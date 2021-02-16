"ЕС" опустилась до уровня женской ПТУшной общаги. Ваши телеканалы надо закрыть", - советник главы ОП Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в прямом эфире обвинил "Европейскую Солидарность" якобы в работе против информационной безопасности Украины. Также заявил, что в политсиле "опустились до уровня женской общаги".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил советник главы ОП.
Так, Арестович обвинил "Европейскую Солидарность" в том, что политсила якобы "работает против информационной безопасности государства".
"Это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете согласно российским нарративам, начиная с мая месяца. Если провести контент-анализ, то они совпадают на 70% и больше с теми нарративами, которые проводит РФ. Я говорю в прямом эфире это", - сказал Арестович нардепу "ЕС" Ирине Геращенко.
Далее, советник главы ОП заявил, что "следующий канал, который нужно закрывать - это ваш".
"Я уже не говорю, как вы себя ведете, куда вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете. ... Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУ-шной такой", - сказал Арестович.
В свою очередь Геращенко заявила, что ей хотелось бы, чтобы на "женскую общагу" обратила внимание вице-премьер Ольга Стефанишина.
Нардеп напомнила, то спросила у Арестовича, почему на обострение на фронте нет активизации контактов в "нормандском формате", почему нет предложения внести в госбюджет изменения для повышения зарплат военнослужащим.
"Что мы услышали в ответ, мы услышали недостойную власти риторику, которая свидетельствует о том уровне оценки ситуации на фронте. Интелектуальное обнищание, которое мы видим", - сказала Геращенко.
Далее Арестович начал перебивать нардепа, ведущий сделал ему замечание и предложил ему извинится за сексистские слова.
Геращенко также обратилась к нардепу "Слуги народа" Александру Корниенко.
"Вы же внесли законопроект о сексизме, вы не хотите отреагировать на официального спикера Банковой, который демонстрирует самые худшие проявления сексизма в прямом эфире", - сказала парламентарий.
Корниенко ответил: "Я думаю, Алексей сам за себя отреагирует. Он же не депутат у нас".
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У Зеленского хотят отомстить Порошенко даже ценой предательства национальных интересов - Арестович
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
Ни по личным качествам, ни по профессиональным, -
Арестович
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
ТИ ДИВИ ЄЗУЇТ - PDRS РОЗКАЗУЄ ІНШИМ ЯК БУТИ МОРАЛЬНИМ І ПАТРІОТОМ
Его тактика -спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно , ну прям, как на канале ПРЯМОЙ! И у этой, обычно искрящейся своим интеллектом ( отличие от ЗЕленвх) Люси, сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал игроком в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люся понесло , особенно после того, Геращенко добила его последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ ... вот такому как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!
«Укроборонпром» помешал Зеленскому передернуть... затвор подарочного «Форт» для эмира Дубая
Еще относительно свежа память об историческом визите Зеленского и Милованова в Объединенные Арабские Эмираты. Он (визит), вне всякого сомнения оставил глубокий след в ментальности братского народа Эмиратов вообще и в сознании шейха Мохамеда ибн Рашид Аль Мактума в частности.
Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форт». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.
Примечание: другие источники утверждают. что в качестве подарка выступал творчески переработанный ПО «Маяк» автомат Калашникова с авторским наименованием «Хижак»:
Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.
https://diana-mihailova.livejournal.com/6115270.html