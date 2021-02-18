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партия (555) Шарий Анатолий (220)

Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Виктор Шарий в 2019 году за 500$ согласился на использование его фамилии в названии политсилы и теперь жалеет об этом решении.

Мужчина рассказал историю своего участия в создании партии в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Виктора Шария, использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году — перед выборами в Верховную Раду. Тогда ему позвонили представители видеоблогера и предложили вознаграждение в 500 долларов.

Виктор Шарий рассказал, что после визита к нотариусу он долгое время никакого отношения к партии не имел: "После того, как я дал свое согласие, я на некоторое время даже забыл о них".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ

Однако в 2020 году представители партии настояли на том, чтобы он выехал на какое-то время в Турцию, и оплатили отдых в турецком отеле. А после предлагали просить политического убежища в Германии или Швейцарии, но Виктор Шарий отказался это делать.

Теперь он уверяет, что хочет забрать назад разрешение на использование фамилии в названии партии. Мужчина отметил, что ему уже надоели шутки окружающих о том, что его фамилию использует "Партия Шария".

Также на Цензор.НЕТ: СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию. ВИДЕО

"Начинают подкалывать, "стебаться", а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить во всем этом точку", - говорит Виктор Шарий.

Мужчина добавил, что сейчас добровольно приехал в Киев, чтобы дать пояснения СБУ. Видео якобы своего задержания, опубликованное Анатолием Шарием, он называет фейком.

Смотрите также: Проект "Без цензуры": СБУ задала жару Шарию. Что дальше? ВИДЕО

Напомним, в октябре 2020 года Виктор Шарий обратился в Окружной административный суд Киева с требованием не только запретить "Партии Шария" использовать свое имя, но и прекратить деятельность этой политсилы вообще. Однако в декабре он от иска отказался.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+57
Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 9603
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18.02.2021 22:46
+54
Т.е., "партия" - фейк, как и все остальное, шо проистекает из-под педофила. Этого достаточно, шоб забанить регистрацию этой "партии"?
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18.02.2021 22:40
+54
Чувак недорого торгует фамилией предков

Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 6876
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18.02.2021 22:55
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Правила форума Совет форумчан
Т.е., "партия" - фейк, как и все остальное, шо проистекает из-под педофила. Этого достаточно, шоб забанить регистрацию этой "партии"?
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18.02.2021 22:40 Ответить
В жовтні позвався до суду ,а в грудні підігнали черговий транш і він відкликав позив !!! Вумний ,аж страшно!!!)))
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18.02.2021 22:48 Ответить
Чувак недорого торгует фамилией предков

Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 6876
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18.02.2021 22:55 Ответить
Редкий мудак -- такой всю семью продаст за копейку Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 9090
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19.02.2021 06:30 Ответить
ахаха! 500баксов кончилось?)))
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18.02.2021 22:43 Ответить
Депил тот Шарий что дал свою хфамилию партии... кретинов и врагов Украины..к стенке его и делов то...а тот что в Испании ШАРИЙ 100 раз Депил...
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18.02.2021 23:41 Ответить
Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 6517
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18.02.2021 22:43 Ответить
Щось цей Чахлик невмирущий на )(уйла ****** !!!))
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18.02.2021 22:49 Ответить
здається обоє ********))
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18.02.2021 23:10 Ответить
зомби
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19.02.2021 03:42 Ответить
Малая архитектурная форма "Короткая встреча между отсидками в ГУЛАГе".
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19.02.2021 07:22 Ответить
Хитрый ублюдок Анатолий Шарий,знал что делает. Знал что за них рано или поздно возьмутся и подставил другого.
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18.02.2021 22:43 Ответить
А при регистрации партии имя и отчество никогда не спрашивают? Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 4949
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18.02.2021 22:45 Ответить
В документах справжнє ім"я та по-батькові,але вони в назві партіі не застасовуються !!!)))
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18.02.2021 23:00 Ответить
А него случайно нет знакомых с фамилией Тимошенко? Есть возможность заработать еще 500 зеленых! Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 9692
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18.02.2021 23:26 Ответить
ти як мале дитя)))
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18.02.2021 23:10 Ответить
Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 9603
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18.02.2021 22:46 Ответить
Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 5172 ******** бред. Зачем? А затем, что везде задница. Куда ни глянь- задница. Втупую- задница. Ладно...
Если коротко, то всё понятно: Шарий- тварь, законченная. Мне таки непонятно, кто его крышует?! Вариант ФСБ- не предлагать. Мне просто очевидно: эта тварь играет на стороне тех, которые ведут нас всех к окончательному расколу... а вот тут, сограждане- звиздейшн... ну и резню предполагаю, взаимную.

