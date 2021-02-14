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Патрульные, несколько дней назад сопровождавшие в роддом жену погибшего воина Ивана Горошко, встретили ее и новорожденного сына. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Патрульные встретили из родильного дома жену погибшего военнослужащего Елену Горошко, которую несколько дней назад сопроводили туда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Galnet.fm.

Несколько дней назад патрульные сопроводили Елену Горошко в роддом. Уже позже они узнали ее печальную историю, что она является женой погибшего в ноябре военнослужащего - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко.

5 февраля Елена Горошко родила сына.

Командир роты Игорь Вдович с напарником и побратимами погибшего воина решили встретить Елену с новорожденным сыном из роддома. Для женщины это стало приятным сюрпризом.

"Хотим Вас поздравить с рождением сына. Желаем вам здоровья и терпения, сил и вдохновения воспитать будущего украинского казака. Сыну желаем здоровья, Божьей опеки и счастья - чтобы у него все было хорошо!

Дарим ему игрушечную патрульную машину, возможно он когда-то решит стать полицейским и будет совместно
с нами служить", - сказал Игорь Вдович.

Елена в свою очередь поблагодарила врачей за спасенного сына, а патрульных за то, что помогли добраться до роддома вовремя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим в зоне ООС воином 80-й ОДШБр Иваном Горошко простились во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+40
Патрульные встретили с новорожденным сыном жену погибшего воина Ивана Горошко, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 7557
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14.02.2021 13:06
+27
Українцем стало більше Патрульные встретили жену погибшего воина Ивана Горошко с новорожденным сыном, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 6152
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14.02.2021 13:14
+20
Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина - Цензор.НЕТ 3784
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14.02.2021 14:18
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Не встречал добрых патрульных в этой стране. Они по прежнему служат ворам и олигархам. Так,что фантастика или пиар. - У них на добро,попросту времени нет. - Им же нужно обеспечивать баблом шефа,а не лохов которых стригут.
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14.02.2021 13:06 Ответить
Поняття доброти у кожного асоціюється по різному. Для когось добрий мєнт, це той який бере дєнюжку і відпускає, для когось це той хто сумлінно виконує свій обов'язок за дві мінімалки.
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14.02.2021 13:12 Ответить
Доброта для всех одинакова.- Это когда не трогают по пустякам и не нервируют. Если кто то покупает мента,то уже сам не является добрым.
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14.02.2021 13:40 Ответить
Ну не дві мінімалки, а три мінімалки. Тому що з мінімалки людина реально на руки отримує десь біля 4600 грн. А мєнти налогів не платять.
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14.02.2021 14:45 Ответить
Два урода - долба.ба. если на рассии не знают, что такое человечность, сгиньте в мокшанских болотах.
Перед тем, как что-то строчить, смените методички, уроды.
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14.02.2021 15:06 Ответить
Люда, шо то з ранку пішло не так, чи взагалі не пішло? До чого це ти? І за що гніваєшся? Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина - Цензор.НЕТ 3578
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14.02.2021 15:13 Ответить
Патрульные встретили с новорожденным сыном жену погибшего воина Ивана Горошко, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 7557
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14.02.2021 13:06 Ответить
Українцем стало більше Патрульные встретили жену погибшего воина Ивана Горошко с новорожденным сыном, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 6152
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14.02.2021 13:14 Ответить
Мальчишки гибнут!!!! Надеюсь Зеленский знает ,что делает!!!!
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14.02.2021 13:30 Ответить
))))
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14.02.2021 13:51 Ответить
Поздравляю!!!! Полицейские уважуха!!!
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14.02.2021 13:30 Ответить
Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина - Цензор.НЕТ 3784
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14.02.2021 14:18 Ответить
Як писав Шевченко:
Кохайтеся чорнобириві
Та не з москалями...
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14.02.2021 14:47 Ответить
Маленький горошенок родился. Весь в отца!
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14.02.2021 14:23 Ответить
Эта новость сделала мой день. Если Аваков не собака , он должен наградить этих доблестных воинов стоящих на страже Закона Украины ,перед которым ,кстати, все равны ?
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14.02.2021 14:34 Ответить
Це вже вчинок полісменів,а не ментів !!!Респект патрульним!!! Хай росте козаче !!!)))
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14.02.2021 14:46 Ответить
молода мама сама ще як дитина. Здоров'я їй і синочку!
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14.02.2021 14:56 Ответить
Плачу от горя и потери. Но радуюсь, что на свет появился человечек, который никогда не увидит своего папу, но будет знать, что отец его герой и всегда останется в истории Украины и в сердцах украинцев и ему есть на кого равняться.
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14.02.2021 15:15 Ответить
Dobre !
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14.02.2021 15:54 Ответить
Какие молодцы! Дай вам Бог всем здоровья и счастья!
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14.02.2021 16:12 Ответить
Счастья, здоровья и благополучия мамочке, сыночку и ребятам (молодцы, что подумали и сделали).
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14.02.2021 23:03 Ответить
Молодцы хлопці!
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15.02.2021 01:02 Ответить
 
 