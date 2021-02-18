Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону". ВИДЕО

В деле "ПриватБанка" о подозрении его бывших собственников в выводе до национализации финучреждения средств нужно провести экспертизу для установления убытков и состава преступления, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Экспертизу невозможно не проводить, поскольку экспертиза - это именно тот документ, который устанавливает убытки. Тут должен быть состав преступления. Поэтому мы двигаемся исключительно по закону", – сказала она в Верховной Раде в четверг.

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По словам Венедиктовой, она как прокурор вошла в дело "ПриватБанка" 11 января 2021 года, не имеет ни одного специального субъекта в этом процессе, поэтому блокировать дело не может.