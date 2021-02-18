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Новости Видео Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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Приватбанк (823) Венедиктова (727)

Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В деле "ПриватБанка" о подозрении его бывших собственников в выводе до национализации финучреждения средств нужно провести экспертизу для установления убытков и состава преступления, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Экспертизу невозможно не проводить, поскольку экспертиза - это именно тот документ, который устанавливает убытки. Тут должен быть состав преступления. Поэтому мы двигаемся исключительно по закону", – сказала она в Верховной Раде в четверг.

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По словам Венедиктовой, она как прокурор вошла в дело "ПриватБанка" 11 января 2021 года, не имеет ни одного специального субъекта в этом процессе, поэтому блокировать дело не может.
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Топ комментарии
+6
переводя с "кабинетго-прокурорского" языка на человеческий, Венедиктова взяла на себя обязательство разрушить дело и работает на Каломойского..
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18.02.2021 11:23
+5
Ви рухаєтесь по указівкам з Банкової, а не по закону.
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18.02.2021 11:23
+5
Зе-Шариков подбирает себе подобных. Бенина шавка
Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом" - Цензор.НЕТ 5952
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18.02.2021 11:38
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Ви рухаєтесь по указівкам з Банкової, а не по закону.
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18.02.2021 11:23 Ответить
переводя с "кабинетго-прокурорского" языка на человеческий, Венедиктова взяла на себя обязательство разрушить дело и работает на Каломойского..
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18.02.2021 11:23 Ответить
Ну, тоді наша зелена "еліта" може під санкції США попасти.
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18.02.2021 11:32 Ответить
Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону" - Цензор.НЕТ 9512
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18.02.2021 11:23 Ответить
Вышла из доверия товарищ Венедиктова у Коломойского .Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский заявил, что все(!) ждут, когда посадят Порошенко/ Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/ Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. А результата нет.
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18.02.2021 11:23 Ответить
В НАБУ чітко вказують хто гальмує справу Коломойського: СБУ та ОГП. Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом" - Цензор.НЕТ 3463
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18.02.2021 11:36 Ответить
Зе-Шариков подбирает себе подобных. Бенина шавка
Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом" - Цензор.НЕТ 5952
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18.02.2021 11:38 Ответить
Млять!
А что, ДО СИХ ПОР экспертиза проведена не была?
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18.02.2021 11:47 Ответить
Грабанули страну, а правоохранители дармоеды экспертизу уже два года не могут состряпать.
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18.02.2021 11:58 Ответить
ПЗДЦ, у всех зелено#опых ода школа. набор слов!
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18.02.2021 12:02 Ответить
"Двигаемся по закону" это как, они по нему ездят или ходят? Может процесс ведется в рамках закона, чи чинного законодавства? Тупа шльондра.
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18.02.2021 13:01 Ответить
Та не "ВенедІктова" вона. А "ВенедИктова", в українській граматичній інтерпретації.
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18.02.2021 14:21 Ответить
Экспертизу затягивает Баканов - спасает Зеленского - он замешан в выводе денег из ПриватБанка. От вора Коломойского ниточка ведет к клоуну.
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18.02.2021 15:36 Ответить
 
 