РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14013 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
6 075 11
Кабмин (13803) бюрократия (83) Федоров Михаил (424)

Место регистрации можно будет менять онлайн с апреля, - Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство Украины планирует в апреле оцифровать и запустить услугу изменения места регистрации. Это позволит изменять регистрацию онлайн.

Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифрового государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел возможность изменять и заказывать водительские права через "Дію"

"В апреле мы планируем оцифровывать и запустить самую популярную услугу в нашей стране - изменение места регистрации. Сделать ее в формате онлайн", - заявил Федоров.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Ок.
Военкоматы про это чтото знают?
показать весь комментарий
17.02.2021 15:34
+8
И медкомиссию военнообязанные тоже он-лайн проходить будут?
показать весь комментарий
17.02.2021 15:49
+7
И печать в паспорт по Вайберу бац
показать весь комментарий
17.02.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ок.
Военкоматы про это чтото знают?
показать весь комментарий
17.02.2021 15:34 Ответить
Да сейчаз же. Федоров-обычный пиарзеленщик. Из пука сдетать видосик-пипл слопает.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:41 Ответить
Там не тільки черги змусять вистояти, а ще й медогляд змусять пройти.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:51 Ответить
автоматы пришлют новой почтой на новый адрес. по вайберу скажут куда приблизительно целиться.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:50 Ответить
слуги народа гнойные мрази
показать весь комментарий
17.02.2021 15:35 Ответить
И медкомиссию военнообязанные тоже он-лайн проходить будут?
показать весь комментарий
17.02.2021 15:49 Ответить
И печать в паспорт по Вайберу бац
показать весь комментарий
17.02.2021 16:01 Ответить
Военкоматы будут ставить в очередь. Онлайн для кого?
показать весь комментарий
17.02.2021 16:37 Ответить
Женщинам может и можно будет делать онлайн
показать весь комментарий
17.02.2021 16:40 Ответить
украинцы простую схему нарисовали по отьему жилья с помощью этой услуги.

регистрируешь онлайн в любой квартире 5-10 человек и приезжают жить. Хозяин жилья долго не выдержит, либо продаст по цене которую скажут, либо просто свалит.
показать весь комментарий
17.02.2021 17:12 Ответить
Слов нет, одни выражения. Федоров- недоразвитый ботан, ковыряльщик в клавиатуре. Сознательно или по идиотизму стявящий всех жителей страны под риски мошенничесва.Вписываешь туда инвалидов, несовершеннолетних, без всякого согласия собственника жилья, попробуй потом их выселить. В одном случае из 10- обязательно схема сработает. Хотелось бы, что бы это произошло с квартирой Федорова.
показать весь комментарий
17.02.2021 22:37 Ответить
 
 