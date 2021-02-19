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Россия (91304) шахтеры (649) Донбасс (26945) Казанский Денис (307)

"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

Люди в шахтерских поселках в Ростовской области и на оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской области живут практически одинаково - разрушеная инфраструктура, отсутствие работы и, очень часто, элементарных условий для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и отмечает, что единственная разница между шахтерскими поселками в РФ и на оккупированных территориях Украины в том, что по украинским прошла война, а в российских - "20 лет стабильности".

"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области"...Ну, вот Россия. Вот Ростовская область. Там войны не было, майданов не было, там 20 лет Путин, там 20 лет стабильность, там 20 лет все встают с колен, а шахтерские поселки выглядят точно также, как какой-нибудь Зоринск в "ЛНР" или любой другой шахтерский поселок в ОРДЛО. Только разница в том, что Зоринск обстреливали - там была война, а в этих шахтерских поселках Ростовской области - там "стабильность", там никакой войны нет", - говорит Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приграничные шахтеры с нашей стороны должны быть как сыр в масле, чтобы с той стороны смотрели и понимали, где хорошо", - бизнесмен Кропачев

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+51
А в том деревянном сарайчике на фото, 100% еще и Обама насрал, сц...ко!
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19.02.2021 10:33
+37
"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский - Цензор.НЕТ 6126
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19.02.2021 10:30
+36
"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области".. Источник: https://censor.net/ru/v3248861 /// В мене одне запитання: чи знала даунбаська вата про рівень життя в кацапо-ординських шахтарських поселеннях-гетто? Знала! Виходить, питання не в бажанні мати краще життя, зрадивши Україну і приєднавшись до паРаші. Питання в іншому. Прокацапська вата, живучі в Україні, всіма фібрами душі НЕНАВИДИТЬ Україну! Вихід бачу тільки один: депортувати цю нечисть з українських земель! Ці істоти ніколи не стануть в душі громадянами України, бо нема в них душі. Вони - зомбі.
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19.02.2021 10:59
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"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский - Цензор.НЕТ 6126
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19.02.2021 10:30 Ответить
Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла,
Люли-люли, стояла.
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли-люли, заломати,
Люли-люли, заломати.
Я ж пойду погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли-люли, заломаю,
Люли-люли, заломаю.
Срежу я с березы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка...
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19.02.2021 11:09 Ответить
Віктор Федорович, Ви з якого року народження? "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 3918 Я, пам"ятаю цю пісеньку навіть мелодію. В 60-му році в 1-му класі на уроці співів нас розучували цю "патріотичну", привчали до "патріотизму" мабудь ломати берізки. "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 3918
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19.02.2021 15:30 Ответить
кацапня бухая, ленивая и тупорылая вот и все, чему удивляться
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19.02.2021 12:06 Ответить
+++
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19.02.2021 14:35 Ответить
враньйо! аміріканскій фаташоп! всьоравно в рассіі луччє!
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19.02.2021 10:31 Ответить
Стопудова. ********, сакральна, рузькомірно і кальеновставальна.
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19.02.2021 15:14 Ответить
А в том деревянном сарайчике на фото, 100% еще и Обама насрал, сц...ко!
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19.02.2021 10:33 Ответить
и Трамп нарыгал.....
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19.02.2021 10:34 Ответить
Он такой...
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19.02.2021 10:35 Ответить
Там Байден уже пристраивается... "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 3429
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19.02.2021 11:09 Ответить
ХЗ, я до войны ещё по работе ездил по Луганской области, и бывал, в том числе и в таких городках, построенных вокруг единственной шахты. После её выработки они выглядели примерно так же, как вот этот рашкинский мухосранск.
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19.02.2021 10:39 Ответить
Ну вот и хорошо. Значит в Ростовской области будут спать спокойно.
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19.02.2021 10:49 Ответить
Дебилов ничем не переубедишь. Они думают шо то такое в Ростовской области а им Вова Пу даст денег. За предательство. И кредиты спишут.
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19.02.2021 10:42 Ответить
Та да, небоскрёбов как в москва-сити построит.
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19.02.2021 10:46 Ответить
вот что будет если всю жизнь на державу пахать
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19.02.2021 10:42 Ответить
Адміни,виправте вже формат відео на сайті, 4:3 ще з середини двотисячних пішли.
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19.02.2021 10:44 Ответить
Навіщо нам ростов , дивимося шо у нас робиться, і на цивілізований світ.
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19.02.2021 10:45 Ответить
Ні. Ми будемо дивитися туди куди нас хоче затягнути кацапня в будь-який спосіб.
