Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты организаций "Основа будущего", "Правый сектор", "Традиция и порядок" и "Сокол" посетили многоквартирный дом на Подоле, в котором, по их словам, живет собственник пророссийского телеканала "Наш" Евгений Мураев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Несколько десятков мужчин пришли к дому на ул. Волошской в Киеве. Они зашли в подъезд и поднялись к квартире, в которой, по их данным, живет Мураев. Участники акции звонили в общую дверь на этаж, но им никто не открыл. Они написали на стене "Ваш сосед - оккупант" и ушли.

Возле подъезда участники акции в мегафон обратились к жителям дома. Они рассказали, почему решили провести эту акцию.

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"Когда мы ловили (Мураева. - Ред.) под каналом ("Наш". - Ред.), он боялся выходить, присылал полицию. Ну, мы пришли уже без полиции. Все равно, вроде бы, не вышел", - сказал активист.

"Дома нам никто у него не открыл. Но знайте, что рядом с вами живет московская шкура, которая за немытые ФСБ-шные деньги купила здесь имущество и продолжает нести грязь в эфире Украины", - добавил он.

Никто из соседей не вышел к участникам акции и не выглянул из окон.

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Они зажгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ", а после разошлись.





















