Кравчук о блокировке каналов Медведчука: Можно и Порошенко, и Зеленского, если для этого есть основания. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Если будут основания, то в Украине можно "запретить" и пятого президента Петра Порошенко, и действующего - Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом Кравчук заявил в эфире "Право на владу".
Речь шла о том, что СБУ, СНБО и президент закрыли три телеканала из пула этого политика, аргументировав это их пророссийской пропагандой. В беседе затронули тему возможных новых аналогичных мер, теперь уже к персоналиям.
"Можно запретить любого: Кравчука, и Порошенко, и Зеленского. Если для этого есть основания. Все отвечают перед законом. Нет неприкасаемых", - считает Кравчук.
По его мнению, если насчет неформального главы пророссийской партии ОПЗЖ обнаружится, что он "живет в Украине, а служит России", если докажут, что Медведчук является политической силой Кремля в Украине, - "он должен отвечать".
"Не только Медведчук, а любой", - подчеркнул переговорщик от Украины по войне на Донбассе.
Первый президент добавил, что наказание людей, ответственных за разжигание и поддержание огня войны - "единственный путь" установить спокойствие в обществе.
Пожалуйста, подождите...
За картинами Порошенко ганялись із запіненими пащами.
Зелені хамелеони-лицеміри.
Каналы Пети оппозиционны к власти (сейчас к власти Зе)
Каналы Медведчука оппозиционны к Украине и всему украинскому. Не зависимо от власти.
Каналы Коломойского ... в зависимости от того, что именно сейчас выгодно хозяину.
Ви думаєте, що вони дозволять Порошенку зробити щось незаконе?
политинформация очередная
а что там с золотом партии, товарищь?
Бо в тому, що їх не виплатили людям, пряма вина Кравчука!
І не треба тільки варнякать про те, що заощадження передали в Сбербанк Росії, передали гроші(папірці), а зобов'язання залишилось в Україні!
То ж віддайте падлюки!
Напоследок чудил,
Выбил окна и дверь,
И балкон уронил."
ПЕРДУН У КАЛЮЖИ ВИЙШОВ НА ПОЛЮВАННЯ
пусті пускові шахти то всій владі в України накинули грошенят - може навіть
опозиції, а може пообіцяли якесь членство в масонських впливових кругах:
"А лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл в інтерв'ю
американській газеті "Вашингтон Пост" у 1991 році прямо заявляв,
що радянські військовослужбовці почали виконувати наказ із Москви
про вивезення з України ядерної зброї.
Так було задарма втрачено тактичну ядерну зброю."
факт .
ЩО УКРАЇНА ОТРИМАЛА З ВІДМОВИ ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ - ЦЕ ЦИНІЧНИЙ ЗЛОЧИН
ВСІЄЙ ВЛАДИ УКРАЇНИ:
"За високозбагачений уран в ядерних боєзарядах ми одержали від РФ 100 тонн низькозбагаченого урану, які забезпечили безперебійну роботу наших АЕС в умовах тяжкої економічної кризи в Україні... Та й США на розкомплектацію наших міжконтинентальних ракет, у яких закінчувалися гарантійні терміни, а також на демонтаж їхніх шахтних пускових установок і 840 будинків для офіцерів-ракетників дали 350 млн доларів включно зі своїми товарними поставками"
КАРЛ, НАС ЗРОБИЛИ ЯК ПАПУАСІВ, НАДАВШИ СКЛЯНІ БУСІКІ і тепер це злочинне
чмо Кравчук ще щось вякає не проведши і одного дня в тюрмі за цей злочин !
Коли наприкінці 1992 року я прийшов до Кравчука і сказав: "Леоніде Макаровичу,
тільки най-найобережніші оцінки того, що ми віддаємо Росії, показують, що ми
повинні вимагати від неї мінімум 10 млрд. доларів", - він відповів: "Ти що - здурів?
Хто ж нам заплатить такі гроші?! Звідки у тебе всі оці цифри? Це більше, ніж наш
бюджет!". Він більше довіряв дезінформації, якою його накачували СБУ та українські
"фахівці-професіонали", які користувалися даними російських спецслужб. І ця довіра
збереглася в нього аж до останньої вивезеної боєголовки
- пише Юрій Костенко, тодішній міністр охорони довкілля і ядерного роззброєння.""
"Я пам'ятаю, як я поїхав до президента Франції Франсуа Мітерана в лікарню,
бо він тоді захворів. Я поїхав до нього підписати додатковий протокол в
лікарню. Мітеран тоді сказав: "Не вірте їм. Вони вас обмануть". І нас дійсно
обманули
- згадує Леонід Кучма в статті "Дзеркала тижня"."
"Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон назвав відмову України
від ядерної зброї помилкою, підкресливши, що країни-підписанти Будапештського
меморандуму не виконують його умови.
Ці країни (США, Великобританія і Росія - ред.) разом з Францією і Китаєм, пообіцяли:
a) поважати українську незалежність і суверенітет в існуючих кордонах,
b) утримуватися від загрози або застосування сили проти України і
c) утримуватись від економічного тиску на Україну з метою вплинути на її політику.
Добре виглядають ці обіцянки в світлі кривавої бійні, яку ми бачимо на екранах
наших телевізорів кожен вечір?"
Угу кравчук решил помочиться на пороха но заодно побрызгал и стряхнул на шмарклю
Ой берегись кравчук у шмаркли синдром наполеончика, может абидеться
- каменданд:- у нас всех (прямых, кривых, наших-ваших.. ) нужно..)))
"червоних директорів - олігархів" які знищують Україну
більше 20 років.