"ЕС" опустилась до уровня женской ПТУшной общаги. Ваши телеканалы надо закрыть", - советник главы ОП Арестович. ВИДЕО

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в прямом эфире обвинил "Европейскую Солидарность" якобы в работе против информационной безопасности Украины. Также заявил, что в политсиле "опустились до уровня женской общаги".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил советник главы ОП.

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Так, Арестович обвинил "Европейскую Солидарность" в том, что политсила якобы "работает против информационной безопасности государства".

"Это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете согласно российским нарративам, начиная с мая месяца. Если провести контент-анализ, то они совпадают на 70% и больше с теми нарративами, которые проводит РФ. Я говорю в прямом эфире это", - сказал Арестович нардепу "ЕС" Ирине Геращенко.

Далее, советник главы ОП заявил, что "следующий канал, который нужно закрывать - это ваш".

"Я уже не говорю, как вы себя ведете, куда вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете. ... Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУ-шной такой", - сказал Арестович.

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В свою очередь Геращенко заявила, что ей хотелось бы, чтобы на "женскую общагу" обратила внимание вице-премьер Ольга Стефанишина.

Нардеп напомнила, то спросила у Арестовича, почему на обострение на фронте нет активизации контактов в "нормандском формате", почему нет предложения внести в госбюджет изменения для повышения зарплат военнослужащим.

"Что мы услышали в ответ, мы услышали недостойную власти риторику, которая свидетельствует о том уровне оценки ситуации на фронте. Интелектуальное обнищание, которое мы видим", - сказала Геращенко.

Далее Арестович начал перебивать нардепа, ведущий сделал ему замечание и предложил ему извинится за сексистские слова.

Геращенко также обратилась к нардепу "Слуги народа" Александру Корниенко.

"Вы же внесли законопроект о сексизме, вы не хотите отреагировать на официального спикера Банковой, который демонстрирует самые худшие проявления сексизма в прямом эфире", - сказала парламентарий.

Корниенко ответил: "Я думаю, Алексей сам за себя отреагирует. Он же не депутат у нас".

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