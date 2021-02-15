РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3780 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
12 876 27
пропаганда (3470) Мураев (136) Данилюк-Ярмолаева (356)

Проект "Без цензуры": Как "Их" отрицает войну. Ватная "хвойдарня" атакует. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Российская пропаганда – почти как гидра, после перекрытия одних прокремлевских канализаций другие помойки удвоили усилия. Что происходит в медиа-аду имени Новинского-Мураева?

Разбирает в "Без цензуры" всегда безжалостная к ватному мракобесию Марина Данилюк-Ярмолаева.

Как уцелевший медиа-бордель еще одного пророссийского крыла в Украине – телеканал "НАШ" – выбил из Зеленского обещание его не закрывать, а потом – пошел в наступление и на президента, и на здравый смысл?

В аккурат после обещания Нацсовета по телевидению и радиовещанию в очередной раз проверить "НАШ" (на этот раз - за интервью с Азаровым), Владимир Зеленский пообещал телеканалу, что его не постигнет судьба СМИ Виктора Медведчука. И тут на "Их" разверзся ад.

Дозвонщики якобы из "простых людей" требуют чуть ли не вешать предыдущую власть за развязывание войны, а российский олигарх Вадим Новинский напару с Евгением Мураевым рассказывают, что войны с Россией нет и быть не может. Более того - мы еще и поблагодарить должны оккупационные администрации и Пасечника с Пушилиным за то, какие они эффективные менеджеры!

Это уже нарушение украинского законодательства или еще нет? Почему есть все основания, чтобы "НАШ" присоединился к медиа-борделям Виктора Медведчука? Приводим ряд цитат, к которым должны были присмотреться правоохранительные органы. Когда Снежана Егорова стала политологом? Соскучились по "глубоким мыслям" Ирины Пономарь? Мы тоже нет, но врага надо изучать.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. 

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Кацапы просто провели оптимизацию.
Заместо 4 -х каналов теперь содержат только 1 но с втрое увеличеной аудиторией.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:06
+17
УКРАИНА!
Самое страшное на любой войне - недобитый враг !
Ещё страшней - предатели !
Очень опасны те - которым "какаяразница" !
показать весь комментарий
15.02.2021 10:10
+12
присмотреться на рыла на закрытых и еще тявкающих канал смотрю и вижу все иудеев в ермолках Сар Абрамовных и Семенов Марковичей Шмунделей и думаю почему везде и всегда мелькает тень ручки и ушки еврейской нации ???!! и меня никак не убедят аргументы мол там Новинский Православный а на рыло чистый Абрам и никто иной типа русской россиянин или типа истинный малоросс украинец говорящий на идиш... не убедят...
показать весь комментарий
15.02.2021 10:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проституток никогда не ценили в борделях. Если они начинали работать на стороне - шрам на лбу ножом для предупреждения. Повторное - перерезали горло. - Проститутки ведь.Но мне все же их жаль как женщин. Но чего жалеть козлов на оплате врага ?
показать весь комментарий
15.02.2021 10:05 Ответить
Кацапы просто провели оптимизацию.
Заместо 4 -х каналов теперь содержат только 1 но с втрое увеличеной аудиторией.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:06 Ответить
присмотреться на рыла на закрытых и еще тявкающих канал смотрю и вижу все иудеев в ермолках Сар Абрамовных и Семенов Марковичей Шмунделей и думаю почему везде и всегда мелькает тень ручки и ушки еврейской нации ???!! и меня никак не убедят аргументы мол там Новинский Православный а на рыло чистый Абрам и никто иной типа русской россиянин или типа истинный малоросс украинец говорящий на идиш... не убедят...
показать весь комментарий
15.02.2021 10:07 Ответить
жи2 , як ті таргани , лізуть з усіх шпарин !
показать весь комментарий
15.02.2021 11:41 Ответить
Новинский армян...Вадим Рудольфович Малхасян
показать весь комментарий
15.02.2021 22:32 Ответить
Це не євреї, а жидокацапи.
показать весь комментарий
16.02.2021 19:44 Ответить
Вот пока ты по кацапской указке на евреев будешь продолжать кивать, столько тебя кацапы и будут иметь)))
показать весь комментарий
11.03.2021 13:00 Ответить
закрыть жидовский канал,облизывающий путинский анал
показать весь комментарий
15.02.2021 10:08 Ответить
Криворагуль Наш не закроет, бо в ОАЭ еще за закрытие мертветчуковских каналов перед кремлядскими кураторами не оправдался
показать весь комментарий
15.02.2021 10:09 Ответить
УКРАИНА!
Самое страшное на любой войне - недобитый враг !
Ещё страшней - предатели !
Очень опасны те - которым "какаяразница" !
показать весь комментарий
15.02.2021 10:10 Ответить
прокацапоидные аналы мертвечука, мураева и новинского надо не просто закрывать, а осуждать и давать такие штрафы, чтобы они даже вчерашних носков лишились... а лично новинский - это вообще редчайший пассивник-заглои...
показать весь комментарий
15.02.2021 10:30 Ответить
Ці помийки типу "наш" (а може слід назвати канал "їх" , ворогів канал). Але в Україні не повинно бути відвертих пропагандистів ворога, ВОРОГІВ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ, особливо під час війни. ТАК ПОВИННО БУТИ!!! І ПРИ ЧОМУ ТУТ ЩО ЗЕЛЯ ПООБІЦЯВ НЕ ЗАКРИВАТИ!? ЯКШО ВІН СІЄ ВОРЖУ ПРОПАГАНДУ ТО ЙОГО ЗАКРИТИ А ВЛАСНИКІВ І ЖУРНАЛІСТІВ ПОСАДИТИ ЗА ЗРАДУ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ. І КРАПКА.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:34 Ответить
найбільша небезпека моеі краіни какая разніца це ще гірше від опзжопівців
показать весь комментарий
15.02.2021 11:28 Ответить
Ну , закрили якісь канали... Яка різниця?!
показать весь комментарий
15.02.2021 12:52 Ответить
Смерть ворогам України!
показать весь комментарий
15.02.2021 13:14 Ответить
Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:37 Ответить
З такими як Маураєв і Новінський ворогів не треба.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:54 Ответить
Як же ви всі бризкаєте ядовитою слиною разом з Данилюк-Ярмолаевою. Як же ви боїтесь правди. Вам би лизати зад тому хто платить вам за брехню. Більшого позору для України ще
не було.
показать весь комментарий
15.02.2021 16:18 Ответить
стас --- ти що з дуба високого впав -- чи телепень ***** кончений --- это кто слюной брызгает из вонючего помойного ведра на УКРАИНУ -- ты слепой или тупой --- там лукаш в экстазе соревнуется с мураевым а кива с рабиновичем что у нас ..гражданская.. война якобы и что наши ВС воюют с попочленцами --- это ты вылизываеш рашистам ***** --- это такие уроды как ты привели опожопную компашку в парламент --- давай про мальчика в трусиках промычи что нибудь или как грады . танки . минометы передовые шахтеры в шахте откопали .......
показать весь комментарий
15.02.2021 19:59 Ответить
Правда в тому що вас , недобитків ригівських , треба знищувати вже не медійно , як робить Данилюк Єрмолаєва , а фізично , без найменшого жалю ..! Та демократичні принципи , яких ми зобов'язались дотримуватись , не дозволяють . На жаль . Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 5367 .

