+38
Оскорбление чего?
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12.02.2021 17:08
+35
а как бы ты назвал людей которые,на седьмом году войны, голосуют за кума путина? назови их как то лагидно,ну что бы не разжигать
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12.02.2021 17:06
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Опускаться до уровня киселевщины\скабеевщины нельзя.
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12.02.2021 18:16 Ответить
А там внизу как будто мыши, пардон крисы
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12.02.2021 18:29 Ответить
І чого такий сир-бор, не назвав же зебілами!
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12.02.2021 18:34 Ответить
Я коли його вперше побачив на телеекрані то не міг зрозуміти,як ото малий кривоногий очкарик з провінційного Миколаєва під Львовом зміг попасти у ведучі...Потім стало зрозуміло,що його взрощують два тоді найбільші львівські олігархи в піку Садовому...Писарчук не вилазив з його ефірів,а Остапик оберемками носив бабло з "Південного"...Маючи дах від Димінського і Писарчука Дроздов мочив всіх не дивлячись на авторитети,і програма стала популярною...Відповідно зросли ціни за участь в ній,вже тоді,п"ятнадцять років тому він брав дванадцять тисяч гриваків...До речі,те саме повторив через десять років Добродомов,зайшовши у ВР через той самий ЗІК...
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12.02.2021 18:36 Ответить
"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами - Цензор.НЕТ 5071....
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12.02.2021 18:47 Ответить
з імбіцилами вони значить погодились а от на щурів образились ))
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12.02.2021 19:15 Ответить
че о себе ВОЗОМНИЛ этот обоссаный шароварник
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13.02.2021 01:06 Ответить
Вот, собственно, на этом "патриотизм" СН сраз и дал сбой.

Євгенія Кравчук - Заступниця голови депутатської фракції партії «Слуга народу».

Т.е. фактически руководство СН оказывает поддержку каналам Медведчука.
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12.02.2021 19:32 Ответить
И почему-то єта Кравчук не требует применить санкции к Арестовичу, которьій назьівает крьісами, критикующих преЗедента.

"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами - Цензор.НЕТ 1919
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12.02.2021 19:40 Ответить
Це сама краща реклама для " 4 канала" ( дивлюся на Ланет ).
Вой "мертвечуков" с хутинпуйского болота.
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12.02.2021 20:03 Ответить
Юрій Бутусов

12 мин. ·

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова

Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!

Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.

Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.

Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?

Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
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12.02.2021 20:32 Ответить
Чисто прибранная квартира и вкусный ужин - два признака неисправного телевизора.
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12.02.2021 20:58 Ответить
когда же уже СДОХНЕТ наконец этот скот - бужанский??!
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12.02.2021 21:30 Ответить
бужанская гнида, чемодан, вокзал, россея
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12.02.2021 22:11 Ответить
Остапе,так тримати,дави гнид!
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12.02.2021 23:09 Ответить
Ось такими коментарiями ХОХЛИ знищують украiнську державнiсть,територiя зла та прокляття.Тiльки федеральний устрiй державу захистить вiд чвар,( це моя думка i я нiкому ii не нав'язую ) нiмцi живуть та процвiтають.Треба чесно собi сказати, що все таки ми один вiд одного вiдрiзняемось, в питаннях iсторичного минулого та в деяких iнших темах.Краще вести дискусii за столом анiж в окопах...
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13.02.2021 04:40 Ответить
Назвати глядачів щурами -це перебільшення, художній засіб опису когось чи чогось. Щури є шанованими тваринами у Китаї. В Україні навіть є ведучий з прізвищем Щур. Якби таке слово було б образливим, ведучий давно б поміняв його😉
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13.02.2021 09:36 Ответить
Дроздов - чудовий журналіст.

Реакція російської агентури передбачувана.
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13.02.2021 12:02 Ответить
Прочитав - ведущий Дроздов - згадав :
"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами - Цензор.НЕТ 3320
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13.02.2021 14:23 Ответить
Але це - Остап Дроздов ...
Слава безстрашним телеведучим телеведучим Дроздовим !
"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами - Цензор.НЕТ 2122
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13.02.2021 14:28 Ответить
Просто ці зелені випердки впізнали себе "Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами - Цензор.НЕТ 9999
Молодець, пан Дроздов !
Влучив у ватяну ціль.
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13.02.2021 16:56 Ответить
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