Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур уверенно выходил бы Владимир Зеленский (25,6%) и Петр Порошенко (19,4%).
Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.
В паре Зеленский-Порошенко второй тур выигрывает Зеленский (56,4%), но динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу пятого Президента Украины (43,6%). Как известно, во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко 24,45%.
Вместе с тем, Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%). Так же у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).
Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 г. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом были опрошены 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.
Пожалуйста, подождите...
звідси така катастрофа з кадрами (Гонтарєва"золота ручка",Рева,Юга-алкаш),котра і завела Баригу "під монастир"...
а він у Бариги значний і стабільний..
на пі..єц впевнено...
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Это уверенно?
отборолись , нету силы...
не звиздят на Порошенка
бо уже - дражат каленки
Суліма,агов! ))
Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.
Hellis:
Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
Неужели поклонники ЗЕленого такие упоротые что даже сейчас продолжают верить в чудо?
це не рейтинг Зеленського великий.
Це АНТИРЕЙТИНГ Порошенко стабільно високий.
Не хочете Блазня, то верніть Баригу?
Нах-нах...
Мало часу пройшло.
Ще не встигло дійти.
Тримаються за свій вибір.
коротше-всі Хто не цілує в зад Пєтю Шоколадного,так,есперанза?
"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты." - Эдгар Аллан По---я с ним согласна.