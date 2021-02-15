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Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На Закарпатье спасатели ищут пропавшего туриста в районе горы Гимба вблизи с. Березники Свалявского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"14 февраля, по состоянию на 11:30 спасатели нашли одного из пропавших туристов в районе горы Гимба вблизи с. Березники Свалявского района. Состояние здоровья удовлетворительное. Продолжаются поиски второго пропавшего туриста", - подчеркивается в сообщении.

Позже в ГСЧС уточнили, что потерявшегося на Закарпатье туриста ищут также с привлечением авиации.

Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС 01
Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС 02

Пресс-центр ГСЧС также обнародовал оперативное видео поисков.

Пресс-центр ГСЧС также напоминает, что спасатели призывают туристов воздержаться от похода в горы в период усложнения погодных условий. Отмечается, что накануне также потерялись две группы туристов. Их удалось найти. В настоящее время идет поисково-спасательная операция в районе горы Гимба, где, как сообщалось, ищут пропавшего туриста.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Якийсь сюр. На Донбасі наші воїни гинуть майже кожен день.
А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
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14.02.2021 14:28
+4
ау! рюкзаков! где хеликоптеры, закупленные из бюджета, на фото - советские дрова....?
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14.02.2021 14:17
+4
"Екстремал", уєв, По при всі попередження, поперся в гори при низькій температурі, заметілі і лавинній загрозі. Знайти і заставити оплатити всі затрати за пошук та оштрафувати так, щоб внуки пам'ятали. А може він, користуючись негодою, переправляв контрабандні сигарети? Якщо досвідчений, то виживе, хіба лавина накриє
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14.02.2021 15:47
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лечись мокшанин
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14.02.2021 14:16 Ответить
ау! рюкзаков! где хеликоптеры, закупленные из бюджета, на фото - советские дрова....?
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14.02.2021 14:17 Ответить
а разве он их обещал отдать спасателям?
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14.02.2021 14:28 Ответить
Якийсь сюр. На Донбасі наші воїни гинуть майже кожен день.
А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
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14.02.2021 14:28 Ответить
"Екстремал", уєв, По при всі попередження, поперся в гори при низькій температурі, заметілі і лавинній загрозі. Знайти і заставити оплатити всі затрати за пошук та оштрафувати так, щоб внуки пам'ятали. А може він, користуючись негодою, переправляв контрабандні сигарети? Якщо досвідчений, то виживе, хіба лавина накриє
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14.02.2021 15:47 Ответить
Там, де він заблукав, до кордону по прямій кілька десятків кілометрів. Якщо щось і переправляв, то з одного села в інше.
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14.02.2021 17:29 Ответить
Вже другий гелікоптер підняли у повітря.
Хоч би знайшли і спасли!
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14.02.2021 17:14 Ответить
то є свалявський район, а не славський
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14.02.2021 17:36 Ответить
Там щороку хтось губиться. Місцевість така складна для орієнтування в непогоду. Там як заблукав, то тягне йти шляхом найменшого спротиву донизу, а це 20 км на південь по хащах до найближчого села. А правильно йти, то треба підніматися на хребет на північ і перевалити через нього до близького села. Це не враховуючи, що там скрізь лавинонебезпечно і може лавина закопати до весни. А у долині ще і мобіла сигнал не ловить.
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14.02.2021 17:38 Ответить
Дорогі розваги або щось з психікою не так.Не знаю про всі обставини,але про складні погодні умови не чули лише глухі.Якби такою доступною була авіація для медицини,а то тільки шукають туристів чи інших любителів екстремальних пригод
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14.02.2021 17:45 Ответить
В Карпатах, втративши орієнтування, спускаєшся в найближчий розпадок і йдеш вниз за течією. Max 2 дні ходьби до найближчого села(навіть з перевалу)
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14.02.2021 18:02 Ответить
Ти ще додай ( по сьогоднішній ситуації ): по груди в снігу, голодний, при температурі мінус десять і нижче вдень і вночі, без можливості відпочити щоб не замерзнути, у лавинонебезпечній зоні з можливістю опинитися під снігом у любий момент, при відсутності видимості у снігопаді і невідомо куди без зв'язку, карти, компаса. Це інструктор альпінізму таке з власного досвіду ( в тому числі карпатського ) каже.
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14.02.2021 18:17 Ответить
Чисто для довідки. Як альпініст Ви, напевно, можете пояснити як поможе карта місцевості при обмеженій видимості(в хуртовину) та ще й в Карпатах де зимою кожна гора подібна одна на одну?
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14.02.2021 19:40 Ответить
При нульовій видимості карта не допоможе, але непогода рано чи пізно закінчиться.
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15.02.2021 13:51 Ответить
Якщо схоче жити, то зможе. Я ходив в Карпатах в таку погоду зимою. При совку точних прогнозів не було. Мене погода захопила зненацька, добре, що не обморозився(поміг досвід роботи в Заполяр'ї)
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14.02.2021 19:07 Ответить
Найти 2-х самонадеянных мажорных ******* в Карпатах, катавшихся на снегоходах - подняли всю ДСНС, спецтехнику, вертолёты-это просто. Обеспечить надежно ближние тылы ВСУ, стоящие на передовой, сотням тысяч НПУ, НГУ, СБУ, ВСП-НИКУЯ! Тупо, не вистачає повноважень! Зато, МОНА права в ОАЭ! (с)
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15.02.2021 01:11 Ответить
Втома долається медитацією(щоб не обморозитись треба йти, не зупинятись). Якщо це вже не допомагає, я вживав(завжди мав з собою) сушені ягоди маньчжурського лимонника і флакон настоянки з нього. Жменька ягід давала енергії на годин п'ять ходьби. Настоянку вживати треба обережно(піднімає артеріальний тиск). Стимулятори вичерпують резервні сили, але ці сили дані людині для виживання. До розпадку(при обмеженій видимості) можна дійти невпинно спускаючись вниз по схилу. Добравшись до нього треба йти вниз по течії. По можливості обминати зарослі, бо в глибокому снігу можна проштрикнути ****** поваленого сухостою своє "причандалля". Не боятись йти руслом потічка(страхуючись міцною жердиною) Температура води по любому вище 0 град. Вийшовши з води і йдучи безперервно, тепло тіла висушить шкарпетки.
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15.02.2021 14:53 Ответить
На шляху можуть трапитись зарослі жеребу. При рихлому снігу не варто пробувати їх пройти. Це смерть. Тільки обхід. Пане nord west 73790a67, я не інструктор, але це мій досвід 70-х років. Тоді ніхто нікого не йшов рятувати.
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15.02.2021 15:03 Ответить
 
 