Командование ВС РФ на оккупированном Донбассе усиленно готовит артиллерийские и танковые подразделения, а также снайперские расчеты, - разведка. ВИДЕО

Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, а также снайперских расчетов.

"Мероприятия боевой подготовки соединений и частей первого и второго армейских корпусов контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.

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