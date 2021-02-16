В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Кременчуге (Полтавская область) патрульные полицейские спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее. Просила полицейских приехать быстрее.
Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть. Патрульные успели среагировать: Сучков, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал обоих.
Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.
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