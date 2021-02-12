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Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Кадры избиения маленьких пациентов стоматологом Инной Кравчук из частной клиники в Ривном попали в интернет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Рівненські новини".

Видео жестокого обращения с маленькими пациентами предоставила клиника, в которой Кравчук работала ранее.

На одной из этих записей стоматолог показывает маленькой девочке разные инструменты, трясет ее и грубо дергает. На втором видео - бьет находящегося в стоматологическом кресле мальчика головой о подголовник.

"Летом прошлого года ко мне стали поступать жалобы от родителей на жестокое обращение с детьми. Я решила посмотреть видео с камер наблюдения и так наткнулась на два видео, от которых у меня волосы встали дыбом. Коллективно мы приняли решение и попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь", - рассказала руководитель клиники Инна Пекарская.

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Стоматолог прокомментировала публикацию этих видео в ответ на просьбу администратора интернет-сообщества "Белые халаты".

"Поверьте, не хочется оправдываться в том, чего ты не делал, особенно когда вокруг тебя большое количество зависти и дерьма!" - написала она.

"У меня неоднократно были травмы от деток, от ударов ногами в грудную клетку и до гипсов. И я никогда не позволяла себе обвинять детей, потому что я понимаю и детей, и родителей в таких ситуациях. Мне тоже девочка-герой с фотографии прокусила палец, так мне тоже писать заявление на ребенка?" - вопрошает Кравчук.

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"Знаю, что в жизни работает эффект бумеранга. Поэтому не волнуйтесь, поднимаю бокал за вас, и пока вы, "диванные советчики", "мега-крутые специалисты", "интернетные судьи" работаете над моей рекламой, я стану еще более сильной, счастливой и успешной. Желаю каждому гармонии души, быть наполненными любовью и заниматься любимой работой", - добавляет стоматолог в Фейсбуке.

Ривненский стоматолог Кравчук била детей 01Ривненский стоматолог Кравчук била детей 02

Ривненский стоматолог Кравчук била детей 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
так она же невменяемая!!!
слов нет !
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12.02.2021 17:31
+23
неадекватну, перелякану і істеричну дитину вони повинні віддати зразу ж батькам - щоби ті або вгамували її або пішли собі с Богом! все! насильно нічого лікувати не можна!! а тим більш залякувати то бити...
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12.02.2021 17:54
+23
т.е Вы предлагаете оглушать ребенка об подоконник ? или трясти как грушу (повредив ему позвонки шеи?)
а не правильнее ли потребовать родаков успокоить свое чадо или увести его совсем, чтоб не пугать остальных детей?
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12.02.2021 17:57
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Хайль Гитлер, херр Бургарт.
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13.02.2021 18:11 Ответить
1. маска под носом уже говорит о многом.
2. то не избиение о подголовник - то наркоз Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей - Цензор.НЕТ 4468
3. "веселит" то, что в нашей стране за такое не к уголовной ответственности привлекают, а "попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей - Цензор.НЕТ 7220
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13.02.2021 18:31 Ответить
Если бы каждая такая тварь железобетонно знала, что её уволят за подобное по статье 40.3, то руки бы не распускала... Но в нашей стране реально каждое чмо, что в больнице, что на почте, что на заводе знает - да плевать всем на то, что оно бьёт детей, материт клиентов, что бухает на рабочем месте. И даже если начальство "озвереет", то "напишу зяву по собственному, в соседней амбулатории, почте, шахте - сразу примут"...
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13.02.2021 23:58 Ответить
А що ви думаєте, що у стоматолога повинні бути сталеві нерви? У вас сталеві? Ви до своїх дітей тільки ласкою? А ваші діти такі виховані ангелята?
Звісно, простіше за все цьому лікарю відмовитися від обслуговування дитини, яка пручається, але кому від того буде користь?
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13.02.2021 19:55 Ответить
Не можешь работать с детьми - меняй профессию. ДО ПЕРВОГО УДАРА. В уборщицах или дворниках - всегда есть нужда.

