В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, "приняли" в ряды полиции. Это была его мечта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
Мальчика, который умирает от 4 стадии рака, "приняли" в ряды полиции. Потому что быть полицейским - его мечта. Которой не суждено осуществиться.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Алина Боднар, передает Цензор.НЕТ.
"Об истории 10-летнего Саши Андрийчука написала невероятная Марта Левченко. Это она открыла кризисный центр в Черновцах, где мальчик проведет свои последние дни с мамой. Домой вернуться после больницы не могли. Там страдали от отца-тирана и домашнего насилия. Марта приняла маму с сыном в "Місто Добра", когда те вернулись из больницы.
Мальчика больше лечить не будут. Специалисты говорят, что помочь ему уже не смогут, поэтому мучить его химиями и больничными стенами не видят смысла. Опухоль мозга с метастазами...
Марта очень хотела осуществить мечту мальчика: почувствовать себя полицейским, которым он мечтал стать, когда вырастет... Она написала историю Саши в соцсетях, и на нее отреагировали сотни полицейских со всей страны. За выходные ему сшили специальную именную форму со спецжетоном. И уже 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франкиськои областей пришли в гости к Саше и сделали ему сюрприз.
Ему подарили форму и жетон, после чего пригласили на улицу. Там все правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем мальчик выбрал автомобиль, на котором совершил свое первое настоящее патрулирование", - рассказала она.
Пожалуйста, подождите...
Правильно делаешь, СафронОВ.
Я вот например не люблю попов, но если какой-то поп "не причастится" и не собьет мну на своем джипе, то скажу ему - спасиб* бл*, шо ты сегодня трезв.
И я "переобулся"?
А вообще - как мороз в Рязани? т.е. НА Рязани.
Коли є за що, то потрібно і копняка дати. Коли є за що, варто й похвалити.
И твои насмешки никоим образом Богу на небесах хуже не сделают,а твоя карма пострадает.И ты,как и все люди,умрешь и предстанешь на Божий суд,хоть и не хочешь этого и яростно отрицаешь.Но никуда не денешься от этого.увы.
А насчет растерзанных детей-так не перекручивай.Их не Бог разорвал,а вышедшая с лесу медведица.Карма,называеться.После того,как они глумились над пожилым человеком,уважаемым пророком,крича-"иди,плешивый".Нужно понимать контекст,ту культуру.Это сейчас школьники учителей пинками из класса выгоняют,и родители молчат.Раньше так не было.На Кавказе чтут старцев и сейчас.И было правило-"Перед лицом седого-вставай" И если сопляки того времени так гнали старого,уважаемого человека,что было просто немыслимо,то это-отребье.Которое уничтожалось как можно раньше, что не выросло и не наделало большей беды народу.
ну просто тупо.
и свои - "предстанешь" прибереги на "более далее времена", т.к. - зачем оН казнил руками конкистадоров миллионы людей, которые даже и не знали онеМ?
какая "карма" то? Сталин даже в "аду" не "горит", а вы тут за кармы-шмармы.
И да, когда вы предстанешь перед Одином, тогда - , а потом - Он простит.
И вот скажи - прав я, или вы? то же самое, недоказуемое, типо я скажу - Вася дворник - Супермен, а ты веришь шо он не Супермен
это так же работает с верунами - типо я верю шо Боба и Бена нетути, нет, я просто скажу - по умолчанию никого нет - вот напр. докажи.те шо есть летающие
петухимужики
Вираховуємо - майже 7000 років. Тоді - всіх вчених, археологів зокрема..... - Burn them in fire? шолі?
б*же, мені не іноді, мені вже не здається, а знаю - навіть большевика можна "переаргументувати", а віропітека - нє.
Бо бо красножопі хоча б якусь мали ідеологію, криву, але все ж таки, а тут - вір шо мужики можуть літати, а якщо не віриш = "горітимеш вічно"
і це частіш за все каже виродок на джипі, або лімузині, або піп - на джипі/лімузині
Вступать в дискуссию с "неверунами"-даже троллить вас глупо.Просто глупые люди,брызжущие ядом.
2) Всех ученых - записать в "еретики"
3) Так кто глупый то?
Даже 10ти летний пацан,когда училка предложила погрозить кулаком в небо,сказал-"Если Бога нет,то кому мы грозим?а если есть,то зачем портить отношения?"
То доказываешь-"Он все знал,зачем....зачем потоп,зачем то,другое..."
Так кого ты обвиняешь? Которого нет? есть Он или нет? ты уж определись как то.Если нет,если это все выдумка-так расслабься и живи.Чего покоя нет тебе,постоянно пишешь,доказываешь? Почему эта тема возбуждает тебя постоянно? Но в том то и дело,что понимаешь ,что есть.Просто умом,отравленным атеистической пропагандой и грехами трудно видно понять многое.Это больной,отравленный ум.Его надо почистить и увидишь мир другим.
"Глупость человека извращает путь его,а сердце его негодует на Господа"
Все беззакония,что были на планете Земля-сделаны человеком,который не хотел слушать Бога.
Бедствия-это вина не Бога,а безбожия,жизни не по правилам Божьим.
Человек создан со свободной волей.Это ответ на твои многочисленные -"а почему?"
Делай,что хочешь.Бери ,что хочешь.Но в конце супермаркета "Жизнь"-касса,где заплатишь за все.
Какие же вы смешные то.