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19.02.2021 10:51 Ответить
Тот кто снимал ролик в Ростовской области - провокатор. На видео он спрашивает: "У вас, что здесь война прошла"? А это блогер, не знает? На территории Ростовской области ввелись боевые действия, во время второй мировой войны, в 1943-44гг. Историю учи - никакого уважения к дидам.
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19.02.2021 10:54 Ответить
ты не способен понимать иронии и намека? там еще были войны с половцами... в 12-13 веке...
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19.02.2021 11:03 Ответить
Половцы - это давно было. А с активных военных действий во время второй мировой войны, прошло только 77 лет. Конечно же, не успели восстановить инфраструктуру. Нужно немножко подождать и все будет хорошо. А такие блогеры - провокаторы.
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19.02.2021 11:07 Ответить
Я колись спитав, жартуючи, жителя смт. Озінки, райцентру в Саратовській області: "А у вас когда война закончилась? Год тому?". Він на мене подивився, як на ідіота: "До нас вайна не дашла! Немцев на Волге астанавили... Ты что, историю не учил?" . Питаю: "Так чего же у вас в райцентре люди, до сих пор, в землянках живут?". Показав йому фото свого смт., що було в центрі Корсунь-Шевченківської битви, і було відбуловане... Був "посланий"...
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19.02.2021 19:28 Ответить
От я ще буду шукать фотографії 1984 року. А сама знаменита землянка стояла прямо біля паркану школи - між ним і автобусною зупинкою... Я дивлюся, хоч будівлю ж/д вокзалу замінили... В моі часи у зал очікування заходили так по сходах спускалися - будівля на півметра з землю заглиблювалася...
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22.02.2021 09:35 Ответить
Сонечко, а Ви "утрудіть" себе, і прочитайте, Коли саме була моя розмова... 1984 рік... І моє смт. теж сильно змінилося, порівняно з тим, що було в 1984 році... Так що я теж "за об"єктивність"...
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22.02.2021 10:38 Ответить
Ксенія, ви мені про "полесские сёла" не співайте - я зараз живу там і знаю... І так і хочеться "палещукам" сказать - "Вам, що, "нагайки" не вистачає?". Колись у кожному селі була грибоварня, люди гриби збирали, консервували, весь "соцблок" їв гриби з Полісся... Хто заважає зробить те саме? Гриби ж, рости продовжують, як і при Радянській владі... Є таке село - Радуль... При Радянській владі був цех лозових меблів... Де він зараз? Лоза закінчилася? Може, вся справа в людях? Чому села на решті України, не "хиріють"?...
А про Озінки я нічого не казав "крамольного". Просто, тоді вони були "діркою з задниці Росії", а зараз - прикордонна станція, з прикордонним режимом, комендатурою, митницею... Що і змусило зробить перебудову... А щодо "проехать просёлочной дорогой" - так у мене є знайомий, полковник медслужби. Він, з дружиною, родом з Солянки, Озінського району. Туди воду питну, так і возять, до цих пір...
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22.02.2021 11:38 Ответить
Що за "вереск"? "Дєвачка", Ви, взагалі, у суті полеміки розібраться можете? Навіщо мені Ваше "Замчалово"? Ще мені будете про гриби розповідать, на Поліссі... Якби Ви тут частіше бували, а не "мимо прахадя, абратили внимание...", то знали-б, що я непогано розбираюся у грибах взагалі, і в поліських - особливо... Будете мені "казки розказувать"... Це я молодь з поліського села повиганяв?
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22.02.2021 12:08 Ответить
Продовжуйте... Але без мене... Заважать не буду...
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22.02.2021 12:25 Ответить
тебе дебилу поясню-- чуть менее годков прошло с окончания т.н. б\д (если те, идиоту дойдет, про шо рич идёт..) в германии....(((= может сравнишь достижения...??? - мы ждем-с...)))
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19.02.2021 22:39 Ответить
и вообще= вон наххххх, и чем дальше, тем спокойнее)))- в БАННН, к ***** своей !!!)))
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19.02.2021 22:42 Ответить
А пєчєнєгі не робили набіги? "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 9592
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19.02.2021 11:10 Ответить
Однозначно фейк, эти снимали в львовской области нанятые актеры, на самом деле там как в Швейцарии😁😁😁😁
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19.02.2021 12:13 Ответить
"Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 2963 "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 2963 "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 2963
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19.02.2021 17:23 Ответить
Окурок ограбил со товарищами страну и поставил на грань выживание. Но это и хорошо, быстрее развалится...
