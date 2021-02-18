Воспитатель луцкого детсада заклеила четырехлетнему малышу рот скотчем, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Женщина проработала воспитателем 30 лет, и в управлении образования ей хотят дать возможность доработать 4 года до пенсии.
Об этом сообщает местное издание "Конкурент", информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в детском саду №37. Свои действия педагог пояснила тем, что мальчик очень шумел.
"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик. - Ред.) очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - рассказала начальница управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.
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Чиновница говорит, что "чисто с человеческой позиции" она не может не дать воспитательнице доработать до пенсии.
"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" - говорит Лещенко.
Она добавила, что воспитательницу, скорее всего, просто переведут работать в другую группу или другой детсад.
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Проведенное Интерполом расследование показало, что алжирские дети похищались в городах, расположенных в западных районах Алжира. Затем они переправлялись в Марокко, где местные «хирурги» изымали у малышей почки. После этого отобранный «материал» контрабандным путем доставлялся за океан и в Израиль, где и продавался по цене от 20 до 100 тыс. долларов за почку.
В результате пять американских раввинов, три мэра городов и два члена законодательной ассамблеи штата Нью-Джерси были арестованы сотрудниками ФБР. Аресты стали результатом двухлетнего «межконтинентального» расследования - от США до Швейцарии и Израиля - многочисленных случаев коррупции, политического шантажа, отмывания капиталов и торговли человеческим органами.
Крим- Україна.
рф - Ворог!
Хутин&рф- ПНХ!
потому что ему 3 года до пенсии.
Там чиновницей надо заняться тоже за покрывательство садизма в детсадах.
И пусть поищет работу.
Сколько претендентов на место воспитательницы в том сельском детском саду ?
Поряд дитсадок ..так директор розповідає.. приходить якась молодиця опісля вузу .Так там інтелекту , що в тих дітей
А не офуела ли эта чиновница? На мой взгляд ее саму надо гнать в три шеи с должности начальника управления образования Луцкого городского совета.
Дети , конечно, бывают разные, однако заклеивать ребенку рот это преступление и должно быть наказание. Как самое малое- увольнение с работы с последующим запретом работать на подобной должности.