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"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева снова не работает один из эскалаторов. Жители и гости столицы вынуждены подниматься по ступенькам пешком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, это можно увидеть на видео, которое опубликовал на странице в Facebook Илья Кенигштейн.

"Эскалатор на Киевском ЖД вокзале передаёт всем привет и сообщает, что реформа Укрзализници діє та триває, даже несмотря на практическое отсутствие каких-либо результатов. Уже пятый год пошёл. Главные ворота страны", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию. Это будет в формате 1+1: один большой вокзал и один меньший в донагрузку, - Криклий

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+2
Это было бы новостью, если бы там все работало. Чувак видно там первый раз побывал
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13.02.2021 13:29
+2
Який препізедент країни, такі і ворота. Нефіг було ходити на вибори по-приколу.
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13.02.2021 13:51
+1
Что значит нету?
Он есть и там и там, только не работает.
"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 3842
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13.02.2021 13:51
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Центральний ЖД вокзал це лише фіртка... головні ворота це аеропорт "Бориспіль".
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13.02.2021 13:29 Ответить
Зраду можно усилить бесспорным фактом, что на всех станциях киевского метро , где есть эскалаторы, один из трех-четырех никогда не работает
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13.02.2021 13:29 Ответить
Я с 14-го года в Киеве и ни разу не видел работающий эскалатор на Академгородке и второй выход на Голосеевской никак открыть не могут. Закрыты на вечный ремонт
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13.02.2021 13:55 Ответить
ишь зажрались скажите спасибо про эскалаторы и что вообще вокзал есть "Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 3883 а по сути мне нравиться как в большинстве сщеланы вокзалы железных дорог Европы просто арочное покрытие крыша и Центральный вокзал перроны пути и точка в Нидерландах и Германии просто длинные платформы подземные вход выход или мосты сверху переходный и лифты для стариков инвалидов и детей в колясках... скромно и по сути если поездов не планируется платформы пустые там не толкутся как у нас сутками напролет на станциях для чего зачем табло расписание и транспорт-- трансфера.. трамвай... реже метро.. а в основном автобусы в большинстве своем привозят к поезду и ждут от поезда и + таксомоторы...
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13.02.2021 14:01 Ответить
Если здесь всё будет так просто, то тогда лицам без определенного места жительства негде будет переконтаваться. Ещё вспомнил, что Дарницкий Вокзал всё никак достроить не могут
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13.02.2021 16:29 Ответить
Это было бы новостью, если бы там все работало. Чувак видно там первый раз побывал
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13.02.2021 13:29 Ответить
спецом это ретро дороже,распил больше "Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 6110
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13.02.2021 13:35 Ответить
Людям подарили возможность лишний раз совершенно бесплатно потренировать нижнеспинные мышцы, а они не рады)))
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13.02.2021 13:31 Ответить
В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины снова неработает остановили один из эскалаторов Источник: https://censor.net/ru/v3247770
Ето еще что... вот в переходе к пригородньім кассам, вьіходу к метро вообще нет ескалатора. Не говоря уже о южной стороне.
Вот где проблема общенационального масштаба!
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13.02.2021 13:32 Ответить
Что значит нету?
Он есть и там и там, только не работает.
"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 3842
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13.02.2021 13:51 Ответить
Что меня неприятно поразило - это как положена плитка в надпутевом переходе
Там можно сломать ноги - а люди тащат тяжелые чемоданы
Как всегда говорит мой муж « ГОРОД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕЛА ЧИСТОТОЙ ПРЕМЫКАНИЙ»
Когда идёшь по вокзалу , надо смотреть под ноги , бо перепады высот в плитке до 2 см
ВООБЩЕ КОГДА ЖТОТ ПОФИХИЗМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ?????
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13.02.2021 13:34 Ответить
Вспомнился совковый **********: круглое носим, квадратное катим
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13.02.2021 13:36 Ответить
Досягнення - рівня цілої країни.

Ще потребує коментаря відновлення можливості сходити по великому на цьому вокзалі.
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13.02.2021 13:38 Ответить
Який препізедент країни, такі і ворота. Нефіг було ходити на вибори по-приколу.
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13.02.2021 13:51 Ответить
Українська компанія НВП Спайтек провела випробування безпілотного авіаційного комплексу Windhover у найскладніших метеорологічних умовах.
Апарат підтвердив заявлені характеристики та показав високу надійність та закладену прочність конструкції
Наприкінці минулого року фахівці НВП Спайтек (місто Одеса) виїздили до індійських Гімалаїв для здійснення перевірки граничних можливостей Windhover.
Польоти виконувались при температурі нижче 25 градусів за Цельсієм в складних метеорологічних умовах - вітер, туман, мороз.Злети здійснювались на вісоті 5500 метрів над рівнем моря. Слід зазначити, що до цього часу жоден з українських та одиниці з апаратів світових виробників могли виконати польоти в подібних умовах. Слід зазначити, що на подібній висоті не лише важко виконувати польоти, але й, навіть, вкрай складно знаходитись непідготовленим для цього особам.
Як повідомили Defense Express в НВП Спайтек, в ході проведених випробувань БпАК Windhover підтвердив свої характеристики по дальності та часу польоту, а також по функціональних можливостях. При цьому апарат показав вкрай високу надійність та закладену міцність.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_suvorih_umovah_gimalajiv_ukrajinskij_bpak_windhover_pokazav_visokij_rezultat-2860.html
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13.02.2021 13:52 Ответить
Илон Маск нервно курит в сторонке сигарету с марихуаной, т.к. не может понять что вообще происходит!
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13.02.2021 13:54 Ответить
Помню смотрел какой-то ролик, где сравнивают Киев и Москву. Комментарии к нему примерно такие: "Из киевского мне понравился только Киевский вокзал в Москве" "Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 1908
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13.02.2021 13:57 Ответить
Когда я ехал на дембель, у меня на этом вокзале часы украли.
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13.02.2021 14:17 Ответить
"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 1836
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13.02.2021 14:26 Ответить
**** там на вокзале.
У меня прямо в части (в Днепре) успели свиснуть.
Зашел в душевую - никого.
Разделся, зашел в кабинку- воды нет, вышел - часов нет.
Прошло 10-15 секунд.
Никаким цыганам и не снилось.
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13.02.2021 14:31 Ответить
Полная жопа, а не страна!
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13.02.2021 14:30 Ответить
Да успокойся ты! Просто сиди на бутылке лаптекопытный!
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13.02.2021 16:55 Ответить
Таки да, ваша раша такая и есть
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13.02.2021 14:39 Ответить
у нас так всегда: в супермаркете работает 2 кассы из 10, в кинотеатрах/цирках открыт 1 выход из 5, на вокзале работает 1 эскалатор из 3х. "всё нормально" "Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 4346
этот "феномен" еще Ильф и Петров описали в 20х годах прошлого века.
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13.02.2021 18:37 Ответить
Мегановость.
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13.02.2021 20:31 Ответить
А екскалатор на південний вихід теж не працює. А нащо? Народ сам може тягти свій багаж
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14.02.2021 14:02 Ответить
 
 