Но тебе, как и твари на видео, я так понимаю, легче пнуть ребенка или ударить его головой об стенку за то, что он не слушается, чем сделать что-либо со своим характером, очевидно.
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13.02.2021 23:55 Ответить
Де там били об стіну? Схаменися
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14.02.2021 11:55 Ответить
давай я твоего ребенка буду головой в кресло бить.терзать....
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14.02.2021 06:38 Ответить
Ти хворий на голову
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14.02.2021 11:53 Ответить
Но ведь ты же конченный? Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей - Цензор.НЕТ 9151
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14.02.2021 13:47 Ответить
Трохи знайомий зі стоматологічною допомогою. Але тільки з дорослими пацієнтами.
Були різні, як кумедні, так і не дуже, випадки.
Якось лікарка ледве не відчикрижила язика. Але там вина була пацієнта, в основному. Його попередили, щоб не дригався в кріслі. Він різко повернув голову. Кровіщі було. Довелося зашивати рану.
Потім, така байка. Ще як ставили золоті коронки (років 30 тому), лікар начебто випадково впустив золоту коронку в пазуху пацієнтці. Вона каже, - "чекайте, зараз дістану". Але стоматолог її зупинив, - "не переживайте, я сам дістану". І своєю рукою став шукати коронку між цицьками. Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей - Цензор.НЕТ 9973
Інша байка. Мужику робили знімні протези (так звані "щелепи"). Але вийшло неякісно, - між протезами була щілина. Лікар запитує, - "слухайте, а ви курите?"
- "Так", - відповідає клієнт.
- "Ну, то йдіть собі з богом, - ця щілина для цигарок". )))
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13.02.2021 20:39 Ответить
Что этот "стоматолог" - больная на голову садистка, очевидно каждому.

А вот "руководитель клиники Инна Пекарская" - ещё более больная на голову тупая курица. Какой такой "попросили по собственному"?!? Ты, Ира, совсем головой ударенная? Таких тварей, как эта садистка, нужно выгонять по статье 40.3 КЗоТ Украины! А если бы была из отрасли образования - то по статье 41.3. И потом стойко отбиваться от этой твари в судебном порядке - с такими видео суды выиграть без проблем.

Чтобы эта тварь больше никогда не смогла найти работу нормальную.

Но ты, Ира Пекарская, поленилась. Тебе твоё спокойствие дороже, чем избитые этой тварью дети.
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13.02.2021 23:52 Ответить
Кравчуки они все таки. Хорошего вряд ли дождёшься: не страну развалить так детей бить.
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14.02.2021 00:16 Ответить
встретьте родители эту суку в темном переулке
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14.02.2021 06:36 Ответить
Нажаль дебіл чи дебілка не може зрозуміту межу своєї дебільності, бо на то є причина і вона полігає у дебільності Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей - Цензор.НЕТ 2627
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14.02.2021 12:40 Ответить
Суда достойны те, кто знал о её садистских методах, но не сообщил. И она продолжила работать.
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14.02.2021 20:31 Ответить
Правильно говорят в народе, что "Бог шельму метит" : посмотрите видео, где эта бесноватая Ведьма терзает девочку 4-5 лет ! Какая злая и страшная морда у этой чёрной ведьмы: настоящее исчадие ада.

К ней взрослому и то подойти страшно: чёрная грязная энергетика так и прёт от этой ведьмы. Её не просто надо гнать в шею из профессии, этой бесноватой садистке место в тюрьме.

У меня четверо детей: водил их к стоматологам в общей сложности раз 20-30 с самыми разными проблемами: сохраняю самые тёплые, самые добрые воспоминания о чудесных добрейших докторах, относившихся к моим детям с исключительной добротой, с милым добрым юмором, проявлявших высочайшее мастерство в профессии. Ни один мой ребёнок не испытывал абсолютно никакого страха перед зубоврачебным креслом: доктора включали им замечательные мультики в телевизионной панели, закреплённой над креслом, на потолке.
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18.02.2021 02:06 Ответить
Поганий лікар, ага, от ніби згоден з обуренням, але розумію і інше. Нещодавно водив сина до стоматолога і бачив що там діти витворяють. Особливо коли заходяться в істерику, та кусають за пальці. Там лікарі як снайпери, поки дитина відкриває рота набрати повітря, цілять на секунду бормашину. Це при тому, що таких діток, тримають з батьками, та помічниками. Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей - Цензор.НЕТ 1711
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23.02.2021 05:08 Ответить
Є в мене товариш стоматолог. Одного разу попросив його полікувати доньку. Він прямо сказав: з дітьми не можу працювати і порадив іншого лікаря.
Так от ця потвора теж не може, але працює.
До дітей звичайно потрібен підхід. Треба бути і стоматологом і психологом і педагогом.
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23.02.2021 09:28 Ответить
Я с ребенком захожу прямо в кабинет, и присутствую при лечении, сам доктор просит что бы я там был. Так как на ребенка влияние я имею больше доктора, которого он просто боится. А тут у бабы с нервами не все нормально, ей коров лечить..(((
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24.02.2021 21:46 Ответить
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