Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО

Кадры избиения маленьких пациентов стоматологом Инной Кравчук из частной клиники в Ривном попали в интернет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Рівненські новини".

Видео жестокого обращения с маленькими пациентами предоставила клиника, в которой Кравчук работала ранее.

На одной из этих записей стоматолог показывает маленькой девочке разные инструменты, трясет ее и грубо дергает. На втором видео - бьет находящегося в стоматологическом кресле мальчика головой о подголовник.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Летом прошлого года ко мне стали поступать жалобы от родителей на жестокое обращение с детьми. Я решила посмотреть видео с камер наблюдения и так наткнулась на два видео, от которых у меня волосы встали дыбом. Коллективно мы приняли решение и попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь", - рассказала руководитель клиники Инна Пекарская.

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Стоматолог прокомментировала публикацию этих видео в ответ на просьбу администратора интернет-сообщества "Белые халаты".

"Поверьте, не хочется оправдываться в том, чего ты не делал, особенно когда вокруг тебя большое количество зависти и дерьма!" - написала она.

"У меня неоднократно были травмы от деток, от ударов ногами в грудную клетку и до гипсов. И я никогда не позволяла себе обвинять детей, потому что я понимаю и детей, и родителей в таких ситуациях. Мне тоже девочка-герой с фотографии прокусила палец, так мне тоже писать заявление на ребенка?" - вопрошает Кравчук.

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"Знаю, что в жизни работает эффект бумеранга. Поэтому не волнуйтесь, поднимаю бокал за вас, и пока вы, "диванные советчики", "мега-крутые специалисты", "интернетные судьи" работаете над моей рекламой, я стану еще более сильной, счастливой и успешной. Желаю каждому гармонии души, быть наполненными любовью и заниматься любимой работой", - добавляет стоматолог в Фейсбуке.