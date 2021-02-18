Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из крупнокалиберного пулемета. А вблизи Шумов российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.
На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 196 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
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краще буяльскому прицел прикупите...
,,Если НАТО и Украина попытаются взять Крым в блокаду, многие страны просто перестанут существовать. "
Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швиткин !
Тільки жорсткими санкціями можна зупинити кремлівських мерзотників , вбивць і відвертих злодіів чужого майна і територій !
1 год ·
Зеленский сошел с трапа самолета, который он обещал продать, сел в кортеж, который он обещал искоренить, и поехал на дачу, которую он обещал отдать детям.
Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы б...ди, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились? Я за вашим "хуже не будет" не успеваю
Официально: быдло стало хуже жить нежели во времена "Мы никогда так плохо не жили, как при Порошенко".
После того как подняли благосостояние учителей до 4К$, как озолотили медиков золотым дождём, наступила очередь ЕвроБляХеров. -170К. Это вы ещё рожать не ходили. Зато не барыга.
Те кто кричал: "Армию, Мову, Веру на хлеб не намажешь", теперь будут вынуждены мазать на хлеб повышение цен:
- на электроэнергию - 86%;
- на воду - 47%;
- на газ - 45%.
А теперь "хоть посмеемся".
Если вечер-вечер наступает вдруг,
если кушать тебе не чего мой друг,
если пол-зарплаты за коммуналку ты отдал,
поскорее включай наш вечерний квартал!
Тихої ночки синочки...