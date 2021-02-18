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Воспитатель луцкого детсада заклеила четырехлетнему малышу рот скотчем, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Женщина проработала воспитателем 30 лет, и в управлении образования ей хотят дать возможность доработать 4 года до пенсии.

Об этом сообщает местное издание "Конкурент", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в детском саду №37. Свои действия педагог пояснила тем, что мальчик очень шумел.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик. - Ред.) очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - рассказала начальница управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО

Чиновница говорит, что "чисто с человеческой позиции" она не может не дать воспитательнице доработать до пенсии.

"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" - говорит Лещенко.

Она добавила, что воспитательницу, скорее всего, просто переведут работать в другую группу или другой детсад.

Также на Цензор.НЕТ: Избиение стоматологом детей в Ривном: полиция начала расследование

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
а на месте вменяемого отца выход тоже только один - сначала разобраться в ситуации,

патамуша может получицца, как у зебилов со свинарчуками - крику много, а факта преступления нет
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18.02.2021 00:09
+15
бигус не предоставил вообще никаких фактов, свидетельствующих о преступлении.

во всяком случае таких фактов, которые устроили бы даже зеленскую прокуратуру
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18.02.2021 00:26
+14
Бигус сдал рашикам нелегальные каналы поставки запчастей для техники ВСУ из рашки... Рад, что у ВСУ теперь меньше боеспособной техники???
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18.02.2021 00:29
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А ти де їх бачив? Що порівнюєш волинян з раіськими? Троляка ти ольгинська, обдристав всю гілку, аж заходити гидко.
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18.02.2021 12:24 Ответить
не заходь, раз зі здоворв"ям слабенько. чи зарплата напрягає?
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18.02.2021 13:08 Ответить
Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 239
Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8563
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18.02.2021 13:54 Ответить
Зачем либерастам изображать из себя благодеятелей, продвигая ювенальную юстицию.
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18.02.2021 02:02 Ответить
Если они молчат о массовой торговле органами сирийских детей в Турции и Израиле.
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18.02.2021 02:22 Ответить
Под слезы умиления о заботе ювенальной юстиции создается сеть изъятия детей из семей с последующей передачей иностранцам.
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18.02.2021 02:30 Ответить
В сентябре 2009 года нью-йоркская полиция обезвредила банду преступников, евреев по национальности, промышлявшую похищением детей и торговлей органами. Главарем этой этнической преступной группировки, прозванной «кошер ностра» («кошерное дело») был назван раввин Леви-Ицхак Розенбаум из Бруклина (Нью-Йорк).
Проведенное Интерполом расследование показало, что алжирские дети похищались в городах, расположенных в западных районах Алжира. Затем они переправлялись в Марокко, где местные «хирурги» изымали у малышей почки. После этого отобранный «материал» контрабандным путем доставлялся за океан и в Израиль, где и продавался по цене от 20 до 100 тыс. долларов за почку.
В результате пять американских раввинов, три мэра городов и два члена законодательной ассамблеи штата Нью-Джерси были арестованы сотрудниками ФБР. Аресты стали результатом двухлетнего «межконтинентального» расследования - от США до Швейцарии и Израиля - многочисленных случаев коррупции, политического шантажа, отмывания капиталов и торговли человеческим органами.
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18.02.2021 02:25 Ответить
Хутин-пУЙЛО.
Крим- Україна.
рф - Ворог!
Хутин&рф- ПНХ!
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18.02.2021 07:54 Ответить
Это всё равно, что тётку сбил грузовик, и водителя судить не будут,
потому что ему 3 года до пенсии.
Там чиновницей надо заняться тоже за покрывательство садизма в детсадах.
И пусть поищет работу.
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18.02.2021 03:16 Ответить
вони звикли свої дупи берегти.
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18.02.2021 03:48 Ответить
Знаю одну таку "гіперактивну дитину" та її матусю...Весь дитсадок "на вухах" від дитини (абсолютно нікого не слухає, що хоче - те і робить, для нього не існує різниці "дитина-дорослі" - коли щось не подобається, то підходить обзиває та б'ється) і всі служби від матусі, котра майже щодня пише кляузи у всі інстанції.
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18.02.2021 06:40 Ответить
..Так а зараз ще + *інклюзив * !: Коли в групі заразом і *тихі * і *гіперактивні * і т.д !
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18.02.2021 07:02 Ответить
у інклюзива повинен бути свій педагог, приставлений лише до інклюзивної дитини.
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18.02.2021 08:43 Ответить
Я так понял, что ты там в селе ситуацию знаешь досконально.

