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переговоры (4648) Донбасс (26945) русский мир (540) минские соглашения (3221) Арестович Алексей (327)

Цель доктрины "русского мира" - уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств", - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия препятствует продвижению в переговорах по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Они принимают доктрину "русского мира", где 47 страниц, и на предпоследней, куда мало кто заглядывает, написано, что задачей "ЛНР/ДНР" является выход к границам Донецкой и Луганской областей, а потом уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств". И после этого они говорят, что мы хотим выйти из "Минска" и не хотим продвигаться.

Они все вопросы привязывают к политическим, в таких условиях продвижение мало возможно. На линии соприкосновения 83 кладбища, есть фильтрационная станция воды, газораспределительная станция, люди туда ездят, ходят на кладбище, там все заминировано. Мы предложили в Париже 19 участков для разминирования, все равно не идут на это, привязывают к политике. Мы не подвинемся по политике, так как прекрасно понимаем, что изменения в Конституцию, внедрение "формулы Штайнмайера" так, как она была написана, выполнение пункта 9 комплекса Минских мер – это все нереально", — сказал он.

По словам Арестовича, выполнить условия России невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль: Украина - часть "русского мира". Большая глупость это отрицать

"Не нужно забывать еще, что парламент нас суверенный, даже если бы мы сошли с ума и рекомендовали изменить Конституцию, парламент мог бы не проголосовать. Постоянно приходится нашим визави объяснять, что это не Госдума, мы не можем приказать.

Им нужны две раны в нашем боку, куда можно вставить пальцы и управлять нашим движением. Они не для того создавали два армейских корпуса, которые по совокупной мощи сильнее, чем армии Германии и Великобритании, положили тысячи своих и наших жизней, нарвались на санкции, вылетели из Семерки, получили внутренние волнения, чтобы просто так пожертвовать этим инструментом. Тупик", — сказал он.
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Топ комментарии
+33
Почнемо з простого: руССкіє - це не національність.
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15.02.2021 10:35
+22
Та ты шо арестович ,прям закон архимеда открыл о котором мы раньше не знали
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15.02.2021 10:35
+18
Вот это эксперт! Браво. А ещё земля круглая и небо синее...
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15.02.2021 10:36
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Нахрена так сложно мутить ? Доктрины..Ху.ны...- Нехрен к нам лезть ! Баста.
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15.02.2021 10:34 Ответить
это не доктрина а маникальная хотелка кгбшных шизофреников
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15.02.2021 13:11 Ответить
Їхня ціль завжди одна - розкрадання України, руйнація державного устрою руками своїх же виродків при підтримці з москви, а потім руїна, розвал, громадянська війна і поглинання частинами. І обовязково зкручування голів зрадникам та баригам тим, хто грабува власну державу на угоду орді, бо такі агресору не потрібні, вони для них лише інструмент для досягнення свої цілей. А ці тупі упирі "полуботки" і не підозрюють, що вони є розхідним матеріалом і підуть на убой, як і всі.
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15.02.2021 13:25 Ответить
этот так называемый "советник"--КАНДОН чистой воды,интересно кому он жопу будет лизать при улете зеленой власти,именно из-за таких подстилок и рождаются павлики морозовы
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16.02.2021 08:32 Ответить
Почнемо з простого: руССкіє - це не національність.
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15.02.2021 10:35 Ответить
Цій новині вже років триста...
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15.02.2021 10:35 Ответить
Та ты шо арестович ,прям закон архимеда открыл о котором мы раньше не знали
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15.02.2021 10:35 Ответить
Ну искатели мира в глазах х..ла точно не знали
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15.02.2021 11:26 Ответить
При всій неоднозначності фігуранта, аналіз ситуації він дав коротко і зрозумілою мовою Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 341
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16.02.2021 09:24 Ответить
Люська, зачем всю воду в кране выпила?
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15.02.2021 10:35 Ответить
Если в кране нет водьі...
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15.02.2021 10:42 Ответить
В Криму нема води. До ТОГО - була.
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15.02.2021 11:42 Ответить
Єслі в КрИмє нєт вади...
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15.02.2021 12:01 Ответить
По словам Арестовича, выполнить условия России невозможно.Им нужны две раны в нашем боку, куда можно вставить пальцы и управлять нашим движением. Источник: https://censor.net/ru/n3247931

