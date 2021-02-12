Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Кадры избиения маленьких пациентов стоматологом Инной Кравчук из частной клиники в Ривном попали в интернет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Рівненські новини".
Видео жестокого обращения с маленькими пациентами предоставила клиника, в которой Кравчук работала ранее.
На одной из этих записей стоматолог показывает маленькой девочке разные инструменты, трясет ее и грубо дергает. На втором видео - бьет находящегося в стоматологическом кресле мальчика головой о подголовник.
"Летом прошлого года ко мне стали поступать жалобы от родителей на жестокое обращение с детьми. Я решила посмотреть видео с камер наблюдения и так наткнулась на два видео, от которых у меня волосы встали дыбом. Коллективно мы приняли решение и попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь", - рассказала руководитель клиники Инна Пекарская.
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Стоматолог прокомментировала публикацию этих видео в ответ на просьбу администратора интернет-сообщества "Белые халаты".
"Поверьте, не хочется оправдываться в том, чего ты не делал, особенно когда вокруг тебя большое количество зависти и дерьма!" - написала она.
"У меня неоднократно были травмы от деток, от ударов ногами в грудную клетку и до гипсов. И я никогда не позволяла себе обвинять детей, потому что я понимаю и детей, и родителей в таких ситуациях. Мне тоже девочка-герой с фотографии прокусила палец, так мне тоже писать заявление на ребенка?" - вопрошает Кравчук.
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"Знаю, что в жизни работает эффект бумеранга. Поэтому не волнуйтесь, поднимаю бокал за вас, и пока вы, "диванные советчики", "мега-крутые специалисты", "интернетные судьи" работаете над моей рекламой, я стану еще более сильной, счастливой и успешной. Желаю каждому гармонии души, быть наполненными любовью и заниматься любимой работой", - добавляет стоматолог в Фейсбуке.
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2. то не избиение о подголовник - то наркоз
3. "веселит" то, что в нашей стране за такое не к уголовной ответственности привлекают, а "попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь
Звісно, простіше за все цьому лікарю відмовитися від обслуговування дитини, яка пручається, але кому від того буде користь?
Но тебе, как и твари на видео, я так понимаю, легче пнуть ребенка или ударить его головой об стенку за то, что он не слушается, чем сделать что-либо со своим характером, очевидно.
Були різні, як кумедні, так і не дуже, випадки.
Якось лікарка ледве не відчикрижила язика. Але там вина була пацієнта, в основному. Його попередили, щоб не дригався в кріслі. Він різко повернув голову. Кровіщі було. Довелося зашивати рану.
Потім, така байка. Ще як ставили золоті коронки (років 30 тому), лікар начебто випадково впустив золоту коронку в пазуху пацієнтці. Вона каже, - "чекайте, зараз дістану". Але стоматолог її зупинив, - "не переживайте, я сам дістану". І своєю рукою став шукати коронку між цицьками.
Інша байка. Мужику робили знімні протези (так звані "щелепи"). Але вийшло неякісно, - між протезами була щілина. Лікар запитує, - "слухайте, а ви курите?"
- "Так", - відповідає клієнт.
- "Ну, то йдіть собі з богом, - ця щілина для цигарок". )))
А вот "руководитель клиники Инна Пекарская" - ещё более больная на голову тупая курица. Какой такой "попросили по собственному"?!? Ты, Ира, совсем головой ударенная? Таких тварей, как эта садистка, нужно выгонять по статье 40.3 КЗоТ Украины! А если бы была из отрасли образования - то по статье 41.3. И потом стойко отбиваться от этой твари в судебном порядке - с такими видео суды выиграть без проблем.
Чтобы эта тварь больше никогда не смогла найти работу нормальную.
Но ты, Ира Пекарская, поленилась. Тебе твоё спокойствие дороже, чем избитые этой тварью дети.
К ней взрослому и то подойти страшно: чёрная грязная энергетика так и прёт от этой ведьмы. Её не просто надо гнать в шею из профессии, этой бесноватой садистке место в тюрьме.
У меня четверо детей: водил их к стоматологам в общей сложности раз 20-30 с самыми разными проблемами: сохраняю самые тёплые, самые добрые воспоминания о чудесных добрейших докторах, относившихся к моим детям с исключительной добротой, с милым добрым юмором, проявлявших высочайшее мастерство в профессии. Ни один мой ребёнок не испытывал абсолютно никакого страха перед зубоврачебным креслом: доктора включали им замечательные мультики в телевизионной панели, закреплённой над креслом, на потолке.
Так от ця потвора теж не може, але працює.
До дітей звичайно потрібен підхід. Треба бути і стоматологом і психологом і педагогом.