Шарий, на которого зарегистрирована одноименная партия: Хочу отозвать разрешение на использование своей фамилии. ВИДЕО

Виктор Шарий в 2019 году за 500$ согласился на использование его фамилии в названии политсилы и теперь жалеет об этом решении.

Мужчина рассказал историю своего участия в создании партии в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Виктора Шария, использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году — перед выборами в Верховную Раду. Тогда ему позвонили представители видеоблогера и предложили вознаграждение в 500 долларов.

Виктор Шарий рассказал, что после визита к нотариусу он долгое время никакого отношения к партии не имел: "После того, как я дал свое согласие, я на некоторое время даже забыл о них".

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Однако в 2020 году представители партии настояли на том, чтобы он выехал на какое-то время в Турцию, и оплатили отдых в турецком отеле. А после предлагали просить политического убежища в Германии или Швейцарии, но Виктор Шарий отказался это делать.

Теперь он уверяет, что хочет забрать назад разрешение на использование фамилии в названии партии. Мужчина отметил, что ему уже надоели шутки окружающих о том, что его фамилию использует "Партия Шария".

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"Начинают подкалывать, "стебаться", а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить во всем этом точку", - говорит Виктор Шарий.

Мужчина добавил, что сейчас добровольно приехал в Киев, чтобы дать пояснения СБУ. Видео якобы своего задержания, опубликованное Анатолием Шарием, он называет фейком.

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Напомним, в октябре 2020 года Виктор Шарий обратился в Окружной административный суд Киева с требованием не только запретить "Партии Шария" использовать свое имя, но и прекратить деятельность этой политсилы вообще. Однако в декабре он от иска отказался.