Ви , ригобидло , становите реальну загрозу для України . Для її існування . І тому тут вже не до толерантності і милосердя .
показать весь комментарий
16.02.2021 10:50 Ответить
Найбільши на наш час "недобиток ригівський" - то Порох...Партію регіонів заснував,при ригах міністром і то не одним працював,але перелицювався,прикрився "армавіром" і став націоналістом...Тепер він у нас самий головний бандерівець,а чувака,до речі,ізраїльський "Форбс" заніс в сотню найбагатших євреїв світу...Порох,правда,сопротивляється,каже шо я не єврей і не найбагатший,але то все манси відомі...
показать весь комментарий
16.02.2021 11:37 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 8177 .... Більшої дурні , чим те що ти тут написав , на Цензорі й не зустрінеш .
показать весь комментарий
16.02.2021 14:07 Ответить
гадюче кубло.
показать весь комментарий
15.02.2021 17:48 Ответить
Розширення санкційного списку США! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ! Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 8909

Розширення санкційного списку США! Претенденти на санкції від США - Шарій, Марченко, Козак, Портнов! Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 8909
показать весь комментарий
15.02.2021 22:24 Ответить
цей "тк наш" мав би бути закритий ще раніше за медведчуківські помийки.а особисто мураєва за його антиукраїнські заяви давно треба було допитати і арештувати за роботу на рос.спецслужби.і навіть якби не вдалося б його посадити(хоча якби СБУ і контррозвідка захотіли б то легко знайшли б докази цієї "співпраці"),то знищити фінансово цього "любителя кремля" було б неважко...але такого бажання у влади схоже немає.🤔😕
показать весь комментарий
16.02.2021 13:45 Ответить
Для того, чтобы удалить опухоль, надо сделать больно! Быстрее удаляем опухоль "Наш" или она нас удалит сама! Смерть антиукраинской погани, халуям кремля и всякой пророссийськой нечисти! Во врея войны агрессор - на экранах Украины - НОНСЕНС и тоже ПРЕСТУПЛЕНИЕ (власть придержащих)!
показать весь комментарий
16.02.2021 19:00 Ответить
Росія на Донбасі не воює, вона тільки посилає туди своїх людей, техніку та озброєння.
показать весь комментарий
17.02.2021 08:23 Ответить
 
 