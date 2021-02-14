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Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Из-за аварии на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение трамваев и автомобилей на ул. Гната Хоткевича и ул. Попудренко в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На ул. Попудренко, 52 произошел прорыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается "Киевводоканал", - подчеркивается в сообщении.
Позже "Киевавтодор" обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук видео с места происшествия.
Топ комментарии
+7 Гыг с Вами
показать весь комментарий14.02.2021 10:59
+6 Eugene Strashko
показать весь комментарий14.02.2021 10:56
+6 Злий Грицько
показать весь комментарий14.02.2021 11:32
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Мы сейчас юзаем наследие ссср, которое уже выходит з ладу. Завтра начнуть падать мосты, а послезавтра начнет рушится систем водоснабжения и отопления!
А мова про трубопроводи для зовнішніх комунікацій.
перинєрвнічав жах просто...
В этом ОРДЛО, ямы шестилетней давности ДО СИХ ПОР ЕСТЬ!
А перед Ocean Plaza еще в прошлом году уже все ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!