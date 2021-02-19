РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9131 посетитель онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины
3 741 54
военнослужащие (5639) штраф (1229) операция Объединенных сил (4182) Шмыгаль Денис (2326)

К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

По отношению к военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются", - сказал Шмыгаль  в пятницу.

Премьер отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых заданий и сохранения жизни и здоровья личного состава введены премии военнослужащим.

Читайте также: "Сегодня ровно 200 дней с момента прекращения огня", - Зеленский записал видео о посещении передовой. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Значит таки применялись И почему об этом рассказывает Шмыргаль, а не министр обороны? Еще пройдет время и нам объявят, что и разведку не запрещали, и контр снайпера с передовой не отзывались. И вообще перемирие придумал Порошенко и порохоботы
показать весь комментарий
19.02.2021 11:05
+9
Немотивований вогонь - то стрільба на весіллі кавказців. На фронті Немотивований вогонь - нонсенс.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:08
+9
опять вранье и гребаная игра слов
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"

Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.

да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віримо,віримо)))шМигаль
показать весь комментарий
19.02.2021 10:58 Ответить
Не застосовуються? То це - як заманеться правому пальцю на лівій нозі у начальства... Бо правова база, що суперечить Статуту - лишається діючою !
А чому ж не відмінені самі накази "не стріляти у відповідь" та про штрафи - за це?.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:21 Ответить
Шкода що вже давно помер мій дід...а то б я його спитав чи штрафували його коли стріляв у німців..
показать весь комментарий
19.02.2021 10:58 Ответить
Точніше, чи платити йому премію, коли він НЕ стріляв у німців. В нас же все по-хитрому зробили.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:01 Ответить
Не застосовуються штрафи - бо вогонь не відкривають через погрози застосувати штрафи... К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 108
показать весь комментарий
19.02.2021 10:59 Ответить
"штрафи" вже придумали. Просто за нестріляння у відповідь давали премію 5 000 грн. А за відповідь на обстріли премію знімали, і це почали називати "штрафом". По суті те саме.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:08 Ответить
Але є штрафи, за немотивований вогонь та вогонь без команди???
показать весь комментарий
19.02.2021 11:01 Ответить
Немотивований вогонь - то стрільба на весіллі кавказців. На фронті Немотивований вогонь - нонсенс.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:08 Ответить
Можливо я невірний термін застосував але мав на увазі ось цей випадок - «крім випадків військової необхідності»

«Серед таких порушень містяться:
...
відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.»
показать весь комментарий
19.02.2021 11:49 Ответить
Штрафи не застосовують по одній єдиній причині - наші бійці не відкривають вогонь у відповідь рашинським гоблінам !
показать весь комментарий
19.02.2021 11:03 Ответить
Вы сейчас среди них? Берегите себя.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:51 Ответить
То 200 днів тиші і миру , а це штрафи , шо вони там курать, діти дошкільного віку.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:04 Ответить
Шмалять айкосики.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:05 Ответить
"К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль"
_ К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5163 Падаль! Провокация - это называть войну "перемирием" и "провокациями".
показать весь комментарий
19.02.2021 11:04 Ответить
Значит таки применялись И почему об этом рассказывает Шмыргаль, а не министр обороны? Еще пройдет время и нам объявят, что и разведку не запрещали, и контр снайпера с передовой не отзывались. И вообще перемирие придумал Порошенко и порохоботы
показать весь комментарий
19.02.2021 11:05 Ответить
який МО? "фальцет"?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:26 Ответить
тбаран
показать весь комментарий
19.02.2021 11:47 Ответить
Этот идиот-ветеринар всех болячек тоже четырежды уклонист?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:16 Ответить
А раніше що, штрафи,вами,ублюдками,застосовувались? Що ж цеза ублюдочна влада така,яка штрафує своїх же захисників?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:16 Ответить
опять вранье и гребаная игра слов
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"

Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.

