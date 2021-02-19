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В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента трагического происшествия опубликовал замминистра МВД Антон Геращенко.

По записи трудно сделать вывод относительно причин конфликта, но видно, как пешешод подходит к автомобилю и что-то говорит водителю. После этого тот выходит из машины и наносит пешеходу два удара. После второго пешеход падает и больше не двигается. Водитель уезжает, а товарищ пешехода пытается безуспешно поднять его с дороги.

По словам Геращенко, водителя нашли и задержали приблизительно через один час.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве пешеход сбил пакетом мотоциклиста, объезжавшего затор по тротуару. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+96
И шо? Тебя пьяного тоже можно убить?
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19.02.2021 16:42
+50
С каким чувством собственного достоинства отправлялся в свою машину водила, отправив пьяненького в нокаут... Он как-бы смотрел на себя со стороны и видел себя Тайсоном, никак не меньше... Каким ничтожным он был, когда к нему приехали копы...
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19.02.2021 16:46
+48
ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ - ЕСЛИ Бы УРОДы, КОТОРЫЕ ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ КУЛАКАМИ ЗНАЛИ - что за избиение оппонента, гарантировано получат хотя бы 5 ЛЕТ тюрьмы, насилие на улицах, сошло бы на нет. Но выродки знают, что максимум это штраф или условка, вот и избивают при любом случае
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19.02.2021 17:50
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Мені одному здається, що водій "ліцо кавказской национальності" У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 5616
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19.02.2021 20:32 Ответить
Так, айзер невмиваний
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19.02.2021 20:38 Ответить
Есть пешеходы, которые в ответ на сигнал бьют с ноги по бамперу, рукой с размаху по капоту - против такого этот зверёк точно бы не вылез.
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19.02.2021 20:32 Ответить
Чому тільки кінцівка відео? Де початок?
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19.02.2021 20:50 Ответить
Тут депутата прошлого созыва отмудохали на дороге толпой, и кто-то сел?
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19.02.2021 20:52 Ответить
Подтверждает известное правило, что пешеход всегда прав! Пока жив.
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19.02.2021 21:06 Ответить
Да. Пешеход умирающий на пешеходном переходе помни, ты был прав!
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20.02.2021 10:11 Ответить
Ще одному 161 стаття ККУ ломиться. Пять років між іншим.
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19.02.2021 23:31 Ответить
машину можно переписать на следака
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19.02.2021 23:40 Ответить
Горькая ирония в том, что чувак совершенно не умеет бить. Два раза еле дотянулся, что бы погладить подбородок. Покойного убил алкоголь и брусчатка.
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19.02.2021 22:13 Ответить
мог бы и просто толкнуть. удар об землю и каюк. статья ук та же.
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19.02.2021 22:23 Ответить
А мог бы и проехать мимо.
Водитель был под дозой и потому стал убийцей.
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19.02.2021 23:24 Ответить
Під дозой тут тільки ти.
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19.02.2021 23:32 Ответить
А тобі заплачено. Щоб було на дозу.
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20.02.2021 00:04 Ответить
Так яж не твій постачальник. Ти переплутав.
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21.02.2021 13:38 Ответить
Умный просто проехал бы мимо. Максимум - послал бы словесно.
А этому надо было выйти из машины и начать драку - не иначе как был под наркотой.
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19.02.2021 22:46 Ответить
Есть категория граждан, которые любят самоутвержадаться за счет слабых
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19.02.2021 23:45 Ответить
Умный не нарушил бы ПДР.
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19.02.2021 23:51 Ответить
Інерція - лінь зупинитися.
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20.02.2021 01:16 Ответить
а если, нарушил - то тупой - и валить его!!
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26.02.2021 14:57 Ответить
Мочить надо черножопых, они как и кацапы,людьми никогда не станут.
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19.02.2021 23:38 Ответить
лучше расистов мочить
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20.02.2021 11:22 Ответить
Лучше и тех и других
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20.02.2021 18:27 Ответить
Нужно убить детей этого водителя , что бы он почувствовал боль утраты, **** черножепая.....
Никто из хохлов так бы себя Там не повел, потому шо вы камнями бы забили, только за то шо не из вашей страны .....не говоря уже про нарушение закона , там бы уже вырезали всю семью
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19.02.2021 23:39 Ответить
ты не прав. многие тут на сайте водителя оправдывают. - а алкашу не хер лезть под колеса автомобиля правильного
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26.02.2021 14:58 Ответить
а шо погибший алкоголик ?
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26.02.2021 14:59 Ответить
сарказм) 90% форумчан сразу ярлыки развешивают
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26.02.2021 15:26 Ответить
та да , не без этого ) ну шо ж поделать, народ в наше время нервный , да еще информация иногда подается в "определенном" ключе
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26.02.2021 15:36 Ответить
Просто за дешовой куеты не стало Человека пи* дец полный...
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20.02.2021 00:14 Ответить
Так багато впевнених у тому, що вбивцю посадять, не відкрутиться ... Чому раптом ?
Бо пішохід не нападав ?

