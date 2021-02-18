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Постановление о приводе Вовка не дает права задерживать или проникать в жилище. Глава и судьи ОАСКа сделали все, чтобы детективы не попали в помещение суда, - НАБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля 2021 года, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения постановлений ВАКС о принудительном приводе подозреваемого председателя ОАСК Павла Вовка в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения.

Выполнить решение не удалось поскольку постановление о приводе не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение, а председатель и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим. С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК. Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение", - подчеркивают в НАБУ.

В то же время отмечается, что сам Вовк в социальных сетях создает видимость открытости правосудия, публикует ложные заявления и обвинения в адрес НАБУ.

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"Решить эту ситуацию может только Генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства. Начиная с июля 2020 года и по состоянию на сегодняшний день, детективы НАБУ трижды инициировали перед генеральным прокурором ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого головы ОАСК для обращения с этими ходатайствами в ВСП. Однако, Офис генпрокурора до сих пор этого не сделал", - добавили в НАБУ.

"Председатель и судьи ОАСК грубо нарушают законные требования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности, а также противоречивой позицией Высшего совета правосудия, которая не может иметь преюдициального значения, и опровергается решениями ВАКС", - сказано в заявлении НАБУ.

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Топ комментарии
+36
Та пристрелите уже того вовка на месте, он уже всех задолбал.
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18.02.2021 09:18
+22
Принудительный привод без права задерживать - украинское ноу-хау. Это государство прогнило до корнЯ.
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18.02.2021 09:32
+18
Вовку с такой примитивной харей, на роду написано дерть воровать у соседей, а не судьей работать.. Вот следствие отрицательного кадрового отбора в прямом смысле на лицо. Смотришь на это существо и одна эмоция - омерзение. А ведь эти брутальные исполнители воли олигархов, во многом определяют нашу жизнь и наше настоящее, и наше будущее. Наше это любого гражданина Украины.
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18.02.2021 09:34
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Та пристрелите уже того вовка на месте, он уже всех задолбал.
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18.02.2021 09:18 Ответить
пустят, когда будут уверены что уже все-все вычистили и досматривать нечего. уничтожили все доказательства преступной деятельности.

