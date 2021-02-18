Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии. ВИДЕО
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Виктор Шарий в 2019 году за 500$ согласился на использование его фамилии в названии политсилы и теперь жалеет об этом решении.
Мужчина рассказал историю своего участия в создании партии в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Виктора Шария, использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году — перед выборами в Верховную Раду. Тогда ему позвонили представители видеоблогера и предложили вознаграждение в 500 долларов.
Виктор Шарий рассказал, что после визита к нотариусу он долгое время никакого отношения к партии не имел: "После того, как я дал свое согласие, я на некоторое время даже забыл о них".
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Однако в 2020 году представители партии настояли на том, чтобы он выехал на какое-то время в Турцию, и оплатили отдых в турецком отеле. А после предлагали просить политического убежища в Германии или Швейцарии, но Виктор Шарий отказался это делать.
Теперь он уверяет, что хочет забрать назад разрешение на использование фамилии в названии партии. Мужчина отметил, что ему уже надоели шутки окружающих о том, что его фамилию использует "Партия Шария".
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"Начинают подкалывать, "стебаться", а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить во всем этом точку", - говорит Виктор Шарий.
Мужчина добавил, что сейчас добровольно приехал в Киев, чтобы дать пояснения СБУ. Видео якобы своего задержания, опубликованное Анатолием Шарием, он называет фейком.
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Напомним, в октябре 2020 года Виктор Шарий обратился в Окружной административный суд Киева с требованием не только запретить "Партии Шария" использовать свое имя, но и прекратить деятельность этой политсилы вообще. Однако в декабре он от иска отказался.
Пожалуйста, подождите...
Если коротко, то всё понятно: Шарий- тварь, законченная. Мне таки непонятно, кто его крышует?! Вариант ФСБ- не предлагать. Мне просто очевидно: эта тварь играет на стороне тех, которые ведут нас всех к окончательному расколу... а вот тут, сограждане- звиздейшн... ну и резню предполагаю, взаимную.
Такое вот. И никто меня не убедит в обратном. Все- твари, весь политикум, без исключения.
а чи не почалася в тебе деменція, дружок?
Но знатоки тут умничали: "а что делать? Юридически всё чисто. И т.д."
- Разучилась пить молодёжь...
За взятку 500 долларов обычно садят...
знову толік обісравсь
всі, хто голосував, - всі недорозвинуті
Типу,в СБУ хитрий план,-коли суд задовольнить вимогу цього Шарія,й при подачі документів на перереєстрацію ,відмовити під якимось приводом ?
Дурня якась.За наявності ресурсів можна купити-розкрутити шарійоподібного блохєра,й забацати під нього партію....
цій поторочі варто вуха на жопу натягнути
А цей продажний ідіот з відео прямо сказав, що його СБУ не щемило і не залякувало, але в коментах дауни всі, як один, пишуть, що "СБУ євО запУгалА, Сідіт, глазкі бЄгают, бЄдний..." дебіли! 🤮
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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