следует ли это понимать как то, что наконец-то Арестович начал медленно въезжать в то, что и так давно было сказано и понятно в виде выводов 2014-15 гг.?
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15.02.2021 10:36 Ответить
Так он про это в своих блогах с самого 2014 и говорит.
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15.02.2021 10:39 Ответить
зачем же он сейчас это говорит с выражением "оказывается, докопался до истины"
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15.02.2021 10:41 Ответить
Он так не говорит
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15.02.2021 11:57 Ответить
Вот это эксперт! Браво. А ещё земля круглая и небо синее...
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15.02.2021 10:36 Ответить
Не понял, что за погиб. Скоро будет подвох. Вот истинное лицо двухличия. Браво по другому и быть не могло, ибо подобное притягивает подобное.
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15.02.2021 10:37 Ответить
Еще один не смог разглядеть "желание мира" в глазах Путина! Этот советник сломался! Несите нового!
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15.02.2021 10:39 Ответить
Зєлєнскій планами кураторів поділився?
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15.02.2021 10:40 Ответить
Скорее нескольких кацапских недогосударств, иначе кацапы будут видеть что они одни живут в полном говне😁😁😁
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15.02.2021 10:40 Ответить
малоросских, и хахлацких, и новоросских, и русинских и даже казацких
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15.02.2021 11:01 Ответить
Ти ба, новітня баба Ванга.
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15.02.2021 10:40 Ответить
устами цього інфільтранта нам оголошено:
"укри, здавайтеся! прийдіть до нас і станьте нами!..
а то ззаду китайщина напирає, а з боків азія кругом бігом..."
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15.02.2021 10:42 Ответить
+ ще й НАТО по макитрі настучить...
укри спокійно відповідають "ваші проблеми"
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15.02.2021 11:01 Ответить
Свята́я Русь - в русском фольклоре, поэзии, просторечии и красноречии[1][2][3][4] понятие, имеющее двойственное значение: русская земля, избранная Богом для спасения и просвещенная христианской верой, и метафизическое пространство, союз православных христиан с центром в Иерусалиме
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15.02.2021 10:43 Ответить
Славяне это генетические рабы и это исторический факт , а рабам нужен царь и кнут , вот ***** и стало им !
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15.02.2021 10:54 Ответить
Таки slave.
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15.02.2021 11:29 Ответить
Славян много и не все генетические рабы.
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15.02.2021 16:43 Ответить
Поляки? Чехи? Хорваты?
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15.02.2021 22:50 Ответить
Обострение на Донбассе неизбежно произойдет. Такое мнение советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Алексей Арестович выразил 14 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.

Советник связал ситуацию на Донбассе с деятельностью команды президента Украины Владимира Зеленского.

"Помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего... Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", - объяснил Арестович.
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15.02.2021 10:44 Ответить
..были голоса, что советник арестович своей контрпропагандой заведет кремль в тупик...
а теперь голосом арестовича озвучено - это кремль завел в тупик...
т.е. он не справился, а лишь затянул время...получается, в пользу кремля
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15.02.2021 11:07 Ответить
та ты шо
серьезно?
а мы то и не знали.
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15.02.2021 10:45 Ответить
Зачем постить старое от обновленного аферистовича? Новостей мало,что бы заполнить ленту?
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15.02.2021 10:48 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни. Кацапи були , є і будуть нашими ворогами на генетичному рівні. Це потрібно сприймати спокійно, як пори року і бути готовим до війни постійно. Свої бажання кацапи можуть засунуть собі в любий отвір, а нам потрібно добиватися щоб на їх місцях проживання був голий степ.
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15.02.2021 10:49 Ответить
Доктрина там одна оставаться у власти вечно , для этого ***** надо из всех соседей сделать врагов и для своей спившейся биомассы он будет их спасать ! Но вот незадача молодежь на рашке уже не так бухает и умеет пользоваться интернетом, так что сильно зашаталось внутри страны !
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15.02.2021 10:51 Ответить
А що хочеш ти?
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15.02.2021 10:52 Ответить
Все это известно со времен Екатерины, а может и раньше. Но и сейчас, находясь в 21в., не все это понимают. Россия без Украины - ничто, даже с ЯО. А потому они от нас не отвяжутся ни при каких обстоятельствах. Вывод: подписывай договора, крутись как хочешь, но сделай так, чтобы эти попытки провалились. Что делают зеленые идиоты? Все наоборот. Делают так, чтобы эти попытки удались, при этом впадая в конвульсии от приступов патриотизма и ненависти к тортам Рошен. Ну и...? Зебобы, чего добились? Только мозоли на глазах протерли, да бюджет растащили.
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15.02.2021 10:52 Ответить
Короче. Не знают они что делать. План Б у них капитуляция...
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15.02.2021 10:53 Ответить
Капитуляция это План A у них, а План Б это - бросить все на призволяще...
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15.02.2021 11:04 Ответить
Понятно . почему каждые полгода Зелень на Восток мотается. Сто пудов запасной аэродром готовит. У Путлера своих шутов хватает - вся госдура и десятки телеканалов Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 5964
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15.02.2021 11:10 Ответить
... план А не дает реализовать народ Украины
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15.02.2021 11:05 Ответить
Уничтожение Украины это понятно. А какие национальные государства на ее территории?. Если долбасяне и лугандонцы это национальность, тогда да "национальные государства" Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 7369
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15.02.2021 11:13 Ответить
реальный пример, это то что они сделали из Черкесии,--- Адигею, Кабардино-Балкарию, Корачаево-Черкесию, а так же Ставропольский край, такой же формат ждёт Украину!!!!!
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15.02.2021 18:52 Ответить
Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 9884 Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 9465
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15.02.2021 11:17 Ответить
Ну дайте уже ему кожаную соску.
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15.02.2021 23:23 Ответить
Визовый режим с россией не вводят. Почему? Это всё, что надо знать о войне с ними.
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15.02.2021 11:19 Ответить
внедрение "формулы Штайнмайера" так, как она была написана, выполнение пункта 9 комплекса Минских мер - это все нереально", - сказал он.

