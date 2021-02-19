В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента трагического происшествия опубликовал замминистра МВД Антон Геращенко.

По записи трудно сделать вывод относительно причин конфликта, но видно, как пешешод подходит к автомобилю и что-то говорит водителю. После этого тот выходит из машины и наносит пешеходу два удара. После второго пешеход падает и больше не двигается. Водитель уезжает, а товарищ пешехода пытается безуспешно поднять его с дороги.

По словам Геращенко, водителя нашли и задержали приблизительно через один час.

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