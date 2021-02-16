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В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В школе № 42 в российском Нижневартовске прошли занятия с участием сотрудников МВД и Росгвардии, во время которых ученики играли роль "протестующих" и "омоновцев".

Видео с урока опубликовал telegram-канал "Мегаполис", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

На записи большая группа школьников, "протестующие", кидает мячи в "омоновцев", прячущихся за щитами, - как действующих сотрудников силовых служб, так и школьников, играющих их роль. Когда "протестующие" прекратили кидать мячи, трое школьников-"омоновцев" выбежали из укрытия, задержали одного из "протестующих", размахивавшего кулаками, после чего унесли его (судя по видео, это был полицейский).

Замглавы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов сообщил "МБХ медиа", что в школе прошли занятия "в рамках профориентации". В ходе занятий сотрудники полиции и Росгвардии рассказали о поступлении в вузы, а также о своей службе. Также, по его словам, "было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали".

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В пресс-службе МВД по Нижневартовску сообщили "Интерфаксу", что в школе прошла профориентационная акция, призванная привлечь школьников в вузы МВД. "Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано", - сказали в полиции.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 4857 В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 8032.. из цикла: сепарские страдания))

В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7073
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16.02.2021 15:52
+15
"дети в войнушку играли в лесу, стреляли из пестика, пёрлись вовсю..")) это обострение начинается перед 9 Мая.. скоро Рейхстаг штурмовать))
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16.02.2021 15:47
+15
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7776
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16.02.2021 15:49
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В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2889
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16.02.2021 15:46 Ответить
"дети в войнушку играли в лесу, стреляли из пестика, пёрлись вовсю..")) это обострение начинается перед 9 Мая.. скоро Рейхстаг штурмовать))
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16.02.2021 15:47 Ответить
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7776
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16.02.2021 15:49 Ответить
Дети в подвали играли в гестапо
Зверски замучен сантехник Потапов
Иглы под ногти, гвозди в затылке
Так не признался где спрятал бутылку....
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16.02.2021 15:50 Ответить
Лучше бы принесли в школу пару ящиков пустых бутылок для "профориентации" молодежи. Как говорится у кацапни-"готовь жопу смолоду".
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16.02.2021 15:51 Ответить
лучше б бутылки с коктейлями молотова...
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16.02.2021 17:00 Ответить
судя по видео принесли ...
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17.02.2021 00:13 Ответить
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7832 страна сидельцев и вертузаев 50Х50 примерно
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16.02.2021 15:51 Ответить
***
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.

 Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
Д. Быков, 2017.
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16.02.2021 20:47 Ответить
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 4857 В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 8032.. из цикла: сепарские страдания))

В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7073
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16.02.2021 15:52 Ответить
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2710
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16.02.2021 15:59 Ответить
Скрєпно. Прямо, як в тому висловлюванні: Росія - це країна, де половина населення сидить, а їх сторожує інша половина.
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16.02.2021 15:52 Ответить
А потім міняються...
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16.02.2021 15:54 Ответить
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 1935
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16.02.2021 15:52 Ответить
Таке враження що підглядаєш за пацієнтами дурдома. В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 8423
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16.02.2021 15:52 Ответить
"Дебіли,бл###дь." Це,взагалі то,була цитата їхнього придуркуватого міністра,ну як міністра,просто пєчальной лошаді лаврова.
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16.02.2021 15:52 Ответить
На скотоферме без изменений!
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16.02.2021 15:54 Ответить
битый небитого кормит
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16.02.2021 15:56 Ответить
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2711
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16.02.2021 15:58 Ответить
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 6634
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16.02.2021 16:00 Ответить
то в коматозе, то - бухая,
страна рабов и вертухаев
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16.02.2021 16:00 Ответить
В Эрмитаже выставили поддельные яйца Фаберже, владелец которых связан с подельником Путина

В Эрмитаже во время выставки «Фаберже - ювелир Императорского двора» демонстрировались фальшивые экспонаты, владелец которых связан с подельником Путина, пишет Русская служба BBC.
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7473

В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. В нем арт-дилер сообщил, что «бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа» оказались «вульгарные новоделы», «произведения даже не XX, а XXI века».

