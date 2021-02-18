Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ. ВИДЕО

Экс-замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого следствие подозревает в заказе убийства своего коллеги, имел тесные связи с главой Окружного административного суда Киева Павлом Волком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным журналистов, сотрудник СБУ с судьей регулярно обменивались услугами и имели длительные дружеские отношения.

В распоряжении "Слідства.Інфо" есть записи разговоров из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Согласно этим "пленками", Нескоромный регулярно посещал кабинет судьи в течение зимы-весны 2019 года. Тогда он был заместителем начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. И периодически обращался к Павлу Вовку с просьбами.

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"В частности, Дмитрий Нескоромный вместе с другим коллегой из СБУ в феврале 2019 приехал в кабинет председателя ОАСК, как неформальный представитель интересов одного из украинских банков. У этого банковского учреждения был длительный спор с финансово-промышленной группой "Альтком" на сотни миллионов гривен. При Януковиче эта компания строила крупнейшие государственные объекты, в частности, в рамках Евро-2012. Тогда ее связывали с вице-премьером Колесниковым. Но даже после смены власти в 2014 году корпорация продолжала реализовать проекты за государственные средства", - говорится в сообщении.

В 2019 году "Альтком" обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой приостановить взыскание с них средств в пользу украинского банка, которое должно было состояться по решению другого суда.

"На пленках зафиксированы несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете главы ОАСК. Сначала Павел Волк объяснял друзьям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы "Альтком", что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний заместитель председателя СБУ Павел Демчина", - отмечают журналисты.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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"Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина", - объяснял судья в одной из бесед с Дмитрием Нескоромным.

"Но в марте в кабинет Вовка пришел судья, рассматривавший это обращение финансово-промышленной группы "Альтком". Он согласовал с председателем суда, в чью пользу выносить решение по этому делу. А уже на следующий день, 13 марта 2019, судья отказал компании в требованиях приостановить взыскание с них средств в пользу банка. Таким образом, в ОАСК выполнили просьбу Дмитрия Нескоромного и его коллеги из СБУ", - говорится в расследовании.

На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Дмитрию Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось.

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