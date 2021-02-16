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Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады жестко ответил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу о Крыме.

"Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев продолжалась российская аннексия и оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто же виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека - это Путин. Тот, кто подал своему Совету Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска. Тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы, и Ахтем Чийгоз может ярко вам это рассказать", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Если бы вы открыли глаза и перестали выполнять задания страны-агрессора, насаждая здесь тезисы российской пропаганды, которые вы до сих пор имели возможность распространять через свои каналы, которые, к счастью, закрыты", - отметил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что во времена Порошенко вы попытались купить эти каналы за несколько недель до завершения моей каденции. Тогда вы только хвалили и "топили" за Зеленского. А сейчас, когда вас лишили права обманывать украинских людей, весь этот зал поддерживает это решение. Путин ... вы сами поняли, кто", - резюмировал Петр Порошенко, намекая на известную песню фанатов о кремлевском хозяине.
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Топ комментарии
+61
Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна" - Цензор.НЕТ 7668
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16.02.2021 13:52
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Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона" - Цензор.НЕТ 816
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16.02.2021 14:12
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Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна" - Цензор.НЕТ 5628
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16.02.2021 14:03
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Пете на второй каденции нужно меньше либеральничать с этими быдлюками,и жестко,а лучше - жестоко их .бать...
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16.02.2021 21:17 Ответить
ну да, и начать за уклонение
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16.02.2021 22:12 Ответить
и ты я вижу отступил мля , аж в Канаду...
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16.02.2021 23:04 Ответить
Діаспора! Скажи паляниця!

Чому коментар написав кацапячою? Чому приперся на украінський ресурс під проксі?
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17.02.2021 01:30 Ответить
Иренка....эй ти! "Щира украинко"! почому тепер троляча праця?
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25.02.2021 07:44 Ответить
Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона" - Цензор.НЕТ 4989
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25.02.2021 13:31 Ответить
Когда началось в Крыму, не ты ли пьётр ездил туда "решать"? как решил так дела и пошли.
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17.02.2021 00:56 Ответить
Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона" - Цензор.НЕТ 4528
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17.02.2021 01:07 Ответить
Путин кто, я не понял?
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17.02.2021 01:39 Ответить
путин - )(УЙЛО!!!!
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17.02.2021 02:05 Ответить
Шоколад вдруг упал с глаз и петя прозрел. При этом 5 лет он их не замечал, а правильнее сказать только излучал улыбки при встречах, а теперь вдруг окрысился (от слова крыса).
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17.02.2021 10:44 Ответить
Порошенко включил президента))
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18.02.2021 08:58 Ответить
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