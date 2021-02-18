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война (46847) Кравчук (1226) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что настала пора называть вещи своими именами по отношению к войне на Донбассе и действиям российских войск. Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Хочу сказать одну вещь: мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет. Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал Кравчук.

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Также Кравчук рассказал, что в ближайшее время будут работать контрольные пункты.

"Вчера мы договорились о КПВВ, думаю, в ближайшее время они будут работать. С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность", - сказал первый президент Украины.
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Топ комментарии
+18
Покажите єтой "прозревшей" гниде свое же интерьвью полгода назад.
с Фокином познакомьте.
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18.02.2021 11:56
+15
Оцініть кульбіт від комуніста!
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18.02.2021 11:55
+13
Здесь пожалуй прав старпер -- нелох бздит просто Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5093
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18.02.2021 11:55
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Здесь пожалуй прав старпер -- нелох бздит просто Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5093
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18.02.2021 11:55 Ответить
Кравчук не сказав з ким війна.
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18.02.2021 12:18 Ответить
ДЕ ФАКТО-ДА ВОЙНА а вот де-юре АТО сцыт власть на термин и введение понятие война если объявить войну с Россией то---
1. разрыв Дипломатических всех и в том числе торговых транспортных транзита газ в том числе отношений??!!! Тут точно Европа в обморок упадет а СП-2 газопровод достоят за пару недель... Путин получит потрясный козырь что Северный Поток 2 будет достроен...
2-Н?аши олигархи Беня бородатая и Герус упадут в обморок вместе с Тарасюком НКРЕКП от того что не куплять свет у России и Белоруссии..
3.в Стране вводится чрезвычайный режим военно полевые трибуналы и суды и наш бубочка! как сие увязать то??!!
4.с таким Мыныстром обороны и диктатором МВД Аваковым мы только падлам дадим повод построить в Украине концлагерь и хунту еврейско олигархическо бандитскую...
5. Все цены тарифы ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ ВНУТРИ УКРАИНЫ ВСЕ ФИНАНСИРВОАНИЕ ПЕРЕХОДИТ НА РУЧНОЙ КАЖДОДНЕВНЫЙ РЕЖИМ ВОЕННЫЕ СНАБЕЖЕНИЯ И ФИНАНСИРВОАНИЕ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ.. НАДО РАЗВОРАЧИВАТЬ ЛИНИЮ ВТОРЫХ ЭШЕЛОНОВ АЭТО НА МИНУТКУ 130-200КМ ВГЛУБ СТРАНЫ ОТ ЛИНИИ ПЕРВОЙ ОБРОНЫ ОНА КАК ПРАВИЛО 50-90 КМ.. шириной... практически вся Украина встанет та как наша БАНАДА столоватсья то будет с чего им воровать то ведь за то что они вытворяют сегодня саботаж воровство наглость их по законам войны просто к стенке и расстреливать расстреливаить и расстреливать....
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18.02.2021 12:49 Ответить
вводить военное положение нужно как минимум в тех двух областях! с управлением военными там будет больше порядка... объявлять войну? а ты не думаешь, что путлер сразу же танками заедет в открытую, если уж война? и чем ты их остановишь? танков в кацапии пипец сколькою... в ОРДЛО только пишут штук 400-500! чем остановишь их??? не говорю уже если они авиацию и ракеты будут использовать
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18.02.2021 12:55 Ответить
+++
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18.02.2021 17:03 Ответить
А вам незрозуміло з ким війна?
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18.02.2021 14:31 Ответить
да странно как то. обычно Кравчук петляет крепко... тут его или обидели кацапы сильно за кулисами, либо америкосы попу перцем намазали... думаю у США компра на всех есть)))
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18.02.2021 12:52 Ответить
Старый пердун не в курсе, что уже давно не АТО, а ООС?
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18.02.2021 11:55 Ответить
о разница то иезуитская АТО это по Закону а ООС это вообще придумано на ходу чтобы отмазать АТО просто по Закону об АТО граждане население имело право принимать участие в АТО по своему ЖЕЛАНИЮ... и командовало АТО СБУ а ООС это чтобы примазать туда Минобороны а вообще то все от Лукавого будь у нас статус ВОЙНА ХРЕН БЫЛО БЫ МИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.... сколько не крути -а правда -она правда...
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18.02.2021 12:57 Ответить
достал ты уже со своей войной \ или на кацапов работаешь\ назови хоть один раз когда объявлялась в мире война после окончания второй мировой . весь мир идиоты воюют без объявления один ты на белом коне с нотой в руках . на того кто объявил войну накладывается столько обязательств по её ведению .что это и на хрен ни кому не впало
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18.02.2021 13:07 Ответить
Оцініть кульбіт від комуніста!
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18.02.2021 11:55 Ответить
Покажите єтой "прозревшей" гниде свое же интерьвью полгода назад.
с Фокином познакомьте.
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18.02.2021 11:56 Ответить
Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1040
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18.02.2021 11:56 Ответить
Дед, вали уже в деревню огородом заниматься.
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18.02.2021 11:57 Ответить
У нас, в Украине - нет "деревень", у нас всегда - села и хутора...
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18.02.2021 19:53 Ответить
Вот именно - в дерёвню. Пад Растофф.
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18.02.2021 21:30 Ответить
Д'ерьмак разве ражрешал такое чесать?
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18.02.2021 11:58 Ответить
"Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения."

