В Украине пройдут онлайн-соревнования для ветеранов и людей с инвалидностью "Игры Героев". ВИДЕО

Спортивный турнир "Игры Героев" пройдет с 14 по 28 марта 2021 и привлечет около 300 участников.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом идет речь в анонсе мероприятия.

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"Для поддержки украинских воинов, социальной адаптации людей с инвалидностью, популяризации здорового образа жизни и распространения спортивного движения, инициатива "Игры Героев" организовывает международные спортивные соревнования онлайн для ветеранов стран-членов НАТО, ветеранов АТО / ООС и гражданских людей с инвалидностью. Участие бесплатное и доступна для всех желающих", - говорится в сообщении.

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Каждый участник должен зарегистрироваться на сайте спортивной платформы "Winwod", выбрать соревнование, в котором хочет принять участие, выполнить его в спортивном зале под видеозапись. Организаторы соревнований и сертифицированные судьи с кросфиту проверять видео всех участников и определят победителей и призеров.

Проект "Игры Героев" возглавляет киевлянин Роман Линдов, который 18 февраля 2014 г. во время Революции Достоинства получил ранения (потерял кисть руки и получил ожоги 30% поверхности тела). Спорт и профессиональные занятия кросфитом помогли Роману пройти реабилитацию и стать самым сильным адаптивным атлетом в Украине. А также - занять третье место на всемирных соревнованиях по кросфиту для адаптивных атлетов в Канаде летом 2018 г. и четвертое место на соревнованиях Wodapalooza в Майами, США зимой 2019 года.

"Впереди украинцев ждет уже вторая весна с пандемией коронавируса, что не может не сказываться на настроении и не создавать новые тревоги. Впрочем команда инициативы "Игры Героев" предлагает ветеранам АТО / ООС и людям с инвалидностью дать отпор волнениям, переключившись на спорт и здоровый образ жизни. Ведь хорошее настроение, сильный дух и крепкое тело являются лучшими предохранителями от всех болезней!" - считает Линдов и призывает активно участвовать в онлайн-соревнованиях.

Регистрация стартовала 15 февраля и в продлится до 12 марта 2021 года.

"Игры Героев" - это инициатива, которая объединяет ветеранов и людей с инвалидностью через популяризацию здорового образа жизни. "Игры" были начаты 21 мая 2016 и проводятся среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. В рамках проектов, начиная с 2016 года, организовали более 30 национальных и международных спортивных соревнований в разных городах Украины. Главной целью проекта является повышение осведомленности об успехах и потребностях людей с инвалидностью и ветеранов, пропаганда здорового образа жизни через привлечение к спортивным мероприятиям и группам с общими интересами. Организаторы проекта: Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МАЙБУТЕРРА"; Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта международной технической помощи "Укрепление общественного доверия" (UCBI II). Партнеры проекта: Министерство ветеранов Украины; Миссия Украины при НАТО, Общественная Организация "Revived Soldiers Ukraine"; Спортивный клуб DOG & Grand CrossFit.