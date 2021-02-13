Одесский театр готовит спектакль об оккупации Крыма для европейского зрителя. ВИДЕО
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Одесский театр готовит перевод театральной постановки об оккупации Крыма на английском языке, чтобы устроить премьеру в Берлине в Германии, откуда начнется европейское турне спектакля – на очереди Польша и Франция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Спектакль "Футуристическая опера – 2014" поставили в 2016 году. Основой для либретто стала пьеса поэта Велимира Хлебникова "Ночной обыск". Текст был написан в 1921 году и посвящен событиям в революционном Петрограде (Санкт-Петербурге). Театральная группа через текст столетней давности рассказывала об оккупации Крыма Россией в 2014 году, главную роль сыграл народный артист Украины Алексей Горбунов.
В июле 2018-го "ТЕАТРОК" при поддержке посольства Украины в Германии презентовал себя немецкой публике в артхаусном кинотеатре Babylon (Берлин). Тогда идею англоязычной версии "Футуристическая опера – 2014" поддержал и предложил свое партнерство берлинский театр Neuköllner Oper. Согласно планам театральной труппы, с января по март оперу надо перевести на английский, с марта по апрель свои вокальные партии должны выучить немецкие и украинские актеры, в мае в Одессе они начнут совместные репетиции, а в июне должны состояться две премьеры - в Одессе и в Берлине. Всего в спектакле примут участие 7 актеров, три из которых - из Германии.
Перевод "Ночного обыска" Хлебникова на английский есть уже давно, его сделал американский писатель и переводчик Пол Шмидт. Сейчас театр ведет переговоры с библиотекой Гарвардского университета о получении прав на использование текста. После этого театр начнет писать англоязычное либретто, это должен сделать англоязычный автор.
Проект "Crimea 2014 - backup" поддержал фонд "Возрождение", но только в виде софинансирования. Для получения гранта, театральная группа проводит дополнительный сбор средств, на платформе "Велика Ідея" уже собрали почти 127 тысяч гривен из необходимых 149 тысяч.
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https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
Хай "бубочка" доплачивает постановщикам, как большой ценитель культуры, и даже креативный исполнитель (иначе известнный как "членограй").
Источник: https://censor.net/ru/v3247735
Какое еще к бебеням "турне" - в Европе ковид, в театрах, ежели и открыты которые, сидят через 2 места, тка что это "турне" икогда не окупится.
Хай виртуально демонстрируют (если кто вообще смотреть будет за деньги, население ныне нищее после локдаунов, работники тур индустрии Европы (наприме) живут семьями на гос пенсию бабушки).