Так бубочка всё это в Париже подписал как руководство к действию! Что-то Люся об этом как-то нигугу. Зиленский ничиво ни сдал, он защитил! Пздц блть.
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15.02.2021 11:19 Ответить
почему не строится база НАТО вблизи неподконтрольных территорий, ведь ЗЕ вроде недавно подписал указ на использование иностранных войск ?
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15.02.2021 11:20 Ответить
новость с российского сайта - очередного орка взорвали в ордло.
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15.02.2021 11:24 Ответить
Какое чудесное превращение управителей Украины в патриотов своей страны. Видимо в фамилии Байден есть что то магическое. Просто наперегонки наши лидеры стали прозревать.Аж противно.
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15.02.2021 11:26 Ответить
куди його не приткни, він завжди залишиться ідіотом
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15.02.2021 11:26 Ответить
В Горловке под машиной, в которой находился командир батальона Народной милиции самопровозглашенной ДНР, сработало взрывное устройство, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник. «РИА Новости» также пишет со ссылкой на источник, что на него было совершено покушение. Мужчина жив, он находится в больнице.
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15.02.2021 11:27 Ответить
Доктрина "русского мира" - бред сумашедшего.
Есть даже придурки, анализирующие текст этого бреда.
Однако, цель у этого есть: Углубить раскол в обществе по языковому принципу.
В бодании украинского с русским "затоптали" венгерский, болгарский ...
Вольготно чувствует себя только идиш.
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15.02.2021 11:29 Ответить
Как много твоих соседей разговаривают с тобой на идиш?
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15.02.2021 11:32 Ответить
Вы удивитесь, у меня офис в еврейском квартале рядом с синагогой. Но со мной говорят по-русски.
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16.02.2021 08:45 Ответить
Як ти так цікаво назвав Геноцид українців в Україні російськомовними боданіє...
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15.02.2021 11:38 Ответить
Т.е. государство на законодательном уровне запрещает украинский? Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 9955
Геноцид осуществляет правящая элита. А ей ближе идиш чем русский.
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15.02.2021 13:02 Ответить
Так обьясни своим хозяевам, что они бред несут, когда рассказывают про руцкиймир))) Зачем ты нам об этом чешиш??? Нам этот ваш бред уже стоил 14 тыс жизней украинцев...
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15.02.2021 22:58 Ответить
Почему рабы считают, что у каждого должен быть хозяин?
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16.02.2021 08:46 Ответить
Так ты случайно, по совпадению, поддерживаешь доктрину, которую величаешь бредовой?)))
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16.02.2021 13:53 Ответить
Та счас...
👹
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15.02.2021 11:35 Ответить
Люську арестовича пронесло
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15.02.2021 11:41 Ответить
Морозить нужно этот конфликт уже давно.Понятно что как бы зебил не прогибался, русня будет выдвигать всё новые и новые хотелки.Замерзшее говно в виде Лугандона вонять будет меньше и пенсии платить не нужно будет.
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15.02.2021 12:37 Ответить
Рашка согласна на заморозку? С чего вы взяли??
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15.02.2021 22:59 Ответить
Їхня ціль завжди одна - розкрадання України, руйнація державного устрою руками своїх же виродків при підтримці з москви, а потім руїна, розвал, громадянська війна і поглинання частинами. І обовязково зкручування голів зрадникам та баригам тим, хто грабува власну державу на угоду орді, бо такі агресору не потрібні, вони для них лише інструмент для досягнення свої цілей. А ці тупі упирі "полуботки" і не підозрюють, що вони є розхідним матеріалом і підуть на убой, як і всі.
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15.02.2021 13:04 Ответить
Товарищ аре...Дрестович - про замыслы террористов мы знаем, про "рану в нашем боку" уже на раз слышали, повторяешся)). Есть че сказать по теме и по делу такого ,чего мы бы не знали)))?
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15.02.2021 13:06 Ответить
"Нам постоянно приходится объяснять визави, что у нас парламентско-президентская республика и мы не можем просто приказать им (парламенту, то есть)..." Значит, если могли, то приказали бы? Так, что ли?
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15.02.2021 14:02 Ответить
Украине нужно ОМП...
И доктрина... "Славянского мира"...
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15.02.2021 15:03 Ответить
такое впечатление, что люся стало не рупором Украины, а рупором продвижения кацапских бредовых идей... он такой "умный" нужен?
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15.02.2021 15:04 Ответить
Зелени понадобилось всего лишь два года, чтобы это понять?) Турборежим, однако)
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15.02.2021 15:39 Ответить
Австрія, Німеччина та Швейцарія ніколи не воювали одна з одною в останні 200 років. Данія, Норвегія та Швеція ніколи не воювали одна з одною в останні 200 років. Велика Британія, США, Канада та Австралія ніколи не воювали в останні 200 років. Бельгія, Нідерланди та Франція ніколи не воювали в останні 150 років. Латинська Америка не воювала з Іспанією в останні 150 років. Іспанія не воювала з Італією в останні 150 років. Турція ніколи не воювала з Азербайджаном, а Румунія з Молдовою. Всі перелічені групи незалежних країн розмовляють однаковими (або практично однаковими) мовами одна з іншою. Треба щоб українські історики врешті написали статтю якраз про оці факти, що я перелічив і надрукували за гроші в європейській газеті (на правах реклами, як угодно). Щоб євро-бюргери примірили москальскі маніфести на себе.
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15.02.2021 16:31 Ответить
Знову нова методичка поступила.
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15.02.2021 18:16 Ответить
Дуже все правильно сказав. Метою зовнішньої політики України має бути визнання РФ терористичною державою.
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15.02.2021 18:47 Ответить
реальный пример, это то что они сделали из Черкесии,--- Адигею, Кабардино-Балкарию, Корачаево-Черкесию, а так же Ставропольский край, такой же формат ждёт Украину!!!!!
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15.02.2021 18:50 Ответить
2014 Кацапстан прирост населения 33 тысячи 688 человек, что
для россии абсолютная ерунда. В цифрах - тысячи: Чечня + 26, Ингушетия + 8,
Дагестан + 4, Бурятия + 6, Кабардино-Балкария + 6, Татарстан + 6. Но есть и убыль. В цифрах - тысячи: Псковская -5, Тульская
-11, Тверская -9, Тамбовская -7, Новгородская -4, Ленинградская область -10. Только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения
- 85 тысяч человек русских. А в Северо-Кавказском федеральном округе количество россиян
увеличилось + 90 тысяч человек.

