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Геращенко Ирина (1618) Арестович Алексей (327)

"ЕС" опустилась до уровня женской ПТУшной общаги. Ваши телеканалы надо закрыть", - советник главы ОП Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в прямом эфире обвинил "Европейскую Солидарность" якобы в работе против информационной безопасности Украины. Также заявил, что в политсиле "опустились до уровня женской общаги".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил советник главы ОП.

Так, Арестович обвинил "Европейскую Солидарность" в том, что политсила якобы "работает против информационной безопасности государства".

"Это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете согласно российским нарративам, начиная с мая месяца. Если провести контент-анализ, то они совпадают на 70% и больше с теми нарративами, которые проводит РФ. Я говорю в прямом эфире это", - сказал Арестович нардепу "ЕС" Ирине Геращенко.

Далее, советник главы ОП заявил, что "следующий канал, который нужно закрывать - это ваш".

"Я уже не говорю, как вы себя ведете, куда вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете. ... Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУ-шной такой", - сказал Арестович.

Также читайте: "ЕС" готова обжаловать в суде назначение Шкарлета министром образования, - нардеп Геращенко

В свою очередь Геращенко заявила, что ей хотелось бы, чтобы на "женскую общагу" обратила внимание вице-премьер Ольга Стефанишина.

Нардеп напомнила, то спросила у Арестовича, почему на обострение на фронте нет активизации контактов в "нормандском формате", почему нет предложения внести в госбюджет изменения для повышения зарплат военнослужащим.

"Что мы услышали в ответ, мы услышали недостойную власти риторику, которая свидетельствует о том уровне оценки ситуации на фронте. Интелектуальное обнищание, которое мы видим", - сказала Геращенко.

Далее Арестович начал перебивать нардепа, ведущий сделал ему замечание и предложил ему извинится за сексистские слова.

Геращенко также обратилась к нардепу "Слуги народа" Александру Корниенко.

"Вы же внесли законопроект о сексизме, вы не хотите отреагировать на официального спикера Банковой, который демонстрирует самые худшие проявления сексизма в прямом эфире", - сказала парламентарий.

Корниенко ответил: "Я думаю, Алексей сам за себя отреагирует. Он же не депутат у нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+105
радник Приниженя України
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16.02.2021 14:20
+84
"ЕС" опустилась до уровня женской ПТУшной общаги. Ваши телеканалы надо закрыть", - советник главы ОП Арестович - Цензор.НЕТ 3899
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16.02.2021 14:21
+66
видно шо Люся все знает про женские общаги)
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16.02.2021 14:21
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Страница 5 из 5
"Прямий"



У Зеленского хотят отомстить Порошенко даже ценой предательства национальных интересов - Арестович

https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
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17.02.2021 11:42 Ответить
Як легко вскриваються кацапські консерви...
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17.02.2021 10:38 Ответить
Зеленский не пригоден к президентству.
Ни по личным качествам, ни по профессиональным, -
Арестович
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
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17.02.2021 11:44 Ответить
На щось інше від "савка па псіхотіпу і русскава па культурє" особисто я й не розраховував.

"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 1158
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17.02.2021 11:57 Ответить
"Это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете согласно российским нарративам, начиная с мая месяца. Если провести контент-анализ, то они совпадают на 70% и больше с теми нарративами, которые проводит РФ. Я говорю в прямом эфире это", Источник: https://censor.net/ru/v3248229

ТИ ДИВИ ЄЗУЇТ - PDRS РОЗКАЗУЄ ІНШИМ ЯК БУТИ МОРАЛЬНИМ І ПАТРІОТОМ "ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 2569
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17.02.2021 12:45 Ответить
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в прямом эфире обвинил "Европейскую Солидарность" якобы в работе против информационной безопасности Украины. Источник: https://censor.net/ru/v3248229

"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 8383
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17.02.2021 12:47 Ответить
арестович у 2003 році вступив у авторську школу «Человек среди людей» російського психолога Авессалома Подводного, яку закінчив у 2010 році.чмо-перевертень показує справжнє обличчя зе-зброд-компанії.Зе таке саме.
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17.02.2021 13:32 Ответить
його поставли на канал не порошенківський а опустили як у Пояркова!
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17.02.2021 13:38 Ответить
Посмотрела вчера внимательно в первые эту сцену -беспомощного Аферистовича! Именно той беспомощностью, которую он ощутил всеми фибрами сам в себе - и заистерил.
Его тактика -спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно , ну прям, как на канале ПРЯМОЙ! И у этой, обычно искрящейся своим интеллектом ( отличие от ЗЕленвх) Люси, сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал игроком в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люся понесло , особенно после того, Геращенко добила его последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ ... вот такому как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!
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17.02.2021 13:44 Ответить
И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС участвовала в лице Геращенко в этой передаче, в диалоге с худшим аналогом ПТУшной женской общаги!
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17.02.2021 13:48 Ответить
Закриєм анали спинім пенетрацію на всю Україну розведем манстурбацію!!"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 2063
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17.02.2021 14:09 Ответить
С УСПЕХОМ ВАС ЛЮСЯ- ВЫ Ж ВОЕННЫЙ эксПЭРД у Ермака...

«Укроборонпром» помешал Зеленскому передернуть... затвор подарочного «Форт» для эмира Дубая
"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 7652Еще относительно свежа память об историческом визите Зеленского и Милованова в Объединенные Арабские Эмираты. Он (визит), вне всякого сомнения оставил глубокий след в ментальности братского народа Эмиратов вообще и в сознании шейха Мохамеда ибн Рашид Аль Мактума в частности.
Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форт». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.
Примечание: другие источники утверждают. что в качестве подарка выступал творчески переработанный ПО «Маяк» автомат Калашникова с авторским наименованием «Хижак»:

Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

https://diana-mihailova.livejournal.com/6115270.html
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17.02.2021 14:13 Ответить
от жалко пацана! хотя мог бы перед дарением проверить.... хотя нет не мог, я все забываю, что наш главком в армии не секунды не служил.... а вообще бред какой то, х у й ло наверное всех бы уже поувольнял и попересажал, а у нас все чики бомбони.... ламца дрица гоп ца ца!!!
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17.02.2021 14:54 Ответить
Парашенка точно проверил БЫ! Он то служил АднАзначнА!
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18.02.2021 14:17 Ответить
смейся или не смейся а ведь действительно все служили, кроме зэка и зельца.....
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18.02.2021 16:27 Ответить
Украина буквально нашпигована российскими агентами и шпионами
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17.02.2021 14:56 Ответить
Для "именитого" "военного аналитика", неоднократно бывавшего на передовой, поучающего воинов, как им себя вести и что говорить.... Для такого крутого спеца и бывалого мачо - супермэна, у Адрыстовича слишком слабые нервишки и повышенная плаксивость....Он на шоу чуть не бросился царапать Геращенке лицо и дёргатьза волосы....И истеричные нотки в голосе, предвещающие рыдания.... Зачем он сунулся шестерить в большой политике? Он что. надеялся, что все будут слушать его, открыв рот? И не будут топить его в его же дерьме?
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17.02.2021 15:32 Ответить
Гарно Люся Арєстовічь попустив соєву лахудру на підсосі у Бариги. А та, не маючи, чим заперечити по суті, на ходу осідлала таку зручну для себе тему "сексизму". Соєвих недобитків треба попускати всюди, де випаде нагода. Не рахуючись ні зі статтю, ні зі стажем *************, ні з кілометражем відсмоктаних шоколадних прутнів.
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18.02.2021 20:09 Ответить
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