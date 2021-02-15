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Мы должны смотреть правде в глаза - договориться с РФ невозможно, - Кравчук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, - практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.

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Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.
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Топ комментарии
+51
зачем в жопу раньше заглядывал ? надо было сразу в глаза ))
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15.02.2021 15:23
+37
А как же главный нелох 43,просто перестать стрелять и в глазах х-ла мир? Вы что там в разные глаза смотрите?
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15.02.2021 15:26
+35
Та ти шо, прозрел ...
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15.02.2021 15:26
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ну конечно отдать ЯО в жопу заглядывал, а сейчас сидит в домике в Швейцарии и мелет, о чем раньше думал - наверно об Украине
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15.02.2021 22:41 Ответить
А где и когда в истории можно было договорится с полным дебилом как ?? Если история окрестила его *****..
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15.02.2021 22:51 Ответить
Мне Кравчук симпатичен, один из тех, кого сложно подозревать в нелояльности к Украине.
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15.02.2021 23:02 Ответить
Он все время ходит в вышиванке?
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15.02.2021 23:20 Ответить
А как же любимый лозунг зебилов, что война не прекращается, потому что так выгодно Порошенко? Оказывается нет? И забил на Нормандский формат Порох обоснованно? И главзебил зря сдавал позиции ради Норманди, заглядывал в глаза, бубнил про ту сторону и пр.? Они догадались об этот только сейчас, а Порох 7 лет назад! Обо-рались? Где извинения от зеленой плесени? Два года коту под хвост!
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15.02.2021 23:34 Ответить
Навіть до діда дійшло. Може й до неЛоха колись дійде. А то він все мріє заглянути в "ясні очі" пуйла.
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16.02.2021 01:47 Ответить
Он что, только сейчас об этом узнал? А мы это знали всегда.
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16.02.2021 02:20 Ответить
а раніше у цього комуняцького кондома оченята 3,14здою були обшиті так що нічого не було очевидного?
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16.02.2021 06:29 Ответить
и вот родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мошонку, не лягушку, а немытого продавшего с потрохами Украину кравчукчу...
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16.02.2021 06:30 Ответить
Соревнование "договорунов" на этом закончилось? Кто будет отвечать за отведение?
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16.02.2021 06:56 Ответить
Дарма старається. Не вкурять ті зе-глисти,
Шо крокодили вміють тільки їсти.
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16.02.2021 08:51 Ответить
А як-же шут роздував тему,що він подивиться в очі фашисту-путіну і війна закінчиться,що Порошенко наживався на війні. і цей лох навіть Крим би не здав. Бездарі і лохи цьому вірили Да цей лох навіть мізинця не вартий Порошенко,який в найскладніший час для України, не дав її знищити Тому і ненависть всіх малоросів і євреїв до нього
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16.02.2021 10:37 Ответить
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