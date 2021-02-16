В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В школе № 42 в российском Нижневартовске прошли занятия с участием сотрудников МВД и Росгвардии, во время которых ученики играли роль "протестующих" и "омоновцев".
Видео с урока опубликовал telegram-канал "Мегаполис", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
На записи большая группа школьников, "протестующие", кидает мячи в "омоновцев", прячущихся за щитами, - как действующих сотрудников силовых служб, так и школьников, играющих их роль. Когда "протестующие" прекратили кидать мячи, трое школьников-"омоновцев" выбежали из укрытия, задержали одного из "протестующих", размахивавшего кулаками, после чего унесли его (судя по видео, это был полицейский).
Замглавы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов сообщил "МБХ медиа", что в школе прошли занятия "в рамках профориентации". В ходе занятий сотрудники полиции и Росгвардии рассказали о поступлении в вузы, а также о своей службе. Также, по его словам, "было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали".
В пресс-службе МВД по Нижневартовску сообщили "Интерфаксу", что в школе прошла профориентационная акция, призванная привлечь школьников в вузы МВД. "Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано", - сказали в полиции.
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Зверски замучен сантехник Потапов
Иглы под ногти, гвозди в затылке
Так не признался где спрятал бутылку....
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.
Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
Д. Быков, 2017.
страна рабов и вертухаев
В Эрмитаже во время выставки «Фаберже - ювелир Императорского двора» демонстрировались фальшивые экспонаты, владелец которых связан с подельником Путина, пишет Русская служба BBC.
В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. В нем арт-дилер сообщил, что «бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа» оказались «вульгарные новоделы», «произведения даже не XX, а XXI века».
Ружников отмечает, что все императорские яйца производились в единственном экземпляре, но предметы в Эрмитаже повторяют уже признанные оригиналами экспонаты в других музеях. В связи с этим, считает коллекционер, есть серьезный повод сомневаться в подлинности целого ряда предметов на выставке.
Опрошенные службой BBC эксперты согласны с мнением Андрея Ружникова, однако в самом Эрмитаже отказались комментировать обвинения коллекционера.
подробности -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/13543272.html
Ярого путиниста Мишку Боярского госпитализировали в Петербурге.
10 дней назад Боярский прошел вакцинацию путинским Спутником. "У него температура 38, слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним. Видимо, сосудистая реакция", - пожаловалась супруга паяца.
Русскоязычная продавщица назвала Днепр "русским городом"
https://korrespondent.net/city/dnepr/4328041-russkoiazychnaia-prodavschytsa-v-dnepre-nazvala-horod-russkym
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/16/7283678/