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Отец подстрелил сына из ружья на Волыни. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с применением оружия в Луцком районе. По данному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, происшествие произошло в селе Новокотов Луцкого района.

"Во время распития спиртного 58-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в знакомого - 42-летнего жителя села Зверев. На место выехала следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ружье изъяли. Пострадавшего госпитализировали. Санкция ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается", - информируют правоохранители.

Позже на facebook-странице полицейских офицеров общины области уточнили, что во время семейного конфликта отец выстрелил из ружья сыну в ногу.

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"Двое мужчин распивали алкогольные напитки, во время чего в помещение пришел отец одного из мужчин и между ними возник конфликт, в ходе чего последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу", - говорится в сообщении.

Отец подстрелил сына из ружья на Волыни 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Прочитал... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 6980
Прочитал ещё раз... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 7159
Дай, думаю, ещё раз прочитаю... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 6890
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17.02.2021 22:28
+11
Цензор - просто король заголовков. В смысле - "подстрелил"? Он на него охотился?
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17.02.2021 21:59
+8
краще послуговуватись першоджерелом , в редакції "цензору" навіть не ентузіасти журналістики , не кажучи вже про фах .
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17.02.2021 22:31
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58 и 42 года. Понятно всё.
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17.02.2021 21:53 Ответить
Возникает маленький вопрос - сколько лет мамане?
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17.02.2021 22:00 Ответить
распивали 58 и 42...а потом пришел отец (42-летнего алкаша) и выстрелил сыну в ногу)
так что...58 и 42 - даже не родственники ))) а собутыльники
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17.02.2021 22:04 Ответить
Выходит, или заголовок неправильный или что-то неправильно у тебя
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17.02.2021 22:17 Ответить
"Двое мужчин распивали алкогольные напитки, во время чего в помещение пришел отец одного из мужчин и между ними возник конфликт, в ходе чего последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net/ru/v3248563
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17.02.2021 22:18 Ответить
Сколько лет собутыльнику и его сыну?
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17.02.2021 22:26 Ответить
два собутыльника - 42 и 58 бухали, пришел отец 42-летнего алкаша и стрельнул ему (своему сыну) в ногу... так сколько лет собутыльнику и его сыну (который совсем не его сын, а сын стрелявшего, который не бухал с ними, а пришел позже чтоб стрельнуть) ????
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17.02.2021 22:30 Ответить
А нафига нам тогда знать сколько лет собутыльнику, если отца посадят в тюрьму?
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17.02.2021 22:38 Ответить
как много вопросов, которые как бы не ко мне...
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17.02.2021 22:44 Ответить
Цензор - просто король заголовков. В смысле - "подстрелил"? Он на него охотился?
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17.02.2021 21:59 Ответить
PUBG - карта Волинь)
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17.02.2021 22:02 Ответить
из боевиков 90х годов "Джонни,меня подстрелили!!!"
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17.02.2021 22:02 Ответить
" Я маслину поймал!" Из "СТАЛКЕРА".
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17.02.2021 23:14 Ответить
Аватары беснуются) Та хай хоть перестреляются, биомусор бесполезный. Ни себе не другим.
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17.02.2021 22:07 Ответить
Нихрена не понял: 58 выстрелил в ЗНАКОМОГО 42, потом пришел отец одного из собутыльников и выстрелил в сына. Поздно, я, конечно, сонный, может что-то не так понял... что за х.рня в тексте?
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17.02.2021 22:18 Ответить
у него знакомый сын
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18.02.2021 10:20 Ответить
На Кіровоградщині 150 фермерів одночасно купили 150 автом@тів Кал@шникова...

«150 фермерів одночасно законно придбали 150 автоматів Калашникова. Жодного разу їх поки не застосували. Але тепер прокурор району - як шовковий, голова РДА, побачивши фермера, низько кланяється, голова райради почав бачити в фермерів шанованих людей», - розповів віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.

Він не вірить в те, що влада або правоохоронні органи можуть захистити українських аграріїв від корупції. Тому найефективніший спосіб - захищати свої інтереси самостійно, вважає Стрижак...
Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 6803
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17.02.2021 22:20 Ответить
удет очень интересно когда фермеры "не поділять межу"... И можно будет писать книги о техасе середины 19 века
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18.02.2021 07:45 Ответить
Скорее всего китайская поделка АК для стрельбы одиночными...
Скоро на экранах страны: "Кіровоградський фарш по-новому" Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 2754
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18.02.2021 08:38 Ответить
Не хвилюйтеся, коли у всіх зброя то, межу вони будуть ділити вічливо і до міліметру.
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18.02.2021 11:47 Ответить
да..но если трезвые будут.... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 6577
А вообще я считаю, шо за ношение оружия пьяным надо давать 5 лет....Выпил вызвал ментов сдал в оружейку абсолютно бесплатно...утром пришел трезвый забрал
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18.02.2021 12:53 Ответить
Прочитал... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 6980
Прочитал ещё раз... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 7159
Дай, думаю, ещё раз прочитаю... Батько підстрелив сина з рушниці на Волині - Цензор.НЕТ 6890
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17.02.2021 22:28 Ответить
что не ясно? папаня-акселерат.
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18.02.2021 09:22 Ответить
Я не понял - кто-кого.
Цитирую
1. название "Отец подстрелил сына из ружья"
2. из статьи ""Во время распития спиртного 58-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в знакомого - 42-летнего жителя села Зверев."
3. из статьи """Двое мужчин распивали алкогольные напитки, во время чего в помещение пришел отец одного из мужчин и между ними возник конфликт, в ходе чего последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу".
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18.02.2021 09:39 Ответить
Потом выяснилось, что подстреленый был сын.Возможно папа не помнит кого там нагулял по молодости.
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18.02.2021 10:03 Ответить
Сын оказался знакомым или знакомый - сыном.
Спасибо!
Теперь всё стало ясно и понятно.
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18.02.2021 10:35 Ответить
у него знакомый сын
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18.02.2021 10:22 Ответить
краще послуговуватись першоджерелом , в редакції "цензору" навіть не ентузіасти журналістики , не кажучи вже про фах .
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17.02.2021 22:31 Ответить
Зачем читателям "цензора" фах журналиста. Издание дает всем охочим графоманам возможность писать всякую убогую хрень. Мыслители твою мать.
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18.02.2021 07:22 Ответить
Рушниця прийняла літр на патроник і сама пальнула в ногу алкашу.
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18.02.2021 07:40 Ответить
Часом не цигани? Одруження в 15-16 років серед ром не рідкість.
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18.02.2021 09:38 Ответить
 
 