Такое вот. И никто меня не убедит в обратном. Все- твари, весь политикум, без исключения.
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18.02.2021 22:46 Ответить
покірне телятко дві матки сосе....
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18.02.2021 23:11 Ответить
Болт на 24 из лівою різьбою !!!)))
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18.02.2021 23:20 Ответить
а кого тобі "прєдлагать"... прокацапський пропагандон, і ти питаєш на кого працює?
а чи не почалася в тебе деменція, дружок?
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19.02.2021 02:12 Ответить
Повія, за 500 "баксів, погодилася, щоб її трахали, але не подумала, що її будуть трахать принародно, посеред міської площі...
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18.02.2021 22:46 Ответить
Какие же лохи эти любители петушария. Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 5836
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18.02.2021 22:47 Ответить
«Дубінський? Ні, не чули!»Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 6725
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18.02.2021 22:48 Ответить
Ні Ізраїль , ні Україна "своїх" не здають Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 2827
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19.02.2021 10:12 Ответить
Да-да, правильно, и назови свою партию "Петушарий"
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18.02.2021 22:49 Ответить
О чём я тут и писал ранее.
Но знатоки тут умничали: "а что делать? Юридически всё чисто. И т.д."
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18.02.2021 22:49 Ответить
Тем временем сорока пистолям короля Людовика XIII, как и всему на белом свете, имеющему начало, пришел конец...

Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 9890
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18.02.2021 22:49 Ответить
Вы, прямо, дословно помните текст....
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18.02.2021 22:56 Ответить
Текст я скопировал: помню суть, но не дословно.
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18.02.2021 22:58 Ответить
Я часто вот эту фразу оттуда цитирую:
- Разучилась пить молодёжь...
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18.02.2021 23:05 Ответить
Атос, если не ошибаюсь?
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18.02.2021 23:06 Ответить
Угу, во время пьянки после освобождения Атоса и Гримо из погреба.
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18.02.2021 23:20 Ответить
Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии - Цензор.НЕТ 2902
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18.02.2021 22:50 Ответить
В СБУ он точно недобровольно явился. Да уж, до конца десятилетия Европой тут не пахнет.
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18.02.2021 22:51 Ответить
Якого десятиріччя???Для історіі це не термін!!!)))
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18.02.2021 22:54 Ответить
Зря ты ему плюсанул. Это петушариевец, раньше его ник был "Красный воздушный шарик" на Германском.
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18.02.2021 23:23 Ответить
Винен,виправимо помилку ,негайно !!!)))
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18.02.2021 23:32 Ответить
Красное резиновое изделие, так ты схавало, шо тебя педофил тупо кинул? Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 6590
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18.02.2021 23:22 Ответить
Вироб №2 , згідно номенклатурі СРСР !!!)))
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18.02.2021 23:33 Ответить
Прям шпийонский роман)
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18.02.2021 22:51 Ответить
Какой лох, за 500 баксов согласился "использовать фамилию".
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18.02.2021 22:56 Ответить
Ну,в грудні від судових позовів відмовився теж незадарма.
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18.02.2021 23:03 Ответить
"Виктор Шарий в 2019 году за 500$ согласился на использование его фамилии..." Источник: https://censor.net/ru/v3248810
За взятку 500 долларов обычно садят... Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 3553
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18.02.2021 22:58 Ответить
Это - не взятка. Это - гонорар. Но налоги всё равно надо платить.
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18.02.2021 23:07 Ответить
Штирлиц по украински ))
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18.02.2021 22:59 Ответить
Тупой продажный ублюдок, засунь свои 500 баксов сам знаешь куда и пригласи туда всю свою бутафорную партию для пущего уюта. Надеюсь, этим удовольствием ты не отделаешься, понимаешь, потому что заплачено, тупица!
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18.02.2021 23:00 Ответить
Бидончик и не на такое способен. Мочите уже этих мразей, ТВ "Наш"!
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18.02.2021 23:01 Ответить
СБУ надо всеми фигурантами заняться без промедления.Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 6907
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18.02.2021 23:01 Ответить
а це і не твоє прізвище, це прізвище того шарія, що зареєстрував партію
знову толік обісравсь
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18.02.2021 23:04 Ответить
То есть, некоторые недоразвитые голосовали за партию какого то Виктора Шария, которого никто знать не знал?
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18.02.2021 23:07 Ответить
чому декотрі?
всі, хто голосував, - всі недорозвинуті
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18.02.2021 23:09 Ответить
Думали что покупают Аdidas , когда четко написано Аb****
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18.02.2021 23:09 Ответить
Не розумію.Це власник партії,чи співвласник ? Він не може перейменувати-перереєструватись ?
Типу,в СБУ хитрий план,-коли суд задовольнить вимогу цього Шарія,й при подачі документів на перереєстрацію ,відмовити під якимось приводом ?
Дурня якась.За наявності ресурсів можна купити-розкрутити шарійоподібного блохєра,й забацати під нього партію....
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18.02.2021 23:10 Ответить
"жертва аборта" свою "гречку" в $500 получил - и теперь волае "охрана-отмена" - мыжы ниэтага хатели.. тот же зебил, только в профиль..(
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18.02.2021 23:10 Ответить
Беднеет и нищает народ, тут надо было 500 тыс. просить, как минимум....хотя раньше и депутатам по лимону баксов за правильное голосование заносили, а сейчас за 10 штук голосуют с радостью.
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18.02.2021 23:10 Ответить
Вот что Байден животворящий делает
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18.02.2021 23:15 Ответить
а шо шарік чи всрався??? а раніш такий сміливий був.....
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18.02.2021 23:24 Ответить
на таких лохах и держаться все эти шарии, гордоны и прочая мразота в Украине ..
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18.02.2021 23:25 Ответить
Это разве не мошенничество? Года на три тюрьмы.
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18.02.2021 23:28 Ответить
Пох ! Все рівно розстріляти !
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19.02.2021 00:05 Ответить
Такую мразоту, точно так же, как и подъездных бабок-теток, берущих гречку, нужно лишать избирательного права!
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19.02.2021 00:30 Ответить
Получается,что шарийопы,размахивая красными гон&нами,голосовали за незнакомого мужика,нанятого за 500$?капец))))))
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19.02.2021 00:43 Ответить
Нет, все Ублюдки, которые голосовали за Шария, за ОПА-ЖОПА-БЛОК голосовали за другую тварь - за Вову *******, он же Дед Кабай, он же Плешивый, он же Кремлевский Карлик.
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19.02.2021 01:09 Ответить
Дебил. Очень жадный и глупый.
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19.02.2021 01:37 Ответить
яке нах "іспользованіє хвамілії"? пдрс... це шахрайство і підлог!!! це стаття КК від 3х до 5ти мінімум... кончене тупориле чмо!
цій поторочі варто вуха на жопу натягнути Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища - Цензор.НЕТ 9042
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19.02.2021 02:22 Ответить
найцікавіше, що в коментах до відео набігло ШМАРОйобиків і захищають свого сраного, оброслого бабуїна!

