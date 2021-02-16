Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна". ВИДЕО

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады жестко ответил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу о Крыме.

"Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев продолжалась российская аннексия и оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто же виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека - это Путин. Тот, кто подал своему Совету Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска. Тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы, и Ахтем Чийгоз может ярко вам это рассказать", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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"Если бы вы открыли глаза и перестали выполнять задания страны-агрессора, насаждая здесь тезисы российской пропаганды, которые вы до сих пор имели возможность распространять через свои каналы, которые, к счастью, закрыты", - отметил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что во времена Порошенко вы попытались купить эти каналы за несколько недель до завершения моей каденции. Тогда вы только хвалили и "топили" за Зеленского. А сейчас, когда вас лишили права обманывать украинских людей, весь этот зал поддерживает это решение. Путин ... вы сами поняли, кто", - резюмировал Петр Порошенко, намекая на известную песню фанатов о кремлевском хозяине.