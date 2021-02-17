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драка (1996) Киев (24538) Национальная гвардия (1847)

Нацгвардейцы подрались на Майдане, МВД считает, что "парни дурачились". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети появилось видео странного поведения нацгвардейцев в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS, запись опубликована участниками акции протеста ФОПов.

Предприниматели утверждают, что бойцы Нацгвардии были пьяными. На видео снято, как в результате конфликта двое нацгвардейцев роняют на землю своего сослуживца и наносят ему удары ногами и руками. Ещё один нацгвардеец их разнимает, а четверо смотрят на происходящее. Драка заканчивается после женского возгласа: "Что вы делаете?"

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию и объяснил, что парни просто дурачились, никто травм не получил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты меня ударил, ты, зал#па #бучая!" - депутаты Изюмского горсовета подрались на заседании. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+27
беркутня вновь набранная быкует
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17.02.2021 16:52
+23
Навіщо брехати, ніби по відео не видно, що лежачого б'ють ногами.
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17.02.2021 16:55
+17
Геращенко так бреше наче десь дістав методички Піськова?
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17.02.2021 17:01
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беркутня вновь набранная быкует
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17.02.2021 16:52 Ответить
пусть лучше друг друга пздят
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17.02.2021 20:01 Ответить
Гандошу им туда в середину. пусть с ним подурачатся
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18.02.2021 00:03 Ответить
И тишина... Народ уже приучили уважать мусоров.
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17.02.2021 16:53 Ответить
просто завтра будет пару статейек, как мусора спасли котика, накормили собачку и приняли в мусора дитёнка (которого не успели застрелить по пьяни) и нарид будет в восторге
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17.02.2021 23:08 Ответить
А что надо делать? На Майдан выходить?
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18.02.2021 09:50 Ответить
Навіщо брехати, ніби по відео не видно, що лежачого б'ють ногами.
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17.02.2021 16:55 Ответить
После очередного рейдерского захвата не смогли по чесноку поделить премию.
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17.02.2021 18:01 Ответить
Обычная тренировка.
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17.02.2021 18:09 Ответить
Тренувались бити затриманого ?
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17.02.2021 18:11 Ответить
Они сходили в театр и обсуждали тонкости актёрской игры.
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17.02.2021 22:17 Ответить
для вас "да", такие же на всех ваших граждан "тренируются".
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18.02.2021 03:45 Ответить
В бубен давно получал от тренирующихся?
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18.02.2021 08:19 Ответить
потім в тік-ток викладуть : "бандєровци ізбівают міліціонєра" )
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17.02.2021 16:55 Ответить
мусор он и в африке мусор!
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17.02.2021 16:56 Ответить
А что можно еще ждать от лживого руководства МВД??? Парни дурачатся, в провале реформы виновата Деконаидзе... Поэтому и будет у нас еще ни одна Тараща, Глеваха, Запорожье и т.д., потому что эти парни из нац. гвардии и полиции не несут никакой ответственности за свои действия... Полицаям даже за то что они людей на пешеходных переходах убивают выносят дисциплинарку... Другими словами им дан зеленый свет на убийства граждан и не всегда, а довольно часто это очень даже законопослушные граждане которые не нарушали закон...
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17.02.2021 16:59 Ответить
Нацгварды паприколу избила сверстника и выложили запись в рыболовных сетях.
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17.02.2021 16:59 Ответить
Геращенко так бреше наче десь дістав методички Піськова?
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17.02.2021 17:01 Ответить
Кацапню "мочить" запретили-давай друг друга.
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17.02.2021 17:04 Ответить
кацапню можно всегда "мочить"
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18.02.2021 03:48 Ответить
Молодцы, сам таким был, в детском саде.
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17.02.2021 17:05 Ответить
А не рановато ли для детского сада быть быковатым нацгвардейцем?
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17.02.2021 17:12 Ответить
У нас тоже один такой был, потом вместе в одной школе в параллельных классах учились. Но правда он и со временем быковать не перестал. Наверное врождённое. ))
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17.02.2021 17:28 Ответить
які там гвардійці? Звичайні ввшники
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17.02.2021 17:29 Ответить
Нацисты! *)
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17.02.2021 19:21 Ответить
Так я пишу так, як їх в статті на "Цензорі" позиціонують. "Хлопці просто дуріли", - в мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9519
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17.02.2021 20:13 Ответить
Что бы ни говорил Аваков, мусора все-таки люди. Они тоже могут напиться и подраться.
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17.02.2021 17:09 Ответить
С 2019 года все только и "дурачатся". Мозги отключены напрочь. Страна зебилов "Хлопці просто дуріли", - в мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва - Цензор.НЕТ 2386
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17.02.2021 17:10 Ответить
Антоша "Мискооблизыватель" как обычно, ****** как дышит. На видео четко видно драку, а этому "божья роса", т.е. просто дурачились... ****** *******
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17.02.2021 17:22 Ответить
Может это Антоху в темной подворотне коллеги подловили, теперь приходится оправдываться, гляди через полгода убд получит из за увечий.
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17.02.2021 17:28 Ответить
На нуль їх всією ротою на півроку. Орава величезна мордоворотів, а заняти їх немає чим.
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17.02.2021 17:27 Ответить
Этот Геращенко всегда врет даже не моргнув глазом.
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17.02.2021 17:30 Ответить
нажратые мусора развлекаются
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17.02.2021 17:35 Ответить
Мдя... почитал комменты - все в теме. На самом деле то, что мы видим, называется "неуставные отношения" и не зависит от рода войск или ведомственной принадлежности. проблема в ином - нежелании отмены рудимента совка в виде срочной службы. Только и всего.
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17.02.2021 17:37 Ответить
Израиль, Норвегия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Турция - есть строчная служба. Там тоже рудимент совка? Или лишь бы высрать?
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17.02.2021 23:54 Ответить
конечно дурачились. пьяные
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17.02.2021 17:54 Ответить
Змерзли, гріються
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17.02.2021 17:54 Ответить
могли бы и пострелять
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17.02.2021 17:59 Ответить
та да, жаль что у оператора не было пистоля, а то бы он быстро всех поставил на место )))))
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17.02.2021 23:11 Ответить
Значить - у дурку!
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17.02.2021 18:00 Ответить
Этот толстожопый прихлебатель аваковский когда-нибудь правду говорил? Все годы при авакове врёт,как дышит,гнида
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17.02.2021 18:03 Ответить
може у дурку таких дебілів потрібно відправляти дуріти, а не нацгвардії?
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17.02.2021 18:05 Ответить
Поліцаї. Під час війни радянські партизани поліцаїв називали - бобики. А зараз в мусарні залишилися одні нащадки тих поліцаїв.
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17.02.2021 18:09 Ответить
Учи матчасть: совковые партизаны ВСЕ были под 4-м управлением НКВД со всеми вытекающими. А полицаи были разные: кто-то не простил советской власти умершую от голодомора семью, кто-то был из военных УНР, кто-то-то из ОУН, как Б, так и М. И именно из них была сформирована 14-я гренадерская дивизия ваффен-СС, геройски сражавшаяся с москалями под Бродами. И многие полицаи со временем, уйдя с немцами в Западную германию, США и Канаду, сделали так, что сдох совок и ты теперь имеешь возможность писать на цензоре, а не восхвалять "ум честь и совесть"
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17.02.2021 18:43 Ответить
навіть з погляду захисту порядку хтось повинен був служити охоронцем того порядку. Багтьох служивших в поліції так і не посадили: нікого не розстрілював, співпрацював із підпіллям.
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18.02.2021 03:53 Ответить
Скільки мирних українців загинуло від рук московітів і скільки від німців? Скільки голодоморів було на територіях, що були окуповані німцями? А тепер скажіть: ХТО був героями - ті, хто служив у допоміжній поліції, чи підпорядковані НКВС партизани?
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18.02.2021 09:02 Ответить
пьяная мусорня и жирный пис-тун геращенко..
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17.02.2021 18:51 Ответить
Надо было візвать полицию для ареста нацгвардейцев
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17.02.2021 19:04 Ответить
Бабу лепили? "Хлопці просто дуріли", - в мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва - Цензор.НЕТ 4471
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17.02.2021 19:17 Ответить
-- горбатого...
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17.02.2021 19:22 Ответить
...после женского возгласа: "Что вы делаете?"Источник: https://censor.net/ru/v3248498
После этого возгласа я засомневался что это женщина. Скорее всего Верка Сердючка
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17.02.2021 19:42 Ответить
НУ НАШИ ХОТЬ МЕЖДУ СОБОЙ !) НЕ ТО ЧТО РОССИЙСКИЕ НАРОДОУБИЙЦЫ !!!
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17.02.2021 20:36 Ответить
мусора не мають роботи
лопати і ломи всім дати, щоб тротуари чистили.
скілльки цих ледацюг, 500 тисяч?

