"ЕС" требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск, - Порошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
"Европейская Солидарность" требует вернуть подразделения Вооруженных Сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе так называемого "разведения сил".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Лидер "ЕС" также подчеркнул, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений, а контрснайперские группы должны немедленно вернуться на линию соприкосновения.
"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", - сказал лидер Порошенко.
"Президент информировал общество о 200 дней тишины, создавая мираж близкого мира. Сейчас власти признали, что перемирие - фикция. На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов", - отметил пятый президент.
По словам Порошенко, "ЕС" требует вернуть подразделения на позиции, на которых они были до разведения в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения.
"Я призываю всех объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличение денежного довольствия военнослужащим. Оно в последний раз обеспечивалось два года назад. Армии нужно обеспечить достойное финансирование", - добавил лидер "ЕС".
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Це не при свинорилому та його сектантах ригоанали підняли голову та пішли в наступ? заткнись з своїм бездарем пєцьом. навіть гівноканали не могло закрити.
Де там порох? там гівно в порохівницях
Чи не було цього при "побожному-сектантові"? понабирали всякий сбрід-сектантів, а потім ліплять - ВІРА.
Яка віра в кого ? свиночолий сатанист походу.
Слабо чётко осознать, что после Бени с Зелей, вообще никаких приемлемых позиций не будет?
И выработать внятную программу "ЕС" на период смуты и разрухи.
А то, начинает мерцать подозрение, шо: чем хуже -- тем лучше.
...кровавые бульдозеры не снятся? *)
а срана шмаркля в цей час грiється на сонцi...це вкотре вже вiслюк вiдпочиває?
та ще й за державний рахунок...
На фабрике "Рошен" произошла аварийная разгерметизация чана с гавнищем, повлёкшая массированный выброс в окружающую среду ароматизированных гавнищем сверхбольших леденцов "Рошен" на палочках.
Неконтролируемое массовое сосание порохоботами вышеупомянутых леденцов с вкусом гавнища "Рошен" в свою очередь привело к чрезмерной агрессивной СПАМ-активности упоротих порохоботов.
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".