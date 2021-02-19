"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский. ВИДЕО

Люди в шахтерских поселках в Ростовской области и на оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской области живут практически одинаково - разрушеная инфраструктура, отсутствие работы и, очень часто, элементарных условий для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и отмечает, что единственная разница между шахтерскими поселками в РФ и на оккупированных территориях Украины в том, что по украинским прошла война, а в российских - "20 лет стабильности".

"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области"...Ну, вот Россия. Вот Ростовская область. Там войны не было, майданов не было, там 20 лет Путин, там 20 лет стабильность, там 20 лет все встают с колен, а шахтерские поселки выглядят точно также, как какой-нибудь Зоринск в "ЛНР" или любой другой шахтерский поселок в ОРДЛО. Только разница в том, что Зоринск обстреливали - там была война, а в этих шахтерских поселках Ростовской области - там "стабильность", там никакой войны нет", - говорит Казанский.

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