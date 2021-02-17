Проект "Без цензуры": СБУ задала жару Шарию. Что дальше? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Быстрый эксплейлер (объяснялка) о главном событии недели в экспресс-выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича.
Кто такой Анатолий Шарий? Что ему инкриминируют, в чем подозревают и каковы шансы доказать это в суде? И почему мы вообще вам обо всем этом рассказываем?
Почему Шарий сбежал из Украины? За что он так любит Россию и почему в таком случае живет в Испании? Что думает о Петре Порошенко, Владимире Зеленском и о войне на Донбассе? Как Шарий полюбил, а потом разлюбил нынешнего президента?
За что Анатолия Шария так обожают закрытые санкциями СНБО телеканалы Виктора Медведчука? И, конечно, какая муха укусила Службу безопасности Украины так сильно, что она занялась "этим чертом"?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
Все таки ЗЕ - не «political animal».
Такой вывод огласил сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай, реагируя на вчерашнее решение по Шарию:
- СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене. Видео
Политическим игроком Шария сделал Порошенко. Теперь очередь Зеленского.
Дело против Шария - это не просто подарок блогеру, которой начал становиться неинтересным общественности, для укрепления его статуса правдоборца. Это игра на понижение 3Е.
Играть нужно было на повышение - уголовные дела против Медведчука, арест его активов, запрет политической и общественной деятельности, запрет финансирования партий и запрет владения СМИ, ликвидация ОПЗЖ.
Скудность мировоззрения, мелкая мстительность, не понимание, что такое защита национальных интересов вместо государственного мышления - причина, по которой президент профукает едва открытое окно возможностей.
Цікаво,чим це СБУ вшкварило Шаріка ? Відкриттям справ ? Але сам же наприкінці визнав,що результату з цього відкриття-0 ! НУЛЬ ! ЗЕРО ! Що ж ти ліпиш з Зєлі бандерівця ?
Бодя хоче дізнатись,чому цього не зробили при Пороху ? Все просто: бо важливим був результат,добивались екстрадиції за КРИМІНАЛЬНИМИ справами,щоб без натяку про політичне переслідування.
Пан Будкєвіч згадав,що партію Шаріка зареєстрували при Зєлі,та не згадав про те,що рішення про його арешт та розшук було скасовано між першим і другим туром президентських виборів...
Піпл хаває,а отакі "журналісти" таким "продуктом" допомагають підгодовувати
Жени мене і карай,
Бо вже споглядать несила,
Свиню, що пхається рилом
У Рай.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.