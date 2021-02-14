Патрульные, несколько дней назад сопровождавшие в роддом жену погибшего воина Ивана Горошко, встретили ее и новорожденного сына. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Патрульные встретили из родильного дома жену погибшего военнослужащего Елену Горошко, которую несколько дней назад сопроводили туда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Galnet.fm.
Несколько дней назад патрульные сопроводили Елену Горошко в роддом. Уже позже они узнали ее печальную историю, что она является женой погибшего в ноябре военнослужащего - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко.
5 февраля Елена Горошко родила сына.
Командир роты Игорь Вдович с напарником и побратимами погибшего воина решили встретить Елену с новорожденным сыном из роддома. Для женщины это стало приятным сюрпризом.
"Хотим Вас поздравить с рождением сына. Желаем вам здоровья и терпения, сил и вдохновения воспитать будущего украинского казака. Сыну желаем здоровья, Божьей опеки и счастья - чтобы у него все было хорошо!
Дарим ему игрушечную патрульную машину, возможно он когда-то решит стать полицейским и будет совместно
с нами служить", - сказал Игорь Вдович.
Елена в свою очередь поблагодарила врачей за спасенного сына, а патрульных за то, что помогли добраться до роддома вовремя.
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