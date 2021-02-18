"Без цензуры" в прямом эфире: Арестович расправил хвост, МВФ показывает дулю, наступление на вату, фронт не спит. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Арестович расправил хвост, Зеленский объявил войну Западу, тем временем МВФ показывает дулю, СБУ наступает на вату, а фронт не спит. Сегодня в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" будем говорить о скандальном и самом важном.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут говорить о следующем:
- Арестович против ... чего? Скандал с сексизмом, спикером украинской делегации ТКГ и "Евросолидарностью". Что не так сказал Алексей Арестович, адекватно ли отреагировала Ирина Геращенко и не много ли шума из ничего?
- Зеленский против Запада. Или уже нет? Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три законопроекта, которые призваны решить проблемные вопросы в судебной системе и, в частности, сократить полномочия скандального Окружного админсуда. Произошло это после того, как стало ясно, что МВФ без реформ денег не даст. Что будет с украинскими судами и чего на самом деле хочет Зеленский? (Это, конечно, немного риторический вопрос).
- СБУ против Шария. Служба безопасности официально объявила о подозрении в государственной измене блогеру Анатолию Шарию. Каковы шансы увидеть его на скамье подсудимых в Украине? И откуда столько патриотизма и эффективности у СБУ? (Не то, чтобы мы против, но интересно).
- Орки против Украины. С начала 2021 на Донбассе погибли уже 11 украинских бойцов. Это потери от снайперов, подрывов на минах и одна смерть от крупнокалиберного пулемета. Несмотря на определенные изменения риторики, власть Зеленского продолжает подчеркивать, что "не даст сорвать перемирие" и готовит "дорожную карту" для выполнения Минских договоренностей. Чего сейчас хочет достичь Россия новой эскалацией? И прекратили ли уже искать мир в глазах Путина?
Присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире"!
Пожалуйста, подождите...
это проблема её лени и не желания работать, чтобы много
зарабатывать, теперь вам ахметка дорог,
хорошо подкидывает ?
Коломойский папа Карло целую партию настругал из поленьев одни дуболомы
...
https://youtu.be/vny5afZ3DOo
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
Арестович
https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
Его тактика - спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно, как оказалось, судя по истерке Леши, у которого обычно сверкающего своим интеллектом (в отличие от ЗЕленвх) сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал обьектом номер один в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люсю понесло ! Понял это пердставнык влады Леша, а понесло уже ЛЮСЮ. Особенно после того, как Геращенко добила в него гвоздь последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ... ну вот такому, как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!
И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС, участвовавшая в лице Геращенко в этой передаче, столкнулась с худшим аналогом представителя ПТУшной женской общаги в Вашем лице. !
Показав себе тупим хамлом, якому даремно платять бабки за відмивання зеліної репутації.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ11:41, 22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/