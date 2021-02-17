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Гитлер (160) нацизм (334) пропаганда (3473) Россия (91269) Соловьев (133)

"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев назвал нацистского вождя Адольфа Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев похвально отозвался о качествах Гитлера в своем пропагандистском шоу.

"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального, - ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову после этого выпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" и попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Крымский мост хотел построить Гитлер, но осуществил это Путин" - российское телевидение сходит с ума от величия "вождя". ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+56
Єврей Соловйов виправдовує Гітлєра - тепер я бачив усе...
"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 7885
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17.02.2021 12:39
+31
ахах)).. демотиватор оказался пророческим.. Соловьев подтвердил! "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 5374
"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 924
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17.02.2021 12:44
+21
"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ - Цензор.НЕТ 7277
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17.02.2021 12:46
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Шікльгрубер й його доблестні військові звитяги - "Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 7672
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17.02.2021 15:34 Ответить
--- Як завжди---смикаємо гіляччя...забуваючи поглянути на корневище ...Хто подарував людству християнство ??? / щоб зробити його беззахисним .не спроможним . до борні за виживання. сподіваючись лише на волю божу.../ Хто надихнув його на можливість сворення справедливого. безкласового суспільства / де здійсниться великий принцип : кожному за здібностями . кожному за потребами .../ Забули Карла--Марла: --Примара никає Європою --це примара комунізму ! Мало хто знає : що саме равини- /стратеги відновлення Великого Сіону / уклінно благали Гітлера врешті--решт--- навернути синів " божих". розкиданих по світах... до єдиного державницького стійла .../самими жорстокими заходами... І він це зробив .через крематорії.../ Ось з відки ноги ростуть !!!
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17.02.2021 15:40 Ответить
от вас так и преть великодержавной шовинизьмой, кац.
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17.02.2021 15:51 Ответить
Первая половина вашего поста -пытань немае, а вот друга, невже так було дийсно?
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17.02.2021 15:52 Ответить
То, все фігня, я пам'ятаю відео на якому ***** розбовідало московським равинам про Геббельса, а вони мовчки записували урок в блокнотики.
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17.02.2021 16:03 Ответить
про талантливого чела?
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17.02.2021 18:36 Ответить
А еще обвиняют Украину, что тут новый Рейх строится...
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17.02.2021 16:03 Ответить
Дуже дивна ситуація на цій гілці. Один московський довбо б зачав хизуватися Гітлером, другі на українському сайті виключно українською почали йому фактично вторити. Про велич, здібності, патріотичність, порядність та любов Алоізовича. Та про те як світове співтовариство не дало герою себе сповна вибудувати.Якісь янкі та російскі комуняки перешкодили. Це що? Хто вам, курва, гроші платить, що б ви всілякими засобами прикручували українців до ідей мюнхенського злочинця. Чи це є завданням московських кураторів щоби вони могли підіймати вереск про праклятых укрофашиздов з посилянням на існуючий сайт?
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17.02.2021 16:06 Ответить
Поховати ***** потрібно біля Гітлера. Залишити челюсть зі шматком черепа, а решту спалити і викинути в його любиму Єльбу, якщо німці не будуть проти. Або в сортир.
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17.02.2021 16:06 Ответить
А он пОлюбому будет в параше ! Да и не дотягивает херло до гитлера.
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17.02.2021 17:48 Ответить
МОССАД - ваш клиент, работайте!
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17.02.2021 16:09 Ответить
Русизм хуже нацизма
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17.02.2021 17:56 Ответить
++++++++++++++!!!!!!!
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17.02.2021 18:20 Ответить
Не знаю достеменно історії европейських лідерів, але висновки щодо московсько-кацапських!
Начнем з Петра1!
Петро1 садист і збоченець - повісить, Катерина2 **** - повісить, всіх інших аж до Миколи 2 - розстрілять!
Миколу2 - розсзтріляв дедушка Ленін, Леніна - повісить, Сталіна - четвертувать, Хрущова - повісить, Брежнева - розстрілять, Горбачова - повісить, Єльцина - розстрілять, Путіна - четвертувать, кремувать, а попіл розвіять по Тихому океану!
Висновок, побув при владі не в демократичний спосіб п,ять років - розстрілять!
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17.02.2021 18:19 Ответить
СКАЗАЛ БЫ ЧТО ГИТЛЕР СТАЛИНА В УШИ ТРАХНУЛ )))
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17.02.2021 18:31 Ответить
доблестный ыфрейтор, ой рассмешил
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17.02.2021 18:34 Ответить
Треба відміняти голокост..."Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 8038
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17.02.2021 20:24 Ответить
Слова этого имбецыла (Соловева) доказывают только то ,что нет вечных врагов .а есть вечный интерес.
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17.02.2021 20:43 Ответить
Шкода ,шо Соловйова Гiтлер не ********, одним п*дором було б менше((:
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17.02.2021 20:50 Ответить
по сути сралин и Гитлер союзники,
при чём сралин прокидал своего кореша
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17.02.2021 20:55 Ответить
Гитлер был не просто союзником Сталина, он был сталинской креатурой. Сталин Гитлера подобрал на помойке вырастил, выкормил и в нужный момент спустил с цепи на соседей. Но бешеная собака поняв откуда ей грозит главная опасность бросилась на хозяина хозяина
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18.02.2021 00:02 Ответить
один геббельса нахвалює, інший - гітлера. ******* антифашисти, м.в.
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17.02.2021 22:11 Ответить
Кремль готує грунт для значних збройних конфліктів, виправдовуючи Адольфа Гітлера.
