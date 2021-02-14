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КГГА (2931) Киев (24531) Киевводоканал (127) транспорт (1736)

Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Из-за аварии на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение трамваев и автомобилей на ул. Гната Хоткевича и ул. Попудренко в Киеве.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На ул. Попудренко, 52 произошел прорыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается "Киевводоканал", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА

Позже "Киевавтодор" обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук видео с места происшествия.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
зато крым от таких проблем избавлен Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 8263.
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14.02.2021 10:59
+6
Это не ОРДЛО, а центр Киева, затопление Ocean Plaza в прошлом году.

Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1614
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14.02.2021 10:56
+6
Та нічого, он серсерсер 70 років царскі комунікації юзав і нічого... Коммуняки все життя прожили в домах які у проклятих дворян та буржуїв віджали, а простий люд по хрущовках в яких потім все життя ремонти роблять розпихали.
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14.02.2021 11:32
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Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 7057
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14.02.2021 10:49 Ответить
Это не ОРДЛО, а центр Киева, затопление Ocean Plaza в прошлом году.

Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1614
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14.02.2021 10:56 Ответить
І шо? В світі вже придумали трубопроводи, котрі не виходять з ладу?
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14.02.2021 10:59 Ответить
Давно придумали!
Мы сейчас юзаем наследие ссср, которое уже выходит з ладу. Завтра начнуть падать мосты, а послезавтра начнет рушится систем водоснабжения и отопления!
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14.02.2021 11:17 Ответить
Я "юзаю" апірні трубопроводи всіх типів щонеділі: і залізобетонні, і чавунні, і стальні і ПВХ і полієтиленові. І жоден з них не можу охарактеризувати, як той, на котрому не буває аварій.
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14.02.2021 11:20 Ответить
Немаловажно, так же, не из чего сделано, а как сделано. Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 9303
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14.02.2021 11:32 Ответить
Ну так ты и должен знать,что основной враг металлических труб,которых в Украине 99,9% блуждающие токи. У ПХВ труб подобных проблем нет. Вспомни,когда у тебя в последний раз были проблемы с трубами Рехау или ТиСи?
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14.02.2021 13:17 Ответить
Згадані труби - це для внутрішньобудинкового прокладання.
А мова про трубопроводи для зовнішніх комунікацій.
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14.02.2021 13:44 Ответить
Так и для зовнішних уже використовують пластикові.
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14.02.2021 15:20 Ответить
Саме про них я і написав, коли згадував ПВХ та полветиленові трубопроводи.
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14.02.2021 15:56 Ответить
Так а які з ними проблеми? Якщо дядя Вася ковшом єкскаватора не влупить по ній,то що їй станеться?
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14.02.2021 16:06 Ответить
Напірні ПВХ труби дуже вибагливі до основи на яку їх вкладали - найменший зсув грунту і вони ламаються, ще скоріше,чим чавунні. ПЕ досить вибагливі до якості матеріалу і якості зварювання (особливо стикового). І так далі. Багато факторів.
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14.02.2021 16:46 Ответить
а чого ж ти таку новину без попередження постиш? а якби я стояв?
перинєрвнічав жах просто...
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14.02.2021 11:20 Ответить
Та нічого, он серсерсер 70 років царскі комунікації юзав і нічого... Коммуняки все життя прожили в домах які у проклятих дворян та буржуїв віджали, а простий люд по хрущовках в яких потім все життя ремонти роблять розпихали.
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14.02.2021 11:32 Ответить
"не видишь разницы", ватник?!
В этом ОРДЛО, ямы шестилетней давности ДО СИХ ПОР ЕСТЬ!
А перед Ocean Plaza еще в прошлом году уже все ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!
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14.02.2021 11:31 Ответить
зато крым от таких проблем избавлен Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 8263.
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14.02.2021 10:59 Ответить
Как говорітса, нєт худа бєз бобра!
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14.02.2021 11:38 Ответить
Добра.
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14.02.2021 11:39 Ответить
а крисчанам - хій бобра
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14.02.2021 18:12 Ответить
Викликайте головного сантехніка Вову з ОАЕ. А то він там коханому Козаку шампанське наливає.
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14.02.2021 11:09 Ответить
В Киеве есть свой главный сантехник. Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 1364
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14.02.2021 11:34 Ответить
нема, поїхав до ОАЕ
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14.02.2021 18:10 Ответить
Хай крысчане завидуют.
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14.02.2021 12:04 Ответить
Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 4576
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14.02.2021 12:16 Ответить
тут катастрофа, трубу прорвало, а Зе в ОАЭ, айайай.
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14.02.2021 15:11 Ответить
та правильно, нехай відпочиває (вже в 100-ти раз)... перевтомився зебілам казочки розповідати, труженнік Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 5302
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14.02.2021 18:11 Ответить
Падлодка инкасаторов села на мель.
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15.02.2021 09:11 Ответить
 
 