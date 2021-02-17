"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО
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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев назвал нацистского вождя Адольфа Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев похвально отозвался о качествах Гитлера в своем пропагандистском шоу.
"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального, - ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову после этого выпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" и попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
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Начнем з Петра1!
Петро1 садист і збоченець - повісить, Катерина2 **** - повісить, всіх інших аж до Миколи 2 - розстрілять!
Миколу2 - розсзтріляв дедушка Ленін, Леніна - повісить, Сталіна - четвертувать, Хрущова - повісить, Брежнева - розстрілять, Горбачова - повісить, Єльцина - розстрілять, Путіна - четвертувать, кремувать, а попіл розвіять по Тихому океану!
Висновок, побув при владі не в демократичний спосіб п,ять років - розстрілять!
при чём сралин прокидал своего кореша
адольф и вова пу - едины !
Не дай боже напал бы он на Украину сейчас он бы сказал "Мы там есть. И вам п*зда."(с)
рашист путлер будет зиговать вам
с мавзолейной трибуны
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«Итак, нация, лишившись в Великую Отечественную своего цвета, предоставила своим женщинам (которые и так тащили на себе страну всю войну) возможность иметь мужчину из того, что осталось: из инвалидов, тыловых крыс, вертухаев, смершевцев, тринадцатилетних подростков, дряхлых стариков и т. д. Демобилизованный здоровый мужчина представлял собой такую редкость, что на него шла настоящая охота. В этой охоте женщины были готовы на все: на тунеядство и пьянку «любимого» мужчины. На его эгоизм и нежелание строить семью, заниматься детьми или зарабатывать деньги. На вранье и бесконечные измены с такими же несчастными, как она. На побои и унижение ее достоинства. Мужчина превратился в легкомысленного, безответственного попрыгунчика. В ленивое, вечно пьяное быдло, с хреном наперевес. А женщина стала рабочей конягой, на которой держится все: семья, колхоз (завод), дети, домашнее хозяйство. Да еще ночью будь любезна подмахни ему (пахнущему водкой и чужими дешевыми духами) как-нибудь позабористей, а то он, неровен час, уйдет к другой - вона, они в очередь стоят... Девушки, взяв пример со своих несчастных матерей, считали, что так и надо. Терпеливо сносили все эти унижения, и даже регулярные побои. Лежащее на диване пьяное сокровище воспринималось как норма: ну не повезло человеку в жизни - начальство его не любит... С течением времени российские мужчины утратили главное, что олицетворяет мужчина: мужество, благородство, честь и достоинство. Став бесчестными, они легко врут и обманывают других. Утратив мужество - они бояться в открытую сразится с врагом, предпочитая действовать исподтишка. Потеряв достоинство, они превратились из работников в рвачей, которые только и норовят стянуть все, что плохо лежит. А утратив благородство, они перестали уважать своих противников и не могут теперь рассчитывать на ответное уважение. Как только у русских женщин появился выбор, они с удивлением обнаружили, что может быть и по-другому. Лавинообразный рост браков с иностранцами или просто с мужчинами другой нации - это характерная примета времени. Русский мужчина не выдерживает сравнение ни с кем: ни с чеченцем, ни с китайцем, ни с американцем, ни с евреем. Поездив по миру и посмотрев на другие народы, я могу с уверенностью сказать: нигде, ни в каких землях нет такого скотского отношения к женщине, как в России. Везде: на Востоке, на Западе, в исламском мире - женщину берегут, ее уважают, ей помогают, ее любят. Все в природе взаимосвязано: избавившись от необходимости участвовать в конкуренции за женщину, русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации - в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. И теперь я могу сказать это твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина - самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле. Итак, я могу сказать, что российская власть в ее нынешнем виде есть продукт деградации российского мужчины. Российская власть лжива и гадка - потому, что лживы и гадки мужчины, которые ее олицетворяют. Российская власть коварна и бесчестна - потому, что коварны и бесчестны мужчины, которые ее формируют. Российская власть тупа и мерзка - потому, что тупы и мерзки мужчины, которые ее выбирают... Милые русские женщины! Не давайте подонкам! Не водитесь с ними! Говорите им прямо, что они мерзки и отвратительны. Даже если это русские мужчины. Любите только благородных, мужественных, добрых, трудолюбивых, заботливых и честных. Даже если это китаец или зулус».
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