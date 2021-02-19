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Зеленский (16563) Порошенко (19365) рейтинг (1617) КМИС (271)

Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур уверенно выходил бы Владимир Зеленский (25,6%) и Петр Порошенко (19,4%).

Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.

В паре Зеленский-Порошенко второй тур выигрывает Зеленский (56,4%), но динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу пятого Президента Украины (43,6%). Как известно, во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко 24,45%.

Вместе с тем, Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%). Так же у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 г. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом были опрошены 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.
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Топ комментарии
+69
Зеля має піти !
Порох має прийти !
тчк.
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19.02.2021 16:14
+57
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС - Цензор.НЕТ 4059
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19.02.2021 16:18
+51
пожалейте зеленые пуканы ! Ну, не нужно так сразу ! Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС - Цензор.НЕТ 2403
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19.02.2021 16:14
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Страница 2 из 2
Что же за политики в Украине которые проигрывают тупому клоуну-диктатору?)
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19.02.2021 16:27 Ответить
Пєтя за "складом думки" та менталітетом більше Бізнесмен..

звідси така катастрофа з кадрами (Гонтарєва"золота ручка",Рева,Юга-алкаш),котра і завела Баригу "під монастир"...
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19.02.2021 16:52 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1559
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19.02.2021 16:54 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 7102
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19.02.2021 16:27 Ответить
#вованавьінос.
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19.02.2021 16:29 Ответить
Потрошенку больше делать нехрен в эти дни золотые. Видать доля януковича ему близка, вот и заедается сидя на кремлёвской стене.
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19.02.2021 16:35 Ответить
Шо?
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19.02.2021 16:42 Ответить
Москалику - ану бігом назад на бутилочку! Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 423
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19.02.2021 16:45 Ответить
Закусывать надо
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19.02.2021 21:07 Ответить
Так вот и закуси Х за щёку и помалкивай.
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20.02.2021 09:28 Ответить
Твой метод,аацапе*долочь мне не подходит
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20.02.2021 14:26 Ответить
5%-ную разницу по опросам между Порошенко и Бойко сложно называть как "уверенно выигрывает второй тур".
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19.02.2021 16:37 Ответить
За босяка с Горловки обидно?
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19.02.2021 16:44 Ответить
Патошный медимагнат никогда не станет больше президентом.
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19.02.2021 16:38 Ответить
У другому турі все вирішує Антирейтинг..
а він у Бариги значний і стабільний..
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19.02.2021 16:49 Ответить
Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%).

на пі..єц впевнено... Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5086
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19.02.2021 16:43 Ответить
Розгромно просто
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19.02.2021 18:08 Ответить
Выборы всё равно не в ближайшее время, а цифры могут и поменяться с течением времени.
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19.02.2021 16:44 Ответить
Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%).Источник: https://censor.net/ru/v3248976
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Это уверенно?
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19.02.2021 16:44 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 7659
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19.02.2021 17:28 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1332 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1642
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19.02.2021 16:44 Ответить
Це що, сперму розмазав????
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19.02.2021 16:46 Ответить
Кааак сперму?!!! Сказали же что это кокосовое молоко!
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19.02.2021 19:32 Ответить
Галю, диви яка мавпа за мною
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19.02.2021 18:25 Ответить
я заметил, что зебилы
отборолись , нету силы...
не звиздят на Порошенка
бо уже - дражат каленки
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19.02.2021 16:44 Ответить
О как у зеДебилов пуканы рвуться !))
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19.02.2021 16:46 Ответить
Два політичних трупа!
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19.02.2021 16:46 Ответить
Орку, давай краще про Панамські охфшори!
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19.02.2021 17:19 Ответить
Політичні трупи з "намальованими" рейтингами Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1777
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19.02.2021 17:33 Ответить
Ruzge kurwa why are you here?
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19.02.2021 17:50 Ответить
Ні gay! Don't worry, it's necessary
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19.02.2021 18:00 Ответить
Юлєчку у другий тур провести не дають шансів..

Суліма,агов! ))
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19.02.2021 16:47 Ответить
Юмористы.
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19.02.2021 16:51 Ответить
Щаз Степанов мотнется в ЗЕмбабве купить остатки вакцыны и рейтинг Зе резко подскочит. Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 2592
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19.02.2021 16:56 Ответить
Думаешь пенсионеры переживут вакцинацию-апробацию?
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19.02.2021 17:13 Ответить
зеЛю и его банду в тюрягу!
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19.02.2021 17:01 Ответить
Как свинособак карежит -песня)можете передохнуть,гниды,а Порох седьмой президент.
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19.02.2021 17:06 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4132 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4132 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4132.
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19.02.2021 17:18 Ответить
Интересно, если Пецько седьмой президент, то какой тогда Кучма в 2000?
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19.02.2021 17:50 Ответить
заразом і восьмий і дев"ятий... Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 6842
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19.02.2021 17:30 Ответить
Порохнявий же для вас, сої, й зараз залишається президентом. Вірно ж?
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19.02.2021 17:36 Ответить
Это правильно. Как для северо-кореян давно съеденный червяками Ким Ир Сен вечный глава кндр
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19.02.2021 17:52 Ответить
Отак і ходимо по колу століттями.
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19.02.2021 17:08 Ответить
Баризі трохи щастить,що решта проукраїнських партій ще більш нікчемні бізнес-проекти,ніж його..
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19.02.2021 17:29 Ответить
Просто он ратыцями протоптался по их полям, "благодаря" своим СМИ и ботам. Результат - бывшего члена медведчуковской сдпу(о) теперь считают чуть ли не патриотом и националистом
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19.02.2021 17:55 Ответить
Старый зольдат. 16.16 И кто же "мочил" Порошенко с 2017 года? Могли только его хозяева. В 17-м он был ещё "королём" у нас!
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19.02.2021 17:21 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5706 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5706 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5706. Социс належить політтехнологу і колишньому депутату БПП Ігорю Гриніву Так він своєму шефові і не такий рейтинг намалює.
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19.02.2021 17:21 Ответить
а КМіС? Чи ти лише пісятель?
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19.02.2021 19:20 Ответить
Юмористи!!!
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19.02.2021 17:23 Ответить
Кто то еще верит этому опросу, как может политический труп столько процентов набрать.
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19.02.2021 17:28 Ответить
Брехло пьётр - так вірніше.
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19.02.2021 17:29 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 716
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19.02.2021 17:29 Ответить
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 6408
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19.02.2021 18:04 Ответить
Кто там за пороха, вы этого хотите.
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 165
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19.02.2021 17:30 Ответить
А ведь в стране нарастает запрос на "твердую руку", даже не на "крепкого хозяйственника" и один кандидат медленно, но приближается. Антирейтинга нет, грамотный, имеет опыт, на Западе известный и быстро смог бы кое-кому показать "кто есть ху". Пока только на 5 месте, но все еще впереди.
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19.02.2021 17:40 Ответить
Вряд ли Игорю Смешко дадут ворваться в лидеры, там уже все схвачено и заплачено.
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19.02.2021 17:48 Ответить
73% дебілів, які не вміють думати, починають щось відчувати на рівні шлунків
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19.02.2021 17:41 Ответить
А как на счет остальных 8% неандертальцев, какие у вас будут мнения.
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19.02.2021 17:49 Ответить
Лариса Сарган:

Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.

Hellis:

Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
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19.02.2021 17:43 Ответить
Шоколадна повія Сарган - то великий автоГитет!
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19.02.2021 18:13 Ответить
Срочно сообщите про это, дежурному жополизу ИгорькуЛ
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19.02.2021 21:53 Ответить
Глядя на достижения Зеленского я не понимаю почему у него сейчас есть хоть какой-то рейтинг?))))))) По сравнению с Зеленским даже Кравчук сливший Крым и ЯО Украины -суперуспешный Президент.
Неужели поклонники ЗЕленого такие упоротые что даже сейчас продолжают верить в чудо?
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19.02.2021 17:45 Ответить
релігійним прихильникам Петра.

це не рейтинг Зеленського великий.
Це АНТИРЕЙТИНГ Порошенко стабільно високий. Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4020
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20.02.2021 14:33 Ответить
Жаль что Саакашвили в опросе не участвует, интересно сколько за него людей проголосовало бы.
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19.02.2021 17:51 Ответить
0,001% Даже когда он был на слуху за его рух новых сил там около процента было!
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19.02.2021 18:01 Ответить
Чиюсь ботоферму підняли по тривозі)
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19.02.2021 17:53 Ответить
Блин а кто за Зееленского будет голосовать?
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19.02.2021 18:00 Ответить
Петушарій зливає зе через своїх друзів "сепарів", тобто окупаційної влади фсб. Нетерпляче чекаю відосики з закритих корпоративчиків Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 8003
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19.02.2021 18:00 Ответить
Знову нам граблі підставляють?
Не хочете Блазня, то верніть Баригу?
Нах-нах...
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19.02.2021 18:14 Ответить
Петя настирливий , зробив би як Ющенко плюнув і пішов би , їжте дурні.
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19.02.2021 18:20 Ответить
Между Петей и Ющенко огромная разница. Ющенко практически ничего не сделал-абсолютно никаких реформ он не сделал . Наоборот сделал все чтобы передать власть явному агенту Москвы
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19.02.2021 20:49 Ответить
если зелоха будут мочить из каждого утюга как пороха, его антирейтинг достигнет Марса...
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19.02.2021 19:16 Ответить
Ух ! Как Порох сейчас зашевелиться! ))
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19.02.2021 23:17 Ответить
Зебіли вульґаріс.
Мало часу пройшло.
Ще не встигло дійти.
Тримаються за свій вибір.
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20.02.2021 00:03 Ответить
Зеленского есть за что уважать,он уже сделал больше чем ВСЕ президенты Украины- плюнул в рожу плюшевому карлику. ПеПо( Лолита) жадное беспринципное чучело на СЛУЖБЕ у плюгавого карлика,Его ботоферма( с миллионами лайков) никак не отменит Мертвечука,Семочко,позор Иловайска,Дебальцево,сдачу аэропорта. Он позор Украины,а клоун оказался с яйцами.
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20.02.2021 00:37 Ответить
Откуда столько идиотов за бойко и зеленского?? Не удивляйтесь, почему мы так плохо живем!Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 570
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20.02.2021 01:00 Ответить
Ще є "ідіоти",котрі за Свободу,ляшка,,тимошенко,смєшка..
коротше-всі Хто не цілує в зад Пєтю Шоколадного,так,есперанза?
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20.02.2021 14:36 Ответить
Немножко неполный перечень идиотов))) добавь туда рыгов всех мастей и зебилов---выйдешь на искомое: 80% это болото или идиоты.

"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты." - Эдгар Аллан По---я с ним согласна.
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21.02.2021 00:27 Ответить
Пётр Алексеевич, после выборов многие мечтали о вашей посадке. Но тупость Зе была так безгранична и нахальна, что вас простили.Вы заслужили своё место в истории Украины, но хватит пхаться в президенты.Займите своё почётное место в истории и помогите найти нового лидера страны
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20.02.2021 04:12 Ответить
Я считаю - вы в корне не правы. Личность, имеющая право остаться в Истории Украины, этот человек - куда лучше понимает - что именно ему делать в данный отрезок времени! Поддерживать - или нет - дело индивидуальное, ему самому решать.
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21.02.2021 01:56 Ответить
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