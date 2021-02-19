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"Ангелы памяти": в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 19 февраля, в Киеве на аллее Небесной Сотни прошла акция "Ангелы памяти", посвященная Героям Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Дети и активисты сегодня на аллее Небесной Сотни развесили белых ангелов, чтобы почтить память погибших за Украину Героев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 18 февраля 2014 года на Майдане: памятный ФОТОрепортаж

Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 01
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 02
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 03
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 04
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 05
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 06
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 07
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 08
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 09
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 10
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 11
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 12
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 13
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 14
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 15
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 16
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 17
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 18
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 19
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 20
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 21
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 22
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 23
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 24
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 25
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 26
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 27
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 28
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 29
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 30
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 31
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 32
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 33
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 34
Ангелы памяти: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+15
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9502
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19.02.2021 13:59
+6
А президент хоч згадав про це, чи я щось пропустив?
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19.02.2021 12:56
+6
некогда ему, он всё думает как бы нагадить Пороху...
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19.02.2021 13:03
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А президент хоч згадав про це, чи я щось пропустив?
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19.02.2021 12:56 Ответить
некогда ему, он всё думает как бы нагадить Пороху...
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19.02.2021 13:03 Ответить
Pam'yataemo ...
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19.02.2021 13:08 Ответить
"Небесная сотня" - приводит и будет приводить в ужас кремлёвских вурдалаков, мавзолейных упырей от неё будет корёжить, пока они не исчезнут или растворятся , как в фильме ужасов.
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19.02.2021 13:21 Ответить
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9502
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19.02.2021 13:59 Ответить
И что? Каким местом это к нашей святой теме?
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19.02.2021 15:28 Ответить
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5552
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19.02.2021 16:39 Ответить
такое впечатление что поминки по украине
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19.02.2021 21:16 Ответить
Ми- країна миру і добра. Тому за все,що утворила на нашій землі ця нахабна і вероломна Росія...ми ніколи не забудемо вже і не простимо. Слава нашим Героям! Смерть Росії і її прихвостням нашій землі! З 20 лютого Впрше розпочато Дні Ганьби Росії і її армії по всьому світу. Не допустіть одностроїв військових із Росії на своїх землях!
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20.02.2021 18:58 Ответить
Саме Росія вбила наших Героїв, вбила руками яника-зека, яким пуйло керувало як лялькою.... і саме Ху#ло стояло за плечима зека, надаючи останньому команди до дій! Саме ***** Вбивало українців Руками керівників силових структур, які зараз переховуються від справедливого покарання у Мордорі... Саме росія своїм підкупом українського продажного політикума створювала напругу , розділяючи по "сортам" українців, використовуючи давню формулу "разделяй и властвуй"!!! ... Тому нашим гаслом , гаслом Незалежної України мусить бути лише одне гасло , гасло "Геть від Москви"!!! Інакше бути не може!
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20.02.2021 22:06 Ответить
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8910

....
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21.02.2021 18:19 Ответить
 
 