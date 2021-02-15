"ЕС" требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск, - Порошенко. ВИДЕО

"Европейская Солидарность" требует вернуть подразделения Вооруженных Сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе так называемого "разведения сил".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Лидер "ЕС" также подчеркнул, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений, а контрснайперские группы должны немедленно вернуться на линию соприкосновения.

"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", - сказал лидер Порошенко.

"Президент информировал общество о 200 дней тишины, создавая мираж близкого мира. Сейчас власти признали, что перемирие - фикция. На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов", - отметил пятый президент.

По словам Порошенко, "ЕС" требует вернуть подразделения на позиции, на которых они были до разведения в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения.

"Я призываю всех объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличение денежного довольствия военнослужащим. Оно в последний раз обеспечивалось два года назад. Армии нужно обеспечить достойное финансирование", - добавил лидер "ЕС".

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