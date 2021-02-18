РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5146 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
12 484 28
МВФ (3297) СБУ (18685) Шарий Анатолий (220) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430) Арестович Алексей (327)

"Без цензуры" в прямом эфире: Арестович расправил хвост, МВФ показывает дулю, наступление на вату, фронт не спит. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович расправил хвост, Зеленский объявил войну Западу, тем временем МВФ показывает дулю, СБУ наступает на вату, а фронт не спит. Сегодня в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" будем говорить о скандальном и самом важном.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут говорить о следующем:

- Арестович против ... чего? Скандал с сексизмом, спикером украинской делегации ТКГ и "Евросолидарностью". Что не так сказал Алексей Арестович, адекватно ли отреагировала Ирина Геращенко и не много ли шума из ничего?

- Зеленский против Запада. Или уже нет? Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три законопроекта, которые призваны решить проблемные вопросы в судебной системе и, в частности, сократить полномочия скандального Окружного админсуда. Произошло это после того, как стало ясно, что МВФ без реформ денег не даст. Что будет с украинскими судами и чего на самом деле хочет Зеленский? (Это, конечно, немного риторический вопрос).

- СБУ против Шария. Служба безопасности официально объявила о подозрении в государственной измене блогеру Анатолию Шарию. Каковы шансы увидеть его на скамье подсудимых в Украине? И откуда столько патриотизма и эффективности у СБУ? (Не то, чтобы мы против, но интересно).

- Орки против Украины. С начала 2021 на Донбассе погибли уже 11 украинских бойцов. Это потери от снайперов, подрывов на минах и одна смерть от крупнокалиберного пулемета. Несмотря на определенные изменения риторики, власть Зеленского продолжает подчеркивать, что "не даст сорвать перемирие" и готовит "дорожную карту" для выполнения Минских договоренностей. Чего сейчас хочет достичь Россия новой эскалацией? И прекратили ли уже искать мир в глазах Путина?

Присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире"!

Смотрите: Проект "Без цензуры": Как "Их" отрицает войну. Ватная "хвойдарня" атакует. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2085
показать весь комментарий
17.02.2021 20:48
+15
Посмотрела вчера внимательно впервые эту сцену-беспомощного Аферистовича! Именно с той беспомощностью, которую он ощутил всеми фибрами сам в себе - и заистерил.
Его тактика - спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно, как оказалось, судя по истерке Леши, у которого обычно сверкающего своим интеллектом (в отличие от ЗЕленвх) сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал обьектом номер один в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люсю понесло ! Понял это пердставнык влады Леша, а понесло уже ЛЮСЮ. Особенно после того, как Геращенко добила в него гвоздь последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ... ну вот такому, как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!

И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС, участвовавшая в лице Геращенко в этой передаче, столкнулась с худшим аналогом представителя ПТУшной женской общаги в Вашем лице. !
показать весь комментарий
17.02.2021 21:13
+10
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 1679
показать весь комментарий
17.02.2021 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ассоціація "УКркондпром " заявляє ,що ціни на цукор протягом вже декількох місяців на 30-40% вищі за світові. Так само вищі за світові і ціни на зернові. Тому і ціни на кондвироби виросли на 10%. Для народу зачароване коло. Всі буржуї деруть три шкури. А так у нас ліквідоване державне регулювання цін на продукти, ..депутати приймають звернення про Крим , уряд грає в дурня, ми намагаємося заплатити зрослі ціни хоча б... на ліки.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:56 Ответить
пнхкацап
показать весь комментарий
17.02.2021 21:08 Ответить
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2085
показать весь комментарий
17.02.2021 20:48 Ответить
ну теперь многие украинцы будут покупать права на маломерные суда с отливом. и на сейшелы!
показать весь комментарий
17.02.2021 20:53 Ответить
а что, охметов разрешил членограю немного развеяться ...
показать весь комментарий
17.02.2021 20:57 Ответить
може каломойша?не?или тебе сказали ахметку писать? "Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 5960
показать весь комментарий
17.02.2021 21:27 Ответить
Ну в ОАЭ все же ДТЭК договора подписывал. Теперь у нас ДТЭК при поддержке арабов будет новые зеленые станции строить. Каким боком здесь арабы, не знаю, но Ахметов точно доволен.
показать весь комментарий
18.02.2021 01:11 Ответить
не так давно читал ваш высер про то, что низкая з/п медсестры
это проблема её лени и не желания работать, чтобы много
зарабатывать, теперь вам ахметка дорог,
хорошо подкидывает ?
показать весь комментарий
18.02.2021 12:32 Ответить
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 1679
показать весь комментарий
17.02.2021 21:31 Ответить
под столом
Коломойский папа Карло целую партию настругал из поленьев одни дуболомы

