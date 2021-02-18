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украинский язык (1165) блогер (205)

"Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Блогер из TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором оскорбительно высказалась об украинском языке. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, матерную видеозапись юной блогерши опубликовал в соцсетях пользователь Ігор Колєснік. Он же утверждает, что блогер maybe_lizaaaaa не кто иной, как 15-летняя Лиза Леоненко, а также указывает имена ее родителей - Нина и Геннадий Леоненко.

"Да всралась мне ваша ридна мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали, насколько я отрицательно отношусь к украинскому языку: я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском. Меня очень бесит этот язык! Особенно его звучание от других людей и от себя же. Поэтому, маленькие патриотики со своей зал#пы и своих сел, отъ#битесь от меня, пожалуйста. Почему из сел? Потому, что в Киеве, бл#дь, почти никого нет, кто разговаривает на украинском. Все говорят на русском, и никого это не #бет", - заявила Лиза на видеозаписи.

Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет, - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке 01

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+202
Вот выпадают из окон не те девочки.
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18.02.2021 15:54
+151
Подрастает поколение рускочелюстых нацистов.
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18.02.2021 15:54
+148
Быдло как оно есть. Мат-перемат через слово, а она про "села" чешет. Раздражает государственный язык твоей страны - скатертью дорога - дуй на московию.
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18.02.2021 15:57
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Страница 14 из 14
не. мне смешно. ты как ребенок хочешь вывернуться.
кого из твоих перечисленных исполнителей слушает молодежь? а? ))
пс. только не ври что ты гнатюка слушаешь "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 3425
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19.02.2021 21:14 Ответить
Нет, Гнатюка не слушаю. Квітку Цісик слухаю. Насчёт молодежи: у тебя глаза долбятся: Потап, Настя, Манатік Бумбокс, Океан Ельзи, Мотанка и т.д.
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19.02.2021 21:45 Ответить
про глаза.. что сказать не суди по себе о других людях.
пс. все кого ты перечислил поют на Русском языке. на русском. это первое. второе: на них мир не заканчивается. за день можно прослушать всё их унылое творчество. а дальше что? опять гнатюк?
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19.02.2021 23:01 Ответить
Все на русском поют? Так ты и в уши долбишся?
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20.02.2021 09:22 Ответить
чушь не пиши. и обрати внимание на свой слэнг, любой психолог сразу поймёт, что ты латентный гомосексуалист и у тебя с этим проблемы. у тебя всё сводиться к "долбишься".
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20.02.2021 12:27 Ответить
Чушь как раз ты пишешь. Океан Эльзы на русском поёт, или может Квитка Цисык? Свои гомосяческие предпочтения себе оставь.
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20.02.2021 13:27 Ответить
одна группа океан эльзы и цысык которая поет народные песни. что то еще есть для молодёжи? ты бредишь и выдаешь желаемое за действительное.
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20.02.2021 15:42 Ответить
Для тормозка:
Не только ОЭ, это и Билык, Кароль, Мотанка, Тінь Сонця та їх безліч.
А что предложит Иван? Что по вашему нужно слушать? Ваш уровень бузова?
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20.02.2021 18:31 Ответить
я предложу закончить наше общение.
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20.02.2021 20:11 Ответить
Навзаєм, тобі бажаю вдачі, терпіння
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20.02.2021 21:23 Ответить
Шкодуєш що тут нема форматування шрифту? Ти би слово "Рузгій" написав би шрифтом 28 пунктів, тролятино під бундесовим прапором. Окрім твого улюбленого совка "рузгоязичнє пєніє" ніде не котувалося. Шумєл камиш...
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21.02.2021 11:56 Ответить
сходи к психиатру. ты болен
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21.02.2021 14:20 Ответить
Нехай тебе відвезуть до ветеринара.
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21.02.2021 18:13 Ответить
сходи к психиатру. ты болен
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21.02.2021 19:05 Ответить
Ну ось і добре...Добре поставлено дитино...Чим більше в нашій країні будуть знати і використовувати рідну , державну, саму найкращу в світі мову..тим меньше буде друзів у цієї дитини..тим меньше буде друзів тим скоріше дитина зрозуміє що їй треба або вивчити Українську мову або прожити все життя без друзів...)))) або воно дитя просто зробить перегляд своїх принципів і почне дружити з тими хто розмовляє на Українській мові.

