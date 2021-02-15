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"ЕС" требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск, - Порошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" требует вернуть подразделения Вооруженных Сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе так называемого "разведения сил".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" также подчеркнул, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений, а контрснайперские группы должны немедленно вернуться на линию соприкосновения.

"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", - сказал лидер Порошенко.

"Президент информировал общество о 200 дней тишины, создавая мираж близкого мира. Сейчас власти признали, что перемирие - фикция. На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов", - отметил пятый президент.

По словам Порошенко, "ЕС" требует вернуть подразделения на позиции, на которых они были до разведения в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения.

"Я призываю всех объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличение денежного довольствия военнослужащим. Оно в последний раз обеспечивалось два года назад. Армии нужно обеспечить достойное финансирование", - добавил лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд заметает следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат Головань

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+64
А дехто ***** по звичці ******** і ********.
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15.02.2021 12:11
+45
Кому то ж надо, если дэхто по инерции стучит хером по роялю
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15.02.2021 12:12
+42
кацапы приезжают зарабатывать на Донбасс , как на сафари !
а защитники своей земли за ответку - платят штраф...
кто мог такое придумать?
только враг,
или - клоун в цирке...
и это вместо того, чтобы место, откуда произведён смертельный выстрел - подогнать Град и стереть с лица земли , вместе с теми откуда стреляли...
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15.02.2021 12:15
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Є ще порох в Пороха!
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15.02.2021 13:47 Ответить
Порох + Байден, это была БЫ ещё та смесь для кацапских пердаков !
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15.02.2021 14:40 Ответить
Так, придорожна курява в пеньку таки є.
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15.02.2021 15:46 Ответить
Це не той свиночолий гівнокмандувач при якому свинарчук крав? Нагадай. Разом з КОДЛОЮ, що його покривала.
Це не при свинорилому та його сектантах ригоанали підняли голову та пішли в наступ? заткнись з своїм бездарем пєцьом. навіть гівноканали не могло закрити.
Де там порох? там гівно в порохівницях
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16.02.2021 10:38 Ответить
Ти мені бидло рота не затикай!Маєш думку,висловлюй,а не пероходь на образи.З такими як ти геть не хочу й спілкуватись!
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16.02.2021 15:14 Ответить
А ще хотів додати. Такого розгулу сатанинських свинарників-гральних апаратів не було навіть при ригоаналах. Він їх норму перевиконав в 10 раз.
Чи не було цього при "побожному-сектантові"? понабирали всякий сбрід-сектантів, а потім ліплять - ВІРА.
Яка віра в кого ? свиночолий сатанист походу.
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16.02.2021 10:40 Ответить
А що довіри ,то розкажи це мусульманам чи євреям ну або буддистам!
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16.02.2021 15:17 Ответить
))))люблю истерику зерыговской погани.Все хреново у тебя,андруша-жди своего звиздеца, который тебя уже обнимает,ибо нех было на Украину зариться,тупые ублюдки.
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15.02.2021 14:57 Ответить
Петя маладчага всерівно трохи думае за державу , і е чим думати, а некоторі приїдуть на передок їм шлема дадуть походять і поїдуть в тому шлемі
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15.02.2021 14:36 Ответить
Паланям малоросійських срак цілком задоволений
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15.02.2021 14:51 Ответить
Давай , ватник портновский , до свидания !
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15.02.2021 15:20 Ответить
Поддерживаю шаг назад два вперед. И никак иначе!
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15.02.2021 17:04 Ответить
Порох! Не надо ничего возвращать в прежние позиции -- от них теперешние образовались.
Слабо чётко осознать, что после Бени с Зелей, вообще никаких приемлемых позиций не будет?

И выработать внятную программу "ЕС" на период смуты и разрухи.

А то, начинает мерцать подозрение, шо: чем хуже -- тем лучше.
...кровавые бульдозеры не снятся? *)
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15.02.2021 21:26 Ответить
гинуть захисники...гинуть воїни...

а срана шмаркля в цей час грiється на сонцi...це вкотре вже вiслюк вiдпочиває?
та ще й за державний рахунок...
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15.02.2021 21:31 Ответить
Сейчас это будет сделать сложно: они наверняка разворочены и заминированы сепарней...А окапываться сейчас в мороз под обстрелами...Спасибо зетвари!
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16.02.2021 00:27 Ответить
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЕ !!!
На фабрике "Рошен" произошла аварийная разгерметизация чана с гавнищем, повлёкшая массированный выброс в окружающую среду ароматизированных гавнищем сверхбольших леденцов "Рошен" на палочках.
Неконтролируемое массовое сосание порохоботами вышеупомянутых леденцов с вкусом гавнища "Рошен" в свою очередь привело к чрезмерной агрессивной СПАМ-активности упоротих порохоботов.
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16.02.2021 21:07 Ответить
Всі хрести вище- свинопорошенкові
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16.02.2021 22:16 Ответить
Лінгвістична цікавинка від Google-перекладача:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
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17.02.2021 05:16 Ответить
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