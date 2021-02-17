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СБУ (18682) Шарий Анатолий (220) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": СБУ задала жару Шарию. Что дальше? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Быстрый эксплейлер (объяснялка) о главном событии недели в экспресс-выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Кто такой Анатолий Шарий? Что ему инкриминируют, в чем подозревают и каковы шансы доказать это в суде? И почему мы вообще вам обо всем этом рассказываем?

Почему Шарий сбежал из Украины? За что он так любит Россию и почему в таком случае живет в Испании? Что думает о Петре Порошенко, Владимире Зеленском и о войне на Донбассе? Как Шарий полюбил, а потом разлюбил нынешнего президента?

За что Анатолия Шария так обожают закрытые санкциями СНБО телеканалы Виктора Медведчука? И, конечно, какая муха укусила Службу безопасности Украины так сильно, что она занялась "этим чертом"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Зеленский объявляет войну Западу. Кто и как подставляет президента, Украину и нас всех. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 699
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17.02.2021 10:32
+14
та чо он плачется?его фанам тоже не сладко Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 3957

Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 8024
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17.02.2021 10:36
+12
Т.е. предателей Родины щемить не надо?
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17.02.2021 10:38
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Ну ось-руска курва вже тут. Рюзьгє, ти знаєш, що вас всі називать свинями? Зайди на google і набори Russian pig.
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17.02.2021 12:28 Ответить
Нормальные люди даже смотреть не станут в сторону Шария. А заходить и смотреть видосы на его канале это вообще ДНО.
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17.02.2021 11:11 Ответить
Передайте это жителям Мариуполя, где партия Шария получиля около 8% голосов избирателей.
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17.02.2021 14:37 Ответить
Ну, если Фейгин не ******, что Шарий имеет второе гражданство ЕС, то он эти пидозры СБУ может смело на ******** вертеть. Европа не экстрадирует своих граждан в страну, репутация судов и полиции которой может быть объектом внимания комиков и стендаперов.
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17.02.2021 11:11 Ответить
А зачем петушария экстрадировать? Достаточно закрыть его помойку на ютубе (можно даже только в Украине), анулировать партию и через полгода о нем все забудут. Но в сша, канаду и прочие страны он будет невьездным с любым паспортом.
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17.02.2021 13:22 Ответить
Ждем Шария в Украине через Интерпол.
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17.02.2021 11:23 Ответить
это шут Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 3977 ка такая
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17.02.2021 11:41 Ответить
Если это жар, то что такое прохлада? Это имитация деятельности, а-ля закрытие каналов. Публика в экстазе, толку никакого. Но про толк никто не думает, все заняты процессом. Такое ощущение, что не результат(никто не знает что это) важен, а процесс его достижения. В процессе всем тепло, все при деле. Каком, мало кому известно. Но шум и гам - до небес. А большего и не требуется для кварталовских сценаристов. Не хватает только софитов.
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17.02.2021 11:38 Ответить
ну пока что еще не вшкварила, для того чтобы вшкварить сначала нужно поймать петушария, но все в процессе..)
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17.02.2021 11:47 Ответить
Ніколи не дивився ніяких «ролікав» від шарія і вам цього бажаю. Для чого українці засмічують собі свідомість різним сміттям? Що ви хочете там знайти? Підтвердження для своєї любові до рідної землі і народу? Він вас навчить це робити? Чи вам потрібен шарій, щоб зробити правильний вибір на виборах? Що ви постійно шукаєте якихось провидців, щоб вказали вам шлях?
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17.02.2021 12:23 Ответить
Тут на Цензорі був один із «етносом рагулів» і.т.д. Таких людей оминаю щоб уникнути фізичної конфронтації. Для мене люди із такими поглядами і є рагулями. Це вороги.
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17.02.2021 12:26 Ответить
Dyaka za analitiku Bogdanu Butkevi4u !
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17.02.2021 12:30 Ответить
Вшкварили шарія, чи медведчука, чи рабіновича, чи мураєва чи, таких як вони, це тоді, коли вони будуть сидіти років так по 15 з конфіскацією всього майна за державну зраду. Оце буде реальна боротьба з ворогами, а так це цирк та окозамилювання для лохторату. І більше нічого. А лохторат і цьому радий стрибає навіть не розуміючи що їх знову розводять, як тоді з смітєвими баками та зеленками, а потім погнали на забій в котли. Ось така картина маслом....
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17.02.2021 12:37 Ответить
Этого цуцыка бобика шарика давно надо было изловить и выпороть на людном месте. Что бы второму и третьему не повадно было вскидывать на Неньку.
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17.02.2021 12:38 Ответить
Зеленский сделал подарок Шарию и навредил самому себе - политтехнолог 17 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 6

