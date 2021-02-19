"Ангелы памяти": в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 февраля, в Киеве на аллее Небесной Сотни прошла акция "Ангелы памяти", посвященная Героям Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Дети и активисты сегодня на аллее Небесной Сотни развесили белых ангелов, чтобы почтить память погибших за Украину Героев.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