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В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Кременчуге (Полтавская область) патрульные полицейские спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее. Просила полицейских приехать быстрее.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть. Патрульные успели среагировать: Сучков, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал обоих.

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Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Дело ведь не столько в самоубийце-алкаше, сколько в полицейских, которые сработали быстро и спасли жизнь))
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16.02.2021 21:01
+7
Рискуя своей жизнью , мог кого с собой забрать
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16.02.2021 21:03
+5
А наші предки вважали - Жінка це Берегиня
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16.02.2021 21:30
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Дело ведь не столько в самоубийце-алкаше, сколько в полицейских, которые сработали быстро и спасли жизнь))
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16.02.2021 21:01 Ответить
Рискуя своей жизнью , мог кого с собой забрать
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16.02.2021 21:03 Ответить
Мог, но такая уж работа у парней. Надеюсь, этот случай их вдохновит) Да и прыгуна тоже - авось одумается и пересмотрит свой образ жизни.
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16.02.2021 21:30 Ответить
Врачи решат
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16.02.2021 21:01 Ответить
Эпидемия прыгунов.
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16.02.2021 21:02 Ответить
От нахрена таких падлюк спасати? Воно падло відсидить рік, потім прийде додому (тому що має право) і далі буде дітей та дружину тероризувати. Захтів політати, хай летить, для чого заважати. То сам Бог йому дорогу вказує, виправля помилки природи...
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16.02.2021 21:04 Ответить
Сожительница дура конченная довела мужика до белого каления еще и мусоров вызвала...наши предки рассуждали так "Жінка не бита це коса не клепана"...
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16.02.2021 21:21 Ответить
А наші предки вважали - Жінка це Берегиня
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16.02.2021 21:30 Ответить
выход простой: не надо жениться на кацапке
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16.02.2021 23:34 Ответить
То чудака на букву "М" бєлка схопила.
Біла гарячка, ане "бєлоє калєніє".
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17.02.2021 07:42 Ответить
Кстати, а где комментатор Baks 13 ?
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16.02.2021 21:27 Ответить
Зачем от тебе?
Могу по секрету сдать сайт, где он висит постоянно В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа - Цензор.НЕТ 9585
Сайт по заработку криптовалют
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16.02.2021 22:13 Ответить
Та ну на... )))
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16.02.2021 22:37 Ответить
Зуб даю ))
expresscrypto.io
Если зарегестрируешся - увидиш его там в рюццкам чате
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16.02.2021 23:07 Ответить
тобто, втрутились у божий промисел
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16.02.2021 21:42 Ответить
Зебил наверное какой то .
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16.02.2021 21:47 Ответить
скорее всего адепт "русскага мира" с лишней хромосомой
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16.02.2021 23:35 Ответить
алкашня не хош не живи под бояркой
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16.02.2021 22:12 Ответить
Повезло, могли б за "чудо" зловити.
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17.02.2021 06:49 Ответить
 
 