Тому люди вчить, знайте, любіть рідну Українську мову щоб такі діти бистріще зрозуміли що не праві.
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19.02.2021 12:56 Ответить
В общем в Украине какая-то неправильная молодежь. То ли дело старшее поколение. Я был удивлен когда в комментариях в фейсбук Ларисы Ницой одна патриотка написала что в совке (в котором за мову расстреливали и отправляли в гулаг) на украинском говорили больше людей. И что даже когда с человек говорил на русском можно было с ним разговаривать на мове.
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19.02.2021 13:08 Ответить
Так и было. Но в 80-х уже практически все школы были только русские и они в таком процентном отношении по инерции и бездеятельности правительства Украины просуществовали до глубоких 2000-х. Вот и результат.
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19.02.2021 13:18 Ответить
за тих часiв украшнськi школи були переважно в селах. в мicтах росiйськомовнi. в великих мicтах, центральноi, схiдноi, пiвденноi Украiни люди розмовляли виключно росiйською
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19.02.2021 13:23 Ответить
Та я з вами згоден. Так і було. А ще відношення до української як до другорядної витікало з усіх каналів телебаченя та кіно.То ж люди і уникали розмов на своїй мові в незнайомому середовищі щоб ніхто не подумав про так звану сілючість співрозмовника.
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19.02.2021 13:29 Ответить
100%! Саме так i було
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19.02.2021 13:40 Ответить
У Совку мову (і не тільки українську) маргіналізували. Вона недарма про села згадала. Політика будувалась наступним чином - розмовляєш на рідній мові - ти бидло із села. Чому бидло? Та тому, що соціалістична система перетворила СРСР у країну міст. У місті побутові зручності, заробіток, культура та навіть товарно-продуктове забезпечення інше. Чим більше місто, тим це це більш виражено. Люди живуть у Москві, напів люди - у республіканських столицях і закритих містах (типу Севастополя), напівнелюди у обласних центрах і великих райцентрах, в райцентрах - нелюди і нарешті - бидло, кріпаки у селах. Чому кріпаки та бидло? Та тому, що їм навіть до 1976 року паспорти не видавали. В селах не було ні умов, ні розваг, ні можливості нормально заробляти. Там були самі мізерні пенсії. Ветерани війни, з сіл, ніколи не відпочивали ні на яких курортах, на відміну від таких самих ветеранів у великих містах.
Люди просто втікали від цього жаху, а міста були повністю русифіковані. От і видавала їх мова, їх походження. Я знаю велику кількість людей, які зараз ненавидять українську мову і топлять за русский мир, з тих, хто колись не міг речення російською сказати. Вони через не можу вчили російську, приховували своє походження, вважаючи, що ставши російськомовними містянами, вони позбавляться наклеяного на них комуняками тавра "бидло".
А потім, раптом виявилось, що російська мова, це ніщо.
Це ментальна проблема мільйонів людей. Ми маємо доносити до них, що українська мова, це не мова села, це мова науки, культури, мистецтва. Ви думаєте чому кацапи так ненавидять Львів? Та тому, що він повністю руйнує створений шаблон. Ну і звісно, ми маємо перетворити наше село, за європейським типом подолавши радянсько-російське бачення столиці, міста та села...
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19.02.2021 13:25 Ответить
Якщо вже прискіпливо порівнювати наше село та їхнє село за всіх часів, то різниця буде не в рахунок російских дєрєвєнь.Бо то якийсь жах. Я його бачив ізсередини. Хоч люди і рускогаварящіє там жили і по совєтським панятіям не українське бидло.
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19.02.2021 13:42 Ответить
А давайте ми порівняємо наше село "в цілому", навіть не з європейським, а для прикладу закарпатським чи буковинським? В більшості наших сіл, навіть уявлення не має, що в селі можно жити краще ніж у місті. Тому, коли я (періодично) пишу на цьому сайті, що я не настільки заможний, щоби жити у нашому (закарпатському) селі, люди входять у ступор, не розуміючи мого посилу, а він же дуже простий.
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19.02.2021 14:02 Ответить
Ну як мінімум для того що б жити у вашому закарпатському селі потрібно бути або українським митником, або прикордонником. Бо такі споруди розміром з швабські замки більше ніхто собі дозволити не зможе.Ну ще із державників хто.