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19.02.2021 10:55 Ответить
Рузьге мир и изыг зато есть🤣
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19.02.2021 10:56 Ответить
"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области".. Источник: https://censor.net/ru/v3248861 /// В мене одне запитання: чи знала даунбаська вата про рівень життя в кацапо-ординських шахтарських поселеннях-гетто? Знала! Виходить, питання не в бажанні мати краще життя, зрадивши Україну і приєднавшись до паРаші. Питання в іншому. Прокацапська вата, живучі в Україні, всіма фібрами душі НЕНАВИДИТЬ Україну! Вихід бачу тільки один: депортувати цю нечисть з українських земель! Ці істоти ніколи не стануть в душі громадянами України, бо нема в них душі. Вони - зомбі.
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19.02.2021 10:59 Ответить
+++++
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19.02.2021 15:17 Ответить
Кілька років тому, може, й при янику, бачила в газеті фотку селища шахтарів біля м. Шахти, в статті про наших і їхніх шахтарських проблемах. Це був шок -- якісь низькі темні халупи, штахетні нефарбовані забори похилилися, необжитість і занедбаність. Враження, ніби там живуть безхатченки. На Донбасі такого не було.
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19.02.2021 11:00 Ответить
Задовго до війни поносило по Донбасу.
Ровеньки, Свердловськ, Краснодон.
В Ровеньках будував нафтобазу.
Ну що сказати?
Нормальним людям там робити нічого.
Там нема нормальних людей.
Одне вічно п'яне кацапське бидло.
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19.02.2021 11:01 Ответить
Вироджені кацапські зомбі, деградовані алкоголіки, в них гени просочені динатуратом і брагою, це не виправляється, це вимирає.
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20.02.2021 09:11 Ответить
Денис, Ти - молодець!!! Будь ласка побільше таких відео, може прозріє та темна маса любітелей рускава міра....
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19.02.2021 11:02 Ответить
напаліон хатєл парабатіть свабодалюбівих русскіх крєпаснихъ! гітлєл хатєл парабатіть свабодалювівих русскіх калхознікавъ! но Руссь всєкда била сільна как нікакда!
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19.02.2021 11:02 Ответить
введи войска)
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19.02.2021 11:10 Ответить
Недавно была попытка общатся со мной о счастливом Донбассе ,если Украина не попрет....Жріть до несхочу щастя своєї недолугості та підлоти....
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19.02.2021 11:18 Ответить
Казанський , будучи раціональною людиною , ставить невірний акцент . Люди в суспільстві дуже часто діють ірраціонально, вони не хотять жить краще, вони бажають жити звично. На камеру вони зичать кращої долі дітям, а в момент найвищої відвертості , десь в генделику колезі , признаються , а шо ,мовляв , синок в чистеньком ходить хоче, нє-є ти давай як батько...
Сєпари знають про економічне становище ростовських аналогових містечок, вони ж сусіди. Їх приваблює зовсім інше: --- відсутність культурних шор, необов'язковість цивілізованих норм поведінки, тепла привабливість тваринного існування. Скромна чарівність рюзького миру.
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19.02.2021 11:21 Ответить
Гарно сказано, аж зачитався. Відразу бачу наша людина.
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19.02.2021 11:33 Ответить
Лохов тупо развели, не первий и не последний раз.
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19.02.2021 14:09 Ответить
Дуже жаль,що дебіли з лугандона цього не побачать...
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19.02.2021 11:27 Ответить
Наші даунбасята отримуючи російські паспорти роблять для ворога велику послугу, яка йому дозволяє йти тих даунів захищати і звичайено будемо страждати ми. Ці дауни московії потрібні тальки як привід вторження та пограбування, а ще вести політику і бути в центрі уваги США і Європи. Попробували нагодувати себе без бандьор? "кормільці" хренові, весь час жили за рахунок дотацій, грабуючи решту України і ще звинувачували тих бідних українців, що вони не чують Донбас і сидять на шиї Донбасу..
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19.02.2021 11:35 Ответить
да чему тут удивляться ? когда в Киеве были аквидуки и сральники со сливом в канавы, шестой сын Киевского князя Владимира - Юра Долгорукий (у которого мамка - чурка непонятного происхождения, толи азиатка, то ли арабка), рубил лес на островах в болотах, что бы построить Москву. Юра - был парень амбициозный, и папка его отправил осваивать дикие окраины Киевской Руси, что бы яда не подсыпал... Юра очень сильно хотел быть князем...
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19.02.2021 11:35 Ответить
Про Юрія Довгорукого не все так просто і скоріше за все не він заснував москву, а князі Гіреї у 1772 році для меншого сина зрадника мокшів Олександра Нєвського -Данила.
