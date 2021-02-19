"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский. ВИДЕО
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Люди в шахтерских поселках в Ростовской области и на оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской области живут практически одинаково - разрушеная инфраструктура, отсутствие работы и, очень часто, элементарных условий для жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и отмечает, что единственная разница между шахтерскими поселками в РФ и на оккупированных территориях Украины в том, что по украинским прошла война, а в российских - "20 лет стабильности".
"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области"...Ну, вот Россия. Вот Ростовская область. Там войны не было, майданов не было, там 20 лет Путин, там 20 лет стабильность, там 20 лет все встают с колен, а шахтерские поселки выглядят точно также, как какой-нибудь Зоринск в "ЛНР" или любой другой шахтерский поселок в ОРДЛО. Только разница в том, что Зоринск обстреливали - там была война, а в этих шахтерских поселках Ростовской области - там "стабильность", там никакой войны нет", - говорит Казанский.
Пожалуйста, подождите...
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла,
Люли-люли, стояла.
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли-люли, заломати,
Люли-люли, заломати.
Я ж пойду погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли-люли, заломаю,
Люли-люли, заломаю.
Срежу я с березы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка...
А про Озінки я нічого не казав "крамольного". Просто, тоді вони були "діркою з задниці Росії", а зараз - прикордонна станція, з прикордонним режимом, комендатурою, митницею... Що і змусило зробить перебудову... А щодо "проехать просёлочной дорогой" - так у мене є знайомий, полковник медслужби. Він, з дружиною, родом з Солянки, Озінського району. Туди воду питну, так і возять, до цих пір...
Ровеньки, Свердловськ, Краснодон.
В Ровеньках будував нафтобазу.
Ну що сказати?
Нормальним людям там робити нічого.
Там нема нормальних людей.
Одне вічно п'яне кацапське бидло.
Сєпари знають про економічне становище ростовських аналогових містечок, вони ж сусіди. Їх приваблює зовсім інше: --- відсутність культурних шор, необов'язковість цивілізованих норм поведінки, тепла привабливість тваринного існування. Скромна чарівність рюзького миру.
Вдоль западной границы не найдеш.
"Мы хотели в Россию,а попали в какуюто федерацию!"
Почти в каждой семье кто то попадал в тюрьму: изнасилование, грабежи и т.п.
Донбасс-самое большое скопление тюремных зон. В 17 лет я покинул эти края, слава богу.
Только на развалюхи спутниковые тарелки повесили.
Дякую, Денисе!
Втім усе як завжди на кацапії. Я хмуїю без трембіти від іншого - від місцевої бавовни, яка живе в Україні і якій теж кортить інтеграції у всруський світ.
Мабуть, теж думають, що буде як у мацкві/пітері/єкатеринбурзі. Але то елітна кацапія, туди не візьмуть. Всруський світ - то безпросвітна ростовська сизрань
- срань, рвань, пьянь и дрянь