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19.02.2021 14:15 Ответить
Один і той самий шаблон. Я втомився щось доводити. Ви просто приклад проблеми яку я описав. Ви, особисто ви, нездатні допустити, що це може бути наслідком праці і менталітету. Тільки красти, красти і красти. Інакше у ваші свідомості заробити не можливо.
Це села заробітчан, а хороми, це наслідок важкої, багатодесятилітньої праці.
Я і не сумнівався, що ви не прийдите до висновку - треба збирати речі і їхати пахати,щоби мати такі хороми. Звісно, значно легше стверджувати, що це неможливо, так простіше жити!?
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19.02.2021 14:22 Ответить
Дещо можу згодитись але будівлі за ціною в сотні тисяч євро дуже важко збудувати заробітчанину якщо він не професор у Сорбоні чи Ітоні. Припускаю що дехто таки цими професорами є. Але большість працює у сфері де накопичити сотні тисяч неможливо.
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19.02.2021 14:34 Ответить
Ви знущаєтесь? Що таке для Закарпаття сотка тис.баксів зеленню?
Якщо ти, для прикладу працюєш 20 років у США і 2-4к чистими кожного місяця відправляєш до дому? Ви були у Іршаві? Там цілими вулицями люди десятиліттями у США працюють.
Треба просто знати де, як і коли працювати. Звісно, якщо ви зараз на Польщу збираєтесь, щоби 800 євро мати, то так ви ніколи не заробите...
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19.02.2021 14:37 Ответить
Я ніколи не був у США, поруч, у Канаді був, але відсилаючи 4 кілобакса щомісяця додому у Іршаву на які кошти ті люди там живуть.Вони їдять із смітників і живуть у притулках? Звісно якщо вони не кримінальні злочинці, а звичайні робітники із середнйою зарплатнею та середніми витратами на прожиток.
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19.02.2021 14:49 Ответить
Якщо жінки, то 2к це сума, яку вони можуть відіслати, сюди не входить вартість житла, харчування і т.п. Якщо чоловіки, то більше. Там повно важкої, але гарнооплачуваної (за нашими мірками) роботи, а закарпатці звикли пахати так, що не усі мексиканці так берують.
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19.02.2021 14:54 Ответить
Добре, я з вами не буду сперечатись.Я згоден з тим що якщо не має змоги заробити дома то потрібно їхати за кордон якщо хочеш заробити на житло та інші матеріальні здобутки. А не рухати шахтарською каскою по бруківці та волати грошей. До речі, працював на різні компанії у різніх країнах багато років. Але на закарпатський замок не заробив.
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19.02.2021 15:08 Ответить
Я ж написав. Для цього потрібно мати дві складові. + менталітет.
Я не стверджую, що у вас він якийсь поганий. Хтось подорожує по світу, хтось відпочиває, а на Закарпатті будують "хижі".
Ми ж говорили про Українське село. Ви дійсно думаєте, що для нього підходить концепція із "подорожами світом"? А от наша концепція їм точно підійде. Для початку, вилізуть із лайна, а вже потім, прийде час і до подорожів (чи не прийде )
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19.02.2021 15:22 Ответить
Канада гарна країна для життя, але заробити там стільки, скільки у Штатах не можливо. (якщо звісно ти не якійсь вузькопрофільний спеціаліст). Мені недавно розповідали що наші вівчари з полонини (ну ті, що отари овець женуть на полонини на випас) почали їздити на заробітки у Шотландію. Кажуть по 6к євро у місяць заробляють... (я не знаю наскільки це правда, але розмова була серйозна)
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19.02.2021 14:58 Ответить
Досить доносити! Пора таких виносити!!!
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08.06.2021 21:27 Ответить
Вона мабуть думає, що когось цікавить її відношення? Та срати ми хотіли на неї, її маму та тата, а також на усіх, хто у Києві вважає себе кацапом.
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19.02.2021 13:11 Ответить
але реакцiя суспiльства необхiдна, щоб такi малолiтнi Шарiкови не засирали iнформацiйний простiр своiм антиукраiнським лайном
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19.02.2021 13:28 Ответить
має бути не реакція, а відповідальність. Штрафи, такі, щоби тато із мамою могли після подібних "перформенсів" хіба що хатинку у забитому селі придбати і аж до позбавлення громадянства.
