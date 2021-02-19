Командование ВС РФ на оккупированном Донбассе усиленно готовит артиллерийские и танковые подразделения, а также снайперские расчеты, - разведка. ВИДЕО
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Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, а также снайперских расчетов.
"Мероприятия боевой подготовки соединений и частей первого и второго армейских корпусов контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.
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сепаратизм - желание отделения территорий от Государства
колаборант - тот же предатель, сотрудничающий сознательно с врагом...
так в чем я не прав?
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа - Т.е. переход на строну врага - тогда это война с захватчиком.
То есть в зависимости от этих терминов собеседник должен понимать у нас гражданская или война против захватчика.
ГУР Минобороны Украины в шоке. А шо, во время войны так нужно делать?