Сколько претендентов на место воспитательницы в том сельском детском саду ?
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18.02.2021 14:24 Ответить
Я так понимаю, что Зиновия Богдановна Лещенко берет под материнскую опеку свою ровесницу только из-за боязни потерять свою пенсию. На детей им чихать, не обязательно даже с высокой колокольни. Ворон ворону глаз не выклюет! Не можешь работать детьми - ***** с пляжа (из садика)! Извиниться перед ребенком и всей группой, перед родителями? О чём говорить - это не наш метод! Издеваться - наше всё! Уроды (не только моральные!) и те, кто оправдывает воспитательницу и ее покровительницу. Посмотрим на вашу реакцию, когда уже вашим детям наденут кулёк на голову. Без разницы за что.
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18.02.2021 07:05 Ответить
вони умудряються її і пожурити і не вигнати. діти до одного місця.
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18.02.2021 08:45 Ответить
ПС ))) Ну звільнять ...і хай ще знайдуть нову на ту зарплату .(мінімалку ).
Поряд дитсадок ..так директор розповідає.. приходить якась молодиця опісля вузу .Так там інтелекту , що в тих дітей
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18.02.2021 07:07 Ответить
ну так то притензії до вузу. вуз поставив на неї своє тавро, треба вимагати з вузу. а вуз теж очікує, що випускник підніме рейтинг вузу без напряга вузу. усі хочуть відмінника, а коли він з"являється, то вважається це досягненням вузу, а не репетиторів і самого відмінника. тому хочуть усі відмінника готового, бо самі не спроможні з камінця зробити огранку.
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18.02.2021 08:47 Ответить
Чисто з людської позиції у Британії садок сплотив би не малу компенсацію а вихователька моглаб допрацювати.... у в'язниці швиєю.
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18.02.2021 07:51 Ответить
вона допрацює, тому ніде не показують її обличчя. щоб прийшовши у нову групу чи садок, ніхто не возбухав.
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18.02.2021 08:49 Ответить
живу в маленькому селищі. діти в мене вже дорослі. але дуже гарно пам"ятаю вихователів з дитячого садочку. були всякі. і гарні, до яких намагалися попасти в групу через усі важелі, були й такі, що і йдучи вулицею, було бажання перейти на другий бік. і гарні, і погані вже перебувають на пенсіях. так от, гарні досі займаються приватним доглядом за дітьми і до них черга! батьки намагаються хоч на пару годин влаштувати туди дитину. а погані ходять й сичать на гарних, що ті гроші заробляють. любов до дітей - це не професія, це стан душі! коли стан душі збігається з професією - отримуємо дуже добрий результат. а коли ні - тоді роти у дітей й скотчем заліпляються, і діти для них гіперактивні... а керівництво освітян - це взагалі окрема тема.
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18.02.2021 07:56 Ответить
не факт, що гарні теж усе роблять правильно. питання лише у тому, як то на дитині відзеркале, чи скаже батькам чи ні. цілком святих людей не буває.
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18.02.2021 08:51 Ответить
А можно она в ВР доработает эти 4 года! Там куче слуг урода надо пасти заклеить.
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18.02.2021 08:00 Ответить
підшукуєш роботку за здібностями. ))))
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18.02.2021 08:52 Ответить
"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" - говорит Лещенко.

А не офуела ли эта чиновница? На мой взгляд ее саму надо гнать в три шеи с должности начальника управления образования Луцкого городского совета.
Дети , конечно, бывают разные, однако заклеивать ребенку рот это преступление и должно быть наказание. Как самое малое- увольнение с работы с последующим запретом работать на подобной должности.
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18.02.2021 08:05 Ответить
так, їй треба було сказати: дамо допрацювати, але вже без дітей. а так вони ж впихнуть в іншу групу, що може не получиться, бо батьки будуть проти, бо вкурсі. а ось поки на всю іванівську не показали обличчя виховательки, то є шанси підсунути її в інший садок. але сарафанне радіо і тут може завадити то зробити.
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18.02.2021 09:47 Ответить
Так только говорила, что рот заклеит или заклеивала рот скотчем? Каждый родитель , уверена, говорит, что-то похожее, 'не будешь ..., я тебя убью', но это не повод сажать за убийство. Если же скотч был физически, а очень похоже на то, то тут очевиден корпоративный сговор, когда мучительницу оправдывают ее коллеги. 30 лет стажа оправдание издевательствам над ребёнком никакое. Наоборот, наводит на подозрения, что все эти годы эта скотина издевалась над малышами, которые беззащитные перед этой маразматичкрй терпели и страдали садистские наклонности этого быдла.
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18.02.2021 08:18 Ответить
дивись інші джерела, цензор прибідняється повною викладкою ситуації https://www.youtube.com/watch?v=3sq-oR2npsU
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18.02.2021 08:53 Ответить
Прочитала комментарии под видео по ссылке, так там есть упоминание именно о том, что даже 20 лет назад эта садистка издевалась над малышами. А теперь ей 'пенсия нужна'
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18.02.2021 09:02 Ответить
там зараз напишуть шо хош. але є факт, що норми змінюються, але про їх зміну багато педагогів чогось не знають. як того не знають, що їм за то буде.
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18.02.2021 09:07 Ответить
её надо перевести на работу связанную со свободой слова..
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18.02.2021 08:32 Ответить
приставить к лишенньім аккредитации глашатаям кремля
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18.02.2021 08:55 Ответить
Потрібно було їй порадити щоб собі вуха заклеїла, і дітям шкоди не нанесе і тиша.
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18.02.2021 09:04 Ответить
за 30 років там інша база накопичилась.яку зазвичай до виходу на пенсію залишають як є, не коригують. а нашо? уже ж всьо.
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18.02.2021 09:09 Ответить
Мама утверждает ... Что она не занимается воспитанием ребенка и не готовит его к жизни в обществе.
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18.02.2021 09:37 Ответить
Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7821
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18.02.2021 09:49 Ответить
часто - густо в такого рода ситуациях не все так однозначно,к примеру у ребенка повышенная активность (мягко сказанно)и его нужно определять в спец.группу, т.к. помимо активности факты отклонения на лицо, но для любящей мамы это норма, мол он нормальный ребенок, его папа тоже такой-же сумасшедший
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18.02.2021 10:21 Ответить
Нам всем заклеили рот скочем
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18.02.2021 12:50 Ответить
Скільки ця мегера перелякала дітей за тридцять років? І що, "чисто по-людськи" дозволити їй ще чотири роки знущатися з дітей?
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18.02.2021 13:20 Ответить
Залепить ,бы её ( бобра) скотчем ..(|)
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18.02.2021 20:39 Ответить
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