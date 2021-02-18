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Аэропорт, вузы, банк и несколько многоэтажек: в Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов, идет эвакуация людей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские Ивано-Франковсковщины проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", - сказано в сообщениию
На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию.
События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Топ комментарии
+2 Оксана Евтухова
показать весь комментарий18.02.2021 14:09
+1 Amber
показать весь комментарий18.02.2021 14:02
+1 Алексей Достоевский
показать весь комментарий18.02.2021 14:07
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Сколько реальных взрывных устройств было обнаружено после проверок?
Ответ будет, больше чем уверен, однозначный - НИСКОЛЬКО.
Вопрос, нужно ли реагировать на подобные звонки?
Ответ тоже напрашивается сам собой - НЕ НУЖНО.
Звонари убедятся в полной бесполезности таких угроз и звонки сами собой прекратятся.