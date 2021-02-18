Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что настала пора называть вещи своими именами по отношению к войне на Донбассе и действиям российских войск. Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

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"Хочу сказать одну вещь: мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет. Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал Кравчук.

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Также Кравчук рассказал, что в ближайшее время будут работать контрольные пункты.

"Вчера мы договорились о КПВВ, думаю, в ближайшее время они будут работать. С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность", - сказал первый президент Украины.