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17.02.2021 22:38 Ответить
Гитлер был смелым человеком, даже побывал в нескольких украинских городах во время войны, а когда воевал в первую мировую, так вообще был отличным солдатом. Но Соловьёв - Шапиро забыл напомнить сколько миллионов его соплеменников уничтожил этот "хороший" дядя. Шапиро, деньги путина не пахнут как дым из крематория?
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17.02.2021 22:41 Ответить
І взагалі, це Степан Бандера нашіптував Адольфу Гітлеру як чинити сої злодіяння.
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17.02.2021 22:42 Ответить
"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 1167
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17.02.2021 22:45 Ответить
"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 5734
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17.02.2021 22:45 Ответить
не вешать нос, гардемарины-
адольф и вова пу - едины !
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17.02.2021 23:13 Ответить
++++++++++++++++++++
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18.02.2021 09:36 Ответить
Москали ссыкливые "Ой! А нас там нет! А мы ничего не знаем!". А вот Гитлер был молотком...
Не дай боже напал бы он на Украину сейчас он бы сказал "Мы там есть. И вам п*зда."(с)
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17.02.2021 23:52 Ответить
Ну шо тут сказать...Прямо ка зеленский
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17.02.2021 23:58 Ответить
Так зеля вообще в тылу врага воевал на корпоративах под легендой шута.
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18.02.2021 00:33 Ответить
Алоизович действительно был неплохим солдатом,имел награды,дослужился до ефрейтора..,но затем заделался преступником №1 в мировой истории..Только зачем это смаковать рашпропагандисту?
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18.02.2021 08:05 Ответить
радуйтесь кацапы, скоро
рашист путлер будет зиговать вам
с мавзолейной трибуны
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18.02.2021 08:16 Ответить
"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 4691"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 5476"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ - Цензор.НЕТ 2553
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18.02.2021 09:52 Ответить
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ -
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«Итак, нация, лишившись в Великую Отечественную своего цвета, предоставила своим женщинам (которые и так тащили на себе страну всю войну) возможность иметь мужчину из того, что осталось: из инвалидов, тыловых крыс, вертухаев, смершевцев, тринадцатилетних подростков, дряхлых стариков и т. д. Демобилизованный здоровый мужчина представлял собой такую редкость, что на него шла настоящая охота. В этой охоте женщины были готовы на все: на тунеядство и пьянку «любимого» мужчины. На его эгоизм и нежелание строить семью, заниматься детьми или зарабатывать деньги. На вранье и бесконечные измены с такими же несчастными, как она. На побои и унижение ее достоинства. Мужчина превратился в легкомысленного, безответственного попрыгунчика. В ленивое, вечно пьяное быдло, с хреном наперевес. А женщина стала рабочей конягой, на которой держится все: семья, колхоз (завод), дети, домашнее хозяйство. Да еще ночью будь любезна подмахни ему (пахнущему водкой и чужими дешевыми духами) как-нибудь позабористей, а то он, неровен час, уйдет к другой - вона, они в очередь стоят... Девушки, взяв пример со своих несчастных матерей, считали, что так и надо. Терпеливо сносили все эти унижения, и даже регулярные побои. Лежащее на диване пьяное сокровище воспринималось как норма: ну не повезло человеку в жизни - начальство его не любит... С течением времени российские мужчины утратили главное, что олицетворяет мужчина: мужество, благородство, честь и достоинство. Став бесчестными, они легко врут и обманывают других. Утратив мужество - они бояться в открытую сразится с врагом, предпочитая действовать исподтишка. Потеряв достоинство, они превратились из работников в рвачей, которые только и норовят стянуть все, что плохо лежит. А утратив благородство, они перестали уважать своих противников и не могут теперь рассчитывать на ответное уважение. Как только у русских женщин появился выбор, они с удивлением обнаружили, что может быть и по-другому. Лавинообразный рост браков с иностранцами или просто с мужчинами другой нации - это характерная примета времени. Русский мужчина не выдерживает сравнение ни с кем: ни с чеченцем, ни с китайцем, ни с американцем, ни с евреем. Поездив по миру и посмотрев на другие народы, я могу с уверенностью сказать: нигде, ни в каких землях нет такого скотского отношения к женщине, как в России. Везде: на Востоке, на Западе, в исламском мире - женщину берегут, ее уважают, ей помогают, ее любят. Все в природе взаимосвязано: избавившись от необходимости участвовать в конкуренции за женщину, русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации - в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. И теперь я могу сказать это твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина - самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле. Итак, я могу сказать, что российская власть в ее нынешнем виде есть продукт деградации российского мужчины. Российская власть лжива и гадка - потому, что лживы и гадки мужчины, которые ее олицетворяют. Российская власть коварна и бесчестна - потому, что коварны и бесчестны мужчины, которые ее формируют. Российская власть тупа и мерзка - потому, что тупы и мерзки мужчины, которые ее выбирают... Милые русские женщины! Не давайте подонкам! Не водитесь с ними! Говорите им прямо, что они мерзки и отвратительны. Даже если это русские мужчины. Любите только благородных, мужественных, добрых, трудолюбивых, заботливых и честных. Даже если это китаец или зулус».
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18.02.2021 09:59 Ответить
Солов'їний послід має рацію (несподівано): Гітлер не був боягузом на відміну від гітлереня-путлера. Цьому кишковому паразиту з його патологічним боягузтвом до Гітлера ні з яких кишок не долізти. Хіба що за ступенем гидоти може подолати змагання.
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09.03.2022 21:49 Ответить
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