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19.02.2021 12:50 Ответить
а как же ещё должны жить безрукие свинособаки, только так.....
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19.02.2021 11:36 Ответить
И к чему это, как будто в Украине нет таких мест, да такое везде можно найти особенно в небольших городках.
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19.02.2021 11:41 Ответить
Можно,только вдоль границы с РСФСР.
Вдоль западной границы не найдеш.
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19.02.2021 13:16 Ответить
Ах, какие шикарные пентхаусы в Ростовской области. Теперь понятно, почему лугандонцы в русский мир хотят
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19.02.2021 11:41 Ответить
Крым.
"Мы хотели в Россию,а попали в какуюто федерацию!"
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19.02.2021 13:13 Ответить
Там в Рашке почти везде так.в мелких городках и поселках, посмотрите видео местных блогеров в Ютубе, если кому интересно
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19.02.2021 12:15 Ответить
Велком то Московія "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 7717
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19.02.2021 12:25 Ответить
Алексей Шофаревич ,Я до в 2000-ных бывал ,тоже по работе ,только в Донецкой области ,подтверждаю диприсивный региончик ,полная жо....а
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19.02.2021 12:28 Ответить
Шахтерский город Торецк (бывший Дзержинск). Мое детство : возле местного магазина в саду брошенного дома, мы называли его -развалины, возле яблонь и груш 3-4 компании из шахтеров по 6-8 человек после смены распивают вино, водку. А мы бегаем и собираем бутылки, все-таки тара стоила 12 копеек. Повзрослев танцы, местные банды одна на другую .
Почти в каждой семье кто то попадал в тюрьму: изнасилование, грабежи и т.п.
Донбасс-самое большое скопление тюремных зон. В 17 лет я покинул эти края, слава богу.
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19.02.2021 15:49 Ответить
Типичные скрепные свинособаки.
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19.02.2021 12:35 Ответить
По моему мнению там за 50 последних лет ничего не поменялось.
Только на развалюхи спутниковые тарелки повесили.
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19.02.2021 13:11 Ответить
"Вітрина" ********** це лише 4 (чотири) міста - москва, пітер, новосибірськ і владик. Решта повна і абсолютно безнадійна "жопа". І навіть в цих містах кацапи відчувають себе комфортно тільки за рахунок експлуатації малих народів і цілих регіонів. Прибери з москви "гастарбайтерів" і вони спершу потонуть у власному лайні а потім перетворять на рабів частину населення - просто "опустять" за звичаями кримінального світу.
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19.02.2021 13:28 Ответить
В 1992 году был в Лутугино в командировке я такой социальной обстановки больше нигде в своей жизни не видел . Кругом нищета ,пьянки повсемесно включая мужиков и женщин . Бедный народ .
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19.02.2021 13:29 Ответить
Ми могли з тобою "пересіктися", якщо це було в липні. Я теж тоді там був. Тому, коли постав вибір між Донбасом і Поліссям, я вибрав Полісся...
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19.02.2021 19:34 Ответить
вы ничего не понимаете ... это сверхдержава.
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19.02.2021 13:51 Ответить
Потемкинские деревни в телевизоре, кацапстан страна фейк.
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19.02.2021 14:06 Ответить
Чудове відео!
Дякую, Денисе!
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19.02.2021 17:05 Ответить
Сжечь нах и те и другие.
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19.02.2021 18:30 Ответить
Постапокаліпсис як він є. Зкріпний Сталкер, матері його хиря.

Втім усе як завжди на кацапії. Я хмуїю без трембіти від іншого - від місцевої бавовни, яка живе в Україні і якій теж кортить інтеграції у всруський світ.
Мабуть, теж думають, що буде як у мацкві/пітері/єкатеринбурзі. Але то елітна кацапія, туди не візьмуть. Всруський світ - то безпросвітна ростовська сизрань "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 9958
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19.02.2021 22:34 Ответить
и вот этим счастьем козломордые хотят поделиться с цивилизованным миром
- срань, рвань, пьянь и дрянь
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20.02.2021 01:11 Ответить
Для рузьке худоби потрібно створювати спеціальні резервації. Це бидло несе негатив по всьому світу.
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20.02.2021 10:17 Ответить
половіна Харкова залюбки туди переїде ...на сваю істеріческую родіну...
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20.02.2021 11:03 Ответить
ВИДЕО БЛОГЕР "AVRORA" жизнь простых россиян.
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20.02.2021 13:37 Ответить
 
 