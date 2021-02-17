Рада не смогла отстранить нардепа Рудыка на 5 заседаний из-за его сексистских высказываний. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада не смогла лишить нардепа Сергея Рудыка права участвовать в пяти пленарных заседаниях в связи с сексистскими высказываниями в отношении двух народных депутатов.
"За" проголосовали 195 нардепов при 226 необходимых голосах, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Ранее лишить Рудыка права участвовать в пяти пленарных засеаниях рекомендовал парламенту Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.
С соответствующим заявлением в комитет обратился председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и межфракционное объединение "Равные возможности". Основанием послужили высказывания Рудыка к Марьяне Безуглой и депутату VIII созыва Ирины Сысоенко.
Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".
В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.
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сексотасексиста - Рудыка
Тепер у "ЗаМайбаху" Бєні, хоча, - тут правильно написали, - що в 2014 Рудика у Дніпрі пресували Бєня і його підручний рекетир Корбан.
Тобто, Рудик, судячи з його "кар'єри", - опортуніст-пристосуванець на темі "патріотизму".
Таких доволі багато є. Інколи навіть посідають високі державні посади, очолюють партії, блоки...
если ты Мужик, то она сама заговорит - давай ко мне едем, ооо, какой у тя джим большой, как и наверное все остальное?
А вы - да, джип большой, а еще у меня шашлычная палатка, хочешь покажу вам моего пса? он тоже большой - Еврейская овцеедка, ну и остальное все боьшое, кроме....
они там Поехавшие? Ну все бы поняли если Чупакабру, ну, того шо "без табу" опустили, но блин этого человека зачем то?
Или Допу, шо жрала "колеса" и теперь уже на следствии походу, или прочих клоунов, а тут, видите ли, нашли на ком "хайп" сделать.... сборище дегенератов
антифашисты по судам затаскают