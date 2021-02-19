К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
По отношению к военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются", - сказал Шмыгаль в пятницу.
Премьер отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых заданий и сохранения жизни и здоровья личного состава введены премии военнослужащим.
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Пожалуйста, подождите...
А чому ж не відмінені самі накази "не стріляти у відповідь" та про штрафи - за це?.
«Серед таких порушень містяться:
...
відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.»
_ Падаль! Провокация - это называть войну "перемирием" и "провокациями".
тбаран
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"
Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.
да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
Ех, Вася...
а чего молчит главнокакбыкомандующий? министр обороны (не наступления жаль)
Просто не слов...
Это моё, личное мнение...
Мо я десь щьось пропустив?
А так да, штрафів не було.
наши армейцы достойно отвечают , и наносят урон врагу , и кровь за кровь с процентами берут , и за штрафы солдаты только из нета узнают
недостатки есть , и их не мало , но армия воюет и всякое случается - но штрафов НЕТ
форумчане не обливайте дерьмом всех подряд без разбору , а то солдат приходит на побывку а у него дебилы начитавшись подобных постов спрашивают - " сколько за огонь заплатил "
зеленым веры нет , и то что шмыгаль сказал - не стоит такого активного обсуждения
брехливі тварі