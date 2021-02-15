Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО

Сын Василия Стуса Дмитрий стал на сторону кума Путина Виктора Медведчука в судебном процессе по запрету книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом Кипиани рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Дмитрий занял позицию "за Медведчука". Я не знаю почему. Дмитрий знал об этой книге. Он дал разрешение на использование в этой книге текста из "Таборового зошита". Когда книга вышла я ему ее подарил. Через несколько дней он мне сказал, что кое с чем он не совсем согласен, но книга очень хорошая... Через полтора года он дал интервью медведчуковским медиа и сказал, что это политиканство, книга написана под выборы и, вообще, зачем трогать Медведчука и сколько лет прошло... Он сложный человек и это его выбор", - сказал Кипиани.

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