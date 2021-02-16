Проект "Без цензуры": Зеленский объявляет войну Западу. Кто и как подставляет президента, Украину и нас всех. ВИДЕО
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Как обиженный 43-летний ребенок объявил войну Западу, который вообще-то поддерживает Украину? Об этом в иронично-просветительском "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Это длинная история с кучей антикоррупции, договорняков, диковины и маразмов, но мы разложим все по полочкам, чтобы вы понимали, откуда ноги растут.
"Развели как ребенка" - это о Владимире Зеленском, которого окружение заставило объявить войну "проклятому вашингтонскому обкому". Как? Увольнением директора НАБУ Артема Сытника. По информации Центра противодействия коррупции, убрать Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом "величайший лидер современности" отреагировал на начало расследования закупки вакцин от COVID-19.
Как "агенты Запада" ударили по наиболее болезненному месту украинской власти - закупке вакцины против ковида? Почему Артем Сытник и НАБУ так важны для западных партнеров в целом и США в частности? Стоит ли готовиться к проблемам с евроинтеграцией и отношениями с Соединенными Штатами?
Как история с Сытником и НАБУ повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом? И почему деньги МВФ на самом деле очень нам нужны, что бы там не рассказывали в "Слуге народа"?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ.
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В таком меня ещё никто не обвинял...
Депутат уточнил, что «Лига смеха» была продана российскому телевизионному каналу «СТС», владельцем которого является российский банк ВТБ и «Национальная медиа группа».
При этом, по словам нардепа, российский банк ВТБ находится под международными санкциями за содействие в аннексии Крыма Россией. Также Лерос рассказал, что съемки «Лиги смеха» в России должны состоятся в Москве.
Олигарху Игорю Коломойскому в ближайшие дни выдвинут уголовное обвинение в отмывании денег в США.
Сергей Фурса
Нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то так будет всегда
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте денег.
МВФ: делайте реформы.
Украинская власть не делает реформы, часть из них сворачивает.
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте деньги.
МВФ: вы не сделали реформы, вы свернули антикоррупционные меры и не сделали настоящую судебную реформу. Денег не будет, пока не исправите.
Украинская власть: ах вы, мы обиделись, мы вам еще покажем.
Украинские власти планируют уволить директора НАБУ. Хотя обещала этого не делать и МВФ, и всем послам. При том, что независимая антикоррупционная инфраструктура - важная реформа по программе МВФ и часть сотрудничества с ЕС.
«Ой, все». Это сейчас позиция украинской власти. Они обиделись на МВФ. Власть обиделась, как маленький ребенок, которому не дали конфету из-за того, что этот ребенок плохо себя вел.
«Ой, все». И решили уволить Сытника.
И неважно, просто обиделись ли они на МВФ и считают Сытника агентом МВФ, Запада, Сороса, Ротшильда или Билла Гейтса.
Или обиделись на НАБУ за Татарова, ибо те нашли коррупционера в Офисе президента.
Или обиделись за то, что НАБУ решило прийти за Степановым, который закупал вакцину через посредников.Ой, все». Они говорят сейчас. Когда есть запас прочности. Которого не будет через несколько месяцев.
Конечно, после того как украинской власти простили Смолия, там решили, что теперь всегда прокатит. Получили такой сигнал. И думают, что так будет всегда. И поэтому разрушают независимость НАБУ. Законом. Что принципиально отличается от ситуации с НБУ. Там не было законодательных изменений. А здесь должны быть. Не говоря уже о том, что после увольнения Смолия мы не получили ни цента от МВФ. Хотя те и согласились прислать миссию. Наивные.
Но нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то будет так всегда. Не будет. Если тебе везет сейчас, это не значит, что так будет вечно. Когда-то не повезет. И тогда прилетит за все предыдущие ошибки. Вместе. Тогда денег не даст никто. А деньги нужны. И снова тогда возникнет призрак дефолта. Просто потому, что кто-то не хочет делать реформы. И просто потому, что кто-то обиделся.
с*ки народу будуть проводити референдуми - брати чи не брати грощі у
кацапів
Дурного Вибрали Президентом
Три слова відкривають всю картину дій нової влади України.
Бубочка не виноват? Бояре плохие?
Не надо снимать с Зеленского ответственность.
То, что ЗЕ дебил, абсолютно не отменяет того, что он сам принял на себя всю полноту ответственности в 2019-м году.
Или ЦН боится повторить судьбу каналов Медведчука за наезды на ЗЕ и поэтому выгораживает ЗЕ?