А цей продажний ідіот з відео прямо сказав, що його СБУ не щемило і не залякувало, але в коментах дауни всі, як один, пишуть, що "СБУ євО запУгалА, Сідіт, глазкі бЄгают, бЄдний..." дебіли! 🤮
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19.02.2021 05:59 Ответить
Долбодятлам это никак не помешает и дальше от него писяться...
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19.02.2021 06:53 Ответить
Редкостный ИМБЕЦИЛ!
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19.02.2021 07:32 Ответить
Сразу было понятно, что на алкаша какого-то зарегали партию, лошара получил 500 бакинских, а настоящий фигурант - виллу в Испании 😁😁😁😁
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19.02.2021 08:08 Ответить
Дупе стало гаряче.
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19.02.2021 08:17 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..


..
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19.02.2021 08:30 Ответить
мій батько віруюча людина, ще в 2003 році мені казав що путін це гог із країни магог, або передвісник апокаліпсиса.
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19.02.2021 11:23 Ответить
Все этот пидарок знал и понимал. Дебил за 500 баксов опозорил себя и потомков на 100 лет. А настоящий Шарик смеется. И таких олигофренов тысячи.
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19.02.2021 08:57 Ответить
и ведь одноклеточные голосовали за шмария и его "партию". реально голосовали.
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19.02.2021 09:24 Ответить
ну нет, ватничек, теперь тебя чмырить станут еще больше))) думал один раз - не пдрс, а 500 баксов всегда 500 баксов?))) до конца своих дней теперь шары надувать будешь))
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19.02.2021 09:40 Ответить
Был ты Шариком теперь будешь Бобиком, а может и до Моськи дорастёшь.
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19.02.2021 10:24 Ответить
ну таки 500 баксов єто не кило гречки.
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19.02.2021 10:40 Ответить
чергова історія про чувака, який думав що продав свою сраку задорого. Тепер і гроші ладен віддати аби змити ганьбу.
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19.02.2021 11:19 Ответить
Это прямой, наглый обман людей, то есть того народа, который так "любит защищать" Шарий и ему подобные прокремлевские марионетки.
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19.02.2021 15:40 Ответить
 
 