могли б у вільний від чергування час мости будувати, щоб не тягнуло на дурниці
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17.02.2021 21:13 Ответить
Это не нацгвардейцы, это галимые мусора-срочники. Нацгвардейцы в 2014-м голыми руками кацапские танки останавливали, а эти петухи бесцельно шарятся по городу и прожирают наши налоги.
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17.02.2021 21:20 Ответить
З'ясовували, кто антошу геращенко більше любить
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17.02.2021 21:33 Ответить
Зачем такие страсти?
Не нравится сослуживец - сыпани ему в водку витамин.
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17.02.2021 22:12 Ответить
Это они доказывали,что были" туристами" в АТО
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18.02.2021 00:11 Ответить
Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию и объяснил, что парни просто дурачились, никто травм не получил. Источник: https://censor.net/ru/v3248498 ,,никто травм не получил"значит всего лиш ,,подурачились"были бы свёрнутые шеи,сломанные позвонки было бы ,,азартно подурачились"оказывается нацгвардия ещё тот ,,детский сад"словом баловни судьбы!!пришли отметились подурачились и зарплату получили!!ляпота!! Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли" - Цензор.НЕТ 4697 Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли" - Цензор.НЕТ 3322
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18.02.2021 00:59 Ответить
Ну да, Геращенка каждый день вот так валят на асфальт и пинают ногами - и, как видите, ничего - это просто юмор.
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18.02.2021 03:25 Ответить
Ну зрозуміло, що "дурачитись" можуть тільки розумні.
А вот як дураки можуть дурачитись,- мені не зрозуміло.
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18.02.2021 01:12 Ответить
Заблудившиеся беларусские "ихтамнеты" после трёх суток безрезультатных поисков протестантов в Украине...
P.S. Предвижу скоро подобную картину у стен нашего Капитолия.
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18.02.2021 01:32 Ответить
Хотів би запитати в Антона Геращенко, а якби твого сина або онука так "оддурачили" ти как само сказав що то просто "дурачились", пане Антон чесно кажучи я Вас поважаю і якщо Ви ще будете давати такі коментарі- просто впадете в моїх очах нижче плінтуса.
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18.02.2021 08:37 Ответить
Ех, хотів би я так грайливо з ноги завалити Авакову або Геращенку по печінці)))
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18.02.2021 08:50 Ответить
мабуть мент менту щось про мамкині гланди запитав і Геращенко таке списує на пустунство а в Дагестані за таке б розстріляли
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18.02.2021 09:21 Ответить
Главное чтоб людей не ******* дубьем, а то такое. Хай "играются".
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18.02.2021 10:48 Ответить
 
 