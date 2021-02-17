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Винница (702) кофе (38) коммунальное предприятие (88)

В Виннице переняли львовский опыт и тоже посыпают улицы кофейной гущей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Триста килограммов использованной кофейной гущи работникам коммунальщикам передали 20 винницких кафе. Ею посыпали аллеи в Центральном парке им. М. Леонтовича. Планируют также посыпать дорожки в других парках и скверах.

Об этом говорится в сюжете Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей. ФОТОрепортаж

Напомним, в рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках Львова.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
кислотность кофе несоизмерима с вредом от соли...
тем более кофейную гущу подсыпают иногда под растения любящие кислотность в почве (например азалии, рододендроны или глицинии, а так же под многие хвойники)
а вот соль.. ничто ее не любит (даже подошвы сапог и ботинок))))
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17.02.2021 22:36
+2
У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 3808 У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 5335
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17.02.2021 22:40
+2
лет 10 под розы выбрасываю кофейную гущу. Вначале делала это, чтобы не забивать слив в раковине.
Теперь все мои домочадцы, увидев как держатся за жизнь даже самые бывшие чахлики, собирают остатки из кофеварок и джезв. Только, чтобы без сахара!
А я ( гордо!) второй год малину этим засыпаю. Время года не влияет на результат в плане ухудшения урожая. Все счастливы)))
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17.02.2021 23:12
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от кофе большая кислота, о последствиях кто то подумал или способом проб деиствуйте
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17.02.2021 22:31 Ответить
кислотность кофе несоизмерима с вредом от соли...
тем более кофейную гущу подсыпают иногда под растения любящие кислотность в почве (например азалии, рододендроны или глицинии, а так же под многие хвойники)
а вот соль.. ничто ее не любит (даже подошвы сапог и ботинок))))
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17.02.2021 22:36 Ответить
под растением житность как и любую органику быстро переробатывает а зимой есть времья всему этому реагировать - мне нет данных, спросил - кто то анализировал или что будет то будет. (масло тоже не очень опасно но в долгом контакте с водой уиня получаетсья)
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17.02.2021 22:54 Ответить
лет 10 под розы выбрасываю кофейную гущу. Вначале делала это, чтобы не забивать слив в раковине.
Теперь все мои домочадцы, увидев как держатся за жизнь даже самые бывшие чахлики, собирают остатки из кофеварок и джезв. Только, чтобы без сахара!
А я ( гордо!) второй год малину этим засыпаю. Время года не влияет на результат в плане ухудшения урожая. Все счастливы)))
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17.02.2021 23:12 Ответить
Какой толк сыпать гущу кофе под растение? Есть смысл добавлять в почву (перекапывать) как пустую породу для дренажа. Такую же функцию выполняет торф.
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17.02.2021 23:28 Ответить
я тоже так делаю и кофе пьём много, кстати там где посыпан зимой, весной наблюдаеться плесень, потом правда проподает а споры то летят и они алергенны - я же не против того что так делайте, просто спросил - это иследованно или по ринцыпу проб.
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18.02.2021 10:59 Ответить
Від душі повеселили ,люто плюсую😂😂🤣😭,там стільки кислоти що карбонатний грунт шкварчить,я особисто відваром кофейних зерен доливаю акумулятор ,знімаю зубні камені,це жахливе неподобство,наші грунтові мікроорганізми не пристосовані переробляти це заокеанське жахіття 😭😭😭
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18.02.2021 04:43 Ответить
Ви сильно помиляєтися!
Проблема Львова не в каві, а у повній відсутності прибирання снігу в місті!
Покатався у Львові 4 останні дні. Народ тільки почав відкопувати авто-проліски, затрачуюить від 4 до 8 годин на одиницю, головні магістралі якось розчищені, усі другорядні, про провудки просо промовчу, фото не буду навіть наводити - там повна СРАКА.
ПРИПАРКУВАТИСЯ НЕРЕАЛЬНО, НЕМАЄ ДЕ!

Чув як волала старенька 65-70 (досить стильна!) - Скільки живу тут, а ще такого не бачила. Звісно брехала трохи, я народився і виріс у Львові, але таке було тільки пару років у 60х та 70х.
Садовомц черенком лопати в сраку, на 100-150 см.
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18.02.2021 01:13 Ответить
У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 3808 У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 5335
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17.02.2021 22:40 Ответить
Хто небудь проводив дослід, чи збільшується тертя між льодом і підошвою, якщо внести какову суміш? Пісок збільшує тертя, бо пісок твердий і винокує роль абразива. А може користь від кавової гущі на льоду така ж, як від собачого лайна?
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17.02.2021 23:20 Ответить
Ага! Говном еще начните посыпать и опытом делиться. Придурки. У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7634 У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7634 У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7634
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18.02.2021 02:38 Ответить
кацапа, ще у відро срати ходиш?
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18.02.2021 08:26 Ответить
а если обоссать все тротуары - гололед растает
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18.02.2021 07:50 Ответить
Не факт, что растает, но точно приобретет желтоватый оттенок.
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18.02.2021 08:52 Ответить
У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 8158
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18.02.2021 10:46 Ответить
тоже посыпают улицы кофейной гущей - а когда начнут посыпать головы пеплом от неумения работать на местах. Обосрались на энергетике, хотя всем хором мычали, что к зиме готовы и угля горы выше Говерлы, а теперь мычат что расхлёбывать будут все до конца сезона. Как по мне так до конца сезона виновные должны быть с улыбкой на лице от параши.
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18.02.2021 10:57 Ответить
 
 