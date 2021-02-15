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акция (2402) Сокол (13) Правый сектор (848) Богачук Олег (1431) Мураев (136) Богачук Олег1 (61)

Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Активисты организаций "Основа будущего", "Правый сектор", "Традиция и порядок" и "Сокол" посетили многоквартирный дом на Подоле, в котором, по их словам, живет собственник пророссийского телеканала "Наш" Евгений Мураев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Несколько десятков мужчин пришли к дому на ул. Волошской в Киеве. Они зашли в подъезд и поднялись к квартире, в которой, по их данным, живет Мураев. Участники акции звонили в общую дверь на этаж, но им никто не открыл. Они написали на стене "Ваш сосед - оккупант" и ушли.

Возле подъезда участники акции в мегафон обратились к жителям дома. Они рассказали, почему решили провести эту акцию.

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"Когда мы ловили (Мураева. - Ред.) под каналом ("Наш". - Ред.), он боялся выходить, присылал полицию. Ну, мы пришли уже без полиции. Все равно, вроде бы, не вышел", - сказал активист.

"Дома нам никто у него не открыл. Но знайте, что рядом с вами живет московская шкура, которая за немытые ФСБ-шные деньги купила здесь имущество и продолжает нести грязь в эфире Украины", - добавил он.

Никто из соседей не вышел к участникам акции и не выглянул из окон.

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Они зажгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ", а после разошлись.

Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 01
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 02
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 03
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 04
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 05
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 06
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 07
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 08
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 09
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 10
Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
сумнiвно, що ця гнида в окулярах живе в сранiй квартирцi, хiба наiздами...
шукайте гниду в маєтку...
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15.02.2021 17:28
+7
Вы что серьезно думаете мультимиллионер Мураев живет в многоквартирных *бенях?
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15.02.2021 17:02
+7
Попередити....
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15.02.2021 17:11
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Чем-то не тем в дверь стучали.
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15.02.2021 16:59 Ответить
Чисто пионэры. Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 791
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15.02.2021 16:59 Ответить
"Им никто не открыл, они ушли."А мог бы и нах р послать.
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15.02.2021 22:29 Ответить
по визову за передплатою
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15.02.2021 17:00 Ответить
Ходили в гости и им никто не открыл и они ушли? А на колени становились? Идите еще на колени станьте... Дебилы бл****
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15.02.2021 17:00 Ответить
Та то - таке! Ось якби пеціни "бойові пітухи" з цензора сходили до цієї ГНИДИ, він би в вікно сигонув. Ластівкою! Ну приблизно - як чечетов.
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15.02.2021 19:39 Ответить
а обувь снимали?
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15.02.2021 17:01 Ответить
Вы что серьезно думаете мультимиллионер Мураев живет в многоквартирных *бенях?
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15.02.2021 17:02 Ответить
он зиц-председатель а не мультимиллинер Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 1332
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15.02.2021 17:48 Ответить
Он питар.ст, а не майонез !
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15.02.2021 18:37 Ответить
Бандиты терроризируют многоквартирный дом! Куда смотрит полиция?
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15.02.2021 17:04 Ответить
Сиди молча и не высовывайся!
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15.02.2021 17:09 Ответить
Цветы в полицию отнёс?
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15.02.2021 18:11 Ответить
По себе людей не судят.
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15.02.2021 18:31 Ответить
Не ссорься с зеркалом х.йлабот ! ))
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15.02.2021 18:45 Ответить
этат кавалёф видима из тех кто считает пениса душылина - палитиком а украинских патриотов - бандитами?
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15.02.2021 17:21 Ответить
С каких пор проплаченные демонсранты стали украинскими патриотами?
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15.02.2021 18:34 Ответить
Проплаченный вжопучленец, твайо места возле паРаши !!! ))
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15.02.2021 18:43 Ответить
А твоё прямо в НЕЙ!
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15.02.2021 19:07 Ответить
нада и тебя кавалёф -дишовка ты рыговская - праплатить, шоб ты не заванялся, бо шото ты на диване завалялся
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15.02.2021 20:34 Ответить
Ціль візиту? Попросити ворога припинити російську пропаганду? Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 5340
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15.02.2021 17:05 Ответить
Попередити....
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15.02.2021 17:11 Ответить
Мураев наверное не кирпичами какао а шлакоблока и))
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15.02.2021 17:11 Ответить
а то точно загальні двері?
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15.02.2021 17:12 Ответить
Много совершенно бессмысленных и ненужных действий. Пришли-дверь не открыли- ушли. Круто. Банальное отвлечение внимание и выпуск пара. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы. А это олигархат. В первую очередь. Но туда ходить стремно. Но без решения этой проблемы, нет никакого значения, что происходит на фронте. Потому как олигархат - это средство России убивать Украину изнутри. И танки с телеканалом "наш" не нужны.
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15.02.2021 17:16 Ответить
Как-то несерьёзно. А уж стены расписывать это на уровне "здесь был Вася"
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15.02.2021 17:19 Ответить
ребята правильные конечно и не нам с диванов смеяться над ними, НО Бандера наверное смеялся бы.. Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 5865

