"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева снова не работает один из эскалаторов. Жители и гости столицы вынуждены подниматься по ступенькам пешком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, это можно увидеть на видео, которое опубликовал на странице в Facebook Илья Кенигштейн.
"Эскалатор на Киевском ЖД вокзале передаёт всем привет и сообщает, что реформа Укрзализници діє та триває, даже несмотря на практическое отсутствие каких-либо результатов. Уже пятый год пошёл. Главные ворота страны", - написал он.
Топ комментарии
+2 Zet Zet
показать весь комментарий13.02.2021 13:29
+2 Igor V 184bb5c7
показать весь комментарий13.02.2021 13:51
+1 Юрій Ан
показать весь комментарий13.02.2021 13:51
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Пожалуйста, подождите...
Ето еще что... вот в переходе к пригородньім кассам, вьіходу к метро вообще нет ескалатора. Не говоря уже о южной стороне.
Вот где проблема общенационального масштаба!
Он есть и там и там, только не работает.
Там можно сломать ноги - а люди тащат тяжелые чемоданы
Как всегда говорит мой муж « ГОРОД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕЛА ЧИСТОТОЙ ПРЕМЫКАНИЙ»
Когда идёшь по вокзалу , надо смотреть под ноги , бо перепады высот в плитке до 2 см
ВООБЩЕ КОГДА ЖТОТ ПОФИХИЗМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ?????
Ще потребує коментаря відновлення можливості сходити по великому на цьому вокзалі.
Апарат підтвердив заявлені характеристики та показав високу надійність та закладену прочність конструкції
Наприкінці минулого року фахівці НВП Спайтек (місто Одеса) виїздили до індійських Гімалаїв для здійснення перевірки граничних можливостей Windhover.
Польоти виконувались при температурі нижче 25 градусів за Цельсієм в складних метеорологічних умовах - вітер, туман, мороз.Злети здійснювались на вісоті 5500 метрів над рівнем моря. Слід зазначити, що до цього часу жоден з українських та одиниці з апаратів світових виробників могли виконати польоти в подібних умовах. Слід зазначити, що на подібній висоті не лише важко виконувати польоти, але й, навіть, вкрай складно знаходитись непідготовленим для цього особам.
Як повідомили Defense Express в НВП Спайтек, в ході проведених випробувань БпАК Windhover підтвердив свої характеристики по дальності та часу польоту, а також по функціональних можливостях. При цьому апарат показав вкрай високу надійність та закладену міцність.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_suvorih_umovah_gimalajiv_ukrajinskij_bpak_windhover_pokazav_visokij_rezultat-2860.html
У меня прямо в части (в Днепре) успели свиснуть.
Зашел в душевую - никого.
Разделся, зашел в кабинку- воды нет, вышел - часов нет.
Прошло 10-15 секунд.
Никаким цыганам и не снилось.
этот "феномен" еще Ильф и Петров описали в 20х годах прошлого века.