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19.02.2021 13:41 Ответить
абсолютно згоден!
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19.02.2021 13:53 Ответить
Реакція має бути у вигляді загального блокування параші ТікТок!
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08.06.2021 21:29 Ответить
вказана заява цієї російськаої нацистки має ознаки кримінального правопорушення за ст. 161 КК України за чрого має будь яка людина, так як в Україні вбачається відсутність СБУ і інших правоохоронців, подати заяву правоохоронцям за ст. 214 КПК України і через добу подати скаргу слідчому судді за ст.ст. 303-307 КПК України щоб внесли відомостфі до ЄРДР, а там мають вияснити і вік цього рашонацисто і т.д., а потім допитати батьків та оточення і це може визначити, що так її батьки та оточення скоюють в співучасті з нею злочини проти УкраїниУкраїнців? Тіктоку має бути подана заяваскарга на цю істоту, яка вважає надлюдиною над українцями та сільськими жителями, яку цю істоту годують? ...?
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19.02.2021 15:52 Ответить
Зі всім згоден. Крім одного. Мешканці села годують себе та своїх дітей... Не потрібно перебільшувати їх значимість в данний час!
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08.06.2021 21:30 Ответить
На троещинському базарі навіть чурки говорять по українськи... а цей геморой замість рота ще несе якусь херню.
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08.06.2021 21:28 Ответить
За ноги и с размаху головой об столб. Мама еще нарожает похер
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19.02.2021 13:15 Ответить
таких не потрібно народжувати, а тому її батькам почистити все щоб забули про батьківство і позбавити за цю істоту їх батьківства?
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19.02.2021 15:55 Ответить
Ни фига не понял...как это не ****...на губы посмотрите как туда входят русскоговоряшие члены...
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19.02.2021 13:25 Ответить
Так, із такою лексикою, це вже не дитина. Це самка гомосоветікуса. Шкода, що ми не можемо її зараз зі школи, на збирання бурячків, у якийсь колгосп відправити, як це ********* за Совка робити.
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19.02.2021 13:27 Ответить
Шоб їй запхали в усі дірки пацики на мотиках...********** городських...а в кого *** довше забрала в місто. а той потім хату віджав "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 546
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19.02.2021 13:30 Ответить
краще одразу цю малолітню сучку не на бурячки, а до **********, або до ордли, без права повернення в Україну.
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19.02.2021 16:05 Ответить
Оце хайпанули дівчинці, в неї майбуть за день підписників зросло в рази. Люди ви зрозумійте що користувачі тої мережі заради хайпу танцюють на могилах.
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19.02.2021 13:30 Ответить
То що пропонуєш ,, прастіть і отпустіть .? Чи може цю молокососку ще й по головці погладити . "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 8916 .

Таких тварюк треба вбивати ,, морально поки що . А якщо не одумаются ........ "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 6770 . ! Ну а шо ж дєлать .!? Якось з цим треба ж боротись .
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19.02.2021 13:58 Ответить
Прастить и опустить...без права учиться бесплатно...и без права на трудоустройство....выбор учиться и работать есть Израиль, США, рашка, Германия...
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19.02.2021 14:47 Ответить
Е-е ,, нє пайдьоть "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 6531 .! В Ізраілі ,щоб працювати , треба розмовляти на івріті , в США на інгліш ,, а в цієї скотини рузгоізічная щелепа . Чекає на неї одна лиш паРаша "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 818 .
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19.02.2021 15:49 Ответить
а чому весь російських нацистів табір з її та її батьків і її поцінувачів не хайпнули так щоб ...?
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19.02.2021 15:57 Ответить
Так завжди буде, поки батьки що цікаво здебільше української національності будуть навчати дитину мовою нац меньшини.
Самі батьки роздмухують майбутній мовний конфлікт і обмежують розвиток своєї дитини.
Це всеодно як чехи б вчили говорити свою дитину наприклад польскою мовою в Празі.
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19.02.2021 13:34 Ответить
Может и грубо сказала,но не надо навязывать один язык,у нас есть полное право говорить на языке который нравится,удобный.
Должно быть два языка ,должен быть выбор!
