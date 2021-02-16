В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО
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Обостряя ситуацию на Донбассе Россия пытается решить свои внутренние и внешние проблемы.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В РФ много внутрениих и внешних факторов, исходя из которых она делает те или иные действия на нашей территории в Донецкой и Луганской областях. Мы это неоднократно видели. У них митинги, очередной всплеск демократии (которую они не любят) - у нас снова начинают больше стрелять на Донбассе. Или внешние факторы. Где-то сменился президент, другой контекст в Европе. На это они тоже реагируют через нашу территорию", - сказал Корниенко, объясняя обострение ситуации в зоне ООС.
Нардеп добавил, что в России считают, что чем хуже в Украине, тем лучше.
"Зачем России под боком успешная Украина которая идет в Европу, имеет экономический рост и в которой нет социального напряжения. Это не очень хороший пример для таких режимов, как в РФ", - считает председатель партии СН.
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Знаю, я в курсі.
Все,что надо усидеть - можно и в сети. Причем оперативно перемотать или выключить
Головне, що ні слова , ні Люся, ні інші служки не сказали чому до цього часу служки блокують створення ТСК Верховної Ради по зриву операції з вагнерівцями.
Дивно що цю шикарну перепалку не освітлюють у Бутусова. Бо пецьолюбів мокнули у болюче, а про це на цензорі писати ні-ні
Для цього ***** і посадовило на табуретку клоуна.
сепары реально в шоке..
Им все одно газ на холяву
Какая демократия в раше ? Шо за бред ?
Дріжджей
Дріжджами
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Зєлю і його корнієнок геть. Дострокові.
Ти ж, сабака дика, на ютубі собі заникав нік "хтосьтам Мудрий" і намагаєшся виглядати розумною людиною?!
Це хронічне у нього від народження.
Это точно про Украину? Такое впечатление, что мы с депутатом в разных странах живем.