А отого боксера з псами виправдали. Дуже просто.
На нього теж ніхто не нападав. Тим більше, воно - професійний спортсмен-важковаговик.
І нічого - відмазали.
Так і тут буде.
На жаль.
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20.02.2021 00:43 Ответить
Навпаки ... Могли відмазати, бо на нього двоє тіпа напали.
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20.02.2021 01:17 Ответить
На него как раз и напала группа и поэтому вполне законно имел право ударить любого.
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20.02.2021 08:34 Ответить
Не мели черти шо. На видио чётко видно что из машины выпускают трое и окружают его, имел законное право ударить любого быкующего, но это высшая справедливость что ударил и здох буровящей бык.
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20.02.2021 14:54 Ответить
"Хузяин жизни" на задроченном хундаю /,ёпт, докатилось быдло, убогих бьют ...
а если б бабушка или ребёнок , запинал бы нах ногами...
З.Ы. ..и бить то толком не умеет... , пля.. , из-за спины ***** , сзади ударил..чмошник..
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20.02.2021 01:03 Ответить
Точно ... Насправді удари там ніякі. Мабуть травма від падіння.
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20.02.2021 01:18 Ответить
Всякие бандюки видят, что власти нет и можно развернуться.
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20.02.2021 02:20 Ответить
Превратили гниды страну в помойку а людей в душевных уродов
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20.02.2021 03:57 Ответить
Быдлота полоумная визжит что если пьяный, то значит полюбому не прав. Это в жизни просто быдлота ищет повод кого-то кого можно уничтожить, чтобы самоутвердиться. Вообще вас за людей не считаю. Скот не способный мыслить.
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20.02.2021 08:12 Ответить
Даа ... Зате їздить на недешевих автівках ...
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20.02.2021 14:11 Ответить
У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 4581
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20.02.2021 08:45 Ответить
одну из свиней - мамашу или папашу этого ******** повесить
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20.02.2021 08:45 Ответить
В Украине население есть, а нации нет. Поэтому всякие Тофики с Рафиками и прочие, слезшие с Кавказских гор, нехристи оборзели вкрай. Попробовал бы этот айзер сделать тоже самое, например, в Дагестане - уже б настроганный ломтями валялся бы в канаве на обочине. А тут можно...
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20.02.2021 08:52 Ответить
Ну ты ещё Сомали припомни - там бы на месте с калаша расстреляли.
А если хочешь увидеть, где нацмены оборзели - посмотри, что в рашке творится. И тогда до тебя, возможно, дойдёт, что в Украине с этим вопросом проблем нет.
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20.02.2021 12:59 Ответить
Больше почтения к Раше!
А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из твоей ноги тебе повыдёргивает - Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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20.02.2021 13:08 Ответить
нету? -Будут. Уже есть.
В Раше за малейшую хулиганку азератам-депортация. (и тут-же дорый совет, "ехай на Украина дарагой")
Кучма, коли вони в 90х понаїхали - за пів року усіх виганв назад. Вони тоді по вулицях ходити боялися.
Більше того міграційне законадваство України дуже суворе - бери і виконуй, за пару місяців можна випхати усіх за порєбрік.
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20.02.2021 18:43 Ответить
На Кавказских горах христи тоже есть. Я думаю, всё от человека зависит, а не от его религии. Среди украинцев тоже есть мрази - Медведчук например.
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20.02.2021 20:26 Ответить
Дурачек на корите, только алкашей бить герой.
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20.02.2021 09:03 Ответить
Хуже наших на коритах только чурки.
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20.02.2021 09:09 Ответить
в америке бы это не простили . Де один за всiх - всi за одного/???
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20.02.2021 09:40 Ответить
Більше всього що водій вде вилетів в Азербайжан, або ще простіше в РФ. Сидіти точно не буде.
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20.02.2021 10:00 Ответить
Бидлота не боїться ні людей, ні, тим більше, прости Господи, "ментів".
Рехворма поліції ****.
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20.02.2021 12:16 Ответить
Агресивний баклан. Нормальна людина би не звернула уваги на п'яного, і просто поїхала би далі. Він же не бив його самого, чи його машину...
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20.02.2021 10:48 Ответить
дійсно дивна поведінка. Так себе армяни видуть. Іноді грузини та азери.
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20.02.2021 19:00 Ответить
Вот и жопа ещё одному Хонгильдону. Оставить человека в опасности
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20.02.2021 11:53 Ответить
Давайте не называть погибшего алкашем. Мы видим, что он чисто одет, в маске, не агрессивен. Просто законопослушный гражданин.
Просто тепло подумаем о нем и помолимся за его душу.

