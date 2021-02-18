Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что настала пора называть вещи своими именами по отношению к войне на Донбассе и действиям российских войск. Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
"Хочу сказать одну вещь: мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет. Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал Кравчук.
Также Кравчук рассказал, что в ближайшее время будут работать контрольные пункты.
"Вчера мы договорились о КПВВ, думаю, в ближайшее время они будут работать. С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность", - сказал первый президент Украины.
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1. разрыв Дипломатических всех и в том числе торговых транспортных транзита газ в том числе отношений??!!! Тут точно Европа в обморок упадет а СП-2 газопровод достоят за пару недель... Путин получит потрясный козырь что Северный Поток 2 будет достроен...
2-Н?аши олигархи Беня бородатая и Герус упадут в обморок вместе с Тарасюком НКРЕКП от того что не куплять свет у России и Белоруссии..
3.в Стране вводится чрезвычайный режим военно полевые трибуналы и суды и наш бубочка! как сие увязать то??!!
4.с таким Мыныстром обороны и диктатором МВД Аваковым мы только падлам дадим повод построить в Украине концлагерь и хунту еврейско олигархическо бандитскую...
5. Все цены тарифы ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ ВНУТРИ УКРАИНЫ ВСЕ ФИНАНСИРВОАНИЕ ПЕРЕХОДИТ НА РУЧНОЙ КАЖДОДНЕВНЫЙ РЕЖИМ ВОЕННЫЕ СНАБЕЖЕНИЯ И ФИНАНСИРВОАНИЕ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ.. НАДО РАЗВОРАЧИВАТЬ ЛИНИЮ ВТОРЫХ ЭШЕЛОНОВ АЭТО НА МИНУТКУ 130-200КМ ВГЛУБ СТРАНЫ ОТ ЛИНИИ ПЕРВОЙ ОБРОНЫ ОНА КАК ПРАВИЛО 50-90 КМ.. шириной... практически вся Украина встанет та как наша БАНАДА столоватсья то будет с чего им воровать то ведь за то что они вытворяют сегодня саботаж воровство наглость их по законам войны просто к стенке и расстреливать расстреливаить и расстреливать....
с Фокином познакомьте.
как же в одной голове, уживаются настолько разные мнения? мастер переобувания - истинный коммунист, гнётся вместе с линией партии ...
А "симптомы" разных заболеваний, прямо как при простуде (в своем роде естественно) боль, гарячка, срачка с небольшими нюансами между ними. (сам читал)
Мы - это кто? Такое решение принимается официально там наверху. А у клоуна этовообще какое-то перемирие и режим тишины.
это нужно было делать сразу же! но твари не могут, у них же бизнес! рошенки как потом продавать в мордор???