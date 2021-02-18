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Ивано-Франковск (793) минирование (1409) Нацполиция (15742)

Аэропорт, вузы, банк и несколько многоэтажек: в Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов, идет эвакуация людей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские Ивано-Франковсковщины проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", - сказано в сообщениию

На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию.

События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Топ комментарии
+2
у придурков обострение? надо штрафы наваливать такие, чтобы рука сама отсыхала при попытке "минирования"
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18.02.2021 14:09
+1
Мінера потрібно виливити і каструвати за такий злочин !
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18.02.2021 14:02
+1
Ну.... Надо им просто создать условия, что б они свое фаберже откусили сами.
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18.02.2021 14:07
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Мінера потрібно виливити і каструвати за такий злочин !
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18.02.2021 14:02 Ответить
Ну.... Надо им просто создать условия, что б они свое фаберже откусили сами.
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18.02.2021 14:07 Ответить
может проще принять закон о том что такие "минеры " ОШИБАЮТСЯ ТОЛЬКО РАЗ-второй раз даже при большом желании такой возможности бы у них не было
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18.02.2021 18:38 Ответить
у придурков обострение? надо штрафы наваливать такие, чтобы рука сама отсыхала при попытке "минирования"
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18.02.2021 14:09 Ответить
Краще в гранкар"єри,років на надцять,за миску баланди !!!)))
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18.02.2021 14:11 Ответить
Та да... Кацапсячі гниди періодично гадять...
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18.02.2021 15:03 Ответить
В харькове тоже сегодня такая же история.
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18.02.2021 14:43 Ответить
Пусть нардепы потребуют у МВД статистику по подобным "минированиям" за последние 20 лет.
Сколько реальных взрывных устройств было обнаружено после проверок?
Ответ будет, больше чем уверен, однозначный - НИСКОЛЬКО.
Вопрос, нужно ли реагировать на подобные звонки?
Ответ тоже напрашивается сам собой - НЕ НУЖНО.
Звонари убедятся в полной бесполезности таких угроз и звонки сами собой прекратятся.
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18.02.2021 19:37 Ответить
А если они звонят из телефона -автомата?Правда не знаю,где они сохранились..
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18.02.2021 20:05 Ответить
Технически определить звонильщика не трудно...
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18.02.2021 20:49 Ответить
 
 