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вор в законе (310) Нацполиция (15730)

21 "смотрящий" предстанет перед судом за распространение преступного влияния, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Правоохранители передъявили подозрение вору в законе Гиге Озургетскому и двоим "смотрящим" в Новгород-Сиверской колонии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо". 

Отмечается, что Гига Озургетский первый вор в законе, которого будут судить за распространение преступного влияния.

"С момента принятия так называемого закона о ворах в законе полицейские предъявили подозрения 21 уголовному авторитету - от смотрящих за колониями до смотрящих за отдельными регионами", - говорится в сюжете.

"Следующий шаг - объявление подозрения тем ворам в законе, которые назначают смотрящих и получают преступные доходы. Несколько известных воров в законе, которые постоянно проживали в Украине  и даже имеют украинское гражданство сейчас живут на курортах за границей и не возвращаются назад в Украину из-за того, что наказание за их деятельность стало реальным", - заявил начальник уголовного блока Нацполиции Евгений Коваль.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+15
Обмельчали воры в законе. Полиция предъявила подозрение вору в законе Гиге Озургетскому и двоим "смотрящим" в Новгород-Сиверской колонии - Цензор.НЕТ 5075
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15.02.2021 10:09
+15
О це здихле нещастя вор в законе?) Плять навіть воровський світ вже подурів )
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15.02.2021 10:11
+5
Вони його ледве зловили в колонії.Влаштували шоу,людина і так сидить,то ці ляді так в камеру влітали,ніби він може їм щось зробити.І до чого поліція до колонії?
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15.02.2021 10:24
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Обмельчали воры в законе. Полиция предъявила подозрение вору в законе Гиге Озургетскому и двоим "смотрящим" в Новгород-Сиверской колонии - Цензор.НЕТ 5075
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15.02.2021 10:09 Ответить
О це здихле нещастя вор в законе?) Плять навіть воровський світ вже подурів )
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15.02.2021 10:11 Ответить
не туда смотрите просто. Он много блатных поговорок знает и повидал жизть!!
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15.02.2021 11:19 Ответить
Та да !) Дітсадок, нчальна школа , Пту)
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15.02.2021 12:29 Ответить
Вони його ледве зловили в колонії.Влаштували шоу,людина і так сидить,то ці ляді так в камеру влітали,ніби він може їм щось зробити.І до чого поліція до колонії?
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15.02.2021 10:24 Ответить
время у нас такое...шоу везде надо впарить коль шоумен при булаве ))))
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15.02.2021 10:39 Ответить
"...и не возвращаются назад в Украину из-за того, что наказание за их деятельность стало реальным...."

Еще не стало реальным, а уже рапортует.
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15.02.2021 10:29 Ответить
Видно їм і там непогано, якого біса повертатися. З лохів вже нічого зідрати в епоху злиднів.
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15.02.2021 10:36 Ответить
ахметову предьявят?)) или он теперь честный бизнесмен?)
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15.02.2021 10:32 Ответить
Взрослые "воры" съехали за кордон. На хозяйстве остались молоденькие и совсем юные "ворики". Откуда то доносится писклявое "мурчание". Не пора ли проверить школы и детсады ?
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15.02.2021 10:35 Ответить
что-то гига совсем не гика а...микроба какая-то )))
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15.02.2021 10:38 Ответить
а вообще это не вор, это апельсин. Кроме звезд на плечах, должны быть другие масти, которые говорят о специализации вора, его характере и статьях по которым он привлекался. А у него кроме звезд ничего нет. Кстати, если он их наколол "для крутости" и без статуса, его могут сильно огорчить другие воры шилом где нибудь за такое...
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15.02.2021 10:49 Ответить
так посмотри на него, для крутости и наколол. "других" воров как таковых, я слышал, почти нет уже. приверженцы старых порядков многие мертвы, а для новых "воров" главное деньги
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15.02.2021 12:44 Ответить
очередной грузинский ублюдок купил титул вора в законе..
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15.02.2021 11:00 Ответить
Тату делали под микроскопом?!
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15.02.2021 11:07 Ответить
то наклейки
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15.02.2021 11:28 Ответить
Вечер в хату, арестанты! Часик в радость, чифирок в сладость. 21 "смотрящий" постане перед судом за поширення злочинного впливу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 851
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15.02.2021 12:01 Ответить
Це злодійський мажор? Купив собі рекламу і піар. Це сесію ,певно, в Малюськи здав.
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15.02.2021 12:06 Ответить
украл, выпил, сел, украл, выпил, сел, украл, выпил, сел...
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15.02.2021 12:19 Ответить
- романтика большой дороги!
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15.02.2021 12:20 Ответить
почти все - кавказцы. да о чем вы, какая национальная преступность
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15.02.2021 12:41 Ответить
Суровый хлопец на фото. Такого на пляже если встретишь---хлебчика сразу дашь----от страху---что сдохнет.
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15.02.2021 13:19 Ответить
видно нашли мальчика для битья и решили на нём потренироваться и схему обкатать.
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15.02.2021 13:25 Ответить
І ось оце жалюгідне "кіно" від Авакова намагаються показати українцям під виглядом героїчної праці поліції???Вони вважають українців ідіотами! Ця поліція ні при яких умовах не схопить справжнього "злодія в законі",бо крук крукові око не виклює. Аваков просто хоче якнайдовше протриматися у кріслі,яке так непагано годує,а оці "відосики" - ганебна самореклама,щоб довести простакам свою потрібність...
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15.02.2021 13:25 Ответить
Та і цей Коваль не кращий за бандюг
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15.02.2021 15:27 Ответить
Хлопці поліцейські -молодці! І велика вам подяка за це! Не вся поліція хабарники.А генерал такий молодий, а весь сивий. це багато про що говорить!
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15.02.2021 13:34 Ответить
сподіваюсь Антоненко не виявиться самим злісним "смотрящим"..
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15.02.2021 15:02 Ответить
Хто небудь може сказати,в чому різниця між нашим суддею та злодієм у законі?
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15.02.2021 15:20 Ответить
Репортерка жахлива - половину літер проковтнула.
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15.02.2021 15:25 Ответить
 
 