Постановление о приводе Вовка не дает права задерживать или проникать в жилище. Глава и судьи ОАСКа сделали все, чтобы детективы не попали в помещение суда, - НАБУ. ВИДЕО

Детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля 2021 года, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения постановлений ВАКС о принудительном приводе подозреваемого председателя ОАСК Павла Вовка в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения.

Выполнить решение не удалось поскольку постановление о приводе не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение, а председатель и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим. С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК. Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение", - подчеркивают в НАБУ.

В то же время отмечается, что сам Вовк в социальных сетях создает видимость открытости правосудия, публикует ложные заявления и обвинения в адрес НАБУ.

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"Решить эту ситуацию может только Генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства. Начиная с июля 2020 года и по состоянию на сегодняшний день, детективы НАБУ трижды инициировали перед генеральным прокурором ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого головы ОАСК для обращения с этими ходатайствами в ВСП. Однако, Офис генпрокурора до сих пор этого не сделал", - добавили в НАБУ.

"Председатель и судьи ОАСК грубо нарушают законные требования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности, а также противоречивой позицией Высшего совета правосудия, которая не может иметь преюдициального значения, и опровергается решениями ВАКС", - сказано в заявлении НАБУ.