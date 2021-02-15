21 "смотрящий" предстанет перед судом за распространение преступного влияния, - Нацполиция. ВИДЕО
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Правоохранители передъявили подозрение вору в законе Гиге Озургетскому и двоим "смотрящим" в Новгород-Сиверской колонии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Отмечается, что Гига Озургетский первый вор в законе, которого будут судить за распространение преступного влияния.
"С момента принятия так называемого закона о ворах в законе полицейские предъявили подозрения 21 уголовному авторитету - от смотрящих за колониями до смотрящих за отдельными регионами", - говорится в сюжете.
"Следующий шаг - объявление подозрения тем ворам в законе, которые назначают смотрящих и получают преступные доходы. Несколько известных воров в законе, которые постоянно проживали в Украине и даже имеют украинское гражданство сейчас живут на курортах за границей и не возвращаются назад в Украину из-за того, что наказание за их деятельность стало реальным", - заявил начальник уголовного блока Нацполиции Евгений Коваль.
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Еще не стало реальным, а уже рапортует.