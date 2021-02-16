В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Обостряя ситуацию на Донбассе Россия пытается решить свои внутренние и внешние проблемы.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В РФ много внутрениих и внешних факторов, исходя из которых она делает те или иные действия на нашей территории в Донецкой и Луганской областях. Мы это неоднократно видели. У них митинги, очередной всплеск демократии (которую они не любят) - у нас снова начинают больше стрелять на Донбассе. Или внешние факторы. Где-то сменился президент, другой контекст в Европе. На это они тоже реагируют через нашу территорию", - сказал Корниенко, объясняя обострение ситуации в зоне ООС.

Нардеп добавил, что в России считают, что чем хуже в Украине, тем лучше.

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"Зачем России под боком успешная Украина которая идет в Европу, имеет экономический рост и в которой нет социального напряжения. Это не очень хороший пример для таких режимов, как в РФ", - считает председатель партии СН.