да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:23 Ответить
не встиг під тобою коментнути про штраф; Вася вліз...
Ех, Вася...
показать весь комментарий
19.02.2021 11:28 Ответить
уже шмыгаль оборонкой заведует???
а чего молчит главнокакбыкомандующий? министр обороны (не наступления жаль)
показать весь комментарий
19.02.2021 11:24 Ответить
Мы все учились по-немногу...
Просто не слов...
показать весь комментарий
19.02.2021 15:37 Ответить
Шмигаль, т.зв. "депреміювання" - це той же штраф!
показать весь комментарий
19.02.2021 11:25 Ответить
Бреше як завжди. Бо звик.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:49 Ответить
********, вже навіть діти знають, що ти брешеш, як дихаєш
показать весь комментарий
19.02.2021 11:49 Ответить
сегодня очередь Шмыгаля пороть чушь.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:50 Ответить
Шмыг, ты шо разве за ВСУ отвечаешь? откуда такая уверенность? займись своими цивильными делами! а то экономика на нуле, кредиты МВФ просраны, зарплаты и пенсии такие шо тебе шмыг один раз в "Велюр" сходить, вакцины нет, коек в больницах тоже нет , кислорода нет, тарифы заоблачные! а туда же войсками он рулит..... шо не мог сказать шо это не твоя прерогатива пусть к гавнокомандуючему обращаються или к мо..... к каждрй ж.... затычка.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:50 Ответить
Рашен-го превыше всего, для зеленых коллаборантов.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:51 Ответить
Пусть этот пес ахметовский документ покажет!
показать весь комментарий
19.02.2021 12:21 Ответить
Чи не час вже по справжньому розібратись з нашими "керманичами" за відверту роботу на ворога? Впевнений, що тепер вже й більшість з тих, хто за браком здорового глузду підтримував зелених голобородькових слуг, зрозуміли, що пошились в дурні, і шини палитимуть не заради диму, а щоб в їх полумʼї шкварчало дещо конкретніше. Знаю вже багатьох, хто в свій час проголосував "по приколу", а тепер ненавидить своїх "обранців" лютою ненавистю.
показать весь комментарий
19.02.2021 13:01 Ответить
Когда не стреляешь, то уже не участник боевых действий и премия не положена! Когда стреляешь, даже в ответ, то уже участник боевых действий и положено премии "боевые", вот эти премии и снимают! А так, в ответ всем просто, - "не штрафуют"! Экономия какая???
Это моё, личное мнение...
показать весь комментарий
19.02.2021 13:48 Ответить
По отношению к военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются,тогда накой хрен такую ерунду придумали?Наверное для того.что бы стимулировать украинских защитников отвечать врагу? До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1610
показать весь комментарий
19.02.2021 14:28 Ответить
Штрафи на війні,щьось нове.
Мо я десь щьось пропустив?
показать весь комментарий
19.02.2021 15:42 Ответить
Просто премію не платили тим, хто готовий був воювати, і все.
А так да, штрафів не було.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:44 Ответить
на ветке п-дунов целая куча , и почти все с передка пишут ?
наши армейцы достойно отвечают , и наносят урон врагу , и кровь за кровь с процентами берут , и за штрафы солдаты только из нета узнают
недостатки есть , и их не мало , но армия воюет и всякое случается - но штрафов НЕТ
форумчане не обливайте дерьмом всех подряд без разбору , а то солдат приходит на побывку а у него дебилы начитавшись подобных постов спрашивают - " сколько за огонь заплатил "
зеленым веры нет , и то что шмыгаль сказал - не стоит такого активного обсуждения
показать весь комментарий
19.02.2021 16:02 Ответить
Ті хитрож..і положення передбачають зменшення додаткових виплат за вогонь у відповідь. Потім кажуть , що штрафів немає.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:18 Ответить
а знают ли об этом сами военнослужащие?
показать весь комментарий
19.02.2021 19:49 Ответить
..бред ссучих кабыл при войне.. (во время чумы..)
показать весь комментарий
19.02.2021 23:04 Ответить
можливо і не штрафують, та тільки набоїв не дають, бо економіка повинна бути економной
показать весь комментарий
19.02.2021 23:35 Ответить
та не штрафують, просто не дають "бойові".
брехливі тварі
показать весь комментарий
20.02.2021 12:41 Ответить
З 20 лютого розпочато Дні Ганьби Росії і її армії по всьому світу. Зробіть все,щоб її однострої не зявлялись нігде більше у світі,окрім їхнього Зауралля.
показать весь комментарий
20.02.2021 18:53 Ответить
 
 