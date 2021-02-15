РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10537 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
44 761 206
Кипиани (48) Медведчук (1754) Стус (94) суд (24696)

Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сын Василия Стуса Дмитрий стал на сторону кума Путина Виктора Медведчука в судебном процессе по запрету книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом Кипиани рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Дмитрий занял позицию "за Медведчука". Я не знаю почему. Дмитрий знал об этой книге. Он дал разрешение на использование в этой книге текста из "Таборового зошита". Когда книга вышла я ему ее подарил. Через несколько дней он мне сказал, что кое с чем он не совсем согласен, но книга очень хорошая... Через полтора года он дал интервью медведчуковским медиа и сказал, что это политиканство, книга написана под выборы и, вообще, зачем трогать Медведчука и сколько лет прошло... Он сложный человек и это его выбор", - сказал Кипиани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес на 19 февраля рассмотрение апелляции на запрет книги о Стусе по иску Медведчука

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
ЭТО не сын СТУСА,а ПОДОНОК,который преклоняется мертвенчука деньгам
показать весь комментарий
15.02.2021 13:50
+44
Природа дійсно відпочиває на дітях. Чорновіл, Стус, Бердник...
показать весь комментарий
15.02.2021 13:25
+39
Ничего в нем сложного нет. Обычный бабуин из стада приматов семейства "какаяразница".
показать весь комментарий
15.02.2021 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Складні люди за хороші гроші можуть ставати простішими.
показать весь комментарий
16.02.2021 10:38 Ответить
Давайте подивимось з іншого боку: скажімо, син Стуса виступив проти Медведчука.
Його звільняють з роботи, він лишається без засобів до існування.
Де українська спільнота зі своїм банком (касою взаємодопомоги), щоб підтримати
на такий випадок ? Де адвокати? Лікарі? Де охорона ?
Починати треба з цього - йому нема де шукати підтримки.
Українці не мають консолідуючого центру - в Канаді є діаспора, в Америці діаспора,
де всі знають можливсті одне одного, де є власні кошти, а в Україні охорони не мав навіть Чорновіл, тому його так легко вбили. "Рух" аж кишів тими, хто ненавидів Україну, і хто доносив про кожний крок Чорновола "куда надо". І тепер ми без лідера, якому можна вірити, а замовники вбивства мають і охорону, і юридичний захист, і нескінченні кошти - між іншим, з нашої кишені.
показать весь комментарий
16.02.2021 11:21 Ответить
Я думаю, что Дмитрий просто честный человек. Он не в курсе тех событий 1972, 1980 гг. Он тогда был ребенком. А придумывать что-то и лить напраслину на кого бы то ни было, включая Медведчука, он не хочет. Тем более в пользу тех, кто на памяти его отца хочет набрать политических бонусов.
показать весь комментарий
16.02.2021 20:21 Ответить
Ой-ой-ой, бідний-бідний, несправедливо ображений ведмудчук.
І адвокатський кодекс честі він не порушував, і путлеру він не кум, і на державній власності України він не заробляє, і на ворогів України, що прагнуть її знищити, він не працює, і канали ведмудчука відключили не справедливо, і син Стуса живе на безлюдному острові і нічого про агресію рф проти України ніколи не чув...
Я все правильно зрозумів?
показать весь комментарий
16.02.2021 23:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 