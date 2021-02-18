Воспитатель луцкого детсада заклеила четырехлетнему малышу рот скотчем, - СМИ. ВИДЕО

Женщина проработала воспитателем 30 лет, и в управлении образования ей хотят дать возможность доработать 4 года до пенсии.

Об этом сообщает местное издание "Конкурент", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в детском саду №37. Свои действия педагог пояснила тем, что мальчик очень шумел.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик. - Ред.) очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - рассказала начальница управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

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Чиновница говорит, что "чисто с человеческой позиции" она не может не дать воспитательнице доработать до пенсии.

"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" - говорит Лещенко.

Она добавила, что воспитательницу, скорее всего, просто переведут работать в другую группу или другой детсад.

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