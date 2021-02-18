Постановление о приводе Вовка не дает права задерживать или проникать в жилище. Глава и судьи ОАСКа сделали все, чтобы детективы не попали в помещение суда, - НАБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля 2021 года, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения постановлений ВАКС о принудительном приводе подозреваемого председателя ОАСК Павла Вовка в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения.
Выполнить решение не удалось поскольку постановление о приводе не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение, а председатель и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим. С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК. Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение", - подчеркивают в НАБУ.
В то же время отмечается, что сам Вовк в социальных сетях создает видимость открытости правосудия, публикует ложные заявления и обвинения в адрес НАБУ.
"Решить эту ситуацию может только Генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства. Начиная с июля 2020 года и по состоянию на сегодняшний день, детективы НАБУ трижды инициировали перед генеральным прокурором ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого головы ОАСК для обращения с этими ходатайствами в ВСП. Однако, Офис генпрокурора до сих пор этого не сделал", - добавили в НАБУ.
"Председатель и судьи ОАСК грубо нарушают законные требования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности, а также противоречивой позицией Высшего совета правосудия, которая не может иметь преюдициального значения, и опровергается решениями ВАКС", - сказано в заявлении НАБУ.
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страшно жить в этой стране...
Разные
людижелудки требуют каждый свое - тарифы, малый бизнес, нет застройщикам и т.п. вместо того, чтобы потребовать главного - устранить причину всего этого - зельца вон! и выборы раз в год. Только под такими лозунгами возможно широкое объединение украинских прогрессивных сил и положительный результат.
Как не печально, но спасти может только внешнее управление. Увы(
А с другой стороны, нужна ли такому человеческому материалу своя страна?
Привод обвиняемого осуществляется органами внутренних дел и Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины (в отношении военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) по мотивированному постановлению следователя. Привод обвиняемого, кроме исключительных случаев, производится днем.
Привод обвиняемого без предварительного вызова может быть применен только в тех случаях, когда обвиняемый уклоняется от следствия или не имеет постоянного места жительства.
Постановление о приводе объявляется обвиняемому перед его исполнением.
Відчуваю, вони дограються до реальної кровавої революції, і сподіваюсь не встигнуть здриснути у свої вілли в іспаніях.
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.