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СБУ (18690) Вовк_Павел (257) Окружной админсуд Киева (390) Нескоромный Дмитрий (32)

Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого следствие подозревает в заказе убийства своего коллеги, имел тесные связи с главой Окружного административного суда Киева Павлом Волком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным журналистов, сотрудник СБУ с судьей регулярно обменивались услугами и имели длительные дружеские отношения.

В распоряжении "Слідства.Інфо" есть записи разговоров из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Согласно этим "пленками", Нескоромный регулярно посещал кабинет судьи в течение зимы-весны 2019 года. Тогда он был заместителем начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. И периодически обращался к Павлу Вовку с просьбами.

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"В частности, Дмитрий Нескоромный вместе с другим коллегой из СБУ в феврале 2019 приехал в кабинет председателя ОАСК, как неформальный представитель интересов одного из украинских банков. У этого банковского учреждения был длительный спор с финансово-промышленной группой "Альтком" на сотни миллионов гривен. При Януковиче эта компания строила крупнейшие государственные объекты, в частности, в рамках Евро-2012. Тогда ее связывали с вице-премьером Колесниковым. Но даже после смены власти в 2014 году корпорация продолжала реализовать проекты за государственные средства", - говорится в сообщении.

В 2019 году "Альтком" обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой приостановить взыскание с них средств в пользу украинского банка, которое должно было состояться по решению другого суда.

"На пленках зафиксированы несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете главы ОАСК. Сначала Павел Волк объяснял друзьям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы "Альтком", что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний заместитель председателя СБУ Павел Демчина", - отмечают журналисты.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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"Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина", - объяснял судья в одной из бесед с Дмитрием Нескоромным.

"Но в марте в кабинет Вовка пришел судья, рассматривавший это обращение финансово-промышленной группы "Альтком". Он согласовал с председателем суда, в чью пользу выносить решение по этому делу. А уже на следующий день, 13 марта 2019, судья отказал компании в требованиях приостановить взыскание с них средств в пользу банка. Таким образом, в ОАСК выполнили просьбу Дмитрия Нескоромного и его коллеги из СБУ", - говорится в расследовании.

На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Дмитрию Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
так почему Нескромный в розыске. а "судья" Вовк банкует?
Что-то тут не сходится.
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18.02.2021 13:28
+3
Тільки зовнішнє правління спасе Україну.
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18.02.2021 13:43
+2
Таке враження,що чиновники в нашій країна на роботі займаються виключно вирішеням своїх власних шкурних питань. І в зв*язку з цим виникає закономірне питання- коли ж закінчиться все це бл###тво?
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18.02.2021 14:45
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Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ - Цензор.НЕТ 6014
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18.02.2021 13:28 Ответить
так почему Нескромный в розыске. а "судья" Вовк банкует?
Что-то тут не сходится.
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18.02.2021 13:28 Ответить
Цікаво, а скільки в них ще цих записів один на одного є?
Мабуть ще роками будуть їх публікувати, коли комусь потрібно буде 😏
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18.02.2021 13:31 Ответить
Оце так сенсація Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ - Цензор.НЕТ 2759 Дуже тісно ? Тісніше,ніж з Арсенбарісичем ?
Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ - Цензор.НЕТ 2323
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18.02.2021 13:39 Ответить
Тільки зовнішнє правління спасе Україну.
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18.02.2021 13:43 Ответить
Ти ідіот???
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19.02.2021 01:42 Ответить
Какая-то суета нездоровая у вас вокруг КАОС. И пованивает. Может применить испытанное средство: ТПО-50?
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18.02.2021 13:47 Ответить
И "Шмель" подойдет, проверен в ОРДЛО на "Гиви".
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18.02.2021 15:30 Ответить
Таке враження,що чиновники в нашій країна на роботі займаються виключно вирішеням своїх власних шкурних питань. І в зв*язку з цим виникає закономірне питання- коли ж закінчиться все це бл###тво?
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18.02.2021 14:45 Ответить
це запитання треба ставити "мудрому наріду" з ранку і до вечора хоча б на протязі одного місяця після виборів і пів року перед виборами.
навіть після цього знайдеться немало дурнів і холуїв що проголосують за нікчемних олігархів, ригопокидьків, відверту рашапоїдну вату і пустозвонів-трутнів типу скотиняки.
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18.02.2021 15:57 Ответить
Шоколадку та його банду ти не вважаєшь бандою яка грабує Україну навіть після того як прочитав про те що найближче отточення вальцмана у вигляді кононенка допомагає ватнику колеснікову уникнути виплат перед банком?
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19.02.2021 01:38 Ответить
До того часу поки їх особисто не почнуть відстрілювати, наше скиглення в інтернеті їм до одного місця. При чому мародери тільки роблять вигляд що є якимись там супротивниками у політиці, насправді вони є однією єдиною бандою чужинців-мародерів. Ну а за патріотів-націоналістів бидло не голосує, тому що по зомбоящику їх же не піарять цілодобово.
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19.02.2021 01:41 Ответить
"На пленках зафиксированы несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете главы ОАСК. Сначала Павел Волк объяснял друзьям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы "Альтком", что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний заместитель председателя СБУ Павел Демчина", - отмечают журналисты. " - опаньки, вылезли уши ближайшего окружения сывочолого хетьмана шоколадки в лице кононенко, который "решает" (то есть пытается их подкупить или иными незаконными и перступными способами повлиять на решение суда) с судьями дела в пользу ватника бори колесникова. Никогда такого не было, чтобы шоколадка и его окружение крышевали и сотрудничали с ватой и врагами Украины и вот опять. Начинайте ботоферма шоколадная скулить, что вы все вретии, это клоун во всем виноват, а патриот панамы святой.
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19.02.2021 01:34 Ответить
"На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Дмитрию Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось." - это просто пипец, не удивительно что у нас слушают всех топ чиновников включая президента, и это все во время войны. О каких государственных тайнах может идти речь, когда "специалисты" из СБУ не способны найти прослушку.
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19.02.2021 01:46 Ответить
Если покопаться в этом кубле то этих подлецов не так много и они все повязаны. Человек 15 расстрелять и всё наладится у нас.
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19.02.2021 08:33 Ответить
расстреливают военных преступников , а такая гниль достойна развешивания на площадях под аплодисменты - в Европе всегда так было ... и доросли до цивилизованных наций ! а нам еще расти и расти !!!!
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19.02.2021 10:41 Ответить
вовк , вовк , а де інші 12 фігурантів з окружного решалова ? чомусь вже не пом"ятають ... як по мене в Англії колись вершили суд : мотузку з каменюкаю на шию і в річку... якщо виплила , то відьма - повторити ! як що не виплила , то чесна людина пішла до бога !!! а за грабунки , піратство вздовж Темзи розвішували , як бігборди ... розумна нація і судочинство порядне !!!
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19.02.2021 10:29 Ответить
 
 