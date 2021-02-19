Депутат Киевсовета от "Голоса" Богатов побил стендапера Капицу из-за мата в выступлении. ВИДЕО

Депутата возмутило, что другой стендапер, Полищук, позволил себе на сцене нецензурную лексику. Богатов попытался прорваться к щитку, чтобы отключить выступающему электричество, но на его пути встал Капица.

Об избиении Владислав Капица рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Конфликт произошел 14 февраля.

По словам стендапера, он договорился о мероприятии в зале кинотеатра "Братислава". Перед выступлением "администратор Елена" предупредила его, что на выступлении будет "депутат, которій помог нам тут, Константин Богатов".

"Стендап начался. Дима Полищук выступает где-то третью минуту, люди смеются, я стою, кайфую, опершись на возвышение у выхода из зала. Тут вижу, что мужчину, который визуально выделяется по возрасту, начинает что-то беспокоить, он движется туда-сюда и в какой-то момент встает и начинает бормотать "Прекратить! Что здесь? Как такое может быть? Какие матюки? А ну, где свет?". А я стою, опершись на щиток, который контролирует свет в зале", - написал Капица.

На видео присутствует нецензурная лексика

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После этого, по его словам, Богатов подошел к нему и потребовал остановить представление.

"После этого он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально произошло за секунд 20", - написал стендапер.

В комментариях к посту Богатов признал, что был неправ.

"Влад Капица, я извинился в смске и предложил вам принести свои извинения лично. Моя реакция на стендап вашего друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику", - написал он.

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Киевская ячейка "Голоса" тоже принесла Капице извинения и заявила, что считает поведение Богатова несовместимым с ценностями фракции.

"На ближайшем собрании фракции Голоса в Киевсовете и собрании Киевской городской территориальной организации партии поведение господина Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно", - сказано в ее сообщении.