И кстати, с детства, можно вдолбить любую чушь, см. напр. на "пионеров"(много людей прокляли уже эту мозгопромывательницу), а особенно на "янычар" - я не виню никого, ибо знаю что это, но "лайт версия".
Но касаемо веропитеков - тут просто - мало кто во взрослом возрасте, скажет себе: Так, стоп, кости динозавров, им миллионы лет - какой тогда Боб, какая тогда Пиплия то?
И станет смеяться над этим. Какой Коспоть то? Я написал - за что детей голодоморил "рукою Коспота, тов. Великий Сралин"? Отвечай!
Вы, просто тупо долбите догматы и изгаляетесь. Вы настолько лицемерны, но как я ненавижу комми, они были ... да.... более правдивыми
500млрд. галактик, в каждой 100500 млрд. звезд, а планет - сам посмотри, но "бок", я знаю, смотрит шо я левый носок напялил, думая об Абмеле ******** т почесывая при этом правое ухо
ты просто прикинь - боб создал Вселеную, или тока планетку?
ты, просто, ну просто прикинь шо звезд как солнце - триллионы, а больше солнца - тоже, а планет - ..... ты щас на унитазе? ну так вот - сиди и дальше думай шо кто-то интересуется шо ты, во время этого - думаешь не о Бобе, а об Елене... ггггг
давай не смеши, ибо у мну тоже сартир далековато.... реально же.
Голодомор,дети погибли...опять Бог виноват,ответа тут мне требуешь
Я ж написала-это последствия оставления Бога.У вас же мозги...как бы сказать помягче...не так работают,особый путь.Когда грешим-жто наше дело,Бог нам не указ,А потом-а куда Бог смотритёсколько горя,смертей
Вам свободную волю дали,написала же.Две тысячи лет пишут вам.Не видите причинно-следственной связи,А мы налогами потом оплачиваем детские дома,психбольницы,нарколиспансеры,тюрьмы и т.д
Ту же полицию.Жили б по правилам Божьим,ментам и работы не было бы.
В правительстве воры и преступники,и мы от них страдаем.
Он мне про диназавров пишет.Да ученые 10раз друг друга опровергали
И среди них верующих больше,чем среди необразованных
Потому что видят,что мир сам собой не создавался,здесь высшая мудрость.
И земле столько лет,сколько написано в Библии,а не ученые предполагают
2тыс лет назад тогдашние ученые смеялись,когда Давид сказал-"Повесил Ты землю ни на чем"
Еще через 2тыс лет может твои ученые дойдут до того,что сказал Тот,Кто сотворил Землю.А может и нет
Хватит уже твоего яда на ветке,оставь его себе.Главное не отравись им.
Ну, что же сказать то?
99% тех кто думают шо радиоизотопы - "фтопку", а костям 5000 лет, это реально.
и миллионы тонн живых существ уместилось....... на "ковчег"..... вы сделал мой день. я чота уже не ржу, но вы реально либо "тролль 88-го уровня", либо больной.
Физика? - ах оставьте
Слушай, ну реально, это жесть же, прекращай троллить то, а?
так просто обосрать всех археологов
Я же говорю - есть факты, и есть веропитеки...... и это как минимум смешно, пока не понимаешь насколько они упороты.
А шо там за эволюцию то, а ?
Але взагалі, я впевнений шо краще два совки аніж один віропітек. Совків хоча би можна зробити .... антисовками, а тих чудаків - тільки Яхве виправить, ну, або Бетмен, різниці немає)))
Нє, ну реально, воно ж так і є.
Я,например,с симпатией отношусь к разным зверюшкам и их потомству.
Конечно,равными себе не считаю,но отношусь хорошо.
Да, не умирает, а надееМся на "чудо" шо все доктора - лохи, и надо пригласить попа шоб
отпелисцелил.
Поучись 5 лет.
Потом еще 3, с практикой и т.д.
Потом еще чет там, потом поработай.
Потом еще поработай.
Потом - скажи, умрет ли этот парень или нет?
Вы, как мы понимаю, христианин? Ну, типо - веришь в сказочки? А доктора - не верят, так шо если доктор сказал, сожалею и т.д., - в морг, значит доктор диплом н.е. к.у.п.и.л.!
..... какие же вы .... христиане то
ты почитай - в каждой хате - "красный угол" с раскрашенными досками(и оружие было) - и в некоторых..... сорри, но "борщ" с крапивы со вкусом ребенка.
ГДЕ ТВОЙ БОК БЫЛ????? Где?
лицемеры!!!
и да, эти твари потом бы не вышли с зоны - задень до освобождалова - тупо подавились ... ну, варианты есть.
Скоро нас всіх в поліцію приймуть. Для цього мабуть її і "відреформували".
У пацана мечта была стать полицейским, ее осуществила полиция, она людей не лечит. Осуществили как могли, хоть и не обязаны. Для вас это цирк?
там чуть не авианосец у солдат просят, ну, я так думаю.
это, именно в новости = супер и т.д. молодчаги. а то шо вы говоришь - преступников мол гонять? - они тоже подождут и даже встанут с кроватей по стойке - Гуй!
що з вами не так?
Я знайшов для себе логічну відповідь у Біблії.
Раджу подивитись це відео:
https://www.jw.org/finder?srcid=jwlshare&wtlocale=K&lank=docid-502018850_1_VIDEO