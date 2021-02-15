Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Активисты организаций "Основа будущего", "Правый сектор", "Традиция и порядок" и "Сокол" посетили многоквартирный дом на Подоле, в котором, по их словам, живет собственник пророссийского телеканала "Наш" Евгений Мураев.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Несколько десятков мужчин пришли к дому на ул. Волошской в Киеве. Они зашли в подъезд и поднялись к квартире, в которой, по их данным, живет Мураев. Участники акции звонили в общую дверь на этаж, но им никто не открыл. Они написали на стене "Ваш сосед - оккупант" и ушли.
Возле подъезда участники акции в мегафон обратились к жителям дома. Они рассказали, почему решили провести эту акцию.
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"Когда мы ловили (Мураева. - Ред.) под каналом ("Наш". - Ред.), он боялся выходить, присылал полицию. Ну, мы пришли уже без полиции. Все равно, вроде бы, не вышел", - сказал активист.
"Дома нам никто у него не открыл. Но знайте, что рядом с вами живет московская шкура, которая за немытые ФСБ-шные деньги купила здесь имущество и продолжает нести грязь в эфире Украины", - добавил он.
Никто из соседей не вышел к участникам акции и не выглянул из окон.
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Они зажгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ", а после разошлись.
Пожалуйста, подождите...
К даче Штирлица подъехала машина.
Из нее вышел Мюллер в сопро- вождении взвода гестаповцев. Он постучал в дверь.
"Кто вам нужен?"- спросили из-за двери.
"Мне нужен Штирлиц,"- сказал Мюллер.
"А меня нет дома,"- ответил из-за двери Штирлиц. Мюллер выругался, сел в машину и уехал.
Так Штирлиц уже третью неделю водил гестапо за нос.
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
шукайте гниду в маєтку...
Треба переловити цих псевдонаціоналістів.