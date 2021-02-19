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В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения
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В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента трагического происшествия опубликовал замминистра МВД Антон Геращенко.
По записи трудно сделать вывод относительно причин конфликта, но видно, как пешешод подходит к автомобилю и что-то говорит водителю. После этого тот выходит из машины и наносит пешеходу два удара. После второго пешеход падает и больше не двигается. Водитель уезжает, а товарищ пешехода пытается безуспешно поднять его с дороги.
По словам Геращенко, водителя нашли и задержали приблизительно через один час.
Топ комментарии
+96 Король Літр
показать весь комментарий19.02.2021 16:42
+50 Rhodesian
показать весь комментарий19.02.2021 16:46
+48 Bicko Nelich
показать весь комментарий19.02.2021 17:50
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Водитель был под дозой и потому стал убийцей.
А этому надо было выйти из машины и начать драку - не иначе как был под наркотой.
Никто из хохлов так бы себя Там не повел, потому шо вы камнями бы забили, только за то шо не из вашей страны .....не говоря уже про нарушение закона , там бы уже вырезали всю семью
Бо пішохід не нападав ?
А отого боксера з псами виправдали. Дуже просто.
На нього теж ніхто не нападав. Тим більше, воно - професійний спортсмен-важковаговик.
І нічого - відмазали.
Так і тут буде.
На жаль.
а если б бабушка или ребёнок , запинал бы нах ногами...
З.Ы. ..и бить то толком не умеет... , пля.. , из-за спины ***** , сзади ударил..чмошник..
А если хочешь увидеть, где нацмены оборзели - посмотри, что в рашке творится. И тогда до тебя, возможно, дойдёт, что в Украине с этим вопросом проблем нет.
А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из твоей ноги тебе повыдёргивает - Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
В Раше за малейшую хулиганку азератам-депортация. (и тут-же дорый совет, "ехай на Украина дарагой")
Кучма, коли вони в 90х понаїхали - за пів року усіх виганв назад. Вони тоді по вулицях ходити боялися.
Більше того міграційне законадваство України дуже суворе - бери і виконуй, за пару місяців можна випхати усіх за порєбрік.
Рехворма поліції ****.
Просто тепло подумаем о нем и помолимся за его душу.
А вонючему агрессивному жлобу пожелаем сырой камеры, где ои издохнет.
не меньше
Як хачі знахабніли!
Так ми без допомоги х-ла швидко на Мацкву перетворимся.
А шо ж ви хочете - маланці при владі!
А Свобода та Правий Сектор на підсосі у Пуціна, як завши, тільки поводи для кацапів дають і то лінуються.
Дати йому більше 10 років та позбавити громадянства - нехай на Кавках їде.
Лять, как же меня злят эти рагулячьи выплодки, которые\. не зная, человека, выдумают из своего ливера лейблы и навешивают на погибшего.
Сгинь, ******.