как же в одной голове, уживаются настолько разные мнения? мастер переобувания - истинный коммунист, гнётся вместе с линией партии ...
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18.02.2021 11:58 Ответить
Не поверишь! У меня родственница работала в психиатрии, так они там диагноз шизофрения, (не политическим) ставили методом назначения лекарст от шизофрении, помогает, шизофрения, не помогает, не шизофрения...
А "симптомы" разных заболеваний, прямо как при простуде (в своем роде естественно) боль, гарячка, срачка с небольшими нюансами между ними. (сам читал)
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18.02.2021 13:06 Ответить
Он каждый день повторяет одно и то же как попугай.
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18.02.2021 11:59 Ответить
не!.. ну вы это видели?!
Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9862
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18.02.2021 12:00 Ответить
"а поутру кравчук проснулись" (С)
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18.02.2021 12:01 Ответить
Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.
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18.02.2021 12:02 Ответить
Оно прозрело ... Пэте это расскажи. Клоуну можешь не рассказывать - горохом об стену.
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18.02.2021 12:02 Ответить
Чудо случилось! Прозрел!
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18.02.2021 12:05 Ответить
дедуле дали кислородную маску, подышать, и на время вернулось сознание )
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18.02.2021 12:19 Ответить
Не прозрел, наивный - ты.
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19.02.2021 08:22 Ответить
Шо цей холмс так різко перевзувся? А де його друг фокінсон? ))
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18.02.2021 12:05 Ответить
Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО.

Мы - это кто? Такое решение принимается официально там наверху. А у клоуна этовообще какое-то перемирие и режим тишины.
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18.02.2021 12:16 Ответить
Макарыч! Мы об этом знаем уже 7 лет. Объясни внятно это Зе, что это "не конфликт" и кто такая "другая сторона". Так это не спеша, потихоньку, чтобы сразу не испугать.
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18.02.2021 12:16 Ответить
А еще мы знаем, что в войну объявляют ВП(военное положение) или на худой конец ЧС(чрезвычайную ситуациию)...Разрывают дип отношения, прекращают торговать и закрывают весь транзит!
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18.02.2021 12:30 Ответить
++++
это нужно было делать сразу же! но твари не могут, у них же бизнес! рошенки как потом продавать в мордор???
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18.02.2021 12:58 Ответить
Скажи, зачем тебе нужно ВП или ЧС, для какой конкретно цели, кроме как покричать про что-то? Чего сейчас не хватает в этой ситуации, чтобы их вводить?
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18.02.2021 13:53 Ответить
Мудак кацапский - а чего ж вы Чечне-Ичкерии войну не объявили? Или Украине-УНР в 1918-1920 годах???
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18.02.2021 19:56 Ответить
Здесь помню,здесь не помню.
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18.02.2021 12:19 Ответить
Все своми именами.. хатынку-хатынкой...кравчучку-кравчучкой... черноморское пароходство- воровством... Крымскую область-Крымкой автономной республикой... база Черноморского флота Росии в Крыму- предательство Украины... отказ о ядерного оружия- предательство Украины. .. чук вор и предатель.
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18.02.2021 12:21 Ответить
А хіба ж не з Макарича це розпочалося?
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18.02.2021 12:24 Ответить
Просто не впізнаю Кравчука. Що сталось? Спав-спав, а тепер проснувся? Чи знову як флюгер - за вітром? Ну добре, що хоч зараз опамʼятався. Краще пізно, ніж ніколи.
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18.02.2021 12:28 Ответить
Не опомнилось оно, не будь такой наивный.
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19.02.2021 08:20 Ответить
до вас как до жирафов дощло на восьмой год... пипец.. 7 лет нужно было , что бы начать это понимать и говорить об этом..
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18.02.2021 12:34 Ответить
Если визовый режим за 7 лет не ввели, значит АТО. Когда война - границу прикрывают.
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18.02.2021 13:16 Ответить
Старой ************ всё неймётся... То "мир любой ценой" и "где агрессия???" то уже "не АТО а настаящая вайна".
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18.02.2021 13:49 Ответить
Оце ще смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала". Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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18.02.2021 14:07 Ответить
ДА, да, да! Это действительно ВОЙНА которую НАМ не объявляли, а только подстрекали как снутри так и снаружи. ВОЙНУ бъявляет НАПАДАЮЩИЙ ихтамнет. И очень плохо, что парашенко сработал на руку агрессору и не ввёл ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в стране отражающей расийскую агрессию в одиночку. А теперь он с высокой спицы постоянно атакует Зеленского, своими обвинениями в неумелых действиях. А ведь именно он положил людей в котлах имея военное преимущество.
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18.02.2021 16:19 Ответить
******** ты!!
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18.02.2021 19:58 Ответить
Как -то быстро старый лис поменял риторику.
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18.02.2021 18:07 Ответить
чому ж так було не "заявити" в прямому ефірі на "раша тв"?🤔
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19.02.2021 07:19 Ответить
 
 