Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО
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Сын Василия Стуса Дмитрий стал на сторону кума Путина Виктора Медведчука в судебном процессе по запрету книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом Кипиани рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".
"Дмитрий занял позицию "за Медведчука". Я не знаю почему. Дмитрий знал об этой книге. Он дал разрешение на использование в этой книге текста из "Таборового зошита". Когда книга вышла я ему ее подарил. Через несколько дней он мне сказал, что кое с чем он не совсем согласен, но книга очень хорошая... Через полтора года он дал интервью медведчуковским медиа и сказал, что это политиканство, книга написана под выборы и, вообще, зачем трогать Медведчука и сколько лет прошло... Он сложный человек и это его выбор", - сказал Кипиани.
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Його звільняють з роботи, він лишається без засобів до існування.
Де українська спільнота зі своїм банком (касою взаємодопомоги), щоб підтримати
на такий випадок ? Де адвокати? Лікарі? Де охорона ?
Починати треба з цього - йому нема де шукати підтримки.
Українці не мають консолідуючого центру - в Канаді є діаспора, в Америці діаспора,
де всі знають можливсті одне одного, де є власні кошти, а в Україні охорони не мав навіть Чорновіл, тому його так легко вбили. "Рух" аж кишів тими, хто ненавидів Україну, і хто доносив про кожний крок Чорновола "куда надо". І тепер ми без лідера, якому можна вірити, а замовники вбивства мають і охорону, і юридичний захист, і нескінченні кошти - між іншим, з нашої кишені.
І адвокатський кодекс честі він не порушував, і путлеру він не кум, і на державній власності України він не заробляє, і на ворогів України, що прагнуть її знищити, він не працює, і канали ведмудчука відключили не справедливо, і син Стуса живе на безлюдному острові і нічого про агресію рф проти України ніколи не чув...
Я все правильно зрозумів?