Все таки ЗЕ - не «political animal».
Такой вывод огласил сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай, реагируя на вчерашнее решение по Шарию:
- СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене. Видео
Политическим игроком Шария сделал Порошенко. Теперь очередь Зеленского.
Дело против Шария - это не просто подарок блогеру, которой начал становиться неинтересным общественности, для укрепления его статуса правдоборца. Это игра на понижение 3Е.
Играть нужно было на повышение - уголовные дела против Медведчука, арест его активов, запрет политической и общественной деятельности, запрет финансирования партий и запрет владения СМИ, ликвидация ОПЗЖ.
Скудность мировоззрения, мелкая мстительность, не понимание, что такое защита национальных интересов вместо государственного мышления - причина, по которой президент профукает едва открытое окно возможностей.
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17.02.2021 13:14 Ответить
Этот вброс неизвестного "политтехнолога" расчитан на лохов. В 2019-м у петушария был рейтинг 4%, сейчас 1.4%. даже среди про-кацапских лошар в Украине, доверия к педофилу нет вообще. А с учетом того, что за последние недели, вылезли наружу масса зашкваров бородатого педофила, то о политическом будущем в Украине он может забыть навсегда
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17.02.2021 13:26 Ответить
Ну це вже не може не втішити: настільки відверта оцінка рівню примітива ментальності українців (російськомовних також) жидівським штабом експансії українських територій надає оптимістичні висновки щодо деградації їхнього менеджменту. Виявляється, уже прийшов час висувати на заміну розкрученому колись тупому циніку Зеленському, такого ж штучно розкрученого цинічну посередність Шарія.
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17.02.2021 14:11 Ответить
Цей Будкевич ніби як розумний чорт.Але старанно це приховує.
Цікаво,чим це СБУ вшкварило Шаріка ? Відкриттям справ ? Але сам же наприкінці визнав,що результату з цього відкриття-0 ! НУЛЬ ! ЗЕРО ! Що ж ти ліпиш з Зєлі бандерівця ?
Бодя хоче дізнатись,чому цього не зробили при Пороху ? Все просто: бо важливим був результат,добивались екстрадиції за КРИМІНАЛЬНИМИ справами,щоб без натяку про політичне переслідування.
Пан Будкєвіч згадав,що партію Шаріка зареєстрували при Зєлі,та не згадав про те,що рішення про його арешт та розшук було скасовано між першим і другим туром президентських виборів...
Піпл хаває,а отакі "журналісти" таким "продуктом" допомагають підгодовувати Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 9471
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17.02.2021 14:12 Ответить
Доле моя безкрила,
Жени мене і карай,
Бо вже споглядать несила,
Свиню, що пхається рилом
У Рай.
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17.02.2021 14:19 Ответить
"рая" нет, это миф для верозавров.
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18.02.2021 13:55 Ответить
Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 7224
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17.02.2021 17:15 Ответить
Как всегда все га*доны , это понятно , ни кто не сидит не пойман , и прекрасно все живут припевают за бугорком кто где. То есть мы все возмущены. и больше не куя....
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18.02.2021 09:52 Ответить
а что ты думал)))?
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18.02.2021 14:32 Ответить
1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
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18.02.2021 13:09 Ответить
А каким образом заблокировать его каналы на Ютубе? Как связаны СБУ и Ютуб?
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18.02.2021 16:03 Ответить
СБУ слабенькая конторка против Шария, он размажет этих петушков сбушных)))
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18.02.2021 14:31 Ответить
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