страшно жить в этой стране...
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18.02.2021 10:46 Ответить
Тех доказательств, что уже собрали, достаточно, что бы того вовка в клетку закрыть. Его в суд не могут притащить, что бы меру пресечения избрать.
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18.02.2021 11:00 Ответить
БОМЖУ бы заломали руки и за яйца приволокли в суд,а здесь СКОТИНА, с улыбкой на наглой роже,смеется над правосудием
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18.02.2021 12:00 Ответить
+++
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18.02.2021 16:52 Ответить
Постановление о приводе Вовка не дает права задерживать или проникать в жилище. Глава и судьи ОАСКа сделали все, чтобы детективы не попали в помещение суда, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4069
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18.02.2021 09:19 Ответить
Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4895
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18.02.2021 09:23 Ответить
Правосудие по Коломойскому. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов / Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка".
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18.02.2021 09:20 Ответить
Зелений бардак в країні. Слава 73% ідійотів!
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18.02.2021 09:26 Ответить
Как это закарпатский суддя пришел и суд . Сидел бы дома.
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18.02.2021 09:30 Ответить
Ну що це ЗМОВА проти державності, як такої, вже очевидно. І хто розірве це "зачароване" кримінальне коло, стане національним героєм.
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18.02.2021 09:31 Ответить
Эта падла не разорвет - уже очевидно. А выборы аж через 4 года...
Разные люди желудки требуют каждый свое - тарифы, малый бизнес, нет застройщикам и т.п. вместо того, чтобы потребовать главного - устранить причину всего этого - зельца вон! и выборы раз в год. Только под такими лозунгами возможно широкое объединение украинских прогрессивных сил и положительный результат.
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18.02.2021 09:54 Ответить
Это эмоционально и не верно. Не решит это проблем. Как бы часто и кого бы не меняй наверху, население останется тоже...
Как не печально, но спасти может только внешнее управление. Увы(
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18.02.2021 10:04 Ответить
Внешнее управление или смена поколений, но это небыстро.
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18.02.2021 11:02 Ответить
Умнеют потихоньку, или вымирают от жизни, соответствующей галке в бюллетене. Гречка от кандидатов быстро кончается...
А с другой стороны, нужна ли такому человеческому материалу своя страна?
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18.02.2021 11:34 Ответить
Ви взагалі розумієте хто керує Україною? Україною керують ОЛІГАРХИ, вони ставлять вам президента, вони лоббіюють та пишуть закони, вони керують судами, і вони ж керують поліцією та армією - штаби та міністри виконують їхні накази! І ви хочете щоб вони передали управління країною, реформували суди, займалися розбудовою країни, некрали, самі собі підвищи налоги та закрили офшори - і наступили на яйця? Ну ну...
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18.02.2021 12:11 Ответить
Принудительный привод без права задерживать - украинское ноу-хау. Это государство прогнило до корнЯ.
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18.02.2021 09:32 Ответить
Вовку с такой примитивной харей, на роду написано дерть воровать у соседей, а не судьей работать.. Вот следствие отрицательного кадрового отбора в прямом смысле на лицо. Смотришь на это существо и одна эмоция - омерзение. А ведь эти брутальные исполнители воли олигархов, во многом определяют нашу жизнь и наше настоящее, и наше будущее. Наше это любого гражданина Украины.
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18.02.2021 09:34 Ответить
Шо опять Майдан. Люди видят , что судьи как каста легко уходят от правосудия. И это делаеться открыто и цынично. Вовк знает что твкое украинский суд и поэтому не спещит туда. А у нас, ТЯГЛОВОГО СОСЛОВИЯ КРОМЕ КАК ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ В СУДЕ ( ЗА БАБКИ) и платить подати на котрые Вовк жирует других прав нет.
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18.02.2021 09:38 Ответить
возьмите еще слезу пустите там на проходной...срамота...
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18.02.2021 09:54 Ответить
Ну раз у нас "войны нет", то и волк "подскользнулся, упал, очнулся - гипс на всё тельце" ..
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18.02.2021 09:57 Ответить
Там где вам надо, вы без мыла в жопу влезете, а тут каанечна, какие то коллаборанты, Вовк какй то...
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18.02.2021 10:05 Ответить
Что мешает просто взять и ликвидировать ОАСК?
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18.02.2021 10:13 Ответить
или сжечь...)
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18.02.2021 10:16 Ответить
всі беззубі, крім правопорушників.У них яйця більші.
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18.02.2021 10:16 Ответить
Это, что! государство в государстве - так это просто произвол какой то, в нашей стране суды творят всё, что им захочется - МОЖЕТ УЖЕ ПОРА ИХ С ТРУСОВ ВЫТРЯХИВАТЬ!?.
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18.02.2021 10:20 Ответить
Ніхто не буде його затримувати. Це просто показуха зі сторони НАБУ. ОАСК це ціла система, де крутились справи всіх наших бувших президентів, політиків та олігархів. Тому Вовк володіє всією інформацією про їх ділішки. І ніхто не хоче , що воно... вилізло на ружу. Отака нуйня дітки, як казав дід Панас.
