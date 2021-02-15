Цель доктрины "русского мира" - уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств", - Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Россия препятствует продвижению в переговорах по Донбассу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".
"Они принимают доктрину "русского мира", где 47 страниц, и на предпоследней, куда мало кто заглядывает, написано, что задачей "ЛНР/ДНР" является выход к границам Донецкой и Луганской областей, а потом уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств". И после этого они говорят, что мы хотим выйти из "Минска" и не хотим продвигаться.
Они все вопросы привязывают к политическим, в таких условиях продвижение мало возможно. На линии соприкосновения 83 кладбища, есть фильтрационная станция воды, газораспределительная станция, люди туда ездят, ходят на кладбище, там все заминировано. Мы предложили в Париже 19 участков для разминирования, все равно не идут на это, привязывают к политике. Мы не подвинемся по политике, так как прекрасно понимаем, что изменения в Конституцию, внедрение "формулы Штайнмайера" так, как она была написана, выполнение пункта 9 комплекса Минских мер – это все нереально", — сказал он.
По словам Арестовича, выполнить условия России невозможно.
"Не нужно забывать еще, что парламент нас суверенный, даже если бы мы сошли с ума и рекомендовали изменить Конституцию, парламент мог бы не проголосовать. Постоянно приходится нашим визави объяснять, что это не Госдума, мы не можем приказать.
Им нужны две раны в нашем боку, куда можно вставить пальцы и управлять нашим движением. Они не для того создавали два армейских корпуса, которые по совокупной мощи сильнее, чем армии Германии и Великобритании, положили тысячи своих и наших жизней, нарвались на санкции, вылетели из Семерки, получили внутренние волнения, чтобы просто так пожертвовать этим инструментом. Тупик", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
следует ли это понимать как то, что наконец-то Арестович начал медленно въезжать в то, что и так давно было сказано и понятно в виде выводов 2014-15 гг.?
"укри, здавайтеся! прийдіть до нас і станьте нами!..
а то ззаду китайщина напирає, а з боків азія кругом бігом..."
укри спокійно відповідають "ваші проблеми"
"Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.
Советник связал ситуацию на Донбассе с деятельностью команды президента Украины Владимира Зеленского.
"Помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего... Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", - объяснил Арестович.
а теперь голосом арестовича озвучено - это кремль завел в тупик...
т.е. он не справился, а лишь затянул время...получается, в пользу кремля
серьезно?
а мы то и не знали.
Так бубочка всё это в Париже подписал как руководство к действию! Что-то Люся об этом как-то нигугу. Зиленский ничиво ни сдал, он защитил! Пздц блть.
Есть даже придурки, анализирующие текст этого бреда.
Однако, цель у этого есть: Углубить раскол в обществе по языковому принципу.
В бодании украинского с русским "затоптали" венгерский, болгарский ...
Вольготно чувствует себя только идиш.
Геноцид осуществляет правящая элита. А ей ближе идиш чем русский.
👹
И доктрина... "Славянского мира"...
для россии абсолютная ерунда. В цифрах - тысячи: Чечня + 26, Ингушетия + 8,
Дагестан + 4, Бурятия + 6, Кабардино-Балкария + 6, Татарстан + 6. Но есть и убыль. В цифрах - тысячи: Псковская -5, Тульская
-11, Тверская -9, Тамбовская -7, Новгородская -4, Ленинградская область -10. Только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения
- 85 тысяч человек русских. А в Северо-Кавказском федеральном округе количество россиян
увеличилось + 90 тысяч человек.
Такая же ситуация по Приволжскому, Северо-Западному округам.
И так далее.
Ну що ж? Україну кацапія успішно розвалила в 2014-ому, тому тепер їх черга розвалюватись на "держави"!
категоричность твоих суждений выдает в тебе мудака.