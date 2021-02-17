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Рада не смогла отстранить нардепа Рудыка на 5 заседаний из-за его сексистских высказываний. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада не смогла лишить нардепа Сергея Рудыка права участвовать в пяти пленарных заседаниях в связи с сексистскими высказываниями в отношении двух народных депутатов.

"За" проголосовали 195 нардепов при 226 необходимых голосах, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее лишить Рудыка права участвовать в пяти пленарных засеаниях рекомендовал парламенту Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

С соответствующим заявлением в комитет обратился председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и межфракционное объединение "Равные возможности". Основанием послужили высказывания Рудыка к Марьяне Безуглой и депутату VIII созыва Ирины Сысоенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма

Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.
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Топ комментарии
+8
задрали уже с этим сексизмом, страшно заговорить с женщиной на улице...обвинят в сексизме
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17.02.2021 11:21
+7
Если за такие слова наказание, то что за "корабельную сосну" боссам слуг?
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17.02.2021 11:30
+5
Що цікаво: в самих слугах уродів не знайшлося навіть 200 голосів (тільки 169) для бану Рудика. Значить, оцю Марьяна безугла зневажають не тільки тут, а й в її фрації. Значить, вона справді "дівчика" (в лапках, звісно)..
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17.02.2021 11:33
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Нет у вас методов против сексота сексиста - Рудыка
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17.02.2021 11:14 Ответить
Это не тот Рудык, который в 14-ом году приехал в Днепр как решалово по земельным вопросам, а его на фронт хотели отправить?
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17.02.2021 11:16 Ответить
А ще це той Рудик, який був у маладой камандє Льоні Космоса!
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17.02.2021 11:28 Ответить
Саме так. Потім Рудик став "свободівцем", потім кандидатом у депутати від Об'єднаної опозиції ("БЮТ"), а у минулому скликанні ВР перебіг до Блоку Петра Порошенка.
Тепер у "ЗаМайбаху" Бєні, хоча, - тут правильно написали, - що в 2014 Рудика у Дніпрі пресували Бєня і його підручний рекетир Корбан.
Тобто, Рудик, судячи з його "кар'єри", - опортуніст-пристосуванець на темі "патріотизму".
Таких доволі багато є. Інколи навіть посідають високі державні посади, очолюють партії, блоки...
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17.02.2021 16:07 Ответить
Он еще тогда обмочился от страха.
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17.02.2021 11:36 Ответить
задрали уже с этим сексизмом, страшно заговорить с женщиной на улице...обвинят в сексизме
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17.02.2021 11:21 Ответить
А ты с иркой геращенко на улице не заговаривай, тогда и обвинять некому будет. Особенно про ментальность женских общежитий...
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17.02.2021 11:23 Ответить
а зачем?
если ты Мужик, то она сама заговорит - давай ко мне едем, ооо, какой у тя джим большой, как и наверное все остальное?
А вы - Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 9454 да, джип большой, а еще у меня шашлычная палатка, хочешь покажу вам моего пса? он тоже большой - Еврейская овцеедка, ну и остальное все боьшое, кроме.... Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 9454
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17.02.2021 11:34 Ответить
а еще есть гомофобия и расизм)))
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17.02.2021 12:30 Ответить
яка ще нахер ВР? монофейк неосвічених істот, сексистів, озабоченців і хамелеонів.
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17.02.2021 11:23 Ответить
Пєдіки!
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17.02.2021 11:27 Ответить
о б*же....
Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 3442 они там Поехавшие? Ну все бы поняли если Чупакабру, ну, того шо "без табу" опустили, но блин этого человека зачем то?
Или Допу, шо жрала "колеса" и теперь уже на следствии походу, или прочих клоунов, а тут, видите ли, нашли на ком "хайп" сделать.... сборище дегенератов
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17.02.2021 11:30 Ответить
Если за такие слова наказание, то что за "корабельную сосну" боссам слуг?
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17.02.2021 11:30 Ответить
Відмазки, від самих "корабельних сосон" з моностада.
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17.02.2021 12:21 Ответить
Що цікаво: в самих слугах уродів не знайшлося навіть 200 голосів (тільки 169) для бану Рудика. Значить, оцю Марьяна безугла зневажають не тільки тут, а й в її фрації. Значить, вона справді "дівчика" (в лапках, звісно)..
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17.02.2021 11:33 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9546
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17.02.2021 11:42 Ответить
да, не любит рудык деффочек. не его это элохторат. он бабок преклонных годов любит, которые за него голосуют, получив в качестве предвыборного подарка похоронную бомажку на лоб и такой же платочек, шоб на руку участнику похоронной процессии повязать.
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17.02.2021 11:33 Ответить
А когда же будет слушаться дело корабельных сосен и дело - баба да?
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17.02.2021 11:36 Ответить
И где тут сексизм? Конченые на всю голову.
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17.02.2021 11:37 Ответить
"Корабельная сосна" была против. Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 4036
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17.02.2021 12:12 Ответить
сексисты взрады проголосовали против отстранения сексистов от заседаний Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 7073
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17.02.2021 12:15 Ответить
Пусть покажет! И он им показал. Многих женщин это убедило.
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17.02.2021 12:37 Ответить
скоро собаку собакой не назвешь;
антифашисты по судам затаскают
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17.02.2021 12:45 Ответить
Вам що уроди, більше не має чим зайнятися?! Держава в руїні та війні, а вони херньою займаються!
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17.02.2021 12:52 Ответить
кому там рыжик хотел засандалить... ну и надо мешать, пусть сделает это... не надо бабам провоцировать мужиков... а то сначала рот раскроют в сексуальном порыве, доведут мужика до почти оргазма, а потом с дороги в кювет... да еще и визжат, что-то...
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17.02.2021 13:03 Ответить
Менше треба баб обирати у раду щоб не було сексизму.
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17.02.2021 14:11 Ответить
 
 