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18.02.2021 10:22 Ответить
О це так Потрох провів "саму вдалу судову реформу", це його слова!!!
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18.02.2021 10:32 Ответить
В бан, троль.
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18.02.2021 12:23 Ответить
судей всех под расстрел, имущество всех родственников на аукцион и деньги в бюджет. тогда и сами МВФ сможем кредитовать.
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18.02.2021 10:35 Ответить
И что же на это говорит "офис Генерального прокурора"? А ничего! Говорит: Идите нах. Что хотим то и делаем. Это все что нужно знать про "реформированную прокуратуру".
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18.02.2021 10:44 Ответить
"..задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение..." Государство и Президент согласились с тем, что ОАСК - ЛИЧНОЕ ПОМЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ Вовка, а секретари - непреодолимое препятствие для входа на 2-й этаж здания ВСЕХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ! Замечательно! С таким пониманием для проникновения на "бандитскую малину" полицейские скоро будут брать разрешение у главаря банды! Венедиктова и Зеленский продолжают играть свою неприглядную роль...уши, как говорится, торчат. Идет большой торг, а нам вешают лапшу на уши. Позор.
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18.02.2021 10:47 Ответить
Такий цирк можливий тільки в повністю корумпованій державі. Де ще в цивілізованому світі таке можливо? Судді, прокурори, поліція, сбу все прогнило до коріння. На жаль...
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18.02.2021 10:47 Ответить
Постанова про привід Вовка не дає права затримувати або проникати в житло. Глава і судді ОАСК зробили все, щоб детективи не потрапили в приміщення суду, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1519
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18.02.2021 10:50 Ответить
Судейский корпус - главный саботажник проукраинских и прозападных преобразований в Украине. Судьи и сейчас за бабло решают дела в пользу пятой колонны и откровенных врагов независимой Украины. Им хорошо жилось при Кучме и Януковиче, где они совсем ничего не опасаясь на взятки купались как вареники в масле. Им не нужна европейская Украина, где придется жить на зарплату
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18.02.2021 10:51 Ответить
Волк ждет отставки Сытника. Это понятно.
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18.02.2021 11:05 Ответить
В стране с олигархической экономикой, где олигархи срослись с коррумпированной властью по другому и не будет
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18.02.2021 11:08 Ответить
На кого рассчитан этот зелёный цирк ? Ну сделали из детективов НАБУ клоунов, что дальше ?
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18.02.2021 11:16 Ответить
ти ба які беспомічні та нещасні оці дефективи,якогось вовка зловити не можуть! Хлопці а ви палками по дуплах поштурхайте,він точно десь в дуплі!!!
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18.02.2021 11:37 Ответить
Добро пожаловать в средневековье 21 века.
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18.02.2021 11:38 Ответить
смешно.
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18.02.2021 12:14 Ответить
я не пойму а в чём проблема на улице его задержать? о потом с постановлением на обыск посетить его кабинет.
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18.02.2021 12:16 Ответить
а проблема в том, что "поскольку постановление о приводе не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение"Источник: https://censor.net/ru/v3248602
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18.02.2021 12:43 Ответить
Статья 136. Привод обвиняемого.
Привод обвиняемого осуществляется органами внутренних дел и Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины (в отношении военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) по мотивированному постановлению следователя. Привод обвиняемого, кроме исключительных случаев, производится днем.
Привод обвиняемого без предварительного вызова может быть применен только в тех случаях, когда обвиняемый уклоняется от следствия или не имеет постоянного места жительства.
Постановление о приводе объявляется обвиняемому перед его исполнением.
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19.02.2021 12:18 Ответить
в тому що ці тварі недоторкані
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18.02.2021 12:56 Ответить
... а еще в том, что этот "режим бога" никто из законотворцев менять не собирается
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18.02.2021 13:17 Ответить
у цивілізованих країнах де у першу чергу турбуються про свою честь та гідність "режим бога" працює, а у нас ним просто прикриваються касти недоторканих.
Відчуваю, вони дограються до реальної кровавої революції, і сподіваюсь не встигнуть здриснути у свої вілли в іспаніях.
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18.02.2021 13:20 Ответить
Хотели бы нашли способы и возможности...
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18.02.2021 13:10 Ответить
Это позор для НАБУ как для институции, позор для детективов, которых вынуждают ходить/бегать за подонком Вовком и унижаться, пытаясь вручить этой мрази повестку, позор для всей системы антикоррупционных органов в Украине.

ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
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18.02.2021 13:46 Ответить
О це так Потрох провів "саму вдалу судову реформу", це його слова!!!
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18.02.2021 16:14 Ответить
Осталось только сжечь жилище вместе с Вовком.
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19.02.2021 11:17 Ответить
 
 