Поздно спохватились,уже языка украинского никто и не помнит..
То под поляками,то под немцами,то под Россией..
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19.02.2021 13:35 Ответить
виктор - завали свое кацапское хлебало! Я тебе понятно написал, мразь?
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19.02.2021 13:40 Ответить
"То под поляками,то под немцами,то под Россией.." То почему второй не польский не немецкий. Ну или не французский с английским?
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19.02.2021 13:44 Ответить
А ця блогерка підліток, з підлітковим максималізмом, переросте і можливо змінить свою думку, ще й стане націоналістом)
По собі знаю).
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19.02.2021 13:37 Ответить
скорее через 3 года проголосует за русский мир
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19.02.2021 13:52 Ответить
Дай Боже ,, але , змінити думку , треба їй допомогти якось "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 8268 ..

Ера мілосердія , толєрантность і всьо такоє , це все дурниці .
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19.02.2021 14:04 Ответить
у цієї істоти зверхність над людьми з українською мовою та з села, що викохали в ній її батьки, діди, ... і цяі істота не хитається з одного місця в інше щодо своїх батьків, дідів, а її від імені цих батьків, дідів вивертає від українського та села в бік російського нацизму, що й визначає не кризу батьків та дітей і ..., де дівчинки більш від хлопчиків розумні, то ...?
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19.02.2021 16:02 Ответить
Всяко разно можеть с ************* случитца
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19.02.2021 13:42 Ответить
Не подобається мова, тоді чемодан-кпп-лугандон!
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19.02.2021 13:44 Ответить
А нельзя ли узнать о школьном учреждении этой удивительно воспитанной девочки? Кто директор, кто классный руководитель? Какие оценки у Лизы по украинской (которая ей встралась) мове?
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19.02.2021 13:48 Ответить
"Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 5173
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19.02.2021 13:52 Ответить
Арест. - красавіца ... "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 718
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19.02.2021 14:00 Ответить
Воно це знає, його ж єрмак покликав в любов пограти!!!!!!!
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19.02.2021 15:42 Ответить
Да все просто решается - обязательный экзамен как в школе так и при поступлении в ВУЗ не брать тех кто не сдал ИГ по МОВЕ....и мова для всех таких детей станет очень даже нужной....
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19.02.2021 14:02 Ответить
Не в школе, а при поступлении в школу в первый класс.
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19.02.2021 14:05 Ответить
Не согласен травмировать детей 6 лет не стоит.....А вот за 12 лет в школе МОВУ обязанны выучить....
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19.02.2021 14:13 Ответить
При чем здесь травмировать?Почему бы ребенку к шести годам и не стать разговаривающим на языке страны в которой он родился и живет.
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19.02.2021 14:19 Ответить
Да потому что он живет с русскоязычными родителями и возможно бабушками и дедушками....Он же в этом не виноват?????
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19.02.2021 16:42 Ответить
Наслідки обрання ватноголових
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19.02.2021 14:02 Ответить
Типове жлобеня. Примітивна істота, непотріб.
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19.02.2021 14:03 Ответить
Родители у этой руссковоспитаной девочки не бедные, так что могли бы ее и перевести в какую классическую гимназию в Донецке к ментально и языково близким людям.Что бы не мучалось дитятя среди мовных.
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19.02.2021 14:04 Ответить
Стаття - рекордсменка за переглядами.
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19.02.2021 14:05 Ответить
Шкода, що ця істота не читатиме наших слів. Та про всяк випадок, скажу.
Я не сподіваюсь на розум цієї "блохерши"; на сьомому році війни з московією думаюча людина мала б хоч щось зрозуміти.
Я розумію, що ця істота - уродливе поєднання совкової спадщини батьків та слабких мізків. І начхать мені було б на це недолуге, але ж скілько такого лайна вУкраїні! І це реально напрягає
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19.02.2021 14:10 Ответить
А ось інформація про батьків. https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/9e44757b-2184-478e-bb31-e9ade5bb0784/
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19.02.2021 14:47 Ответить
Декларація Леоненко Геннадій Павлович за 01.01.2018 - 30.09.2018 рік

 Учений секретар

 ДержНДІ Спецзв"язку============
Это допуск к гостайне!!!!!!!! Плотная беседа в СБУ с подписочкой и с работы ПНХ!!!!