"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 5292
показать весь комментарий
17.02.2021 22:01 Ответить
а куда это давно уже заподевался такой мощный старик в мокрых джинсах, со своей лавочкой? штаны сушит, перманентно самонамокаемые? ))
показать весь комментарий
17.02.2021 20:51 Ответить
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 361

...
показать весь комментарий
17.02.2021 21:00 Ответить
Запитання на Рандеву у Яніни до Арестовича- Чи збираєтесь Ви у велику політику? Арестович- А де жя зараз!!!
показать весь комментарий
17.02.2021 21:14 Ответить
там і про Люсю гарно запитали ))))
https://youtu.be/vny5afZ3DOo
показать весь комментарий
17.02.2021 21:21 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИГОДЕН К ПРЕЗИДЕНТСТВУ. НИ ПО ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ, НИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, - АРЕСТОВИЧ

https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
показать весь комментарий
18.02.2021 03:15 Ответить
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2696
показать весь комментарий
17.02.2021 21:03 Ответить
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЕСТЬ ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМЫ: ДЕБАТЫ, ПОПЫТКА ПОДДЕЛАТЬ АНАЛИЗЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ.
Арестович
https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
показать весь комментарий
18.02.2021 03:17 Ответить
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 7491
показать весь комментарий
17.02.2021 21:09 Ответить
Посмотрела вчера внимательно впервые эту сцену-беспомощного Аферистовича! Именно с той беспомощностью, которую он ощутил всеми фибрами сам в себе - и заистерил.
Его тактика - спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно, как оказалось, судя по истерке Леши, у которого обычно сверкающего своим интеллектом (в отличие от ЗЕленвх) сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал обьектом номер один в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люсю понесло ! Понял это пердставнык влады Леша, а понесло уже ЛЮСЮ. Особенно после того, как Геращенко добила в него гвоздь последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ... ну вот такому, как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!

И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС, участвовавшая в лице Геращенко в этой передаче, столкнулась с худшим аналогом представителя ПТУшной женской общаги в Вашем лице. !
показать весь комментарий
17.02.2021 21:13 Ответить
Дубина тоже хвост подымал. Потом в крендель завязали. Арестович тоже увянет, когда покровительствовать перестанут.
показать весь комментарий
17.02.2021 21:24 Ответить
Люся Арестович зганьбився безмежно на тому ефірі.
Показав себе тупим хамлом, якому даремно платять бабки за відмивання зеліної репутації.
показать весь комментарий
17.02.2021 21:38 Ответить
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2095
показать весь комментарий
17.02.2021 22:02 Ответить
Тепер я точно знаю про кого той вислів, ,, ....є.... ть ту Люсю 🤣
показать весь комментарий
17.02.2021 22:16 Ответить
Недолго Арестович помаячил и поотсвечивал рядом с политическим олимпом.... Думаю, на днях его вышвырнут из советчиков , как Витольда Факина, за ненадобностью....
показать весь комментарий
17.02.2021 22:25 Ответить
З якого болота оці Арестовичі випливають? Де Зеленський знаходить таких прислужників? Вони ж опустять його рейтинг до нуля...
показать весь комментарий
17.02.2021 23:09 Ответить
опа на. петюньку начинают кидать его немногочисленные прихвостни.
показать весь комментарий
17.02.2021 23:57 Ответить
У Зеленского хотят отомстить Порошенко даже ценой предательства национальных интересов - Арестович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ11:41, 22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
показать весь комментарий
18.02.2021 03:19 Ответить
 
 