Такая же ситуация по Приволжскому, Северо-Западному округам.
И так далее.
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15.02.2021 22:02 Ответить
Арестович оказался Абдристовичем по причине нарцисизма, эгоизма и непомерной гордости.
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15.02.2021 22:51 Ответить
Ты думал, он освободит Донецк, а он не смог?
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16.02.2021 08:46 Ответить
Я не думал шо он тупо саморекламный персонаж мастырящий лыжи в политику издавая ртом всякие звуки, я ошибался
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16.02.2021 16:13 Ответить
Не понял, а где клоун, который мне два дня назад рассказывал, что всехотятмира?)
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15.02.2021 23:12 Ответить
Люська-дешевка заявила: "На Донбассе и дальше будут гибнуть наши военные, и с этим нам ДОЛГО ЖИТЬ. Долго жить будет она, а умирать будут украинские военные. В 34-й разведвыход эта проблядь уже не хочет?
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15.02.2021 23:22 Ответить
ой яке співпадіння! І Україна хоче розвалу московії і утворення на її території багатьох незалежних держав. Це ж треба так співпало....

Ну що ж? Україну кацапія успішно розвалила в 2014-ому, тому тепер їх черга розвалюватись на "держави"!
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16.02.2021 03:50 Ответить
неприятно смотреть эту люду по телевизору... жаль, что он так и не смог выучить украинский язык... ну руская тупость - она везде и есть руская тупость... тупее кацапов людей нет... проживая десятки лет в другой стране не выучить язык страны пребывания - для этого нужна особая тупость... руская...
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16.02.2021 07:18 Ответить
ты тоже украинский не знаешь, судя по всему. тупой кацап?
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16.02.2021 08:48 Ответить
Dmytro Zagashev - тупой ты наш, прикидывающийся украинцем - не путай йух с пальцем... для такого поцреота як ти - ти довбодятел, який нагадує вовку-сіфілітіка та кравчука - прийшли до влади, а далі ні ідеї для об'єднання (не бла-бла, а економічної), ні конкретних справ, крім розпродажу України... а, ще можете пару-трійку годин п*здІть, а потім 8 годин пИ*дить у держави або відмивати партійно-комсомольські гроші...
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16.02.2021 10:12 Ответить
я украинцем и не прикидывался никогда.
категоричность твоих суждений выдает в тебе мудака.
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16.02.2021 10:35 Ответить
 
 