Кравчук о разговоре с террористом Пушилиным на росТВ: Если бы убежал из эфира, то сказали бы, что у меня нет позиции и я боюсь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил, с какой целью принимал участие в пропагандистской передаче "Время покажет" на российском телевидении и каким образом прошло общение с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Моя главная задача, как я ее вижу, когда говорим о Донбассе, - донести реальную правду не только до граждан Украины, но и до России. Потому что они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды, кстати, хорошо, что в Украине прекращена работа некоторых телеканалов. Проблема не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдем ни на какие уступки", - сказал Кравчук.
По словам политика, его не предупреждали о включении Пушилина, и "убегать" с канала он не стал, задав главарю "ДНР" вопрос, на который он не ответил.
"Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос, потому что российские телеканалы делают определенные манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Сначала я задал вопрос ведущему, он тут же переключился и говорит: я даю вам возможность спросить Пушилина. Ну скажите, пожалуйста, если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и убежал с канала, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, что он всего боится. Я никого не боюсь, я в свое время испугался давно, мне 87 лет, я уже настолько напугался, что нет никакого страха, даже волка в лесу. Я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины", - сказал Кравчук.
Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался в эфире российского телевидения с главарем террористов т. наз. "ДНР" Денисом Пушилиным.
Пожалуйста, подождите...
(шкода, Кравчук вже занадто старий, щоб відсмалити таку мейхану)
Має висіти поряд з Зеленським.
В рамочці.В кабінеті.
Відстоює інтереси.... Як Зєля в москві,в 2014-му....
Кого волнует твоя боязнь? Как ты вообще ведешь переговоры если ты настолько туп что ведешся на такие примитивные манипуляции?
Или ты просто делаешь вид что ведешся?
Учавтсвуя в эфирах - мы способствуем популярности таких помоек и легитимизируем участников))
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який при першій ліпшій нагоді в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"?
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
Московия- политическое, экономическое и географическое недоразумение, к 2035 году у них полностью закончится нефть на экспорт, а с учетом окупаемости это произойдет еще раньше. Как только закончится нефть, то закончатся и деньги и начнется парад суверенитетов, кстати, кадыров там будет в первых рядах, ему московиты без денег и нафиг не нужны.
комунизьма в голове
"Разговор господина (главаря террористов "ДНР) Пушилина и господина (главы делегации Украины в ТКГ ) Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть. Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога", - сказал Грызлов журналистам.
Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ № 38/2021.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-vyyavleno-rosijsku-rls-kasta-2e1/