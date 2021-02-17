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Нацгвардейцы подрались на Майдане, МВД считает, что "парни дурачились". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети появилось видео странного поведения нацгвардейцев в центре Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS, запись опубликована участниками акции протеста ФОПов.
Предприниматели утверждают, что бойцы Нацгвардии были пьяными. На видео снято, как в результате конфликта двое нацгвардейцев роняют на землю своего сослуживца и наносят ему удары ногами и руками. Ещё один нацгвардеец их разнимает, а четверо смотрят на происходящее. Драка заканчивается после женского возгласа: "Что вы делаете?"
Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию и объяснил, что парни просто дурачились, никто травм не получил.
Топ комментарии
+27 Dmytro Mazepov
показать весь комментарий17.02.2021 16:52
+23 Ksenia VB
показать весь комментарий17.02.2021 16:55
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показать весь комментарий17.02.2021 17:01
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После этого возгласа я засомневался что это женщина. Скорее всего Верка Сердючка
лопати і ломи всім дати, щоб тротуари чистили.
скілльки цих ледацюг, 500 тисяч?
могли б у вільний від чергування час мости будувати, щоб не тягнуло на дурниці
Не нравится сослуживец - сыпани ему в водку витамин.
А вот як дураки можуть дурачитись,- мені не зрозуміло.
P.S. Предвижу скоро подобную картину у стен нашего Капитолия.