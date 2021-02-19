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Депутат Киевсовета от "Голоса" Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Депутата возмутило, что другой стендапер, Полищук, позволил себе на сцене нецензурную лексику. Богатов попытался прорваться к щитку, чтобы отключить выступающему электричество, но на его пути встал Капица.

Об избиении Владислав Капица рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Конфликт произошел 14 февраля.

По словам стендапера, он договорился о мероприятии в зале кинотеатра "Братислава". Перед выступлением "администратор Елена" предупредила его, что на выступлении будет "депутат, которій помог нам тут, Константин Богатов".

"Стендап начался. Дима Полищук выступает где-то третью минуту, люди смеются, я стою, кайфую, опершись на возвышение у выхода из зала. Тут вижу, что мужчину, который визуально выделяется по возрасту, начинает что-то беспокоить, он движется туда-сюда и в какой-то момент встает и начинает бормотать "Прекратить! Что здесь? Как такое может быть? Какие матюки? А ну, где свет?". А я стою, опершись на щиток, который контролирует свет в зале", - написал Капица.

На видео присутствует нецензурная лексика

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После этого, по его словам, Богатов подошел к нему и потребовал остановить представление.

"После этого он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально произошло за секунд 20", - написал стендапер.

В комментариях к посту Богатов признал, что был неправ.

"Влад Капица, я извинился в смске и предложил вам принести свои извинения лично. Моя реакция на стендап вашего друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику", - написал он.

Депутат Киевсовета от Голоса Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении 01

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Киевская ячейка "Голоса" тоже принесла Капице извинения и заявила, что считает поведение Богатова несовместимым с ценностями фракции.

"На ближайшем собрании фракции Голоса в Киевсовете и собрании Киевской городской территориальной организации партии поведение господина Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно", - сказано в ее сообщении.Депутат Киевсовета от Голоса Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении 02
Депутат Киевсовета от Голоса Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении 03
Депутат Киевсовета от Голоса Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении 04
Депутат Киевсовета от Голоса Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Умным людям на сцене не нужно материться. Они и так понятны, без матов. Идиотов без матов не понять. Но практика показывает, что и с матами их не всегда понимают. Идиоты, в следующий раз, примите во внимание это факт, выпячивая свою дурь со сцены.
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15.02.2021 23:06
+36
депутат, в данном случае, все правильно сделал
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15.02.2021 23:04
+24
Якби у свій час набили Зеленському, може б не ********* сюру.
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15.02.2021 23:32
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Кокс в крові закликав до високої моралі.
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16.02.2021 11:26 Ответить
Все эти стэндаперы такой же трэш, как и квн-щики. Их т.н. "юмор" туп и примитивен и рассчитан на дегенератов и деградантов.
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16.02.2021 11:41 Ответить
стендапєри - це глисти Земавпи?
кому, окрім одноклітинних дегенератів, може бути смішним подібний туалетний "гумор"?
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16.02.2021 12:10 Ответить
Oleg Trotsenko

Boruh Zackelberger

два надактивних (а в реальності пасивних та латентних) захищають в коментарях дефекацію з ротової порожнини, яку фанати лігисміху називають "стендапом"
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16.02.2021 12:17 Ответить
Современная культура встретилась с современной политикой )
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16.02.2021 15:15 Ответить
Грустно что в Украине есть люди , которые готовы слушать мат со сцены.... Как будто в обычной жизни не хватет... А потом удивляемся , почему наша молодежь такая тупая. Я полностью на стороне депутата и зря он извинился.
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16.02.2021 16:42 Ответить
Ты галовы сячы рэнегатам:
І вусатым, і лысым - усім,
Хто культуру расейскага мата
Распаўсюдзіў над краем тваім
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16.02.2021 17:04 Ответить
Краще матюки ніж мскльскій язик.
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16.02.2021 17:52 Ответить
матюки це i є москальський єзик


Депутат Київради від "Голосу" Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі - Цензор.НЕТ 6




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16.02.2021 20:36 Ответить
Підзадрали вже своїм матюччям. Скрізь і всюди! Діти й дорослі!
"В канстітуции нє запрєщєно", холєра... Так і насрати на сцені ніби в "В канстітуции нє запрєщєно"...
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17.02.2021 23:43 Ответить
Если бы я был отцом этой шмаркли я бы его и не так отхыярив,
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18.02.2021 08:32 Ответить
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