Ружников отмечает, что все императорские яйца производились в единственном экземпляре, но предметы в Эрмитаже повторяют уже признанные оригиналами экспонаты в других музеях. В связи с этим, считает коллекционер, есть серьезный повод сомневаться в подлинности целого ряда предметов на выставке.

Опрошенные службой BBC эксперты согласны с мнением Андрея Ружникова, однако в самом Эрмитаже отказались комментировать обвинения коллекционера.

подробности -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/13543272.html
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16.02.2021 16:04 Ответить
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2705
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16.02.2021 20:55 Ответить
ТАК ЭТО Ж ХЙЛО И ЕГО ПЗДОБРАТИЯ СЕБЕ ЯЙЦА ПРИШИЛИ ЗА НЕИМЕНИЕМ СОБСТВЕННЫХ !)
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17.02.2021 08:01 Ответить
Опасный Спутник V

Ярого путиниста Мишку Боярского госпитализировали в Петербурге.
10 дней назад Боярский прошел вакцинацию путинским Спутником. "У него температура 38, слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним. Видимо, сосудистая реакция", - пожаловалась супруга паяца.
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16.02.2021 16:05 Ответить
Аааа-п и т... фсе
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16.02.2021 16:35 Ответить
Почему этой новости нет на цензор ?

Русскоязычная продавщица назвала Днепр "русским городом"

https://korrespondent.net/city/dnepr/4328041-russkoiazychnaia-prodavschytsa-v-dnepre-nazvala-horod-russkym
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16.02.2021 16:06 Ответить
А ТЫ ЧТО СЫН ПРОДАВЩИЦЫ !?)
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17.02.2021 08:04 Ответить
Увеличьте картинку и посмотрите как выглядит этот Нижневартовск в какой-то сибирской ******.

У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2124
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16.02.2021 16:22 Ответить
А чого саме цю, а не цю ? А так. да, Нижневартовськ на 90 відсотків будували українці.У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 5916
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16.02.2021 16:26 Ответить
Прапор Нижневартовська.У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 4302
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16.02.2021 16:27 Ответить
До речі, що таке варта українською це зрозуміло, а мордовською?
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16.02.2021 16:29 Ответить
А где видосик когда толкают автозак 🤣
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16.02.2021 16:40 Ответить
СКАЗОЧНИЄ СВІНОСОБАКІ .
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16.02.2021 17:07 Ответить
Деткам на Росии нужно с детства учится на бутылочку садиться . что бы потом попка не так болела.
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16.02.2021 18:53 Ответить
На російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/16/7283678/
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16.02.2021 19:53 Ответить
Страна опушенных и дебилов.
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16.02.2021 19:57 Ответить
Т.е., как я понял, ОМОН малышню метелил? Так что-ли?)))
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16.02.2021 19:57 Ответить
Дикуни
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16.02.2021 20:34 Ответить
ноги незахищені - туди можна пару пляшок з гарячою рідиною підкинути щоб нехолодно хлопцям було )))
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16.02.2021 23:55 Ответить
кто на ком тренируется?или школьников учат как правильно клепать омон?
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17.02.2021 06:26 Ответить
ХОРОШИЕ ТРЕНИРОВКИ ОСОБЕННО КОГДА В НИХ СТРЕЛЯТЬ НАЧНУТ !)
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17.02.2021 07:59 Ответить
ЛУЧШЕ КОНЕЧНО РОССИЯНАМ САМИМ ОТДАТЬ НАГРАБЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ !!!
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17.02.2021 08:07 Ответить
Дичь...как и все мокшанское))
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17.02.2021 10:12 Ответить
нужно было расстреливать со страйкбольных пистолЭтов, для эффекта присутствия
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18.02.2021 20:04 Ответить
 
 