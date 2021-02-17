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Место регистрации можно будет менять онлайн с апреля, - Федоров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство Украины планирует в апреле оцифровать и запустить услугу изменения места регистрации. Это позволит изменять регистрацию онлайн.
Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифрового государства.
"В апреле мы планируем оцифровывать и запустить самую популярную услугу в нашей стране - изменение места регистрации. Сделать ее в формате онлайн", - заявил Федоров.
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+14 Eugen Mk
показать весь комментарий17.02.2021 15:34
+8 Андрей Кайнаран
показать весь комментарий17.02.2021 15:49
+7 Mussi Volanti
показать весь комментарий17.02.2021 16:01
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Военкоматы про это чтото знают?
регистрируешь онлайн в любой квартире 5-10 человек и приезжают жить. Хозяин жилья долго не выдержит, либо продаст по цене которую скажут, либо просто свалит.