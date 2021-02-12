"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Телеведущий 4-го канала Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и, оценивая аудиторию закрытых каналов, сравнил их с "крысами" и "одноклеточными". Теперь "слуги народа" Максим Бужанский и Евгения Кравчук просят Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ввести санкции против 4-го канала.
Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, передает Цензор.НЕТ.
"Нацсовет просят ввести санкции против 4-го канала, на котором ведущий назвал "крысами" телезрителей "112", NewsOne и ZIK. "Слуга народа" Максим Бужанский направил в Нацсовет по вопросам телевидения и радиообращение депутатское обращение. ... Он просит провести проверку телеканала и рассмотреть вопрос о санкциях. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук нам сообщила, что она также обратится с письменным заявлением в Нацсовет по поводу действий Дроздова", - говорится в сообщении.
Ранее телеведущий 4-го канала Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийсикх каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В эфире 4-го канала он заявил: "одноклеточные потеряли свой корм, им нечего теперь смотреть".
"Миллионы людей чувствуют катастрофическую нехватку яда, нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и общественными крысами. Таких людей, кроме как убогими, назвать невозможно", - высказал свое мнение Дроздов.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Євгенія Кравчук - Заступниця голови депутатської фракції партії «Слуга народу».
Т.е. фактически руководство СН оказывает поддержку каналам Медведчука.
Вой "мертвечуков" с хутинпуйского болота.
12 мин. ·
Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова
Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!
Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.
Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?
Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
Реакція російської агентури передбачувана.
Слава безстрашним телеведучим телеведучим Дроздовим !
Молодець, пан Дроздов !
Влучив у ватяну ціль.