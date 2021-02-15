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энергетика (2034) Тынный Игорь (32)

Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Кабинет Министров Украины нарушает условия подписанного меморандума с инвесторами в зеленую энергетику и не собирается его выполнять в дальнейшем, что является шантажом инвесторов со стороны властей.


Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.


Он напомнил, что в июле 2020 правительство взяло на себя обязательства не создавать новых задолженностей, начиная с августа, выплатить 40% долгов в прошлом году и по 15% в каждом квартале текущего 2021 года.
"На самом деле ни одно из этих обязательств правительством не выполнено. Во-первых, они не достигли стопроцентного уровня оплат за текущую энергию, несмотря на пониженные зеленые тарифы. Обманули нас, инвесторов, чтобы мы не судились за рубежом, потому что обещали стабильность на рынке", - подчеркнул Тынный.


По его словам, задолженность не погашалась вовремя на создавались новые долги.
"Оплачивали не 100% энергии, а условно две трети, 60-65%. И график погашения старых задолженностей также полностью срывается ", - добавил Тынный.


Также он отметил, что сейчас происходит прямой шантаж со стороны государственного предприятия "Гарантированный покупатель" по дискриминационным расчетам перед производителями "зеленой" энергии.


"Мы обращаемся сейчас с заявлениями о злоупотреблении монопольным положением и в правоохранительные органы по статье шантаж, поскольку задолженность игрокам возобновляемой энергетики прямо сейчас погашают только тем, кто не судится с государством. То есть, если ваши права были нарушены, прямо четко в договоре указано, что есть такие-то обязательства, и вы обращаетесь в суд за шантаж, соответственно говорят: отзовите свои иски, смиритесь с убытками, тогда, возможно, мы вам погасим задолженность , образованную более года назад. Я думаю, что всем шантажистам когда-то светит тюрьма ", - подчеркнул соучредитель УАВЭ.


Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет Министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику .
При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом Министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.
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Топ комментарии
+5
и тут я с кабмином согласен... застроили, понимаешь, на кредитные деньги гектары арендных сельхозземель под грабительские тарифы т.н. зеленой энергетики и надеялись вечно качать бабло с украинцев)... снизьте аппетиты
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15.02.2021 14:04
+2
А бубачка в Еміратах розпинається щоб інвестували бабло в Україну. Розведуть як лохів. Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный - Цензор.НЕТ 8154
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15.02.2021 14:12
+2
Бутусов подає інфу, в ви думай те.
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15.02.2021 14:13
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и тут я с кабмином согласен... застроили, понимаешь, на кредитные деньги гектары арендных сельхозземель под грабительские тарифы т.н. зеленой энергетики и надеялись вечно качать бабло с украинцев)... снизьте аппетиты
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15.02.2021 14:04 Ответить
100% - купим лучше у расиюшки ту електрику.
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15.02.2021 14:19 Ответить
У зеленых ее купить нельзя за любые деньги, в темноте солнечные батареи не работают.
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15.02.2021 15:31 Ответить
Государство отказывается от своих обязательств.

Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный - Цензор.НЕТ 3967
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15.02.2021 14:06 Ответить
меморандум? где-то я уже слышал это слово! аааааа!!!! этот тот, которым наши "гаранты" по очереди вытерли жопу и предложили и нам это же сделать. и как-то прозрачно намекнули, что никто ничего не гарантировал - нам просто обещали.
поэтому, следуя "международной практике" этот "зеленый" меморандум можно повесить в сортир на гвоздь. никто никому ничего не гарантировал!
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15.02.2021 15:05 Ответить
На самом деле, место на гвоздике всей этой зеленой моношобле, вместе с потерпевшим вiслюклм.
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15.02.2021 15:08 Ответить
одно другого не отменяет
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15.02.2021 15:35 Ответить
Сколько же Бутусов вложил в это денег? Каждый день тема раздувается.
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15.02.2021 14:09 Ответить
Бутусов подає інфу, в ви думай те.
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15.02.2021 14:13 Ответить
на правах рекламы, у зеленых денег много, тарифы позволяют
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15.02.2021 15:32 Ответить
А бубачка в Еміратах розпинається щоб інвестували бабло в Україну. Розведуть як лохів. Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный - Цензор.НЕТ 8154
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15.02.2021 14:12 Ответить
С таким же успехом он мог это говорить и в Киеве, сидя на унитазе.При сссре евреев старались не допускать к власти. Оказывается в ЦК сидели умные люди.
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15.02.2021 14:43 Ответить
Если инвестором из Эмирата будет Ренат, то снова могут развести.
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15.02.2021 15:03 Ответить
Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума/ Правильно. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 ./Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Коломойский использует "Центрэнерго" в ущерб государству - Корольчук/ Пусть Коломойский с Ахметовым возместят наворованное. Хватит зелёным инвесторам и ещё останется.
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15.02.2021 14:54 Ответить
Знижений тариф?
трохи.
Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний - Цензор.НЕТ 8869
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15.02.2021 15:07 Ответить
В Україні Зелений тариф був прийнятий в 2009 році і діє до 2030 р.https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf

П..ЄЦ.
Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний - Цензор.НЕТ 3032
 16.4євроцентів за 1 кВт/годТариф на електроенергію для приватних сонячних електростанцій з1.01.2020 року.
14.6євроцентів за 1 кВт/годТариф на електроенергію для приватних сонячних електростанцій з1.01.2025 року.
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15.02.2021 15:19 Ответить
Ничего они выполнить не могут в принципе, Шмыгалю Ахметова обидеть, это укусить руку дающую, МВФ денег не даст, бюджет на 2021 год принят с огромным дефицитом, который нечем покрывать, всё держится на пирамиде ОВГЗ, которая рухнет, если и дальше идти этим тупиковым путём. Сложились все условия для глубочайшего экономического и политического кризиса, о котором говорили здравомыслящие ещё во время выборов 2019 года, власть контролируемая олигархами не может ограничить аппетиты последних, те не платят налоги и упорно продолжают тянуть из дырявого бюджета (они по другому не могут существовать), а инфантильное население орёт "Жрать давай и тарифы снижай! Мы нашего Бубу для этого и выбирали." Боюсь что простого выхода из такой ситуации не существует, а учитываю агрессию РФ, выживание Украины как государства под большой угрозой.
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15.02.2021 15:07 Ответить
співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.
та пішов він на..уй... !
Джерело: https://censor.net/ua/v3247992
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15.02.2021 15:08 Ответить
Влітку зелені потужності, побудовані на Півдні України, де немає споживачів, генерують "в повітря". Дозволи на будівництво потужностей в регіонах, де немає попиту, надавало НКРЕКП там, хто правильно заходив. Тариф встановлювався при янику ще під Клюєва і Сашку Стоматолога. А тепер "зелені генератори" фактично шантажують енергоринок. Чому генерація вашої електроенергії падає взимку, коли потреби зростають. будуйте акумулюючі станції.
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15.02.2021 15:23 Ответить
все верно, только еще при Ющенко, в 2008г. Если генерировать там где нужна и когда нужна, ничего и не сгенерируешь с ВИЭ.
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15.02.2021 15:36 Ответить
"солнечные" упыри хотят кВт в 10 раз дороже, чем АЭС. не бином Ньютона.
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15.02.2021 22:05 Ответить
 
 