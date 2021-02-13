Одесский театр готовит спектакль об оккупации Крыма для европейского зрителя. ВИДЕО

Одесский театр готовит перевод театральной постановки об оккупации Крыма на английском языке, чтобы устроить премьеру в Берлине в Германии, откуда начнется европейское турне спектакля – на очереди Польша и Франция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Спектакль "Футуристическая опера – 2014" поставили в 2016 году. Основой для либретто стала пьеса поэта Велимира Хлебникова "Ночной обыск". Текст был написан в 1921 году и посвящен событиям в революционном Петрограде (Санкт-Петербурге). Театральная группа через текст столетней давности рассказывала об оккупации Крыма Россией в 2014 году, главную роль сыграл народный артист Украины Алексей Горбунов.

В июле 2018-го "ТЕАТРОК" при поддержке посольства Украины в Германии презентовал себя немецкой публике в артхаусном кинотеатре Babylon (Берлин). Тогда идею англоязычной версии "Футуристическая опера – 2014" поддержал и предложил свое партнерство берлинский театр Neuköllner Oper. Согласно планам театральной труппы, с января по март оперу надо перевести на английский, с марта по апрель свои вокальные партии должны выучить немецкие и украинские актеры, в мае в Одессе они начнут совместные репетиции, а в июне должны состояться две премьеры - в Одессе и в Берлине. Всего в спектакле примут участие 7 актеров, три из которых - из Германии.

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Перевод "Ночного обыска" Хлебникова на английский есть уже давно, его сделал американский писатель и переводчик Пол Шмидт. Сейчас театр ведет переговоры с библиотекой Гарвардского университета о получении прав на использование текста. После этого театр начнет писать англоязычное либретто, это должен сделать англоязычный автор.

Проект "Crimea 2014 - backup" поддержал фонд "Возрождение", но только в виде софинансирования. Для получения гранта, театральная группа проводит дополнительный сбор средств, на платформе "Велика Ідея" уже собрали почти 127 тысяч гривен из необходимых 149 тысяч.

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