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19.02.2021 14:50 Ответить
Возьмите на контроль пожалуйста господин бутусов...!!!!! Ради этого готов на бан и умышленно размещаю порно
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19.02.2021 14:53 Ответить
во...и не банят. видать банщикам сподобалось))
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19.02.2021 22:23 Ответить
Росії не так важко заплатити невелику суму грошей за ризик певним особам, типу агітаторів партії Шарія. Повна брехня, що зараз Київ розмовляє виключно російською, нікчемний вкид, хоча російської ще дійсно багато. Краща ситуація в школах та садочках де для дітей українська є рідною з дитинства. Об'єктивно скажу як киянин - одразу після революції українською спілкувалсь чи пробували відсотків 70, після приходу до влади Зе відсоток суттєво впав десь до 40, і зараз знову пішов зріст. Дивні у нас люди. Як тільки держава починає робити якісь кроки назустріч мові, одразу настає покращення. Хоча ви ж не зможете одразу розмовляти французською, навіть якщо вас грошима обсипати) Тобто гарно чи погано українську знають всі, проте використовують в повсякденні не всі.
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19.02.2021 15:07 Ответить
Гонору то гонору,настоящий кацап все через х..й или через пляшку в заднице .
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19.02.2021 15:21 Ответить
шо, где? мож я чагой пропустил? целых 15 стр... по логике , уже должен выйти видеоролик с чистосердечным раскаянием(навколюшках).
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19.02.2021 15:39 Ответить
Показывать себя ватной дурой всему миру - это тоже Тик-Ток?
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19.02.2021 15:58 Ответить
Из этого "выступления" можно оставить только:
"нас эта бл#дь не #бет"
на ее же собачьей мове "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 6898
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19.02.2021 16:02 Ответить
Тьолочка зловила хайп батькам, але гадаю і відчуваю що це все останеться та забудеться десь через місяць. Але, в даному випадку, за вчинки дітей повинні відповідати батьки, щось я не бачу реакції з сторони дорослих за цей зухвалий вчинок "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову - Цензор.НЕТ 2506
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19.02.2021 16:16 Ответить
народ лається а мені шкода дівчинку, питання більш до батьків та школи-з них треба відповідь отримати , іх лаяти !
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19.02.2021 16:45 Ответить
Ну что тут скажешь???... 15 лет. ****. Если нельзя расстрелять, то гнать сраной метлой до самой границы.
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19.02.2021 18:44 Ответить
+++
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19.02.2021 20:32 Ответить
То й хай збирає валізу на Росію ця криворота *****@ рУзкого міра - їй вже не буде життя в Україні,

а на Росії і дійсно сподобається:
Ты понесёшь наказание": Следственный Коммитет России "поздравил" 14-летних с днём рождения
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19.02.2021 23:06 Ответить
Батьки чули що вона меле? Чи у них в сім'ї так спілкуються?
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20.02.2021 05:03 Ответить
Ну скажіть, як мені не любити українську мову, коли найрідніші люди, мої батьки розмовляють українською. Може мені з ними перестати спілкуватися.
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20.02.2021 11:17 Ответить
шановні люди! Вона порушила закон! За держзраду її реально можливо притягти до адміністративної відповідальності, її можливо покарати з точки зору закону, просто хто розбирається, як це грамотно зробити!!! Допоможіть її притягти до відповідальності перед законом. Тому, що подібні люди будуть себе відчувати вільно перед кримінальними вчинанками і надалі порушувати ще серйозніші закони, хоча держзрада -це серйозне порушення,
П.с. Я киянка -українськомовна. Я не з села, Спілкуюсь свідомо українською мовою, але і нормально ставлюсь до росмовних. Чому тоді я, в своїй країні, повинна чути і платити податки за таких "громадян " .
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20.02.2021 16:48 Ответить
обычная соска каким место на ленинградке, безродная дегенератка, отброс
ну и чего вы так разгорячились, такие есть в любом народе, таких никто не уважает ни оккупанты ни их сограждане, были б это гитлероцы эта курица лизала б им зад, такая натура, пинками шкуру к кордону с россией и пусть там говорит на русском хотя зачем ей вообще говорить на это у неё голова не приспособлена
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14.03.2021 08:22 Ответить
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05.11.2021 20:09 Ответить
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