К даче Штирлица подъехала машина.
Из нее вышел Мюллер в сопро- вождении взвода гестаповцев. Он постучал в дверь.
"Кто вам нужен?"- спросили из-за двери.
"Мне нужен Штирлиц,"- сказал Мюллер.
"А меня нет дома,"- ответил из-за двери Штирлиц. Мюллер выругался, сел в машину и уехал.
Так Штирлиц уже третью неделю водил гестапо за нос.
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15.02.2021 17:21 Ответить
классика жанра - поразмышляли у парадного подьезда."Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
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15.02.2021 17:26 Ответить
сумнiвно, що ця гнида в окулярах живе в сранiй квартирцi, хiба наiздами...
шукайте гниду в маєтку...
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15.02.2021 17:28 Ответить
Подумайте,як зараз тим пацанам,що сидять в засніжених окопах...Яких щохвилини може підстрелити російський снайпер...А ці з ксівами ветеранів в кишенях "активісти" розважаються,ганяючи мураєвих та їм подібних...Кому то треба,як не ******* заради картинки на ТБ?..І про всяк випадок нагадаю,що навіть наспіх створена команда Мураєва,якого випердолили з Жопоблоку набрала в Раду більше,ніж вся наша збірна солянка "націоналістів"...Ставлю в скобки,бо справжні ОУНівці не ходили зграями,не пікетували,не репетували хором речовкі,а вирішували проблеми дещо інакше..І - головне - проблему бачили там,де вона дійсно була...
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15.02.2021 18:09 Ответить
Походу ти - справжній ОУНівець? Ну виріши проблему дещо інакше... У тебе - вийде! І про засніжені окопи. Нині там - наші воїни - живі мішені для кацапської орди. Скажи, що там робити Патріотам, коли їм навіть плюнути в відповідь на обстріли свино-псячих виродків, "наша" влада не дозволяє?
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15.02.2021 20:15 Ответить
Отчитались ,деньги получили и разошлись.Патриоты -они такие!.Всё гораздо проще.Налоговая и Пенсионый фонд .На ВАШ нет легальных зарплат,нет легальных отчислений в Пенсионный фонд.Подсчитали легальные Доходы и расходы и в СИЗО на долгие года до выяснения.Мошенники чистой воды.Аваков ваньку валяет.Шустера по этой схеме закрывали.
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15.02.2021 18:10 Ответить
блт и нахера в многоквартирном доме стены разрисовывать?
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли - Цензор.НЕТ 5626
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15.02.2021 19:31 Ответить
раньше националисты вырезали врагов Украины, а сейчас...
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15.02.2021 19:32 Ответить
Дивився,я на запрошенних на канал"наш".І маю запиння до поросят.Чого це кожного дня на будь якій передачі присутні депутати, політологі,експерти від "єс",опзж","сн"і всякої колаборантської наволочі?Якщо ви такі патріоти то чого бігаєте до Мураєва?А не сидите на свойму прямому і експресо?
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15.02.2021 19:40 Ответить
Та да, первый кто придет к Каломойскому получит пулю в лоб. Но эта пуля будет немного другая, чем та, которую получала Небесная Сотня на баррикадах Майдана.
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15.02.2021 19:48 Ответить
Главная проблема патриотических организаций телевизор.
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15.02.2021 20:05 Ответить
МуРлаев исчез?, навсегда, надеюсь.
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16.02.2021 02:58 Ответить
Постанова. Із уйобками що стіни розмалювали.
Треба переловити цих псевдонаціоналістів.
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16.02.2021 11:21 Ответить
 
 