А вонючему агрессивному жлобу пожелаем сырой камеры, где ои издохнет.
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20.02.2021 12:03 Ответить
человек шел себе и радовался, наверное, первому весеннему дню. А падаль в помойке двигалась навстречу.
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20.02.2021 12:17 Ответить
После таких видео хочется эмигрировать У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 8013
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20.02.2021 14:18 Ответить
какой ужас, надеюсь получит по полной. Для самозащиты лучше всего помогает шокер
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20.02.2021 16:12 Ответить
Бити нетверезого, який тобі нічого не робить - це КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН!
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20.02.2021 16:43 Ответить
Просто дичь У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 5734 . Где там Тоха , он уже отреагировал У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 6284
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20.02.2021 18:39 Ответить
7 лет за непреднамеренное убийство с отягощающими обстоятельствами
не меньше
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20.02.2021 19:52 Ответить
видео неинформативно. Показана только концовка конфликта, мне лично интересно от начала
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20.02.2021 19:59 Ответить
Шо це робицця!
Як хачі знахабніли!
Так ми без допомоги х-ла швидко на Мацкву перетворимся.
А шо ж ви хочете - маланці при владі!
А Свобода та Правий Сектор на підсосі у Пуціна, як завши, тільки поводи для кацапів дають і то лінуються.
Дати йому більше 10 років та позбавити громадянства - нехай на Кавках їде.
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20.02.2021 20:58 Ответить
Торчек под наркотой смог уронить алкаша, еле стоявшего на ногах...
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20.02.2021 22:27 Ответить
А почему ты называешь погибшего алкашем\. тупое невоспитанное быдло? Ты понимаешь, ******* рот, что человек погиб? Ты знаешь его? Ты знаешь, что он алкаш? ЧТО ты вообще о нем знаешь, что открываешь свой вонючий хавальник?

Лять, как же меня злят эти рагулячьи выплодки, которые\. не зная, человека, выдумают из своего ливера лейблы и навешивают на погибшего.
Сгинь, ******.
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20.02.2021 22:38 Ответить
с вами согласен - мы, что все трезвенники?. и, наверное, мое мнение. безопастность и определяется тем, что можно быть пьяным, сидеть в кафе или идти по улице. и тебя за это никто не "нахлабучет". Я был в Турции и в Таиланде - выпивая, ты уже знаешь, что с тобой ничего не случится (если, кончено ты сам не будешь нарываться ) - хоть валяйся бревном. И ДАЖЕ, если ты нарвешься, то максимум получишь "по башке" , никто тебя ни задавит, и не застрелит. А это "водитель - правильный гражданин" просто самоутвердился. и он ничем не отличается от подонков, которые могут сжечь бомжа ради прикола
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26.02.2021 16:10 Ответить
Жаль человека. Погиб нелепо и ни за что. На переходе водитель был обязан пропустить его и начинать движение после того, как пешеходы закончат движение. 100% вина водилы в дорожном конфликте. Более того он набросился на пешехода с кулаками. Добавил к составу преступления непреднамеренное убийство. Должен присесть и надолго... У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 5008
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21.02.2021 00:53 Ответить
согласен с вами 100%. в результате - две семьи в горе. один мертв, другой в тюрьме. а был смысл так поступать??? Ну, пни пьяного (нетрализуй), ну еще раз, если уж у тебя эмоции, вызови полицию, и иди домой с чуством выполненного долга
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26.02.2021 15:59 Ответить
не должно быть так - раз пьяный в ж... то тебя можно давить машиной, стрелять в тебя, пинать тебя ногами - только за то что ты пьяный. а пинает тебя, или давит, мент, "правильный гражданин", и тем более участник АТО - наоборот, подтащи пьяное тело в сторону))) обеспечь его безопастность ))). А если, у тебя оружие есть - не применяй по бесчуственному и невменяемому телу
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26.02.2021 15:51 Ответить
водитель так поступил. и наверное, он мог так поступить. а другой - вызвал бы полицию - те бы тело забрали и все... наутро все счастливы и здоровые, и водителю бы еще "спасибо" прилетело бы
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26.02.2021 15:54 Ответить
Водилу на кол
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16.03.2021 19:32 Ответить
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