Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС. ВИДЕО

На Закарпатье спасатели ищут пропавшего туриста в районе горы Гимба вблизи с. Березники Свалявского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"14 февраля, по состоянию на 11:30 спасатели нашли одного из пропавших туристов в районе горы Гимба вблизи с. Березники Свалявского района. Состояние здоровья удовлетворительное. Продолжаются поиски второго пропавшего туриста", - подчеркивается в сообщении.

Позже в ГСЧС уточнили, что потерявшегося на Закарпатье туриста ищут также с привлечением авиации.





Пресс-центр ГСЧС также обнародовал оперативное видео поисков.

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Пресс-центр ГСЧС также напоминает, что спасатели призывают туристов воздержаться от похода в горы в период усложнения погодных условий. Отмечается, что накануне также потерялись две группы туристов. Их удалось найти. В настоящее время идет поисково-спасательная операция в районе горы Гимба, где, как сообщалось, ищут пропавшего туриста.